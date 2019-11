Pep Guardiola: "He recibido golpes duros en mi carrera, hoy es uno de ellos"

El entrenador del equipo bávaro ha sido breve y conciso en sus palabras tras una humillante eliminación por parte del Real Madrid. El catalán ha admitido que había recibido uno de los mayores golpes en su carrera. "Todo pasa por jugar bien. He tenido varios golpes duros, pero este es uno de ellos. Nos han hecho dos goles a balón parado. Hemos jugado muy mal, es la única razón. No hay otra razón, es futbolística".

El técnico es consciente de que tras este partido va a recibir numerosas críticas por parte de sus aficionados y ha explicado su forma de juego. "Es una noche dificil para nosotros, aun así estoy orgulloso de mis jugadores. Felicito al Real Madrid por la victoria y por el pase a la final. La derrota no tiene relación con la posesión. Algunos dias lo hicimos bien, pero hoy no, hoy no hemos hecho nada bien. Yo siento que debo jugar con el balón pero debemos hacerlo jugando bien. Cuando pierdes 0-4 no tienes razón, pero a mí me gusta el balón y no puedo hacer lo que no siento".

Respecto a los goles a balón parado ha hecho un breve comentario. "En la Bundesliga contra delanteros muy altos también hemos encajado dos goles de corner. El problema no es defender en zona sino defender mal". Por último ha dejado claro que no va a hundir esta derrota a su equipo. "No estoy cansado. El deporte es esto: un equipo ha sido mejor y ahora nosotros debemos levantarnos y crecer. Falta la final de la DFB Pokal frente al Borussia Dortmund y vamos a luchar por conseguirla", finalizó.