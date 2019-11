Aston Villa - Hull City: a cerrar la permanencia

El Aston Villa se juega en el partido del sábado gran parte de la permanencia. Muchas de las esperanzas de salvarse pasan por ganar el partido ante el Hull City, tres puntos clave que les pueden alejar de la zona peligrosa de la clasificación y meter en problemas al West Brom de Pepe Mel.

Tres puntos por encima del descenso

La situación del Aston Villa es preocupante, con 35 puntos ocupa el lugar número 16, es decir, tan solo dos puestos por encima del descenso. A mitad del mes de marzo parecía que los de Paul Lambert ya casi tenían sellada la permanencia tras encarrilar dos victorias importantes ante el Norwich y el Chelsea. El Aston Villa por fin respiraba tras una temporada dura pero la buena marcha del equipo no ha tenido continuación. El Aston Villa cayó en una dinámica muy negativa de la que todavía no ha podido salir. Una racha de resultados que le ha llevado al lugar que ocupa hoy y a las prisas por puntuar ahora a final de campaña. Los villanos llevan más de un mes sin ganar, en los últimos 6 partidos tan solo han sumado un punto, hace dos semanas en casa ante el Southampton cuando empataron a cero.

Ahora se encuentran a tres puntos del descenso que marca el Norwich, con 32 puntos. Sunderland y Aston Villa serían los últimos en salvarse pero la liga no ha acabado aún. Sin contar el partido de esta jornada, a todos los equipos de abajo les quedarían aún dos encuentros por disputar y viendo el calendario del Aston Villa, los villanos deberían hacer los puntos cuanto antes, es decir, ante el Hull. Con tres puntos más, la salvación sería virtual, no matemática pero les daría a los de Lambert un plus de moral para afrontar los duros partidos que quedan. Si ganan, prácticamente lo tendrían hecho ya que el Norwich tiene una difícil papeleta el domingo ante el Chelsea y tres puntos darían la salvación al Villa.

Paul Lambert sabe de la importancia de este partido y lo ha calificado como de final. El club lleva toda la semana intentando animar a los aficionados de un club tan histórico como el Aston Villa para que apoyen, para que acudan el sábado al estadio y crean en la victoria.

Sin Benteke, la principal esperanza es Agbonlahor

El Aston Villa no lo ha pasado excesivamente bien este año, la temporada ha sido más dura de lo que se esperaba, y lo peor, que se ha hecho muy larga. Cuando parecía que todo podía solucionarse dos o tres semanas antes de acabar el campeonato, el equipo ha caído en una racha de lesiones, malos resultados y peores sensaciones que han llevado a las prisas por sumar y a calificar los partidos como si de finales se trataran. El calendario que le queda al equipo de Birmingham no es nada fácil y no invita para nada al optimismo. Además del partido clave ante el Hull City, la semana que viene los de Lambert tienen un desplazamiento más que complicado. El Etihad espera con los brazos abiertos, probablemente, el campo más complicado de Inglaterra durante la temporada, allí han caído goleados equipos como el Arsenal y el Tottenham, y ahora, con el cetro liguero en juego, el Manchester City de Manuel Pellegrini no va a tener piedad de nadie, el vendaval ofensivo de los citizens despedazará a cualquiera que se interponga en su camino hacia el título. Por último, el partido que cierre la temporada para los del Villa Park será otro desplazamiento complicado, White Hart Lane. El vieja a Londres puede tener un tinte menos dramático si el Norwich y Fulham fallan en sus partidos de esta semana ya que de esta manera, el Aston Villa llegaría salvado al feudo de un Tottenham que no se jugará mucho si el Everton gana esta semana.

La peor noticia para el Villa de cara a encarar los difíciles encuentros que les quedan es que no tienen a su jugador franquicia, su estrella. El belga Christian Benteke se lesionó para seis meses tras romperse el talón de Aquiles. Se pierde el Mundial y lo que resta de temporada. El mejor futbolista de esta plantilla no está para el momento clave y el equipo lo ha notado. Desde que no está el potente delantero belga disponible, el equipo ha bajado su potencial ofensivo y es que tampoco está para jugar el delantero checo Libor Kozak. Con esto, la gran referencia ofensiva de este Villa es Gabriel Agbonlahor, que a sus 27 años es el jugador que más tiempo lleva en el club de Birmingham. El delantero inglés se ha quedado como el delantero referencia del equipo, aunque en los últimos años ha tenido que jugar muchas veces pegado a banda derecha. Es uno de los capitanes, y como tal, ha querido sumarse a su entrenador para calificar el partido como una final y como uno de los más importantes del club en los últimos años.

Lambert, entre el 4-3-3 y el 4-4-2

La única duda que ronda por la cabeza del entrenador inglés es la del sistema. Los jugadores que van a jugar están claros, tan solo podría haber una variación, dependiendo del sistema. Pensando en el ataque del Hull, con sus dos delanteros llegados en el mercado invernal, lo más seguro podría ser jugar con tres en el centro del campo, y uno de ellos, Westwood, cayendo entre los centrales y ayudando en los incesantes balones aéreos que el Hull cuelga al área. Pero la realidad es diferente, el Aston Villa no debe salir a por el empate, se la juegan y tienen que ir con todo a por el partido, por lo tanto, es probable que Lambert alinee a sus dos delanteros en condiciones para jugar, Agbonlahor y Holt, llegado en una cesión del Wigan. Si al final se decide por este sistema, uno de los tres centrocampistas cae de la alineación titular. Westwood jugará seguro y el nivel de forma de Delph es muy bueno, por lo tanto, el sacrificado sería El Ahmadi. En defensa Bacuna, Vlaar, Baker y Bertrand. En las bandas los dos futbolistas que salieron en la derrota ante el Swansea, Albrighton y Weimann.

La salvación es un hecho

Después de un buen inicio de campaña el Hull perdió fuelle a medida que se acercaba el cambio de año. Desde noviembre hasta enero de 2014, los de Steve Bruce tan solo consiguieron sumar 11 puntos, unos resultados que les llevaron al sitio donde nunca quisieron estar, a los puestos de descenso. Viendo como iba la temporada, tan solo la F.A. Cup daba alegrías a los tigres pero el mercado de invierno fue muy satisfactorio. Dos fichajes, tan solo dos caras nuevas, pero vaya caras. Dos incorporaciones de lujo que le han dado un salto de calidad al equipo. Después de gastarse 16.3 millones de euros, aterrizaron en el césped del K C Stadium dos delanteros de muy buen cartel, Shane Long y Nikica Jelavic. El ex del Everton llegaba de cuajar una muy buena temporada el pasado año pero a las órdenes de Roberto Martínez no estaba teniendo los minutos deseados y Lukaku le había eclipsado en Goodison Park. Los dos han cumplido con creces. Desde el mes de febrero hasta hoy, el Hull ha encarrilado dos empates, cinco victorias y seis derrotas, es decir, 17 puntos. Cifras que no están nada mal ya que estos partidos se han ido alternando con los de la F.A. Cup, donde el equipo ha cumplido con creces y ha dado la sorpresa logrando clasificarse para la final ante el Arsenal. Long y Jelavic ya se han convertido en los máximos artilleros del equipo 5 goles para el croata y 4 para el irlandés, eso solo en liga.

Los buenos resultados han hecho que el Hull esté ahora mismo en una posición muy cómoda, la salvación es casi un hecho. Con 37 puntos, esta misma semana puede darse la clasificación matemática. Ahora es virtual pero si puntúan en Villa Park, la certificaran. Si no lo hacen y el Norwich pierde, también. A los de Steve Bruce aún les quedan tres partidos, contando el del Aston Villa. Los dos son ante rivales complicados pero que ya no se juegan nada. El primero, el de la semana que viene, ante el Manchester United en Old Trafford y la liga la acaban en casa en el KC Stadium ante el Everton de Roberto Martínez.

