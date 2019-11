El descenso, todo por decidir

No es habitual que a estas alturas del campeonato aún no haya ningún equipo descendido. Faltan dos jornadas, 6 puntos y la lucha por el descenso en Italia está que arde, todo puede pasar. De hecho, de las grandes Ligas europeas, sólo en la Serie A sucede esto, con el caso particular de la Bundesliga, en la que sólo está por ver qué equipo juega la promoción por la permanencia, ninguno puede salvarse directamente.

Con todo decidido respecto al título y la Champions, sólo los puestos de Europa League y el descenso mantienen el Calcio italiano en tensión. 5 son los equipos que intentarán seguir en la máxima categoría la temporada que viene, 3 no lo conseguirán: Livorno (25 puntos), Catania (26), Bologna (29), Chievo (30) y Sassuolo (31). Un punto importante que resaltar es que en Italia, desde hace un año, no existe el partido de desempate que antes se disputaba en caso de empate a puntos en posiciones que supusieran algún premio para el siguiente curso, por lo que ahora prima el golaverage particular primero, y general si sigue en empate.

Parece claro que el equipo que peor lo tiene es el Livorno, que aún ganando los dos partidos restantes debe esperar el pinchazo de 3 equipos. Y esos dos partidos son contra equipos que se juegan Europa, Fiorentina en casa y Parma fuera. Las opciones del equipo de Davide Nicola son ínfimas, y más viendo la racha de malos resultados que están cosechando, ya que de los últimos 8 partidos, ha perdido 7 (5 de manera consecutiva) y empatado uno.

Muy difícil lo tiene también el Catania, que podría llegar a los 32 puntos con dos victorias y necesitaría que dos de sus rivales pinchasen, esto último está en su mano ya que el próximo domingo visita al equipo que tiene a mano, el Bologna, en un partido que se antoja dramático. Después de la goleada en casa a la Roma, que significó el título liguero para la Juve, con esta victoria a domicilio adelantaría un puesto ya que en el partido de la primera vuelta ganó 2-0 y tendría el golaverage a favor. El último partido del conjunto que dirige Maurizio Pellegrino es contra el Atalanta, que nada se juega, en casa. No depende de sí mismo, pero si hace los deberes "solo" tendría que esperar pinchazos de Chievo y Sassuolo, con el golaverage particular empatado con los primeros (habría que ir al general, donde lo tiene imposible) y perdido con los segundos.

La otra parte de ese vital partido del próximo domingo a las 15h es el Bologna. Si vence al Catania en casa se aseguraría el descenso para Livorno y el propio Catania, y dependiendo de los resultados de este fin de semana, podría llegar a la última jornada ya en puestos de salvación. Su último partido también es contra un equipo que todavía tiene opciones de meterse en Europa League, la Lazio, aunque lo tiene muy difícil y podría llegar a este partido sin nada que hacer. Ganando estos dos encuentros, un empate de uno de los dos equipos que tiene por delante, en una de las dos jornadas que faltan, les salvaría. Nada descabellado que el Bologna una vez más se salvase al final de jugar en Serie B. Eso sí, la racha de 7 partidos sin ganar (3 empates) no es muy esperanzadora. En materia de enfrentamientos directos, terminaría por debajo en un hipotético empate a puntos con Chievo y Sassuolo.

El primer equipo que inicia esta particular guerra de dos jornadas con el objetivo cumplido y dependiendo de sí mismo es el Chievo, con un punto de ventaja del descenso. Después de la derrota ante el Torino del pasado domingo y, sobre todo, la de hace dos jornadas contra un rival directo como el Sassuolo. el equipo de Eugenio Corini no las tiene todas consigo. En el primer partido viajan a la isla de Cerdeña para enfrentarse a un Cagliari ya salvado y en vacaciones. Aunque a estas aulturas de la temporada nunca se sabe y el equipo no se ha ganado la suficiente confianza como para asegurar una victoria, se antoja que el partido clave será el de la última jornada ni más ni menos que contra un Inter luchando por posiciones europeas. Un pinchazo en ese partido, algo que a priori es probable, podría ser fatal y condenar al equipo al ostracismo del descenso, teniendo en cuenta que perdería posición en caso de empate solo con el Sassuolo. Por otro lado, podría llegar en vacaciones a la última jornada si ganan en tierras sardas y el Catania saca al menos un punto en Bologna.

Este último equipo inmerso en el descenso, el Sassuolo, que lleva una gran racha de resultados positivos, lo que le ha hecho depender de sí mismo cuando hace unas semanas parecía sentenciado. 3 victorias (la última, el espectacular 3-4 en Florencia), 1 empate y una derrota (contra la Juve) en los últimos 5 partidos hacen que tengan muchas esperanzas puestas en la salvación, pero tras estos resultados llegar a estos partidos con solo dos puntos de ventaja al equipo que marca el descenso es una muestra de la pésima campaña que habían hecho hasta ahora los chicos de Eusebio Di Francesco. Los partidos que le restan son, primero en casa contra el Genoa, que no se juega nada, y el último en Milan contra el conjunto de Seedorf, que aún tiene esperanza de entrenar al equipo en Europa la temporada que viene, o al menos verlos jugar por televisión. Le ganaría el enfrentamiento particular a todos los equipos inmersos en la lucha por el descenso, cosa importantísima. Podría llegar a la última jornada ya salvado si ganan al Genoa y el Catania vence o empata contra el Bologna.

Tarde de transistores, como cada año en las últimas jornadas, las que esperan en el Calcio estos dos últimos fines de semana de campeonato. Tarde de nervios, de lágrimas, de alegrías, de héroes y de villanos. La salvación o el descenso siempre es la parte más dramática de las ligas, conlleva muchas más consecuencias que entrar en Europa o ganar Ligas, se trata de equipos que se deshacen, jugadores que se marchan, al menos una temporada en otro campeonato inferior, la economía que se hunde... o se salva. No se sabe quién descenderá, sí que será emocionante. Tarde de Calcio.