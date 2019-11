We're going up: Fleetwood Town, la meteórica ascensión del fútbol amateur al profesional

Fleetwood (Lancashire) es una pequeña población portuaria del noroeste del Reino Unido, donde habitan cerca de 26.000 personas. Durante la mayor parte del siglo XX, fue un destacado puerto pesquero, pero a partir de los años 70, el municipio padeció dificultades económicas que frenaron la expansión de su principal foco industrial, la pesca, que quedó muy mermada tras las Guerras del Bacalao (The Cod Wars) entre Islandia y el Reino Unido, consistentes en una serie de disputas entre ambos países para ampliar sus límites jurisdiccionales en las aguas que separan sus territorios.

En esos mismos años, el crecimiento de ciudades residenciales con mayores y mejores ofertas turísticas como Blackpool, a 12 kilómetros, generó una sensible reducción del número de visitantes que recibía Fleetwood, que perdió tirón comercial y turístico. La industria de la pesca se mantuvo como principal actividad económica, aunque con roles más centrados en la manipulación que en la propia pesca. Dicha actividad económica ocupa desde siempre gran parte de los puestos de trabajo del municipio.

Una institución de 106 años

Aparte de la pesca, en Fleetwood hay otra actividad que cada fin de semana consigue reunir cerca de 2.800 de sus habitantes: el fútbol. Aunque el club principal de la ciudad, el Fleetwood Town FC, nació como tal en 1997, la llegada del deporte rey a Fleetwood se produjo noventa años antes, en 1908. En ese año, la idea de Jim Betmead, su primer presidente, contó con el apoyo de la gente del pueblo, y resultó en un equipo de fútbol, el Fleetwood FC. Aunque en sus inicios su primer estadio parecía de todo menos un campo, la perseverancia y el trabajo de muchos voluntarios derivó en su acogida para la liga de equipos del noroeste del país. Desde su fundación, empezaron en un campo sencillo hasta 1934, cuando se mudaron a su actual hogar, el Highbury Stadium, con aforo para 5.000 espectadores, la mitad de ellos sentados.

Tras vagar por las categorías más regionales del fútbol británico, en la década de los sesenta se convirtió en uno de los clubes fundadores de la Northern Premier League, una competición que mejoraba la organización de las anteriores. En su tercera temporada en la nueva división, levantaron la Copa NPL al derrotar en la final al Macclesfield, lo que suponía uno de los primeros éxitos de la entidad, que hasta entonces sólo tenía tres Combination Cup en sus vitrinas. Un club, por tanto, prominentemente amateur. Sin embargo, llegaron los setenta, y con ellos la crisis de la industria pesquera pasó factura al club de la ciudad, que se vio obligado a desaparecer por problemas económicos.

Al año siguiente, se refundó el club, esta vez bajo el nombre de Fleetwood Town FC, que logró el ascenso hacia la Cheshire League en la temporada de su reinauguración. En 1980, lograron otra de las mayores fitas de la entidad hasta ese momento: acceder a la primera ronda de la FA Cup, la competición de clubes decana en el fútbol europeo. Su rival, su vecino Blackpool, les endosó un contundente 4-0, aunque en Fleetwood ya se consideraba una victoria haber llegado ahí. En 1985, otro éxito confirmaba la consolidación de la refundada entidad, que logró alcanzar la final de la FA Vase, competición que se basa en eliminatorias que disputan equipos amateurs (el equivalente a una FA Cup no profesional), y cuya final se suele disputar en Wembley. Aquel año, sin embargo, la gloria se la llevó el Halesowen Town, que les derrotó en el último partido por 3-1.

Tras vagar sin pena ni gloria por las más remotas divisiones del fútbol británico, en 1996 Fleetwood volvió a padecer la desaparición de su club, inmerso en otra época de inestabilidad severa que obligó a volver a proceder a su tercera refundación. Así, en 1997 nacía el Fleetwood Freeport, poco después renombrado con su antiguo nombre, Fleetwood Town FC, al terminar el patrocinio con Freeport PLC, empresa que había dado nombre al club durante cinco años. El equipo entraba en el nuevo siglo con la renuncia de Betmead como presidente, y la transferencia de su cargo al antiguo entrenador Mick Hoyle, catalizador de la crisis que sufrió The Cod Army (La armada del bacalao), apodo con el que se conoce al club.

La llegada de Andy Pilley, el punto de inflexión

En 2002, la situación deportiva del Fleetwood no era nada extraordinaria, más bien todo lo contrario, pero su situación económica mejoró sustancialmente con la llegada de Tony Greenwood como mánager y, especialmente, la sustitución de Hoyle por Andrew James Pilley, actual propietario, y uno de los principales artífices de los posteriores éxitos de la entidad, pues invertiría algo más de 10 millones de libras en los años posteriores. Pilley fue el responsable de transformar un club inestable económicamente, hacia otro con más posibilidades presupuestarias, capaz de atreverse a protagonizar una gran progresión. Ese cambio presidencial supuso algo más que un cambio de trono; fue el punto de inflexión que transformó radicalmente a la entidad, y por consiguiente, a toda una ciudad.

Pocos aficionados del Fleetwood podían entonces imaginar lo que viviría su club en la siguiente década: cinco ascensos en diez años. Antes de llegar a eso, sin embargo primero hubo que ordenar al equipo, que bajo la batuta de Greenwood logró terminar tercero en la campaña 2003-04. Ese año, el ascenso no se pudo dar, puesto que no superaron la fase de promoción, algo que sí ocurrió al año siguiente, cuando el Fleetwood alcanzó la UniBond Northern Premier League First Division (la octava división inglesa).

Había empezado ya un meteórico ascenso de un equipo que no encontró límites ante lo que se proponía. Las alegrías por ir avanzando categorías se sucedían una tras otra, y en pocos años se fue pasando de la North West Counties Football League Premier Division (9ª), el 2005, a la Northern Premier League First Division (8ª), el 2006; la Northern Premier League Premier Division (7ª), el 2007; la Conference North (6ª), el 2009 y la Conference National (5ª), el 2011.

Aquella temporada, el club alcanzó la segunda ronda de la FA Cup, otro signo de la mejoría que experimentaba The Cod Army. Esta vez fue el Hartlepool United quien les apeó del camino, al vencerles 3-2. Ese mismo año, el Fleetwood había hecho que todos sus jugadores fueran profesionales a tiempo completo, aunque eso llevó que algunos de ellos abandonaran el club, por falta de recursos económicos. Pese a perder hombres como su capitán, Jamie Milligan, el club pasó casi toda la temporada en puestos de playoff. Ya en las eliminatorias, sin embargo, se toparon ante un rocoso AFC Wimbledon, que les endosó un global de 8-1, que les impidió ascender aquel año.

En la campaña 2011-12, un sorteo el sorteo de la tercera ronda de la FA Cup les cruzó con el Blackpool, su vecino y con quien mantiene una gran rivalidad, pese a que aquella era la segunda vez en su historia que coincidían en un encuentro oficial, ambos de FA Cup. En aquella eliminatoria, considerada todo un hito histórico para la entidad de Fleetwood, éstos encajaron un 5-1 ante sus vecinos, en un Highbury que se vistió de gala para acoger a 5.092 personas. Para más inri, el encuentro se televisó en abierto para toda Inglaterra. El Fleetwodd se iba a mostrar ante el país. En liga, mientras tanto, el Fleetwood logró permanecer imbatido durante 29 encuentros, racha que les permitió proclamarse campeones a falta de dos jornadas, alcanzando la Football League (y con ella el fútbol profesional) por primera vez en su historia.

La emoción por dicho ascenso supuso el mayor éxito logrado hasta entonces. “Cinco o seis años atrás, ¿quién hubiera pensado que podríamos hacer esto?”, se preguntaba el entonces técnico Micky Mellon. El presidente Andy Pilley iba aún más allá, consciente de la real trascendencia de lo logrado. “No sólo estoy satisfecho por el club, sino por la ciudad, porque creará puestos de trabajo”, explicaba el mismo hombre quien había llegado muchos años atrás para elevar al Fleetwood a la Football League, un objetivo logrado tras una década llena de dedicación, trabajo y paciencia. El mismo presidente reconoció, un tiempo después, que veía posible jugar en el Championship (2ª), un reto que cada vez parece menos lejano.

Uno de los grandes responsables de tal éxito fue el delantero Jamie Vardy, que tras anotar 31 tantos, fichó por el Leicester City por un millón de libras, pasando así a jugar en la quinta división con el Fleetwood a uno de los máximos favoritos de Championship para ascender a la Premier League. La euforia de los aficionados del Fleetwood parecía haber tocado techo, puesto que su equipo del alma había alcanzado la categoría de equipo de Football League. Es decir, habían pasado de las entrañas del fútbol amateur, al profesional. Lejos de conformarse con ello, en la presente temporada, la 2013-14, The Cod Army, buscó lo más difícil, subir otro peldaño al clasificarse como cuarto conjunto en la League Two (4ª), que permitía al club pelear por el playoff de ascenso a la League One (3ª). El reto, tan ambicioso como difícil, lograr su sexto ascenso en diez años, y participar por vez primera en la League One.

La primera eliminatoria, ante el York City se saldó por un global de 1-0 para el Fleetwood, que se acercó un poco más al milagro. Los hombres de Graham Alexander, técnico desde diciembre de 2012, cuando suplió a Micky Mellon al frente del equipo. tendrán ante el Burton Albion, en Wembley, otra oportunidad para superarse a sí mismos, para demostrar que aquello inalcanzable se vuelve posible si uno cree en lo que hace, y prueba que es capaz de hacerlo. La League One está en juego. Y The Cod Army sabe que es posible. Nadar contracorriente, río arriba, es lo que mejor saben hacer. Y ya se sabe aquello de que no hay cinco sin seis.