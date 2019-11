Los lesionados para el Mundial

El 12 de junio es la fecha elegida para que dé comienzo el Mundial 2014. Una gran cantidad de estrellas del panorama futbolístico internacional se darán cita en Brasil para intentar alcanzar el objetivo que persigue todo futbolista cuando inicia su carrera profesional: levantar la Copa del Mundo.

Sin embargo, en los últimos meses, las lesiones han afectado a algunos jugadores que tenían plaza fija para viajar al país sudamericano, lo que ha provocado que sus respectivos seleccionadores hayan tenido que realizar alguna modificación respecto al plantel que tenía previsto convocar para afrontar la cita mundialista.

Los rivales de España

Holanda, una de las rivales de España en la primera fase, ha sido una de las selecciones que más lesiones han sufrido en los meses previos a la disputa del Mundial. Louis Van Gaal ha perdido por lesión a Kevin Strootman, uno de los principales jugadores del combinado holandés y que iba a ser titular en Brasil. El jugador del AS Roma sufrió una rotura de los ligamentos de su rodilla en un partido de la Serie A y es la baja más sensible de la selección ‘oranje’. Pero esta no es la única ausencia en el equipo holandés. Jetro Willems (rotura de ligamentos) y Stijn Schaars (molestias en la rodilla) tampoco están disponibles para el seleccionador holandés. Además, en las últimas horas, Robin Van Persie se ha resentido de sus molestias en la rodilla derecha y es duda para disputar la Copa del Mundo.

Otro rival de España, en este caso Chile, también cuenta con varias ausencias por lesión para el Mundial de Brasil. La baja más sensible del combinado chileno es la de Matías Fernández, que padece una rotura parcial de los ligamentos del tobillo derecho. Humberto Suazo, que se ha perdido buena parte de la temporada por una lesión en el hombro, y ‘Junior’ Fernandes, con una rotura de peroné y de dos ligamentos del tobillo, son los otros jugadores que no están disponibles para Jorge Sampaoli. La otra duda del técnico sudamericano es el estado de forma de Arturo Vidal, operado recientemente de la rodilla y que se prevé que no llegue en condiciones para el inicio del campeonato.

Australia, el otro equipo del grupo B, también ha sufrido dos bajas importantes para el Mundial. Su principal estrella, Robbie Kruse, se pierde la cita mundialista por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, mientras que Rhys Williams es baja por una lesión en el tendón de Aquiles.

Las favoritas también sufren con las lesiones

La vigente campeona del Mundo tampoco se ha librado de las lesiones. Uno de los indiscutibles de la selección española, el guardameta Victor Valdés, no puede estar a las órdenes de Vicente del Bosque por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La otra baja de España es la de Thiago Alcántara, que ha recaído de la lesión de rodilla sufrida en abril.

Argentina no tiene bajas significativas, pero preocupa el estado físico de Fernando Gago, de Gonzalo Higuaín y, sobre todo, de Sergio ‘Kun’ Agüero, que ha sufrido en los últimos meses varias lesiones y no llega en condiciones óptimas al inicio del campeonato. Otro equipo con alguna ausencia es el combinado francés, pero su única baja no es realmente importante porque se trata del portero suplente, Steve Mandanda, que sufre una fisura en una vértebra cervical.

Junto con Holanda, las otras dos selecciones favoritas que más problemas tienen respecto a las lesiones son Alemania e Inglaterra. El combinado germano, uno de los principales candidatos al título, tiene las bajas de İlkay Gündoğan (problemas de espalda), Lars Bender (lesión muscular en el muslo derecho) y Mario Gómez, que arrastra problemas de rodilla. Joachim Löw tiene también las dudas de dos de los pilares del combinado teutón, Manuel Neuer y Philipp Lahm, que se están recuperando de sus respectivas lesiones y trabajan para llegar en buena forma al primer partido del Mundial.

La selección de Inglaterra ha perdido en los últimos meses a tres jugadores que se presumían fijos en la lista de 23 jugadores realizada por Roy Hodgson. La baja más importante es la de Theo Walcott, que sufrió a principios de año una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Jay Rodríguez, por una grave lesión de rodilla, y Andros Townsend, por lesión en el tobillo, son los otros jugadores del combinado inglés que se pierden la cita mundialista.

Otras ausencias

Croacia es otra de las selecciones que ha sufrido bajas para el Mundial de Brasil. Ivan Strinic e Ivo Ilicevic, con una lesión muscular en la pierna izquierda y molestias musculares en ambas piernas respectivamente, son las ausencias del combinado balcánico. El nigeriano Bright Dike (lesión del tendón de Aquiles), el mexicano Juan Carlos Medina (lesión en el tobillo derecho) y los costarricenses Bryan Oviedo (fractura de tibia y peroné) y Rodney Wallace (fractura de tibia y problemas de ligamento) tampoco estarán presentes en Brasil. Pero la baja más importante de estos equipos llamados a convertirse en la revelación del torneo ha sido la sufrida por la selección de Bélgica, que ha perdido a su delantero Christian Benteke tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles.

Dos dudas muy importantes

La lista de lesionados puede no terminar ahí y dos de los mejores jugadores del planeta podrían perderse el Mundial de Brasil. El que más difícil tiene participar en el campeonato es Radamel Falcao. El delantero colombiano se lesionó la rodilla de gravedad el pasado mes de enero y su presencia en el país organizador del torneo es una incógnita.

El que sí estará será Luis Suarez, que fue operado ayer el pasado jueves de una lesión de rodilla y es más que probable que no llegue en condiciones óptimas al inicio del campeonato, pero que estará seguro a disposición de su entrenador. Por tanto, Colombia y Uruguay están pendientes de sus estrellas para realizar un buen papel en el Mundial.