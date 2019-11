Resumen temporada del Sporting 2013/2014: el león vuelve a rugir

Con el fin de la temporada, todos los equipos hacen balance de cómo les ha ido la temporada, y en la sección de VAVEL sobre Portugal analizaremos cómo les ha ido la temporada a los tres clubes más laureados del país en esta Liga ZON Sagres: Benfica, Oporto y Sporting. En estas líneas analizaremos la temporada del Sporting Clube de Portugal, un equipo que parece que vuelve a su lugar después de la catastrófica temporada pasada, donde un séptimo puesto y los peores registros de la historia leonina provocaron una montaña rusa que a lo largo de esta temporada ha ido frenando poco a poco hasta llegar a la tranquilidad.

Un verano muy movido

El verano en el José Alvalade fue bastante turbulento. Un equipo con bastantes problemas económicos y sin la inyección de dinero por no entrar ni siquiera en la Europa League provocó que se vieran más salidas que entradas. Lo primero de todo era la contratación del entrenador. El elegido era Leonardo Jardim, de 39 años. El joven entrenador portugués nacido en Venezuela, a pesar de su edad, ya tenía un gran currículum, llevando a Olympiakos y al Sporting Braga a la máxima competición europea.

Contratado el entrenador, lo siguiente era la planificación de la plantilla. Hasta 18 jugadores abandonaron el equipo a lo largo del verano. El Sporting vendía a jugadores prometedores como Bruma (10M) o Tiago Ilori (8,5M), que se marchaban a Galatasaray y Liverpool respectivamente. Otros como Ricky Van Volfswinkel (10M pagó el Norwich) Miguel Lopes (Ol. Lyon), Schaars (PSV) o Pranjic (Panathinaikos) para sanear las cuentas sportinguistas, ya que el club estaba obligado a vender a precio de saldo.

Todo esto gracias a Bruno de Carvalho, nuevo presidente desde marzo de 2013, el cual llegó diciendo que iba a provocar un cambio absoluto debido al fracaso de la temporada anterior y la situación económica. En total, el Sporting CP recaudó hasta 32M de euros. Pero tantas bajas en la plantilla tenían que venir acompañadas de otras tantas altas, eso si, con la economía bajo mínimos.

En cuanto a las altas, llegaron a Lisboa hasta 11 jugadores para quedarse en la primera plantilla. Algunos como Heldon, el fichaje más caro (1,25M) llegaron en invierno, pero en verano el Sporting se gastó en total 3,2M en jugadores como Fredy Montero, Maurício, Jefferson o Islam Slimani. Esto fue completado con jugadores cedidos (Iván Piris) o algunos que volvían de una cesión (William Carvalho, Wilson Eduardo, Diogo Salomão,...). Además, se rumoreó la salida del capitán, Rui Patricio, pero la petición de 15M por parte del presidente impidió que el guardameta saliese del club.

Un comienzo más que ilusionante

Lista la planificación de la plantilla leonina, había que empezar una nueva temporada de la Liga ZON Sagres muy distinta a la de los últimos años, ya que no participaba en competiciones europeas. Esto provocó que el entrenador mantuviera durante toda la temporada un once tipo y que no tuvieran la carga de partidos que tendrían sus máximos rivales, Benfica y Oporto.

El objetivo era, sin duda alguna, volver a jugar en Europa y, si fuera posible, la Champions League. El equipo no pudo empezar de mejor forma: goleó por 5-1 al recién ascendido Arouca y por 0-4 a la Académica. El jugador que más destacó en este fulgurante inicio fue el colombiano Fredy Montero, con 4 goles en estos dos partidos. El equipo seguía sorprendiendo en este comienzo de temporada, con un buen planteamiento sobre el campo, una defensa muy segura, un centro del campo muy completo y una delantera muy eficaz.

No fue hasta la 8ª jornada de la Liga ZON Sagres cuando el equipo cayó derrotado por primera vez. Antes, el equipo mejoraba día tras día. Empató 1-1 frente a su máximo rival en el derbi del José Alvalade. Más tarde, venció a Olhanense, SC Braga y V. Setúbal y empató con el Rio Ave. La primera prueba de fuego llegaba en Do Dragao ante el vigente campeón, el FC Oporto. El equipo de Jardim no la pasó, ya que cayó por 3-1 ante el equipo de Paulo Fonseca. A pesar de todo, el equipo parecía haber conseguido evitar los fallos de la temporada pasada, donde se dejó muchísimos puntos ante rivales más inferiores.

Una racha irregular le hizo perder opciones

El Sporting CP seguía siendo la revelación de la temporada en comparación a la anterior. Después de su primera derrota, el equipo se repuso de la mejor manera posible, con cinco victorias seguidas. Sus víctimas no pudieron hacer nada para derrotarle, aunque algunos tuvieron más opciones que otros: Marítimo (3-2), V. Guimarães (0-1), Paços Ferreira (4-0), Gil Vicente (0-2) y Belenenses (3-0). Tras esta racha de resultados, el Sporting conseguía algo que no conseguía desde hace mucho tiempo: ser líder de la Liga ZON Sagres.

El equipo, que tenía como objetivo el 3º puesto, se veía como líder de la clasificación con más de un tercio de liga disputado. A pesar de ello, el discurso de Leonardo Jardim era el de "partido a partido" que tan famoso se ha hecho ahora. Pero parece que la falta de costumbre de liderar la Primera Liga le pasó factura, ya que después de ser líder, una nefasta racha de 1 victoria en 5 partidos le devolvió a la realidad: el equipo se colocaba 3º a cinco puntos del primero, el Benfica. Solo fue capaz de vencer al Arouca, mientras que ante Nacional, Estoril y Académica empató y ante Benfica perdió. Los empates ante Nacional y Académica, por si fuera poco, fueron en su propio estadio. Frente a los de Madeira fueron perjudicados con un gol legal que no subió al marcador, y frente a los de Coimbra por tener delante a un Ricardo estratosférico.

Su vecino, el SL Benfica, es el que ha impedido que la temporada de los leones sea más buena de lo que ha sido. Después de que el Sporting venciera en la tercera ronda por 8-1 al débil Alba en la Taça de Portugal, los encarnados eliminaron a sus rivales en la cuarta ronda de la Copa portuguesa. El partido disputado en el Estadio de la Luz acabó con un 4-3 favorable a los locales después de tener que disputar la prórroga y que Rui Patricio, algo irregular en esta temporada, fallara estrepitosamente en el 4-3 al no atrapar un balón que se le coló entre las piernas. Además, los de Jorge Jesús también derrotaron a los de Leonardo Jardim en un partido clave por el título. Disputado un día más tarde de lo previsto por un temporal de lluvia y viento que arrojó objetos peligrosos desde el techo al césped del estadio benfiquista, los del Alvalade cayeron por 2-0 en un partido que demostró que todavía le faltaba una marcha más para poder pelear con sus dos grandes rivales.

En la Taça da Liga, disputada en una fase de grupos entre diciembre 2013 y enero 2014, el equipo se quedó fuera de las semifinales en el último minuto. En el primer partido Sporting CP empató 0-0 frente al FC Oporto, en el segundo venció 3-0 al Marítimo y en el tercero venció 1-3 al Penafiel. Los jugadores casi celebraban el pase de ronda, pero el retraso del partido de Oporto hizo que ese partido acabara más tarde y, casualidad o no, un gol del Oporto en el último minuto por un penalti dudoso dejó a los leones fuera de la Taça da Liga. El equipo de Bruno de Carvalho reclamó ante la Federación, pero su recurso fue rechazado.

Tremendo final pero insuficiente para el título

Después de este derbi de la jornada 18 de la Liga ZON Sagres, el equipo tenía al Benfica a cinco puntos y al Oporto a un punto a falta de doce jornadas para el final, por lo que tenía que alcanzar una racha de victorias muy buena y que sus rivales no la alcanzaran. El Sporting CP todavía creía en el título. Además, sus rivales empezaban a disputar las rondas finales de la UEFA Europa League y eso les podía descentrar. Después de la mencionada derrota ante el SL Benfica, tenía que comenzar la remontada. Victorias ante Olhanense, Rio Ave y SC Braga le mantenían en la pelea a pesar de que Benfica también ganó sus partidos.

Lo mejor para el Sporting CP fue que el Oporto sí que perdió fuelle en Liga y se colocó en segunda posición, lugar que no abandonaría hasta el final. El empate de la jornada 22 ante el Vitória Setúbal le dejó a 7 puntos del líder, que seguía imparable. Llegaba el momento en el que el Sporting por fin vencía a uno de sus dos rivales. En la 23ª jornada visitaba el José Alvalade el Oporto de Luís Castro. Si vencían los locales pondrían tierra de por medio con respecto a su rival, mientras que si perdía volvía a situarse en la tercera posición. El Sporting, muy serio en todo el partido y con muchísimas ocasiones, venció por 1-0 al Oporto con gol de Slimani en una jugada que comenzó en fuera de juego muy justo.

Este partido siguió motivando a los leones, que vencieron jornadas después a Marítimo (1-3), V. Guimarães (1-0) y Paços Ferreira (1-3) y continuaban demostrando que a pesar de que Montero ya dejó de marcar goles, el potencial ofensivo del equipo lisboeta era muy destacado, con los goles de Slimani como punta de lanza. En la jornada 27 el Sporting recibía a Gil Vicente en el primer "match-ball" que tenía el Benfica para ganar la Liga ZON Sagres de forma matematica, porque ya lo era casi seguro de forma virtual.

A falta de 3 jornadas el equipo leonino venció a su vecino Belenenses en Restelo por 0-1, pero la victoria del Benfica un día más tarde le daba el titulo a los encarnados. En esta misma jornada Sporting perdió todas las opciones de título, pero no todo eran noticias malas. Su victoria le aseguraba oficialmente la vuelta de forma directa a la UEFA Champions League tras obtener la segunda plaza de liga y relegar al FC Oporto a la tercera posición. Por ello, en las dos últimas jornadas y con el objetivo superado con creces, el equipo no consiguió vencer, ya que empató ante Nacional y en la última jornda fue cuando cayó derrotado por primera vez en su feudo ante el GD Estoril-Praia en un partido sin aliciente.

Resumiendo el curso, la temporada del Sporting de Portugal ha superado de forma sobrada el objetivo puesto a principio de Liga, ya que ha conseguido entrar de nuevo en la Champions League, tiene la economía más saneada, un equipo joven e ilusionante y un proyecto de futuro.

Once tipo en la temporada

Al no jugar competición europea, el equipo de Leonardo Jardim no se ha diferenciado mucho a lo largo de la temporada. El equipo ha jugado un buen fútbol esta temporada, con un fútbol siempre ofensivo y de toque con William Carvalho a los mandos. Sin competencia importante en la portería, un irregular Rui Patricio ha jugado siempre en la portería leonina. En la zaga, Cédric Soares se ha hecho dueño y señor del carril derecho, con una temporada muy reseñable. Maurício y Marcos Rojo han dado mucha seguridad a la defensa y ya hay algunos equipos con el ojo puesto en estos centrales, que tenían a Eric Dier como sustituto. En el lateral izquierdo ocurre lo mismo que en el derecho, con Jefferson do Nascimento dando un gran rendimiento en su lugar. Ivan Piris ha tenido poca participación en esta temporada

En el centro del campo encontramos al mejor jugador del equipo y a la revelación de la Liga ZON Sagres: William Carvalho. El joven portugués, que volvió en verano de una cesión en Bélgica y este año ha sido el jugador con más minutos disputados, ha sorprendido a todo el continente europeo con su dominio del balón, su técnica y su colocación, lo que ha provocado que Manchester United o Real Madrid no le pierdan de vista. Sus acompañantes habituales han sido André Martins y Adrien Silva, que han tenido sus momentos buenos y malos en la temporada. Vítor Silva o Gerson Magrão no han tenido mucho minutos.

En cuanto a la zona de ataque, hasta la primera vuelta el protagonista fue Fredy Montero (13 goles en la primera vuelta y 0 goles en la segunda), mientras que en la segunda fue el argelino Islam Slimani, mejor suplente de la temporada (1 gol en la primera vuelta y 7 goles en la segunda). Además, otros jugadores como Diego Capel, Wilson Eduardo o Heldon también tuvieron una actuación importante, pero sobre todo Carlos Mané, canterano que ha participado desde la segunda vuelta y ha dejado muy buena sensación.

Y la próxima temporada...

El Sporting CP intentará volver a competir por el título de la Liga ZON Sagres hasta el final, ya que no vencen un título de Liga desde la temporada 2001/2002. Ya se han producido varias novedades en el equipo lisboeta. El entrenador Leonardo Jardim se ha marchado al AS Mónaco tras recibir una oferta irrechazable por parte del poderoso, en cuanto a dinero, equipo francés. Ya se ha contratado al recambio del ex entrenador sportinguista, y no es otro que el entrenador revelación de la Liga ZON Sagres de las dos últimas temporadas, el joven portugués Marco Silva, ex entrenador del Estoril.

Además, el Sporting ha contratado a uno de los centrales con más proyección del fútbol portugués, Paulo Oliveira, del Vitória Guimarães, y a Simeon Slavchev, centrocampista procedente del Litex Lovech de Bulgaria. En cuanto a las salidas, es muy segura la de Diego Capel y la permanencia en el equipo del jugador de la temporada, William Carvalho.