Resumen de temporada del Manchester United 2013/2014: un año de transición

La temporada 2013-2014 será recordada como la primera sin Sir Alex Ferguson como entrenador después de 27 años. Su sucesor fue David Moyes, pero no llegó a acabar la temporada. Tampoco se podrá olvidar esta campaña por ser la última de Ryan Giigs.

The Chosen One

Tras el adiós de Sir Alex Ferguson, David Moyes se hizo cargo del Manchester United el 1 de julio de 2013. Ya había sucesor en Old Trafford. Otro escocés sería el encargado de entrenar al Manchester United. El ex entrenador del Everton era el elegido.

Moyes estuvo once años dirigiendo en Goodison Park. Lo que siempre ha diferenciado a Moyes es hacer competitivo a su equipo con un presupuesto bastante ajustado. Incluso en la temporada 2008-2009 fue elegido manager del año, después de quedar en quinta posición en Liga y llegar a la final de la FA Cup frente al Chelsea. Su mejor posición en Premier League fue en la temporada 2004-2005 cuando el Everton ocupó un puesto de Liga de Campeones quedando en cuarta posición. No llegaron a la fase de grupos, ya que fueron eliminados por el Villarreal en la ronda previa. Y como no recordar que fue él quien descubrió a Rooney y le hizo debutar. Estas son las credenciales que le sirvieron a David Moyes para ocupar el asiento más preciado del Teatro de los Sueños.

Un mes después de ocupar su nuevo cargo, ganó su primer y único título como entrenador del Manchester United. Se llevó la Community Shield tras imponerse por 2-0 al Wigan, gracias a un doblete de Robin Van Persie. La temporada comenzaba bien y nadie podría presagiar el negro futuro que le esperaba.

En tema de fichajes, muchos fueron los jugadores que sonaron como incorporaciones al equipo. Cesc Fábregas, Toni Kroos, Marco Reus, Lewandowsky, incluso Khedira y Fabio Coentrao fueron relacionados con el club inglés. Lo que estaba claro era que la posición a reforzar era el centro del campo. Al final el elegido fue Marouane Fellaini. El último día de mercado, 27.5 millones de libras le llevaron desde Liverpool hasta Manchester en uno de los peores negocios de la entidad inglesa en toda su historia.

Primera mitad del año

La primera temporada en un equipo como el United siempre es complicada. Debes adaptarte al nuevo club y a la plantilla. Estar en un equipo con el tamaño del Manchester United debe sorprender a cualquiera. Sin embargo, el club es un ejemplo en tener paciencia con los entrenadores. Moyes iba a tener el tiempo suficiente como para poder mostrar si estaba capacitado para el cargo. No hacía falta tener prisas. Ante todo, mucha calma.

A pesar de todo, el comienzo no fue sencillo. Observar que, a mitad de temporada, habría sufrido más derrotas que en toda la temporada pasada no era un buen presagio. Además, la imagen del equipo en Old Trafford fue muchas veces ridícula. West Bromwich Albion (1-2), Everton (0-1), Newcastle (0-1) y Totenham (1-2) fueron duros golpes para la moral del club. También había que añadir el duro varapalo ante sus dos grandes rivales. Cayó en Anfield por 1-0 y lo peor de todo, salió derrotado por 4-1 en el derby de Manchester ante el City.

La Capital One Cup podría haber sido la vía de escape del equipo. Eliminó en las primeras rondas a Liverpool, Norwich y Stoke City. El rival en semifinales sería el Sunderland. Tras perder la ida por 2-1 y ganar la vuelta por el mismo resultado, todo quedaría en manos de la quiniela que suponen los penaltis. De Gea no pudo obrar el milagro y el Manchester United no iría a la final.

Uno de los mayores bochornos fue el vivido en su primer partido de FA Cup. El Swansea visitaba Old Trafford con escacas opciones de pasar de ronda en una competición a partido único. Pero el Teatro de los Sueños ya no era ese feudo infranqueable. Cualquiera podía asaltarlo. El equipo de Laudrup venció por 1-2, dejando al Manchester United sin opciones en otro título más.

Sin embargo, Europa es otra cosa. Manchester United y Copa de Europa son dos terminos que van ligados. El escudo pesa mucho y Old Trafford es un mito en Europa. Sus rivales fueron la Real Sociedad, Bayern Leverkusen y Shaktar Donestk. La clasificación acabó con el United como primero de grupo, cuatro victoria y dos empates. Unos resultados muy lejos del nivel ofrecido en liga. Un equipo invicto en Europa frente a la vulnerabilidad en Inglaterra.

Segunda mitad de año

El equipo comenzaba la segunda vuelta de Premier League con muy pocas opciones de optar a ganar un título que se iban a disputar entre Arsenal, City, Chelsea y por qué no Liverpool. A pesar de que el título parecía una empresa imposible, entrar en Champions o en su detrimento en Europa League, resultaba una opción decente para salvar la temporada. Sin embargo este equipo estaba destinado al fracaso.

Mata como única ilusión

La mejor noticia fue, sin lugar a dudas, la contratación de Juan Mata. Tras no contar para José Mourinho en el Chelsea, el United ofreció 40 millones de libras para hacerse con los servicion del español. Juanín, se convirtió así en el traspaso más caro de la historia del Manchester United, superando el de Berbatov. ¿Sería Mata capaz de cambiar el guión de su nuevo equipo?

La travesía del equipo por Premier League seguía siendo muy inconsistente. El equipo ganaba partidos y sumaba puntos pero el juego desplegado era muy poco vistoso. Además, en los partidos en los que debía mostrar su verdadera cara, el conjunto se acobardaba, mostrando su peor faceta. Así llegaron las calamitosas derrotas ante Liverpool y Manchester City en Old Trafford, ambas por 0-3. Ver asaltada tu casa, de una manera tan fulminante y ante tan poca resistencia era demasiado para la afición.

Fuera de casa, el equipo dejó de ser tan fuerte como era en la primera vuelta. No pudo con el Chelsea en Stamford Bridge (3-1) y ni con el Stoke en el Britannia Stadium. La temporada estaba siendo horrenda y las horas estaban contadas para David Moyes.

El descontento general con el entrenador fue tal que el 29 de marzo se vivió una de las anécdotas más surrealistas que se han vivido en un campo de fútbol. Un grupo de aficionados contrataron una avioneta para que sobrevolara Old Trafford durante el partido ante el Aston Villa, con el mensaje de "The Wrong One-Moyes Out" (El Equivocado - Moyes fuera). A pesar de ganar 4-1, David Moyes estaba sentenciado.

La siguiente decepción fue la eliminación de la Champions League. Tras deshacerse de Olimpiakos en octavos de final de manera épica ( la ida perdió 2-0 pero en la vuelta ganó 3-0 gracias a un hat trick de Van Persie) su rival el cuartos de final sería el Bayern de Munich, el equipo más temido de Europa. La ida fue esperanzadora gracias al 1-1 que consiguió amarrar el equipo a pesar de la superioridad rival. En la vuelta, el sueño de eliminar a los de Guardiola estuvo a punto de verse cumplido. A falta de media hora, estaban en semifinales, pero el rodillo alemán reaccionó, poniendo el definitivo 3-1 en el marcador. Era la hora de decir adiós a Europa.

Tras la eliminación europea y la difícil situación deportiva del club, llegamos al último partido con David Moyes como entrenador del Manchester United. Era un secreto a voces pero la derrota por 2-0 ante el Everton dictó el veredicto contra el escocés. Resulta irónico el hecho de que sea tu ex equipo quien termine por echarte. El 22 de abril, era anunciada su destitución. El entrenador que había firmado por seis temporadas no había llegado ni siquiera a completar la primera. La desastrosa gestión deportiva y los pésimos resultados llevaron a la familia Glazer a tomar esta decisión. Además, añadieron que sería Ryan Giggs el encargado de hacerse cargo del equipo a falta de las tres jornadas que restaban de Liga.

Fuera de Europa 24 años después

Los últimos partidos sirvieron para demostrar cómo el Manchester United se quedaba fuera de Europa casi un cuarto de siglo después. Desde la temporada 1989-90 no veíamos a este equipo fuera de competiciones continentales. El séptimo puesto en la clasificación sería el definitivo para el United.

El final de temporada fue testimonial. Lo más emocionante fue ver como entrenador-jugador a Ryan Giggs y para despedirle en su última temporada en la plantilla del United. Su adiós estuvo a la altura de su figura. La despedida de un mito de este bello deporte. También hubo tiempo para despedir a Vidic ya que jugará la temporda que viene en el Inter de Milán.

Así fue la despedida de Giggs en Old Trafford

Una temporada para tomarla como transición entre el viejo United y el nuevo United. Este verano se debe trabajar para reforzar las posiciones más débiles y regenerar a la plantilla. Será un mercado estival muy movido tanto en salidas como en entradas. Ya son muchos los jugadores que suenan como fichajes y también son muchos quienes abandonarán la entidad. El primer paso ya esta dado. Louis Van Gaal será en nuevo manager general del Manchester United.

Sorpresas y Decepciones

La mejor sopresa para el Manchester United ha sido la eclosión de Adnan Januzaj. El joven jugador belga ha demostrado ser ya una realidad del fútbol europeo. Si algo hay que reconocerle a David Moyes ha sido la confianza en el interior zurdo. Desparpajo, velocidad, regate, cambio de ritmo, recursos en el centro. Son muchas las cualidades de Januzaj. Sin duda, él sera uno de los pilares sobre el que se conformará el Manchester United del futuro. Ha disputado 27 partidos, anotando 4 goles.

Juan Mata ha sido la mejor noticia del año para el equipo de Old Trafford. Es un jugador diferente, el equipo encontró la manera de hacerse con sus servicios y lo aprovechó. A pesar de haber llegado en el mercado invernal ha cumplido sus espectativas en el club. Es joven y su fútbol irá a más. Ha jugado 12 partidos y ha anotado 5 goles, algunos de bella factura.

La mayor decepción ha sido Fellaini. No ha conseguido acoplarse al juego del equipo y se le ha visto en tierra de nadie durante toda la temporada. No toda la culpa es suya, debido a que lo que de verdad necesitaba el equipo era un cerebro, un pivote organizador. Y el belga no lo es. Ha tratado de serlo pero sus aptitudes no le han permitido desempeñar esa función. Ha disputado 24 partidos de los cuales ha sido titular en 19. Su peso en el equipo ha sido testimonial y ha estado muy lejos del precio que se pagó por él.

Las lesiones durante varias fases de la temporada han convertido a Robin Van Persie en una de las decepciones de año. Sólo ha podido disputar 20 partidos oficiales durante la temporada. Su mejor momento fue en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa ante el Olimpiakos, haciendo un hat trick que devolvía la ilusión a una triste afición. Sin embargo, todo iría a peor, ya que Robin se volvería a lesionar para decir adiós, prácticamente a la temporada. Volvió en el último partido en Old Trafford y anotó un gol. La próxima temporada, Van Persie tratará de ofrecer su mejor nivel.

Los mejores de la temporada

A pesar de la pésima temporada del equipo, era de obligado cumplimiento nombrar a los mejores jugadores de la temporada. El premio Sir Matt Busby fue entregado a David de Gea. Resulta significativo que el premio a mejor jugador de un equipo como el Manchester United lo gane el portero. Dice mucho de los jugadores ofensivos. Sin embargo la temporada del español ha sido espectacular y de no haber sido por él, la posición final del equipo habría sido mucho peor. Si un lugar esta cubierto por muchos años, es la porteria.

De Gea, mejor jugador del año / Manchester United

Ryan Giggs, también fue galardonado con un premio a la trayectoria deportiva. 24 temporadas, 963 partidos y 168 goles. 11 títulos de Liga, 4 Copas de la Liga, 4 FA Cup, 7 Community Shield, 2 Copas de Europa, 1 Supercopa de Europa, 1 Intercontinental y 1 Mundialito de Clubes. Este es el palmarés de un mito del fútbol.

James Wilson fue premiado como mejor jugador joven del año. Se llevó el premio Jimmy Murphy gracias a sus goles en cuatro categorías diferentes. Sub-18, Sub-19, Sub-21 y primer equipo. Por otra parte, Saidy Janko, recibió el premio Denzil Haroun al jugador del año en el equipo reservas.

Finalmete el premio al mejor gol del año fue para Wayne Rooney gracias a su gol frente al West Ham.

El gol de Rooney ante el West Ham fue el elegido como el más bello del año