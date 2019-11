Messi: "Lo que más quiero es que Argentina gane"

Uno de los jugadores llamados a marcar el ritmo del Mundial de Brasil 2014 es Lionel Messi. En el argentino, a pesar de no haber realizado una gran temporada con el FC Barcelona, se encomienda todo el país de la albiceleste para intentar ganar un campeonato que resultaría histórico (por el hecho de conseguirlo, el momento y, sobre todo, el lugar en el que se disputa).

Pero no siempre ha sido así. Hasta no hace mucho tiempo, el astro argentino era el centro de todas las iras argentinas cuando las cosas no salían como se esperaban. Su celestial andadura por el club catalán era antagónica a su rendimiento en la selección, lo que provocaba que los aficionados le tacharan de, incluso, no sentir la camiseta.

Ahora, Messi se ha sincerado en el libro Messi, El Patriota, de los periodistas Cristian Grosso y Martín Castilla, que ha sido editado por el diario La Nación y en la que el argentino narra su trayectoria con la albiceleste.

El de Rosario, en dicha publicación, explica el arraigo que tiene a su tierra, a pesar de llevar más de media vida en España. “Argentina es mi país, mi familia, mi manera de expresarme. Me preguntan por qué no se me pegó el acento español y es simple: no quiero que se me pegue ni perder ninguna identificación con mi país. Este es el lugar al que quiero volver", aseguró. Además, añadió que "cambiaría todos los récords por consagrarnos, por hacer feliz a la gente de mi país".

Messi ha reconocido también que antes de debutar con Argentina, cuando comenzaba a desarrollar su carrera en el Barça, tuvo contactos informales para vestir la camiseta de España. "Cuando era un pibe esperaba que me llamaran desde la AFA. Hubo contactos informales para saber si quería jugar en la selección española, pero yo siempre dije que quería jugar para mi selección porque quiero a la Argentina y sólo siento estos colores", explicó el 10 argentino.

El que fuera el Mejor Jugador del mundo en 2009, 2010, 2011 y 2012 también hizo referencia a la etapa en la que vestir la camiseta de su país se convirtió en un suplicio en medio del disfrute generalizado que tenía en el FC Barcelona. Sobre esta situación, Lionel admite que "claro que me llegaban todos los comentarios: que no demostraba ganas de jugar en la selección, que no cantaba el himno o que no sentía la camiseta. Me dolía llegar a mi país y que muchos me pegaran injustamente. Alguna vez llegué a pensar si yo era el problema, si era la causa de los malos momentos que atravesaba el equipo. Pero la culpa solo dura un momento, hasta que reaccionas y sigues para adelante. Aunque a veces no puedes creer por qué se dan algunas cosas. Te quedas sin respuestas cuando pones lo mejor de ti y los triunfos siguen sin venir".

Esa situación ha cambiado y en la actualidad Messi si es querido por su hinchada. “Ahora me siento reconocido por el público en general y creo que ellos valoran mi manera de jugar. Intento seguir creciendo y sueño con darle títulos a la selección. Lo que más quiero es que Argentina gane", comentó.