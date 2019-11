El legado de Sir Alex (II)

Un equipo campeón acostumbrado a competir y disputar todos los partidos, todos los títulos cada temporada en un largo periodo de tiempo. Esto es lo que se encontró David Moyes, al menos a priori en consecuencia con los antecedentes. La realidad ha sido bien distinta. Sin opciones reales de alcanzar ningún trofeo esta temporada, la pregunta es ¿qué ha pasado para que el Manchester United haya dado un cambio tan brusco en tan poco tiempo?

Además de la mayor o menor culpabilidad que haya podido tener el técnico escocés procedente del Everton, se han producido dos errores importantes y destacables en la planificación de la temporada del club de Manchester: horrible actuación en el periodo de fichajes, donde no solo se movieron con suma lentitud, sino que tampoco se ficharon a los jugadores adecuados que necesitaba el equipo, y el que podríamos llamar “El error de Ferguson”.

“El error de Ferguson”

Después de 26 temporadas al frente del Manchester United, Sir Alex debería haber dejado algunos asuntos cruciales resueltos, ya que él mejor que nadie sabía perfectamente que el relevo no iba a ser nada fácil, dada la exigencia de los aficionados acostumbrados a cosechar éxito tras éxito una y otra vez. Ferguson es la pieza que tendría que haber empezado a facilitar la transición con una gestión adecuada de temas deportivos que le correspondían realizar a él mismo. Con esto, donde llegamos es que la confección de la plantilla debería haberla empezado a perfilar desde el momento que toma la decisión de dejar los banquillos. Por lo tanto, aquí va una lista de jugadores con los que hubiera sido muy conveniente por su parte haber realizado una toma de decisiones que le habría sido muy útil a su sustituto David Moyes.

Analizando por líneas desde posiciones defensivas hasta demarcaciones ofensivas, obtenemos los siguientes nombres con diferentes situaciones:

- Rafael: el lateral derecho brasileño lleva una cantidad de años importante (camino de seis) y sigue siendo una promesa con casi 24 años de edad. Las oportunidades para él han sido ilimitadas, pero no consigue tener rigor táctico en el juego, es un lujo para los ataques rivales, en labores ofensivas aporta en partidos aislados, y en los partidos importantes marca la diferencia, pero negativamente. No es un lateral derecho titular para un equipo como este.

- Evra: hace tiempo que no es el lateral zurdo de antaño, sólido defensivamente y que aportaba soluciones en ataque. Ha perdido el punto de velocidad que le permitía cerrar su banda y dar siempre opciones ofensivas. Ferguson lo sabía en su último año, y hubiera sido acertado buscar una solución. Todo hace indicar que esta será su última temporada en el equipo.

- Ferdinand: qué se puede decir de un central que fue tan buen jugador. Únicamente que los años no pasan en balde, las lesiones le han lastrado en las últimas temporadas y ha disputado una cantidad escasa de partidos. De la vieja guardia de Ferguson, podría haber llegado a un acuerdo con él para dejar paso a centrales más jóvenes y también disponer de más efectivo, pues la ficha del inglés es alta. Al igual que Evra, parece ser su última temporada.

- Evans: no es un mal central, pero tampoco tiene nivel para ser titular en un equipo que lucha por todas las competiciones. Puede ser el cuarto central del Manchester United, pero las lesiones han hecho que haya tenido presencia en una cantidad de partidos nada desdeñable. Su futuro está en el aire. Puede ayudar al equipo, pero ciertamente, lo mejor para él sería buscar una salida y disfrutar del fútbol.

- Vidic: la otra mitad de esta fantástica pareja de centrales que ha cerrado la portería en tantas ocasiones. Las lesiones están pesando en él desde hace algún tiempo y ya no es el gran central que fue. Se despide de Old Trafford, ya que para la siguiente temporada ha firmado con el Inter de Milán. Seguro que echan de menos su mejor versión en tiempos pasados.

- Giggs: todos los elogios que se le puedan decir al futbolista galés son pocos. Es un mito Red Devil, pero hace años que su tiempo en el equipo terminó. Aportaba detalles en contadas ocasiones, y la tarea de Ferguson era llevarse con él a uno de los niños que él mismo apadrinó futbolísticamente. En este controvertido final de temporada se ha hecho cargo del equipo como entrenador interino tras la marcha de Moyes.

- Nani: se esperaba que fuera el gran sustituto de Cristiano Ronaldo, y nada más lejos de la realidad. Desde la marcha del portugués cada temporada ha ido a menos, siendo su presencia en estas dos últimas prácticamente testimoniales en cuanto a su rendimiento en el campo. Ferguson lo trajo, como a tantos otros, y viendo su aportación podría haber tomado alguna decisión. Es otro que tiene números para no continuar la temporada que viene.

- Anderson: bastante poco ha aportado el brasileño en todos los años que ha estado con los Diablos Rojos. Costó una buena cantidad de dinero (sin ser desorbitada), y ha acabo cedido en la Fiorentina, donde únicamente ha jugado tres partidos desde el mercado de invierno. El 31 de junio termina su contrato con el United y ahí se acabará el desastroso periplo de su fichaje.

- Ashley Young: se pagó un precio relativamente importante por el extremo inglés, que no ha acabado de explotar. No ha sido de los peores del equipo, pero tampoco ha dado un paso adelante para demostrar que merece seguir siendo parte de una plantilla que sufrirá una importante remodelación este verano. Si se recibe una importante oferta por él o por Valencia, probablemente uno de los dos abandone la disciplina del United.

- Kagawa: gran inversión por el mediapunta japonés procedente del Borussia de Dortmund. En sus dos temporadas en Manchester ha pasado bastante desapercibido, ya que se esperaba bastante de él y no ha respondido como se esperaba. Dependerá del nuevo entrenador la decisión de intentar recuperarlo o desprenderse de él si llega una propuesta interesante para el club.

- Fellaini: por último, y sabiendo que Sir Alex no tiene culpa de esto, me permito incluir a un jugador que ha valido una cantidad de dinero muy alta, pero que no ha aportado prácticamente nada positivo al equipo. Se la apunto a David Moyes, ya que aún teniendo en cuenta que se movieron muy tarde en el mercado de fichajes, si sabes que lo que necesitas es un creador de juego y el belga no lo es, no gastes un dineral para, quien sabe, si destrozarle la carrera desde el primer momento con las críticas de su propia afición.

Llegado a este punto, Sir Alex Ferguson es uno de los mejores técnicos de la historia y esto no va a empañar nada su gran carrera como entrenador, pero que podría haber gestionado mejor la transición del equipo es un hecho comprobado. No sabremos nunca si le hubiera ido mejor a David Moyes, ya que la pésima planificación veraniega en los fichajes ha tenido gran parte de culpa en la actuación de esta temporada. Pero no es menos cierto que para fichar primero hay que generar hueco en la plantilla, y en ese aspecto el gran manager escocés pudo perfeccionar una obra de arte sin apenas fallos.