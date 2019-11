VAVEL hacia el Mundial. Javier Robles: "El Mundial es donde todos los que amamos la pelota quisimos estar"

Cuando, cansado de ser rechazado en todos los medios en los que presentaba su currículum, Javier Robles creó VAVEL en el año 2009, lo hizo convencido de que otro periodismo era posible en España. Un periodismo que buscase la objetividad, la calidad y la justicia. En base a eso, aprendió a programar y, poco a poco, fue mejorando el diseño y la organización de su web hasta convertirla en el tercer periódico deportivo más leído en España.

Con el trabajo de muchas personas talentosas y el esfuerzo de todos ha hecho del sueño de la V una realidad compartida en varios países. La Copa del Mundo y VAVEL comparten esa globalidad, ese objetivo de llegar a todas partes. A sus 28 años, Javier no se ha cansado de crecer. Quiere más. La constancia y el esfuerzo, unidos al talento, superan cotas que podrían parecer inalcanzables en un principio. Por ello, a las puertas del mayor evento deportivo del mundo, VAVEL sigue mirando hacia adelante y Javier sigue soñando con que su creación llegue a todas partes, exactamente igual que la Copa del Mundo.

Pregunta. ¿Qué puede suponer para VAVEL el Mundial de Brasil 2014?

R. Supone un gran reto, al que no se debe poner límites, y la máxima exigencia. Hemos vestido VAVEL con los colores de Brasil 2014 y lo más importante, estamos preparados para afrontarlo e ir más allá. El año de Mundial llevado a un periódico es como el horizonte, lo vemos lejano y en él imaginamos situaciones que queremos conseguir, intentando seguir caminando hacia él, hacia ese objetivo, siendo el vehículo de nuestra actitud, y el movimiento que motiva tus actos. Es inspirador. Te lleva. Te hace moverte. Supone crecer. Seguir soñando, creando, trabajando, peleando.

Mirando atrás, para este medio la llegada del Mundial cinco años después de su fundación representa sobre todas las cosas, un hecho, y es que hemos sobrevivido y crecido con dignidad y que desde la fuerza de ilusiones diminutas, desde abajo, con humildad, con talento, esfuerzo y paciencia, se puede. Y que seguimos haciendo periodismo creyendo en los valores fundacionales. Con la ilusión infatigable, el corazón a fuego y la voluntad intacta.

Suponer supondrá la entrada de millones de lectores, y tendremos que pelear por la entrada entre las 5000 webs más visitadas del mundo. Y la pelearemos (hasta que llegue). En la previa, el excelente trabajo de nuestra gente en los artículos sobre el Mundial está siendo épico y de una calidad admirable. Sin ornamentas, con ímpetu. La cobertura llevada a cabo en los cinco idiomas de VAVEL supone uno de los retos más apasionantes a los que puede enfrentarse un medio de comunicación.

En especial comparo VAVEL con la cobertura del anterior Mundial y es increíble lo que se ha hecho en esta casa. Tenemos ganas de más y llegamos al Mundial en nuestro mejor momento posible.

P. ¿Cómo afronta la cita a nivel personal? ¿Qué significan para usted las Copas del Mundo?

Lo afronto con intensidad. Recién llego de la cobertura de la final de Champions en Lisboa. La experiencia de un periodista suele medirse por los Mundiales y Olimpiadas a las que ha dado cobertura. El Mundial es la fiesta del fútbol, la concentración de todas las ilusiones y pasión de todos los amantes de este deporte en 32 selecciones. Es la niña bonita, el evento más especial para cualquier periodista deportivo, aunque no hay libre acceso a su cobertura ya que siempre están los mismos, nosotros intentamos crear algo más abierto y que quién lo merezca, pueda acudir a cubrir este tipo de eventos por su talento, no por sus simpatías.

El Mundial creo que es donde todos los que amamos la pelota quisimos estar y soñamos ganarlo. Es la gran plaza de esta afición que es el fútbol y creo que el Mundial de Brasil por el calor que le darán los brasileños en cuanto empiece a rodar el balón, será un evento inmemorable y legendario. Especial.

P. La situación en Brasil es delicada ahora mismo, con movilizaciones anti Mundial casi a diario, que claman contra los recortes en sanidad y educación que trae consigo la celebración del torneo, así como los Juegos Olímpicos de 2016 en Río. ¿Cómo analiza esta situación? ¿Repercutirá en la celebración del Mundial?

Según los brasileños con los que he hablado sobre esto, Brasil está gritándole al mundo sus heridas, y el país está empleando la exposición internacional para explicar su día a día. Su presente, que la buena fama de su país "emergente", tapa.

Si la gente está protestando es porque se la está apretando y porque entienden que la inversión pública en el Mundial es contradictoria con los recortes que se están aplicando, que han sido previstos oficialmente de 13.440 millones de euros en 2014. El Mundial de Brasil sin tener aún infraestructuras terminadas, ha costado más que el de Alemania y Sudáfrica juntos. La previsión inicial era de 1.867 millones de euros y actualmente se llevan invertidos 3.100 millones de euros de las arcas públicas, de los 11.000 millones totales. Solo 4 empresas están acaparando la mayoría de concesiones. Por ejemplo en Brasilia donde no hay un equipo importante en el Brasilerao, se ha invertido 600 millones de euros en el Estadio Mané Garrincha (el triple de lo presupuestado) y aún así, hay estadios sin terminar. Ayer al ser revisado el Estádio de Beira-Rio los bomberos no validaron su seguridad y aún no tiene la licencia para usarse. La gente se siente engañada por el despilfarro, porque la inversión no se recuperará íntegramente para las arcas públicas, ni lo ven un impulso a la microeconomía, algo que repercuta en las personas, y sí un negocio para los de siempre, entendiendo que ese dinero es más necesario en otros lares como la sanidad, la educación o el transporte público, en un país donde hay corrupción y siete ministros del Gobierno tuvieron que dejar su cargo por verse implicados en ella.

Luego entramos en las personas, en el tema social y las consecuencias del Mundial. Hay un periodista danés Mikkel Keldorf que ha grabado un documental, y ha huido despavorido, en especial de Fortaleza, a la que define como la "peor ciudad para hacer un Mundial".

Lamentablemente, Fortaleza no es ni será la peor, sino que la FIFA nunca ha intentado que los Mundiales promuevan un cambio social, más allá de crear más afición al fútbol y generar ingresos. Tan simple, frío y elitistamente desarraigado como eso.

"Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina", fueron palabras del presidente de la FIFA previas al Mundial del 78 en Argentina, de Joao Havelange, mientras el país era gobernado por una dictadura militar.

Mientras Kempes se hacía leyenda y Argentina se proclamaba campeona del Mundo por primera vez, con un dictador sanguinario como emperador del estadio, Jorge Videla, icono del triunfo, a un kilómetro del Estadio Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, se estaba torturando y matando a presos políticos. Y hay que ver, sentir, qué hay tras la palabra torturar. Hablar de sufrimiento sería peyorativo. Es ignominia humana. La FIFA miró para otro lado ante aquello, porque evidentemente primaron otros intereses.

"Fui usado. Lo del poder que se aprovecha del deporte es tan viejo como la humanidad", reconoció después César Menotti

Ahora, el periodista danés denuncia asesinatos premeditados de niños de la calle en un caso de limpieza social. El problema es que a la gente solo le duelen los suyos. Hay personas que tejen su destino y viven la vida en consecuencia a sus decisiones, pero en el caso de los niños, ellos no han elegido, necesitan ayuda. No todas las personas nacen con oportunidades. El fútbol es de la gente y es democrático, cualquier persona independientemente de su clase, condición económica o social, puede llegar a ser el mejor jugador del mundo. El fútbol no puede construir una barrera, una separación entre el mundo de lujo en el que vive, y las personas que lo aman, ya que a la vez que competitivo se debe preservar su espíritu ejemplarizante (no por el fútbol en sí, sino por su capacidad de influencia en la sociedad), integrador e igualitario.

El deporte no puede abrazar o ser indiferente ante la muerte porque nos enseña mucho en la vida.

Yo soy periodista, antes que periodista deportivo o de otro género, y los periodistas hacemos crítica social para favorecer si podemos que las personas vivan mejor. Dijo una vez Sachi que "el fútbol es lo más importante de lo menos importante". Por ello, el fútbol no toma decisiones, son otros poderes que se aprovechan de su aurea. La gente está encantada de acoger un Mundial que seguramente repercutirá muy positivamente en el país (sobre todo en la mayoría de niños para los que será inolvidable), los problema surgen en el porqué de esta inversión pública, y se ha internazionalizado muchos de los problema de Brasil, uno de ellos la aquiescencia de las autoridades con los abusos policiales.

En el año 2012 Brasil registró la tasa de homicidios más alta desde 1980, 154 personas asesinadas al día. Hay Estados con una tasa terrible como el caribeño Alagoas (allí no se jugará el Mundial). Alguna política llevada a cabo en los últimos años, no ha cuajado.

Las instituciones deben dar una explicación, más allá de la dada por el embajador de Brasil en España: "Un periodista dice que en Brasil matamos niños; si le gusta hacer turismo de la pobreza, que se vaya a otro país", porque Brasil será capital del mundo durante un mes.

Si el Mundial está manchado con gotas de sangre, con sufrimiento, aprovechemos ese vehículo de cambio que nos surge y debe ser repudiado por los que más eco hacen ante esas acciones ante las que el Gobierno Brasileño no da explicaciones. Paulo Coelho, Romario, Ronaldo y muchas celebridades brasileñas lo han hecho. Los organismos que miren para otro lado y no quieran investigar estando en la condición de poder hacerlo, conociendo que esto está sucediendo, son cómplices.

Ya que la UEFA y la FIFA toman medidas necesarias contra el racismo (en los campos de fútbol). ¿Por qué están paradas en estas acusaciones infinitamente más graves? La FIFA, dada su capacidad, debería expresar su posición sobre estas acusaciones.

Es curioso ver como los países latinos son tan talentosos jugando al fútbol y tan incapaces políticamente para prosperar bajo unas bases sólidas.

P. El Mundial se presenta muy abierto. Sin embargo, el poderío de grandes clásicos como Brasil, Alemania o España no parece dejar mucho espacio a posibles sorpresas. ¿Cuáles son sus favoritos?

R. Yo creo que en un Mundial nunca hay favoritos claros. Son siete partidos máximo. En ellos, un equipo puede tener una inercia positiva y lograr grandes resultados. Otro un tropiezo e irse. Y la presión claro, es máxima, lo que favorece errores en los débiles y premia a los fuertes. Ganar, siempre gana el más fuerte, en especial mentalmente, el que ha tenido actitud de campeón. Siempre pasan cosas. Los mejores jugadores no siempre responden a las expectativas. Los equipos llamados a hacer poco, muchas veces tienen una inercia ganadora y pueden alcanzar grandes cotas. Pero es aquí, en el Mundial donde los futbolistas se convierten en leyendas y los equipos en eternos.

P. En los últimos tiempos, un grupo de varias selecciones de un escalón histórico inferior, vienen reclamando su sitio entre los grandes. Bélgica es el principal representante de este grupo, pero otros como Colombia, Chile o Suiza prometen dar mucha guerra en Brasil. ¿Cómo ve a estas nuevas potencias?

Tengo mucho interés en ver como juega Bélgica, que tiene una generación de oro en el país. Creo que la internalización del fútbol, que me parece clave en la España campeona, con jugadores extranjeros jugando en ligas diferentes y muy competitivas, debería transformar el panorama de las selecciones pronto. Ya los belgas, por poner un ejemplo, no juegan solo en la liga belga sino que juegan en equipos punteros, juegan finales y conviven con la presión.

En el caso de Bélgica hablando del juego, según referencias, deben aprender a jugar más como equipo, para no depender excesivamente de las individualidades, pero va a ser una selección, como la Uruguay de Forlán del 2010, que si logra progresar, pueden llegar a rondas finales.

Colombia y Chile tienen esa furia tan valiosa que les caracteriza, muy conocida en España, al que una generación espontánea le hizo como dijo Menotti, pasar de ser toro, a ser torero. Si el resultado es capaz de premiar su temperamento, es una incógnita.

P. España llega con algunas dudas, pero después de completar seis años en los que ha ganado casi todo. ¿Cómo ve a la selección? ¿Está capacitada para ganar el segundo Mundial consecutivo?

En todos los Mundiales que he visto, nunca ha ganado el favorito, excepto el duro Brasil del 94 que ganó a penaltis. Es que en un Mundial pasa de todo. Ahora se ha roto Reus. Y no estarán Falcao, Ribery, presumiblemente Luis Suárez llega muy mermado tras la operación y el estado físico de Costa y Cristiano genera dudas.

En este Mundial se va a ver si el mundo se ha abrazado a imitar el tiki taka tras el triunfo de la Selección Española en Sudáfrica, si ha arraigado en otras selecciones, o se apuesta en líneas generales por partidos cerrados con primorosidad defensiva como pasó en Sudáfrica. Los mundos opuestos pero compatibles del juego preciosista o el resultadismo.

En los últimos Mundiales pasó de todo. En el 98 el favoritísimo era Brasil, y Francia y Zidane le pasaron por encima, en el 2002 la mayoría de favoritos cayeron en rondas tempranas, hubo escándalos en las eliminaciones de Italia y España, y ganó el Mundial Ronaldo, en 2006 habló de la capacidad marcial de Zidane para influir en un equipo. Eliminó a la Brasil más favorita de los últimos veinte años, y antes de su expulsión dejó el partido ganando una final con un 1-0 de penalti creado y ejecutado por él a lo Panenka. Sin él, Francia cayó contra aquella Italia sorprendente en la que varios jugadores hicieron el mes de su vida y premió una de las cosas más inverosímiles, que Fabio Cannavaro, central, fuera elegido como el mejor jugador del Mundo en el año 2006. En líneas generales aquel equipo que le dio la cuarta estrella a Italia, fue de la cumbre en aquel torneo, a menos, tanto en términos particulares, como generales.

En 2010 dados los antecedentes de España en los Mundiales, la prensa internacional no terminaba de creer en la Selección (presunción que fue a más al inicio del torneo tras la derrota ante Suiza), Maradona llegó a afirmar que "España sería la mejor de todas si en el fútbol no hubiera porterías". Se daba favorita al robusto y sólido Brasil de Dunga, que precisamente en aquella cita se volvió terrenal tras la derrota ante Holanda, y selecciones como Argentina y Alemania fueron ganando importancia a medida que avanzaba el torneo. Incluso a Italia se la miraba de reojo. Fue un Mundial donde España sobrevivió y fue con mucho esfuerzo y épica partido a partido sin partidos excelsos, con Villa tirando del carro, y la suerte del campéon de cara, salvo precisamente contra el rival más fuerte que encontró, Alemania. Que la antología se vistió de roja en ese partido de fútbol.

España ha jugado uno de los mejores fútbol que ha jugado una selección con partidos memorables y torneos legendarios, es la selección que mayor número de torneos grandes consecutivos ha ganado (3), y saben que pueden convertirse en la generación más laureada de la historia del fútbol si vencen en Brasil 2014.

P. El Grupo B es uno de los más complicados del torneo. ¿Puede pesarle a España empezar con rivales tan complicados?

R: Creo que no. Además hay otras selecciones fuertes en grupos de aupa. La competitividad afectará a la mayoría desde el inicio. Y claro, esto es un Mundial, la exigencia es máxima, de aquí salen los hérores y las leyendas del fútbol. A diferencia del Mundial de Sudáfrica donde el grupo era son selecciones de un nivel menos exigente, con Suiza, Honduras y Chile, España vivió el guion de un torneo de menos a más. El problema de empezar fuerte es que quizá gastes más fuerza al inicio y esa tensión, pueda pasar factura a en rondas finales, pero todo dependerá de la mentalidad de los jugadores, y ante esta similitud que le pasa a otros

Paradójicamente España jugó mejor las fases finales de las Euros y los Mundiales que las fases iniciales, estuvo más cómoda ahí, e hizo los mejores partidos, en las semifinales contra Rusia (2008) y Alemania (2010), y en la final frente a Italia (2012).

P. El de Brasil, puede ser el último Mundial para varios pilares del éxito de la selección en los últimos seis años. Xavi Hernández y Xabi Alonso son dos claros ejemplos. ¿Su veteranía será una ventaja o un inconveniente en Brasil? ¿Cómo ve el intercambio generacional en España?

R. Todas las selecciones que repitieron bloque en los últimos años, fracasaron, más que la línea continuista sea sellada por Xavi y Xabi Alonso, veo más clara en esta línea la convocatoria de Villa y Torres de los que creo que su convocatoria obedece más a feeling personal y al mantenimiento del grupo. Galones. Torres bajó su rendimiento tras la lesión de 2010, ha marcado 5 goles en la Premier esta temporada en 28 partidos (en 2006/2007 metió 24 en el Liverpool), y Villa ha bajado un nivel también tras su lesión. Diego Costa, Cesc y Azpilicueta tendrán mucha responsabilidad en este mundial en hacer crecer a este equipo. Me sorprende la ausencia de Carvajal, ya que su velocidad daría un gran refresco al equipo por banda derecha, tal y como hizo Jordi Alba en 2010, pero entiendo que ante la baja de Navas el seleccionador ha optado por guardarse la opción de Juanfran también para jugar de extremo. El seleccionador prepara un cambio generacional tras este Mundial y ha querido cerrar el ciclo ganador. Puede salir bien, creo que España sigue siendo el mejor equipo, pese a que la gente lo mezcle con el "mal año" del FC Barcelona.

La brevedad del Mundial, que son los partidos que algunos juegan en dos semanas con sus clubes, le dará una oportunidad a Xavi de jugar con intensidad, si hay un descenso en su rendimiento, Iniesta puede ocupar su rol como ante Bolivia. Xavi tendrá que responder en el campo a las dudas, y Xabi Alonso creo que ganará importancia porque viene de dulce.

El futuro en España es seguro, ahora los niños se crían tocando la pelota en céspedes artificiales, intentando imitar a esta selección, mientras que los nacidos en la década de los 80, nos curtimos las rodillas en los ya nostálgicos campos de arena con un Mikasa FT5, intentando imitar a otra selección, no tan buena como esta. Eso también favorecerá el juego y habrá mejores jugadores.

P: En el siglo XXI se ha dado la circunstancia de que el campeón del mundo fracasó en su defensa del título. En 2002 Francia se quedó fuera en la primera fase, Brasil en 2006 cayó en cuartos e Italia en 2010, también en la fase de grupos. ¿Hay miedo a un posible fracaso de la selección española?

R. Es es un límite, y a la vez una excusa. Y creo que es más falta de serenidad de los periodistas y afición que lo que piensen los jugadores, que se saben ante una ocación única de ser la generacion de un equipo internacional mas laureada de la historia del fútbol. Se dice pronto. Y esta generación de España, sobre todo es ganadora. ¿Cómo no van a estar motivados para tal reto?.

P. El fútbol es de los futbolistas. ¿Qué estrellas van a brillar en Brasil este verano? ¿Podrán Messi o Cristiano Ronaldo hacer un gran Mundial por fin?

Creo que brillarán los equipos, y en especial Messi. Tiene en este torneo una lucha con la historia. Con 26 años o es su Mundial, o le costará mucho dejar su sello en este torneo, ergo llegar al nivel legendario de Maradona. En ser un trofeo en la vitrina de millones de argentinos. De Cristiano, hablará su lesión.

P. El fútbol moderno ha hecho más y más largas las temporadas, hasta el punto de que muchos jugadores importantes llegan en la reserva al final. Seguramente por esto, no son los primeros espadas los que más lucen en los Mundiales, ya que suelen llegar con casi 60 partidos en las piernas. ¿Qué opinión le merece esto?

R. Creo que el fútbol debería diversificar esto en ligas con equipos de 18. El uso del deportista y su exposición diaria es un mal endémico, hay deportes muy extremos como por ejemplo el tenis, en especial para los jugadores que suelen llegar a finales. Te acabas de jugar un partido de 6 horas, y dos días después tienes una final, tras llevar dos semanas jugando al máximo nivel. Y cuando terminas, coges un avión y a seguir jugando, y si te tomas un descanso, te pasan en el ranking.

P. Antiguamente, la Copa del Mundo era religión. Un torneo venerado y admirado como el más grande. Sin embargo, en los últimos tiempos, la sensación es que ha perdido ese halo místico y ha sido devorado por el fútbol negocio. ¿Cómo lo ve usted?

R. Yo creo que siempre ha sido así desde que el marketing conquistó el deporte sobre todo en los 70, somos nosotros los que nos hemos hecho mayores y lo vemos ahora como adultos con más información que como niños ignorábamos. Probablemente si le preguntas a un niño por esto, el niño te hablará con la misma ilusión que tuviste en mundiales precedentes. La belleza está en los ojos del que mira.

P. ¿Cuál es su recuerdo más especial de una Copa del Mundo?

R. Los recuerdos más especiales para mí siempre suelen ser los primeros, el mío fue cuando tenía 9 años, viendo un partido de USA 94, si no recuerdo mal serían las dos de la mañana, viendo un partido de Corea del Sur que empató a 2 contra España, es la primera imagen de un Mundial/Eurocopa que recuerdo y la rememoro con mucho aprecio. También recuerdo bien el gol de Baggio, tras el fallo de Salinas.

P. ¿Qué equipo le ha impresionado más en un Mundial? ¿Y jugador?

R. El equipo que más me ha impresionando ha sido España, por su relato, por la épica de sus tragedias y el romance de su victoria final. De los últimos Mundiales, siempre seré toda la vida admirador de la Nigeria de Kanu y el Portugal de Rui Costa. Luego están los equipos históricos, la gran Alemania, la Holanda de Cruyff, los Brasiles, la dura URSS, Checoslovaquia... Impresionarme de los últimos años, me impresionó la fuerza con la que llegaron las selecciones africanas y Ecuador a 2006 en la primera fase o el Uruguay de 2010. Porque les cuesta más, y es más difícil. Como jugadores siempre impresionan más los mejores, Baggio en USA 94, Ronaldo en 2002, Zidane en 1998 y 2006 o Villa en 2010, pero el que más me impresionó fue Salenko en el 94. El que objetivamente más me ha impresionando fue Zidane en 2006. Nunca vi a un jugador ser el mejor en el año de su retirada.

P. Siempre escuchamos historias especiales, de grandeza y de leyenda, asociadas a los Mundiales. De todas las que le han contado o ha oído, ¿con cuál se queda?

R. Con El abrazo del alma en 1978. Expresa qué puede significar el fútbol y creo que es una de las imáganes más impactantes de lo que el fútbol puede llegar a transmitir. Víctor del Águila. Con 12 años tuvo un accidente al electrocutarse y caer desde 5 metros de altura. Perdió sus brazos y "el fútbol le devolvió las ganas de vivir". Sellado todo en aquel abrazo.

En el lado negativo, el asesinato de Andrés Escobar. Yo era pequeño y no entendía aquello.

P. De todos los Mundiales disputados hasta el momento, por nivel de juego, emoción y momentos estelares, ¿con cuál se queda?

R. Pese a que fue el peor Mundial de España (aquella fase de grupos fue tremenda) me quedo con Francia 1998 como torneo con mayor nivel de juego. En emoción y momentos estelares. Por empatía, Sudáfrica 2010 y el minuto 116.

Quiniela mundialista

Campeón

Argentina

Subcampeón

Brasil

Equipo revelación

Bélgica

Equipo decepción

Francia

Mejor jugador

Messi

Máximo goleador

Messi

Jugador revelación

Di María

Jugador decepción

Özil

