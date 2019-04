El míster: Jorge Sampaoli

Al este de Argentina nació Jorge Sampaoli (Provincia de Santa Fe, 13 de marzo de 1960) en una ciudad, Casilda, que nació a principios del Siglo XX a partir de la iniciativa privada gracias a los beneficios del comercio exterior y a la calidad en la formación de sus recursos humanos. Es amante de la música del bonaerense Andrés Calamaro y del grupo argentino Bersuit Vergarabat. Son los únicos aspectos que vinculan a Sampaoli con su patria (“no soy naturalmente un entrenador argentino”, llegó a afirmar) ya que, a pesar de haber militado en las inferiores de Newell's Old Boys y en diferentes equipos provinciales de menor identidad, su crecimiento como profesional del balompié ha florecido en otras zonas de Sudamerica.

La carrera de Sampaoli en los banquillos arranca a los 20 años cuando una lesión de tibia y peroné liquida su trayectoria deportiva como futbolista. Su primera experiencia como entrenador no llegó hasta que no entró en la treintena de edad. Dirigía al Alumni de la Liga Casildense cuando se observó su verdadera vocación como entrenador. Fue expulsado y le obligaron a salir del terreno de juego. El estadio no tenía tribunas, por lo que no podía observar cómo terminaba el partido. Para no abandonar a su equipo, Sampaoli se inventó un recurso: se subió a la copa de un árbol para seguir el encuentro y gritar a sus jugadores las instrucciones. “El árbitro me había expulsado, faltaba medio tiempo de la final y me subí a un árbol alto que estaba detrás de la cancha”, admite el protagonista en una entrevista en Olé. El Alumni obtuvo, finalmente, la victoria.

Aquella foto despertó el interés y la curiosidad de Eduardo López, entonces presidente de Newell's Old Boys, quien le ofreció el puesto de entrenador de Argentinos, club gerenciado por la entidad rosarina. El mundo del balompié se despertó tarde ante sus ocultos talentos. Tuvo su primera experiencia profesional como técnico a los 42 años de edad cuando emigró de Argentina con dirección hacia Perú para dirigir al Juan Aurich. Desde entonces, Sampaoli ha sacrificado todo por su trabajo. Viajó a Holanda, Italia y España para aprender de los métodos de entrenamiento de los entrenadores europeos y descifrar el juego que practicaba Marcelo Bielsa con sus equipos. “Iba a ver todo lo que lo rodeaba y me acerqué a sus colaboradores. Lo tuve como un personaje mítico. Escuchaba todas sus charlas. Las tenía en cassette y salía a correr escuchándolas”, confesaba el seleccionador al Diario Olé.

Cuatro experiencias en Perú, una más con O’Higgins en Chile, otra con Emelec en Ecuador y por último, la más importante, dos años al frente de la Universidad de Chile, donde ganó dos Aperturas, un Clausura y una Copa Sudamericana. Emprendió una revolución futbolística que será recordada durante décadas: 544 minutos sin recibir goles en un torneo internacional, igualó el mejor triunfo como visitante de un cuadro chileno en Copa Sudamericana, obtuvo su mejor racha en Copa Sudamericana (que eran 3 triunfos consecutivos), estuvo invicto como visitante con 36 partidos (22 triunfos y 14 empates), sumó 21 partidos sin perder en torneos nacionales (15 triunfos y 6 empates) y logró dirigir la temporada más goleadora en la historia del club con 134 tantos (por los 126 de 1994), entre otros muchos hitos tanto personales como colectivos.

El rasgo de la rebeldía

No tiene reparos en definirse como “un tipo extremadamente inseguro”. Por esa razón desarrolla una pasión ciega por su profesión, hasta tal punto de no descansar hasta encontrar la clave que le permita obtener el camino hacia la victoria. Vive al límite cada una de sus pasiones y por esa razón se ha ganado alguna que otra expulsión, o en su defecto, ha entrado dentro del césped para celebrar algún gol importante. Sampaoli es un entrenador caracterizado por una personalidad trabajadora y metódica. No deja resquicio para la duda y los que le conocen aseguran que prepara con vídeos y análisis hasta los amistosos que Chile juega (dos derrotas – Alemania y Brasil – durante los once que ha dirigido como seleccionador).

Sampaoli se define como "un tipo extremedamente inseguro". Tiene a Marcelo Bielsa como ejemplo y destaca la rebeldía como un rasgo principal en su vida

Se considera un entrenador que arriesga, pensando siempre en la portería rival. Una prueba que se certificó en uno de los amistosos preparatorios de cara al Mundial, donde dispuso un planteamiento casi suicida contra la Selección de Egipto. Tiene reflejos de la metodología de entrenamiento de Marcelo Bielsa. Se considera ‘Bielsista’ y explica que su filosofía de trabajo tiene origen en sus métodos. “Los métodos de entrenamiento, un sistema madre que es 4-3-3 y un sistema de adaptación que, según cómo se pare el rival, puede ser 3-3-1-3. La presión constante, la recuperación inmediata, no tener temores por más que juguemos contra equipos con mayores presupuestos, no pensar en defendernos y no resignar la posibilidad de atacar, que la rebeldía sea un rasgo”, explica Sampaoli en Olé.

No es casualidad que Sampaoli destaque la rebeldía como un rasgo de su personalidad. Le ha acompañado a lo largo de su vida. Se considera amante del cine latino y argentino. “Independiente”, añade. “Yo soy de la época de Charly, Spinetta y León, de la época en que no se los podía escuchar”, explica. La dictadura militar de Argentina, cuando Videla asumió el poder tras la detención de Isabel Perón, se encargaba de controlar y censurar la producción cultural y artística de su país. Muchos de ellos, como Spinetta y León, se exiliaron mientras que Charly buscó esquivar la censura con una nueva propuesta: inventar un nuevo idioma que escapara de la respuesta de silencio al miedo de muchos artistas.

Un guía para Brasil

El líder de la selección chilena tiene nombre y apellidos: Jorge Sampaoli. Asumió el mando del combinado internacional en el mes de diciembre de 2012, tras los seleccionadores Marcelo Bielsa y Claudio Borghi, con el principal objetivo de lograr la clasificación para el Mundial de Brasil. No solo ha cumplido las expectativas fijadas, sino que también ha logrado calmar esa nostalgia sempiterna que Chile sentía hacia la figura del ‘Loco’ Bielsa.

Representa la definición perfecta de la que se sienten orgullosos millones de chilenos: ser distintos al resto.

Posee el mejor arranque en la Selección de Chile, con doce victorias en 18 encuentros (tres empates y tres derrotas). Mejora, durante este período, a otros seleccionadores de Chile como Xabier Azkargorta en 1995/96 (9 victorias, 5 empates y 4 derrotas), Nelson Acosta en 2005/07 (9 victorias, 5 empates y 4 derrotas), Pedro Morales en 1985 (8 victorias, 5 empates y 5 derrotas) e incluso al propio Marcelo Bielsa en 2007/08 (8 victorias, 3 empates y 7 derrotas).

Jorge Sampaoli tiene una máxima inquebrantable para motivar a cada uno de sus futbolistas: apelar continuamente al valor del esfuerzo como arma principal para combatir a equipos más poderosos. Por esa razón su Chile es conocida – y temida – por ser una selección guerrera, incómoda por su derroche y su coraje, con mucha voluntad. Ultiman cada gota de sudor que transpira en ‘La Roja’, cada pelota dividida es disputada con el alma y cada metro de terreno de juego recorrido es acompañado por el aliento de su solidaria, generosa e inagotable hinchada. En su expresión como seleccionador de Chile, Jorge Sampaoli representa la definición perfecta de la que se sienten orgullosos millones de chilenos: ser distintos al resto.