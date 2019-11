México: gigante en la liguilla, pequeño en el cruce

Repasando la historia de los últimos 20 años llama la atención que al Tri nunca le ha caído en suerte un grupo cómodo. Algo lógico, por otra parte, ya que por la configuración del sorteo siempre se ve emparejado con un cabeza de serie además de un equipo europeo, con lo que a lo sumo puede corresponderle un rival de nivel inferior. Incluso en Sudáfrica 2010, pese a gozar de la fortuna de caer en el grupo del anfitrión evitando al resto de cabezas de serie, no le acompañaron el resto de bolas e igualmente tocó afrontar una fase dura.

Estados Unidos 1994

Retrocediendo hasta USA 94, la selección que por entonces comandaba Miguel Mejía Barón se las veía con Noruega, la República de Irlanda e Italia. El camino se empinaba nada más comenzar, con una derrota por 1-0 ante una correosa Noruega, llegando en situación límite al partido con los irlandeses. Irlanda venía de vencer a Italia en el primer partido y contaba con Jackie Charlton como seleccionador. El choque se disputó en Orlando el día de San Juan y terminó con victoria mexicana por 2-1, con un doblete de Luis García.

Curiosamente México pasaba de una situación angustiosa a colocarse como primera de grupo, llegando al partido frente a Italia en disposición de clasificarse con un empate. Enfrente estaba nada menos que la Azzurra de Roberto Baggio que acabaría jugando la final. Pero el empuje y la casta del Tri bloquearon a Italia y aunque Massaro adelantaba a los de Arrigo Sacchi, Bernal colocaba las tablas que parecieron contentar a ambos. México terminaba como campeona del grupo más igualado de la historia de los mundiales, con los cuatro equipos empatados a 4 puntos y con diferencia de goles 0.

Estados Unidos 1994: Grupo E Equipo Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Puntos México 3 1 1 1 3 3 4 Irlanda 3 1 1 1 2 2 4 Italia 3 1 1 1 2 2 4 Noruega 3 1 1 1 1 1 4

En aquel equipo figuraba, además de Luis García, gente importante como Jorge Campos, Alberto García Aspe o un Hugo Sánchez que vivía su ocaso. En octavos de final México caía en la tanda de penaltis ante la mítica Bulgaria de Hristo Stoichkov, anotando solamente uno de los cuatro lanzamientos realizados. Los cuartos de final solamente se habían alcanzado en 1970 y 1986, delante de su público, y sería necesario esperar al menos cuatro años para volver a intentarlo. Una vez más las carencias goleadoras se habían interpuesto en el camino del Tri.

Francia 1998

Llegaba Francia 98, con México encuadrada en el grupo E junto a Holanda, Bélgica y Corea del Sur. Con seguridad uno de los grupos menos exigentes que haya tenido que afrontar últimamente pero aun con todo, sus choques con holandeses y belgas adquirieron tintes dramáticos. Manuel Lapuente dirigía a una selección que contaba con Luis Hernández y Cuauhtemoc Blanco como primeros espadas. En el debut contra los coreanos resultaba obligatorio ganar y así sucedió, aunque con dificultades. La incertidumbre se mantuvo hasta el último cuarto de partido, en que un doblete de Luis Hernández otorgaba los 3 puntos completando un 3-1 necesario pero no suficiente para seguir adelante. Tocaba enfrentar a una Bélgica lejos de su mejor versión pero que contaba con gente peligrosa como Marc Wilmots, Luc Nilis o un Enzo Scifo que disputaba su último mundial con los Diablos Rojos. El partido se puso feo para el Tri, encajando 2 goles de Wilmots de manera prácticamente consecutiva. Pero entonces emergió nuevamente el espíritu inconformista, logrando un valioso empate gracias a los tantos de García Aspe y Cuauhtemoc Blanco.

De cara a la última jornada México no podía perder ante Holanda, un auténtico equipazo y que ofreció los mejores destellos de fútbol en aquel mundial. Van der Sar, los hermanos De Boer, Cocu, Bergkamp, Davids, Kluivert, Seedorf… Una verdadera constelación de estrellas que, tal y como había sucedido con los belgas, se adelantó por 2-0 dejando a México muy cerca de la eliminación. Por si fuera poco el gol de Luc Nilis nada más arrancar el encuentro de los belgas ante Corea del Sur ponía las cosas más difíciles. Faltando 15 minutos para terminar descontaba Ricardo Peláez para el Tri, mientras que desde París llegaba una noticia sorprendente: Corea anotaba el empate frente a los Diablos Rojos. México volvía a meter la cabeza en la siguiente ronda pero dependía de que los belgas no marcasen un segundo tanto, con lo que el sufrimiento fue extremo hasta el último minuto. Concretamente en el 94 conseguía Luis Hernández el tanto que certificaba el pase como segundos de grupo, un gol festejadísimo y que llevaba al Tri nuevamente a unos octavos de final.

Francia 1998: Grupo E Equipo Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Puntos Holanda 3 1 2 0 7 2 5 México 3 1 2 0 7 5 5 Bélgica 3 0 3 0 3 3 3 Corea del Sur 3 0 1 2 2 9 1

De nuevo en el primer cruce México chocaría con su tope. De nada sirvió que Luis Hernández adelantase al Tri ante la veterana Alemania de los Matthaus, Hassler, Klinsmann o Bierhoff, esta vez la remontada en el último cuarto de hora tocaba sufrirla en contra, anotando Oliver Bierhoff en el minuto 86 y acabando una vez más con las esperanzas de llegar a cuartos de final.

Japón/Corea del Sur 2002

Extremo Oriente fue la siguiente parada. En 2002 México caía en el grupo G, con sede en el país del Sol Naciente. Otra vez tocaba abordar a la Azzurra, además de Croacia, revelación en el mundial anterior y una peligrosa debutante, Ecuador. El Vasco Aguirre contó con futbolistas como Jared Borgetti, Cuauhtemoc Blanco y un joven Rafa Márquez. El 3 de junio se estrenaba el Tri en Niigata. Su rival, Croacia, mostraba una curiosa mezcla de héroes del 98 –Prosinecki, Suker, Jarni– con otros futbolistas, alguno de los cuales figura en la lista para Brasil 2014 –Pletikosa, Ivica Olic o el ayudante del seleccionador, Robert Kovac–

En esta ocasión se comenzó con victoria gracias al penalti anotado por Cuauhtemoc Blanco. Tocaba enfrentar a Ecuador, derrotado por Italia en el estreno. El equipo del Tin Delgado y Álex Aguinaga se adelantaba en el marcador pero primero Borgetti y, ya en el segundo tiempo, Gerardo Torrado, otorgaban los tres puntos a los de Aguirre. La clasificación todavía no se había cerrado y la sorprendente victoria de Croacia sobre Italia exigía sumar un punto contra una Azzurra que necesitaba ganar para no verse obligada a echar cuentas. Y lo cierto es que por una vez México no sufrió demasiado. El gol de Borgetti al filo de la media hora concedió una ventaja mínima pero tranquilizadora que se mantuvo hasta que Del Piero empataba en el minuto 85. Para entonces Croacia perdía con Ecuador por lo que la igualada también servía a Italia, de manera que una vez más mexicanos y transalpinos avanzaban cogidos de la mano hacia los octavos de final.

Japón/Corea del Sur 2002: grupo G Equipo Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Puntos México 3 2 1 0 4 2 7 Italia 3 1 1 1 4 3 4 Croacia 3 1 0 2 2 3 3 Ecuador 3 1 0 2 2 4 3

En esta ocasión la oportunidad parecía especialmente clara para entrar en la historia. Enfrente y como obstáculo a superar se cruzaba su clásico rival en la CONCACAF, Estados Unidos. El equipo de Bruce Arena se había cargado a Portugal pero, pese a todo, no parecía un rival inabordable para el Tri. Sin embargo un gol tempranero de Brian McBride torció las cosas. Aguirre buscó la igualada echando mano de gente importante antaño pero con poca participación por entonces, como García Aspe y Luis Hernández. No funcionó y Estados Unidos, con un pujante Landon Donovan anotando el segundo gol, volvía a destrozar las ilusiones verdes. Otra decepción y esta vez muy dolorosa.

Alemania 2006

Los mundiales se seguían sucediendo y, edición tras edición, el papel de México como animador de la liguilla contrastaba con su incapacidad para superar las eliminatorias. Alemania 2006, con Ricardo LaVolpe al frente, no sería la excepción, aunque con una particularidad. En esta ocasión el grupo D en el que le situó el sorteo no planteaba excesiva dificultad. Por una vez la fortuna se alió con el Tri y la pelea se centraría en conseguir la primera plaza del grupo, con Portugal como único enemigo. Angola e Irán no parecían representar un obstáculo para acceder a los octavos de final.

Un cierto sufrimiento en el estreno contra Irán, en el que un doblete de Omar Bravo acabaría por impulsar una victoria por 3-1, dejó paso a un descorazonador empate sin goles ante los angoleños. Los Rafa Márquez, Osorio, Salcido, Guille Franco y compañía no pudieron con una selección que incluso disputó los últimos 11 minutos en inferioridad numérica. Malas sensaciones, Portugal no falló contra africanos ni asiáticos por lo que le valía el empate en el último encuentro para asegurar la primera plaza. No hubo caso, los portugueses ya dominaban por 2-0 en el minuto 24. Jose Fonseca recortaba para el equipo de LaVolpe pero el partido no dio más de sí. Portugal pasaba como primera y México como segunda, debiendo enfrentar en octavos a Argentina, triunfadora en el grupo de la muerte.

Alemania 2006: grupo D Equipo Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Puntos Portugal 3 3 0 0 5 1 9 México 3 1 1 1 4 3 4 Angola 3 0 2 1 1 2 2 Irán 3 0 1 2 2 6 1

Curiosamente, contra la Albiceleste completó México su mejor partido. Al gol de Rafa Márquez cuando todavía los espectadores del Red Bull Arena de Leipzig tomaban asiento, respondió rápidamente Hernán Crespo. A partir de ahí mucha igualdad pero nadie pudo desequilibrar la balanza, por lo que se hizo necesaria una prórroga. Allí, un verdadero golazo de Maxi Rodríguez terminaba una vez más con el sueño mexicano de alcanzar los cuartos de final.

Sudáfrica 2010

Y llegaba Sudáfrica. México, ubicado en una nueva edición del grupo de la muerte, se las vería con la anfitriona, además de dos potencias que llegaban con alguna duda, como Uruguay y Francia. Otra vez con el Vasco Aguirre al frente, se esperaba mucho de gente que venía de deslumbrar en categorías inferiores, caso de Giovani dos Santos y Carlos Vela. Junto a ellos una espina dorsal parecida a la de 4 años atrás, con Rafa Márquez, Osorio, Salcido y Torrado como hombres de más peso junto con la revelación del año, Chicharito Hernández.

Y lo cierto es que el Tri sufrió el empuje de las vuvuzelas en el estreno, sudando mucho para obtener un empate a un gol ante Sudáfrica gracias al tanto de Márquez faltando apenas 11 minutos para la conclusión. Pero todo se volvería mucho más fácil contra una selección francesa en plena guerra civil. El nuevo, Chicharito, y el veterano, Cuauhtemoc Blanco, certificaban una victoria que dejaba la segunda fase a tiro de piedra. Pero sin sufrimiento no se iba a poder avanzar. Uruguay, en crecimiento conforme avanzaba el campeonato, se aseguraba la primera plaza del grupo con el gol de Luis Suárez. México, pese a la derrota, se beneficiaba de la corta victoria de Sudáfrica sobre Francia, superando a los Bafana Bafana gracias a la diferencia de goles. De nuevo Argentina esperaba en octavos.

Sudáfrica 2010: grupo A Equipo Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Puntos Uruguay 3 2 1 0 4 0 7 México 3 1 1 1 3 2 4 Sudáfrica 3 1 1 1 3 5 4 Francia 3 0 1 2 1 4 1

Esta vez el Tri no plantó cara como sucediera en Alemania. El equipo comandado por Maradona desde el banquillo y por Leo Messi desde el campo hacía rápido los deberes y se marchaba al descanso con un 2-0 esclarecedor. Nunca pudo México meterse en el partido y acabó cediendo por 3-1 y volviendo una vez más a quedar fuera de los cuartos de final.

¿Y en Brasil?

En Brasil 2014 llegará una nueva oportunidad, aunque el camino está sembrado de minas. La primera en forma de lesiones, con dos teóricos titulares – Negro Medina y Luis Montes– que se pierden la cita mundialista a última hora. Pero lo que parece seguro es que ni Croacia, ni Camerún, ni siquiera la poderosa Canarinha se habrán alegrado de compartir grupo con México. La última vez que el Tri no superó la liguilla fue en Argentina 78. Desde entonces, y si se exceptúan las fases finales de España 82 e Italia 90, en las que no participó, México siempre se ha hecho un hueco en las eliminatorias finales.

La sensación es que cualquiera que sea el plantel de futbolistas, el objetivo de superar la fase de grupos es innegociable. Una vez alcanzado es posible que la presión ya no sea la misma que la que asumen rivales de primer nivel, como Alemania o Argentina, siempre obligados a lo máximo. Falta subir un escalón y meterse entre los 8 mejores, una vez se supere esa barrera la autoexigencia se incrementará y se podrán plantear nuevos objetivos. Pero sin lugar a dudas, la raza y el carácter guerrero de México siempre se dejan sentir en una cita mundialista. Absolutamente siempre. Y sea cual sea la ronda a la que lleguen, solamente se podría hablar de fracaso si estas señas de identidad no quedasen grabadas a fuego en los campos brasileños.