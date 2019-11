Rivalidades amarillas

Las verdades absolutas no existen. Por más y más que se diga esta gran verdad, nunca dejarán de aparecer aseveraciones ni sentencias. “Este es el mejor del mundo”. “Aquel es el mejor de la historia”. Comentarios como estos se ven con una habitualidad inusitada en los medios y se dicen con una facilidad excesiva en cualquier conversación. Una de estas dos verdades absolutas generadas por el imaginario colectivo son que Pelé es el mejor jugador brasileño de la historia y la selección del 70, el mejor equipo. Estas afirmaciones son tan tajantes, que a menudo se han extendido para convertirles en el mejor jugador y equipo de todos los tiempos.

Lo que mucha gente no sabe, es que donde estas sentencias están entredicho es, precisamente, en el país que vio nacer a estas leyendas. Históricamente, en Brasil siempre ha habido un debate encendido sobre este tema. Para muchos, el mejor jugador ha sido Garrincha y, para otros tantos, el mejor equipo ha sido el del 82, aun a pesar de no lograr ser campeón del mundo. Cuestión de gustos, o de puntos de vista. Pero lo cierto es que en el gigante latinoamericano nadie puede afirmar con rotundidad cual es el mejor jugador o la mejor selección de su historia.

¿Pelé o Garrincha?

Estos dos colosos representan dos formas de ver la vida completamente opuestas fuera del fútbol. Pelé es el modelo institucional, siempre imagen de FIFA y de los gobiernos de turno, siempre llamado para promocionar la parte más comercial del fútbol. Garrincha es la despreocupación, el desapego total por todo, lo que le costó ser olvidado y morir de cirrosis en medio de la miseria.

Sin embargo, como futbolistas tenían algo en común: eran dos verdaderos fueras de serie. Ambos maravillaron al mundo en el 58 con su insultante juventud, siendo piezas clave en la consecución de la primera Copa del Mundo de Brasil. Cuatro años más tarde, con Pelé fuera del torneo en el segundo partido por lesión, fue Garrincha el que llevó el peso del segundo Mundial consecutivo. En el 70, con una nueva generación, O Rei repitió título aunque ya sin la Alegría del Pueblo en el equipo.

"Teniendo en cuenta todo el conjunto, Pelé fue el más grande", Odair Luiz Sacoman

Como en botica, hay de todo. El señor João Baptista, de 86 años, piensa que cuando "estaba bien, Garrincha funcionaba mejor que Pelé muchas veces”. Sin embargo, cuando habla de O Rei, a João se le iluminan los ojos: “Es el mejor en la historia del fútbol, sin duda. Dictamen de la gran mayoría de los brasileños. El fútbol de antaño es diferente del actual, pero Pelé podía hacer las cosas del pasado hoy en día. Sólo él”. Su capacidad goleadora y, sobre todo, su participación en cuatro Mundiales, con la consecución de tres de ellos, no admiten discusión para Fabiano Leão, de 63 años: “Todos los grandes equipos necesitan un gran jugador y Pelé fue decisivo en dos Mundiales, mientras que Garrincha lo fue en uno, aunque en el 58 también rindió. Pero en el fútbol de clubes, Pelé tuvo una carrera más larga y regular que Garrincha, por eso para mí es el mejor. Quizá no en técnica o en calidad, pero sí en constancia”. Además, Fabiano considera a O Rei como “un ejemplo de vida”, una persona en la que las nuevas generaciones pueden fijarse, de la que aprender.

Mateus Barroso Sacoman, de 25 años, reconoce que no vio jugar a ninguno de los dos. Sin embargo, basándose en las historias que escuchó de sus mayores y los vídeos que pudo revisar, su opinión va en favor de o Anxo das pernas tortas: “Creo que si Garrincha se hubiera cuidado mejor y hubiera tenido una vida más centrada, habría sido absolutamente el mejor jugador de la historia. ¡Quién le vio jugar, dice que fue simplemente mágico! Un talento inigualable al que no siguieron la profesionalidad y la constancia necesarias para llegar a lo más alto”, comenta. Su padre, Odair Luiz Sacoman, de 56 años, comparte con su hijo que "Garrincha fue un fenómeno”, que “revolucionó el fútbol brasileño” con sus “fantásticos regates”, Odair lo tiene claro: "Garrincha en su apogeo era mejor que Pelé”. Sin embargo, opina que el tren de vida que llevó la Alegría del pueblo le ha penalizado mucho: “El problema de Garrincha fue que su carrera fue corta. No supo cuidarse fuera de la cancha y sus líos con la bebida y las mujeres evitaron que fuera mucho más grande. Es una pena porque tenía una calidad sobrenatural, fuera de lo común”. Por ello, a la hora de elegir, se queda con Pelé: “Teniendo en cuenta todo el conjunto, Pelé era el más grande. Hasta hoy no hubo nada igual: era un jugador completo, regateador, finalizador y muy bien con la cabeza. Hizo más de mil goles. Además se mantuvo en la cima muchos años. Diez años al máximo nivel, desequilibrando en el Santos y en la selección brasileña. Es un mito para todos los brasileños y creo que también para todo el mundo".

"Garrincha fue un jugador sensacional, el mejor de todos los tiempos", Ricardo Dutra

Pero no todo se reduce a victorias y ejemplos de vida. Para otros brasileños, lo que Garrincha era capaz de hacer era inolvidable. Para Ricardo Dutra de 55 años, fue “un jugador sensacional, el mejor de todos los tiempos”, a la vez que confiesa tristeza y pena por como acabó la vida de la Alegría del Pueblo: “Fue una pena que terminase hundido en el alcoholismo. Sin embargo, prefiero recordarlo en el campo. Fue clave para ganar muchos títulos con la selección y también decidió muchísimos partidos para el Botafogo, en donde era una auténtica maravilla verle jugar. La gente pagaba entradas solo para ver jugar a Garrincha. Era como ir al circo, o al teatro. Nadie se acordaba del resultado, solo querían que Garrincha tocara la pelota”. Cuando Carlos Espinheiro, de 77 años, escucha el nombre de Garrincha, no puede evitar emocionarse. Reconoce que no puede ser imparcial, porque es hincha del Botafogo y el extremo carioca es su debilidad: “Garrincha era un sueño hecho realidad. Siempre se habla de títulos y de victorias, pero ver a Garrincha en el campo traía algo más importante: la felicidad. Yo pude verle jugar en directo, y es algo imposible de olvidar. Era maravilloso. Además siempre estuvo muy cercano a la gente. Nunca olvidó de donde venía, al contrario que Pelé”.

¿El 70 o el 82?

Igual que el debate sobre los dos cracks, las opiniones sobre estos dos equipos son variadas. Es un debate inherente al fútbol. Eran dos equipos de ensueño, inolvidables. La diferencia es que los chicos del 70 ganaron la Copa y los del 82 perdieron cuando parecía imposible. Fútbol. Sin embargo, unos de los mejores jugadores de aquella maravillosa orquesta del Mundial de España, Sócrates, solía decir que “no hay que jugar para ganar, sino para que no te olviden”. Y desde luego, ellos lo consiguieron. El recuerdo de aquella máquina amarilla sigue muy vigente en Brasil. La decepción porque no consiguiera el título, también.

"El tricampeonato del 70 fue el título más especial", João Baptista

Padre e hijo, separados por 31 años, lo ven igual. La selección del 70 fue la mejor. Además se adivina cierto olor a decepción e incluso a reproche con la del 82, a la que no le perdonan no haber ganado el que habría sido el cuarto Mundial. En eso y en que los campeones en México eran “más compactos y más seguros en defensa” se basa Odair Luiz, el padre, para decantarse por ellos: "El equipo del 82 era un equipazo. Precisamente por eso les recrimino el no haber ganado. El del 70 era, como mínimo, tan bueno como ellos, pero además siempre concentrados, siempre al 100% y con un sistema defensivo mucho más afianzado, algo clave para evitar sorpresas desagradables como la de Paolo Rossi. El equipo del 70 era el mejor, el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos". Para el hijo, Mateus, Pelé, Tostão. Jairzinho y Rivelino son “inolvidables”. Aquella “delantera fantástica” enamoró a Mateus que vio en el equipo del 82 “cierta arrogancia” que quizá fue lo que le llevó a la derrota.

Ricardo Dutra también ve al equipo del 70 como el mejor y se declara admirador de Gerson y Carlos Alberto, así como de Pelé. “Era una selección

espectacular”, sentencia. Para el señor Baptista, ambos equipos le marcaron. El del 82 fue “la mayor decepción” que tuvo, porque nunca pensó que pudiera perder: “Tuvimos una constelación de estrellas, éramos favoritos y todo el mundo dijo que el título estaba en el bolsillo. La eliminación fue un shock para Brasil, algo que nadie creía. Después de eso, se creó un estigma de que si la selección de los 82 no fue campeona del mundo, ya ninguna podría serlo. Sin embargo esa espina se quitó en el 94. Aun así, Paolo Rossi sigue dejando marcas. Es que en aquel momento era increíble pensar en perder. Yo lo estaba viendo y no lo podía creer. De verdad que pensé que era un sueño. No podía concebir que aquel equipo perdiera con nadie”. La selección del 70 también marcó a João, pero por el motivo opuesto: “Era el primer Mundial televisado, y la primera vez que pude verles jugar. Eso no se olvida. Aquel tricampeonato fue el título más especial, muy por encima del cuarto y el quinto”

Pero, a pesar de la decepción unánime que supuso en Brasil perder el Mundial del 82, el espectáculo que generaba aquel equipo sigue vigente y despierta una admiración enorme: “Al final es deporte. Se puede ganar o perder. Pero lo que yo viví en el 82 no lo viví antes con ninguna selección brasileña y ni mucho menos lo he vuelto a vivir después”, opina Luiz Nogueira, de 59 años, que añade: “Aquel equipo jugaba como se juega ahora pero 30 años antes. Para mí fue muy impresionante ver juntos a Sócrates, Zico, Falcão, Toninho, Éder, Leandro o Junior. Su fútbol era impresionante”. Fabiano Leão considera al equipo de Tele Santana el mejor que ha visto y, precisamente por ello, se enfada mucho por no haber ganado el Mundial español: “Nunca me sentí tan superior al resto de los equipos. Nunca. Aquella plantilla estaba llena de artistas, de superdotados. A día de hoy no comprendo que pudo fallar”.

"El equipo del 82 fue inolvidable, nunca se ha vuelto a jugar así", Carlos Espinheiro

Pero la reflexión final la deja la voz de la experiencia. A sus 77 años, el señor Espinheiro recuerda a aquel equipo de una forma muy especial. Emocionado, el anciano no ve el fútbol en base a resultados como hace la mayoría de la gente. Como buen romántico, la pelota es mucho más que ganar, perder o empatar: “Para mí, la selección del 82 fue inolvidable porque representa el fin de una filosofía. Nunca se ha vuelto a jugar así, ni siquiera se ha intentado. No ha vuelto a existir un entrenador como Tele Santana y aunque se hayan ganado dos Copas desde ahí, el jogo bonito ha dejado de existir. Y me pone muy triste. Por eso cuando recuerdo a todos aquellos fenómenos juntos, recuerdo lo que significa el fútbol para mí y para muchos brasileños. Belleza, espectáculo y goles”.

Opiniones para todos los gustos, sentencias de todos los colores e imposibilidad de encontrar un acuerdo. Es inviable asegurar con rotundidad quienes son los mejores del fútbol brasileño. Y quizá sea mejor así. El debate, el intercambio de pareceres, es un punto de encuentro entre amantes del fútbol. Cariñosos recuerdos, momentos especiales y sucesos inolvidables. Para unos Pelé, para otros Garrincha. El del 70 fue el mejor en opinión de unos, otros piensan que fue el del 82. No importa quien sea. La discusión no se acabará nunca. También eso es el fútbol. Historias llenas de aprendizaje para el que las escucha y tertulias eternas, sin fecha de caducidad, que hacen de Brasil, el anfitrión de próximo Mundial, un cruce de caminos en el que escuchar, opinar, rebatir y aprender. Fútbol en estado puro.