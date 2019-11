Brasil - Croacia: final de la cuenta atrás

Se acabó el tiempo de espera. Llegó el instante que todo el planeta llevaba ansiando. 1066 días después de que Iker Casillas levantará al cielo del Soccer City el trofeo Jules Rimet, en una cerrada noche de julio, el Mundial vuelve a escena. La cuna del deporte rey, el país que más y mejor refleja el sentir vital del fútbol, está listo para acoger un mes de puro frenesí emocional. Atrás quedan años de competiciones continentales, fases de clasificación y duelos preparatorios con la mente puesta en la nación sudamericana. Es la hora de la verdad. El momento que todo jugador quiere vivir, el de elevarse a los cielos y estampar su nombre en el firmamento.

La anfitriona Brasil y la selección de Croacia serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida al torneo más importante del verano, no sin antes vivir la ceremonia inaugural. Una hora antes de que empiecen las hostilidades, sobre las nueve de la noche (horario español), está previsto que tenga lugar el espectáculo previo, en el que hasta 600 escenógrafos llenarán de color el verde del Arena de Sao Paulo. Dicha celebración, de la que no se han querido dar detalles, estará culminada por la interpretación en directo del tema oficial del Mundial, de la mano de JLo, Pitbull y Claudia Leitte.

La Brasil del 14: capítulo uno

Una historia que parece estar ya escrita. Ese es el nivel de presión con el que la anfitriona afronta esta Copa del Mundo. Brasil arranca su Mundial henchida de confianza y esperanza, sumida de lleno en el papel de gran favorita a hacerse con el oro por sexta vez en su historia. Todo parece estar listo para que la canarinha, 64 años después de aquel maracanazo, cumpla con los pronósticos y se tome divina justicia. Los preliminares, aunque exentos de oficialidad (al estar la selección ya clasificada por ser la anfitriona), no han podido dejar mejor sabor de boca. Después de dar un golpe sobre la mesa en la última Confederaciones ante toda una campeona del Mundo, la Verde-amarela ha ido culminando fases de un modo exitoso, hasta plantarse en el día "D" con los niveles de autoestima en su punto más álgido.

No brilla, no deslumbra, no enamora, pero sí compite. Sí gana. Ese es su credo y eso es lo que Luiz Filipe Scolari ha inculcado a sus chicos. A años luz de la Brasil Pelé y Jairzinho, de la Brasil de Sócrates y Zico, e incluso de la Brasil de Ronaldo y Ronaldinho en cuanto a vistosidad y preciosismo, pero competitiva como la que más. Filipao ha reunido a un grupo de hombres de su confianza, un grupo de hombres por los que morir. Scolari cree en ellos y ellos creen en lo que hacen. Su pilar: un sistema defensivo implacable. Presionar arriba, no perder el orden atrás, desgastar al rival, no dejarlo respirar ni por un segundo, y a partir de ahí, avasallar.

El equipo funciona como un auténtico reloj, en el que la seguridad defensiva de la línea de cuatro, es refrendada por el despliegue de sus mediocentros. Una vez eso está conseguido, la fantasía de los Neymar (gran estrella a pesar de su corta edad), Óscar o Willian entre otros debe entremezclarse con la letalidad, bien de Hulk, bien de Fred, para dar resultado al tan trabajado proceder colectivo. La Brasil de los obreros empieza su andadura en el Mundial.

En su mejor momento

Frente al conjunto brasileño estará la selección de Croacia. Los balcánicos comienzan su andadura en un Mundial que les ha hecho recobrar la ilusión. Desde el año 98, en el que, liderados por Davor Suker, alcanzaron el tercer puesto del Mundial, Croacia no partía en una Copa del Mundo con un equipo tan potente. Los Rakitic, Modric o Mandzukic llegan en un momento de madurez física y mental espléndido, que les ha permitido rayar a su mejor nivel en sus respectivos clubes. Además, jugadores con gran peso en Europa como Srna, Olic, Lovren o Perisic, completan un once realmente competitivo, capaz de aguarle la fiesta a cualquier candidata al título.

Junto a Brasil, es la gran favorita a acceder a los octavos de final, por lo que el partido se torna como crucial para ambas. Tanto México como Camerún parecen estar un peldaño por debajo de los europeos, lo que significa que Croacia puede permitirse un fallo en este encuentro, algo que seguro les otorgará un punto menos de presión que sus rivales. Sin embargo, no todos los partidos son iguales, y en un duelo inaugural la tensión y expectación siempre es máxima. Los encuentros amistosos les han servido, además de para engrasar su puesta a punto, para despejar algunas dudas sobre su juego, por lo que los de Kovac llegan con plena confianza y seguro supondrán un duro hueso de roer para la Verde-amarela.

Scolari: “Si tuviera que enfrentarme a Neymar, no dormiría tranquilo”

En unas declaraciones previas al gran duelo, Luiz Filipe Scolari no ha querido desaprovechar la ocasión para tender la mano sobre su gran figura: “Yo duermo bien, otra cosas no sé si las hago bien, pero dormir, duermo bien. Pero si tuviese a un Neymar del otro lado, tendría algunos pensamientos durante la noche. Cuando nos enfrentamos a un jugador de ese nivel, de esa calidad, hay que idear alguna cosa”, manifestó el seleccionador. Además, al ser preguntado por el trofeo de campeón, Scolari fue bastante claro: “Pienso en el partido de mañana. Tenemos siete peldaños, tenemos que subir el primero, no podemos saltar. El primer peldaño es el de mañana, el de Croacia”, concluyó Felipao.

“Croacia no es solo Rakitic y Modric, siempre lo hemos hecho bien cuando hemos luchado todos juntos”

Por parte del cuadro croata, Luka Modric, gran líder del equipo ajedrezado, también ha hablado acerca de su equipo, el cual considera está por encima de las individualidades: “Croacia no es solo Rakitic y Modric, siempre lo hemos hecho bien cuando hemos luchado todos juntos. Esta vez también lo haremos”, aseveró el jugador del Real Madrid. “Los brasileños nos conocen bien y ahora nos toca a nosotros probar que hacen bien teniéndonos respeto”, añadió el mediocentro.

Precedentes

El último duelo oficial que midió a ambas selecciones tuvo lugar hace escasos ocho años, en el Mundial de Alemania. El Olympiastadion de Berlín fue el escenario de la victoria del cuadro brasileño merced a un gol de Kaká. Curiosamente, del equipo vencedor aquel año, Brasil no conserva a ningún jugador, mientras que Croacia mantiene a dos de los jugadores que jugaron aquel día: el guardameta Stipe Pletikosa y el eterno capitán Darijo Srna. Además de ese partido, ambos conjuntos se han encontrado en dos encuentros más, saldados con un empate y una victoria en favor de los sudamericanos.

Posibles onces iniciales

El equipo local parte con todos su hombres en plenas condiciones, por lo que Scolari alineará a su once de gala. En el cuadro croata, aún existen dudas sobre cuál será el equipo que finalmente presente Kovac para intentar frenar a la canarinha. Lo que sí parece ser seguro es que la baja del punta Mario Mandzukic, sancionado este primer asalto, será ocupada por el veterano delantero Ivica Olic, que a sus 34 años viene de completar un magnífico año con el Wolfsburgo.