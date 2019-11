Resultado Brasil - Croacia en el Mundial 2014

0:05. Nada más. En breves tendréis todo el post partido en VAVEL así como el contenido previo de los partidos de mañana. Seguid todo el Mundial en VAVEL. Buenas noches.

0:03. Empezó el Mundial y habrá fútbol a diario en VAVEL. Mañana a las 18:00, Camerún - México en el otro partido del grupo A. También los dos encuentros del grupo B, con el España - Holanda a las 21:00 y el Chile - Australia a las 0:00. Podrás seguirlo todo aquí, en VAVEL.

0:02. Lo que queda claro es que Brasil ha sumado sus primeros tres puntos ante el rival teóricamente más complicado del grupo. Croacia tendrá que jugársela contra Camerún y México.

23:59. Pero el partido quedó marcado por la actuación arbitral. El japonés Yuichi Nishimura se confundió señalando el penalti que dio el segundo gol a Brasil. En el tercer tanto, Ramires cometió falta sobre un rival antes de que Oscar marcase.

23:57. Brasil tuvo fases buenas, con mucho empuje, sobre todo en el primer tiempo después de encajar el primer gol. Sin demasiado juego pero con mucho empuje. A Croacia le faltó creerselo, porque cuando sus centrocampistas se juntaban a tocar, se les veía con muchas posibilidades de crear situaciones.

23:55. Brasil se alza con la victoria en el partido inaugural de su Mundial. Neymar anotó dos tantos, uno de ellos de penalti y Oscar puso el tercero, para darle la vuelta al gol inicial, marcado por Marcelo en propia puerta.

94'. ¡Final del partido!

93'. No merecía tanto castigo Croacia, que va a perder los primeros puntos en juego en este Mundial.

92'. Aprovechando una falta previa de Ramires, Oscar se plantó en la frontal y con un punterazo sorprendió a Pletikosa.

90'. ¡Gooooooooooool gol gol gol goooooooool de Brasil! ¡Oscar!

90'. A punto de marcar Croacia. Vaya disparo de Perisic que repelió como pudo Julio César.

87'. Cambio en Brasil. Se retira Neymar y entra Ramires. El estadio puesto en pie.

87'. Amarilla para Luis Gustavo. Pisó a Modric.

85'. ¡Uy Modric! Lo intentó desde fuera del área el centrocampista del Madrid. Julio César respondió bien.

84'. Así ejecutó la pena máxima Neymar. A punto de sacarla Pletikosa.

83'. ¡Gol anulado a Croacia! Olic le hizo falta a Julio César en el salto.

80'. Blinda el partido atrás Brasil. Colosales Thiago Silva y David Luiz confirmando que forman la mejor pareja de centrales del mundo.

79'. Entra Rebic por Jelavic. Cambio de nueve en Croacia.

76'. A punto de marcar David Luiz. Remató en el área pequeña un centro desde la derecha de Oscar. Crece en el partido el mediapunta del Chelsea.

72'. Las repeticiones demuestran claramente que no ha habido penalti. Fred se ha tirado. Nishimura se ha equivocado.

71'. Tiró Neymar el penalti a la derecha de Pletikosa que adivinó la trayectoria. El portero la tocó pero no puedo evitar el gol.

70'. ¡Gooooooool de Neymar!¡El segundo!

69'. Los jugadores croatas se comen al árbitro japonés, que amonesta a Lovren. Polémica servida.

69'. ¡Penalti sobre Fred! ¡Penalti para Brasil!

68'. El revulsivo de Scolari ya está en el campo. Bernard es la revolución que busca Felipão.

67'. Segundo cambio en Brasil. Entra Bernard y se retira Hulk. Refresca la línea de tres cuartos Scolari.

66'. ¡Arriba Alves! La pegó con el empeine, muy plana, pero la pelota no bajó.

65'. Amarilla para Corluka por una dura entrada sobre Neymar. Vuelve a aparecer el spray. Peligro.

64'. Busca soluciones Felipão porque el partido está cambiando. Brasil ha bajado y Croacia se da cuenta que puede conseguir un buen botín.

62'. El cambio ahora es en Brasil. Entra Hernanes y se va Paulinho. Quiere más balón y criterio Scolari.

61'. Busca más empaque en el medio Kovac y, sobre todo, más llegada. Brozovic va muy bien al espacio desde segunda línea.

60'. Cuando llega el primer cambio en Croacia. Se marcha Kovacic y entra Brozovic.

59'. Algún cambio podría reactivar el partido. Calientan Ramires, Hernanes y Bernard en Brasil.

58'. Brasil está rondando el área de Croacia, pero sin generar ocasiones. El ritmo físico de la Canarinha ha bajado un poco y eso lo nota su juego. Croacia podría sacar tajada.

55'. Lo intentó Perisic desde muy lejos. Muy desviado el tiro del croata.

52'. Croacia es una contradicción en sí misma. Con futbolistas de calidad, pero sin balón. Los balcánicos sufren defendiendo ya que no tienen jugadores preparados para esa misión. Modric y sobre todo Rakitic, sufriendo mucho en el doble pivote.

50'. Mucha movilidad en los tres mediapuntas de Brasil. Ahora está Oscar en la derecha, Neymar en la izquierda y Hulk por dentro.

49'. La tónica es la misma. Brasil tiene poco juego pero mucho empuje y está encerrando a Croacia en su área.

46'. Se lo toman con más calma ahora. Ha bajado ligeramente el ritmo del partido en comparación con la primera parte. Dominio en estático para Brasil.

46'. Neymar celebró su tanto con Scolari. Foto vía @goalargentina

45'. ¡Empieza la segunda parte!

23:03. Ya aparecen los jugadores por los vestuarios. A punto de empezar la segunda parte.

23:00. Os dejamos esta revista que han elaborado los compañeros de VAVEL México. VAVEL Magazine.

22:56. Fue el propio Neymar el que empató el partido con un disparo desde fuera del área que entró rozando el palo.

22:54. A partir de ahí, Brasil supo que tenía que irse con todo hacia arriba. Neymar se echó el equipo a la espalda y tiró del carro. La Canarinha empujó con poco fútbol pero mucha intensidad y generó varias ocasiones.

22:50. ¡Vaya primer tiempo! Mucho ritmo, con intensidad y ocasiones en las dos porterías. Croacia aprovechó la tensión de los brasileños en el arranque, ganando las espaldas a los laterales contínuamente y poniéndose por delante con autogol de Marcelo.

47'. ¡Final del primer tiempo!

46'. Croacia loca por alcanzar el descanso. Están sufriendo mucho los ajedrezados.

45'. Y el de Neymar.

44'. El autogol de Marcelo.

42'. Sin consecuencias. Pero el dominio de Brasil es absoluto ahora. Sufre Croacia.

41'. A la barrera. Habrá córner.

40'. Ahí está de nuevo el culé. Falta clara de Rakitic sobre Neymar. En el balcón del área, echado ligeramente a la derecha. Nishimura utiliza el spray para marcar la barrera.

37'. Neymar está colosal. Apareciendo por todo el campo, driblando y jugando. Mucha personalidad la que está demostrando el crack brasileño.

33'. Quizá pudo hacer algo más Pletikosa en el gol de Neymar. La pelota sale mordida, pero hay muchos jugadores por el medio que puede que hayan molestado su visión. Reacciona tarde el portero croata.

30'. Lo estaba mereciendo Brasil, que llevaba muchos minutos empujando. La Canarinha demostrando que también sabe jugar contra corriente.

29'. Se echa el equipo a la espalda Neymar. Muy participativo. Enganchó la pelota en la línea de tres cuartos y se metió en conducción hasta la frontal. Gran remate con la zurda que entra lamiendo el palo izquierdo de Pletikosa.

28'. ¡Gol gooooooool goooooool golazo! ¡Qué golazo de Neymar Junior! ¡Golazo de Brasil!

27'. Falta peligrosa para Croacia. La puso Srna y despejó bien David Luiz.

26'. Tarjeta amarilla para Neymar. Pequeña trifulca alrededor del delantero del Barça. Le dio un codazo a Modric en un salto.

21'. ¡Triple ocasión para Brasil! Primero Neymar remontando la línea de fondo ante Rakitic, luego Oscar con un tirazo con la zurda a la que responde bien Pletikosa con una gran parada y finalmente Neymar arriba. ¡Esto es un alubión!

21'. ¡Marcelo desde el otro lado ahora!

20'. ¡A punto Paulinho! Llegando desde atrás el del Totteham, su tiro lo despeja a córner Pletikosa.

19'. Empuja cada vez más Brasil. No tiene un plan de juego en estático, pero con corazón está tirando atrás a Croacia y creando peligro con centros y balones parados.

17'. Llega Alves desde segunda línea. Precioso control del lateral del Barça, pero su centro lo bloca sin dificultad Pletikosa.

16'. Los papeles ahora están claros. Dominio posicional de Brasil y Croacia espera para salir a la contra.

13'. Quiere reaccionar Brasil. Será interesante ver como reaccionan los de Scolari que en la Confederaciones nunca fue por detrás en el marcador.

10'. Lo estábamos diciendo. Las bandas eran las armas principales para los croatas y de un centro desde la izquierda llegó el gol. Olic la pone y Marcelo en el segundo palo no consigue quitársela de encima y la mete dentro. Autogol de Brasil. Autogol de Marcelo.

10'. ¡Gol gol goooooooool! ¡Llegó el primer gol del Mundial! ¡Gol de Croacia!

9'. Mucho ritmo en estos primeros minutos. Croacia se está sacudiendo los nervios iniciales y está poniendo en aprietos a Brasil.

7'. La clave para Croacia estará en las bandas. Las espaldas de los ofensivos laterales brasileños serán el objetivo de Perisic y Olic, que ya lo están entendiendo así desde el principio. Brasil puede sufrir ahí, sobre todo con Alves, que sigue sin mostrar su mejor versión.

6'. Primera gran ocasión para Croacia. Centro al segundo palo de Perisic rematado por Olic que le ganó la espalda a Alves. Peligro a la contra.

5'. Llega la primera ocasión de Brasil. Thiago Silva al segundo palo en una falta lateral sacada por Neymar, la pone en el centro y David Luiz remata flojo a las manos de Pletikosa. Importantísima la pelota parada para los locales.

4'. La disposición de Croacia es clara. Rakitic y Modric en el doble pivote con Kovacic por delante. Necesitarán estar muy juntos los croatas si no quieren sufrir ante la falta de jugadores netamente defensivos.

2'. Brasil salió con fuerza pero Croacia tiene mucho que decir a la espalda de Marcelo y Alves. ¡Mucho ritmo!

1'. Lo prueba Kovacic desde fuera del área. Primer intento de la ajedrezada.

1'. ¡Qué ambiente tan emotivo se palpa en el estadio! ¡Brasil va a por la sexta!

22:01. ¡Empezó la XX Copa del Mundo!

22:00. Tres niños han soltado tres palomas en deseo de que el Mundial transcurra en paz.

21:59. Se saludan Thiago Silva y Srna con el trío arbitral que dirige el japonés Yuichi Nishimura

21:59. Todo listo.

21:57. ¡Qué ambientazo! Ruge el Arena Corinthians. Espectacular el himno. Todo listo para que empize a rodar la Brazuca.

21:56. Suena el himno nacional de Brasil. Todo el Arena Corinthians lo canta. Espectacular.

21:54. Suena el himno croata en medio de un respetuoso silencio.

21:54. Saltan los futbolistas. Todo a punto para los himnos.

21:52. Los futbolistas ya están en la bocana de vestuarios. Todo a punto de empezar.

21:52. Entre tanto amarillo también hay sitio para el ajedrezado de los croatas. 500 aficionados balcánicos en São Paulo apoyando a su selección. Foto vía @DiarioLaPrensa.

21:50. Diez minutos para empezar. ¡El vigésimo Mundial ya llega!

21:45. Aquí os dejamos el vídeo.

21:42. A menos de veinte minutos para que empiece el Mundial, podéis deleitaros con los diez mejores goles de la historia del torneo para VAVEL en un bonito videomontaje musical. Pincha sobre la imagen para verlo.

21:40. Neymar ha heredado el papel de grandes nombres. Futbolistas legendarios como Pelé, Garrincha, Romario o Ronaldo, brillaron antes que él en los Mundiales.

21:37. Presente Kaká en el césped. Saludando a todos sus excompañeros de la selección el futbolista del Milan.

21:35. Atentos a: Neymar. Es el elegido por Scolari. El jugador franquicia del profesor. El diez de Felipão. El atacante del Barcelona sube muchísimos enteros cuando se pone al camiseta amarilla. Juegan para él y él juega para todos. Suelto y relajado, el ex del Santos detapa el tarro de sus esencias cuando juega con la Seleçao. Partiendo desde la izquierda, pero con influencia en todo el frente de ataque de su equipo. Rápido, incisivo y asociativo. El crack.

21:32. Atrás quedan ya equipos tan legendariós como el del 58, el del 70 o el del 82, que maravillaron al planeta con su jogo bonito. El Brasil actual se ha europeizado.

21:30. Sin sorpresas en Brasil. Los mismos de siempre y el planteamiento de siempre. Salir en tromba en los primeros minutos e intentar ganar por aplastamiento. Mucho empuje apoyado en una gran agresividad.. La Canarinha 2.0 de Scolari muerde como la mejor Alemania.

21:28. Atentos a: Luka Modric. El centrocampista del Madrid ha cuajado una extraordinaria temporada, con mucha presencia e importancia en el equipo de Ancelotti. Pero su influencia en la selección es todavía mayor. Hoy, sin centrocampistas de contención, el pajarito será el eje del equipo. Manantial de juego. El crack.

21:25. Atención al centro del campo con Modric, Rakitic y Kovacic. Tres peloteros puros. Croacia quiere la pelota.

21:22. Muy muy ofensivo Kovac. Sin centrocampistas de contención y con tres delanteros. Mucho riesgo.

21:20. Así formará Croacia.

21:18. Aparece Brasil para calentar. Se cae el estadio. Espectacular la imagen de Thiago Silva con los ojos cerrados, los índices apuntando al cielo, rezando en voz alta.

21:15. Salta Croacia a calentar entre los pitos de la afición.

21:11. Salta a calentar Júlio César junto al preparador de porteros y Víctor y Jefferson. Ruge el Arena de Corinthians.

21:10. Así formará Brasil:

21:05. Por su parte, Kovac saca una alineación bastante ofensiva. Sin miedo: Pletikosa, Srna (c), Corluka, Lovren, Vrsaijko, Kovacic, Modric, Rakitic, Perisic, Olic y Jelavic

21:02. Sin sorpresas en Brasil. Como es habitual en Scolari, el técnico de Passo-Fundo saldrá con los suyos. Recitados de memoria, los once amarillos son Júlio César; Dani Alves, Thiago Silva (c), David Luiz, Marcelo; Luis Gustavo, Paulinho, Hulk, Oscar, Neymar y Fred.

21:01. ¡Cuando ya hay onces de ambos equipos! El partido inaugural ya tiene protagonistas.

21:00. ¡Falta una hora para que arranque la Copa del Mundo!

20:57. Así aparece el vestuario de Brasil. Foto vía FIFA.

20:57. Jelavic será el sustituto de Mandzúkic. En nueve del Bayern no puede jugar por sanción.

20:56. Croacia ya está en el vestuario.

20:55. Los operarios van terminando de retirar todo del césped. Pronto estará todo listo para que corra la pelota.

20:52. Ambiente distendido en el autobús de la Canarinha. Foto vía FIFA.

20:49. Brasil llegó al estadio durante la ceremonia de inauguración. Croacia está a punto de comparecer en el Arena Coronthians.

20:47. Finalmente no ha habido discursos. Ni la presidenta de Brasil Dilma Rousseff ni Joseph Blatter, máximo mandatario de la FIFA, se han atrevido ante las más que seguras pitadas de la gente.

20:45. Vuelve a abrirse el balón y todo el mundo abandona el tapete. La ceremonia ha acabado.

20:42. Otro momento de la actuación vía @Deportes_RCN

20:41. Vuelve a cerrarse la bola mágica, mientras los cantantes saludan al público mientras dan la vuelta al campo.

20:40. Y así se les pudo ver en el escenario. Foto vía @diarioojo

20:38. Los tres intérpretes antes de entrar en acción. Foto vía @lacuarta.

20:36. Aparecen Pitbul y Jennifer López en el escenario. Suena We are one.

20:35. ¡La primera sorpresa de la noche! La pelota central se abre y aparece Claudia Leitte dando el pie a la canción oficial del Mundial.

20:35. Foto vía Direct Sports.

20:33. Cuando la bandera de Brasil ingresa en el escenario. Siempre cerca de la pelota.

20:32. Comienza la tercera fase de la ceremonia. Homenaje al fútbol en el país del fútbol.

20:30. Recital de costumbres brasileñas. Entra la capoeira a escena. La idea es representar la gran diversidad que existe en un país tan enorme como Brasil

20:28. Representadas las diversas dazas autóctonas de Brasil ahora mismo sobre el tapete.

20:26. Suena samba para parte de los 600 bailarines que participarán en la ceremonia.

20:25. Aspecto de la ceremonia. Foto vía @record_méxico.

20:22. La selva amazónica representada en la inauguración. Yanomamis, índigenas de la selva, aparecen montados en canoas, representando un viaje por el río más caudaloso del mundo.

20:20. Muchos huecos en las gradas. Falta muchísima gente por entrar. Los 5.000 croatas que animarán a la ajedrezada ya están dentro del estadio.

20:17. Una coreografía muy vegetal para empezar. Disfraces de árboles, flores y arbustos toman el Arena de Corinthians.

20:15. ¡Comienza la ceremonia inaugural!

20:15. Ya está todo preparado sobre el césped. Un balón gigante con pantallas LED da la bienvenida en todos los idiomas a los asistentes.

20:08. Como curiosidad se puede destacar que el Mundial tendría que empezar mañana, pero Brasil lo cambió a hoy para no arrancar en viernes 13. Además, hoy es el día de los enamorados en Brasil. Cuestión de supersticiones.

20:06. Dato vía @Mundial_VAVEL. Ningún equipo anfitrión ha perdido en su debut. Nunca ha ocurrido en la historia de los Mundiales.

20:04. Aparte de su condición de anfitrión y de campeón del último torneo internacional, la Copa Confederaciones el pasado año, hay varios datos que secundan el favoritismo brasileño. De los últimos nueve partidos en fase de grupos de Copa del Mundo, Brasil ha ganado ocho. Su última derrota se remonta a Francia 98, contra Noruega.

20:02. Comentando ya el plano deportivo, huelga decir que Brasil es el favorito para ganar hoy, aun a pesar del buen nivel de Croacia.

20:00. Un cuarto de hora para que arranque la ceremonia. ¡Dos horas para que ruede la pelota!

19:57. Foto vía @futbol_europa

19:55. Foto vía @Footy_Jokes

19:50. Faltan 25 minutos para que arranque la ceremonia

19:47. Foto | AP.

19:43. Según informa EFE los enfrentamientos entre manifestantes y policía cerca del estadio se han saldado con siete personas heridas, dos de ellas periodistas de CNN.

19:40. Pero no todo el mundo entiende o secunda las manifestaciones. Precisamente desde bien cerca llegó una voz discortante. Andrés Iniesta, una de las estrellas de la selección española se mostró extrañado hace unos días: "No entiendo las protestas, me suenan raro. Es la Copa del Mundo en el país del fútbol, deberían festejar", declaró el manchego.

19:39. Otros jugadores de otras selecciones también han enviado mensajes de apoyo, como fue el caso de Pepe: "Debemos estar con la gente de Brasil. Ellos son los que sufren".

19:37. Algunos exfutbolistas como Romario o Cafú también se posicionaron claramete a favor de sus compatriotas. El último capitán en levantar la Copa del Mundo para Brasil lo tiene claro: "Ganar el Mundial no solucionará los problemas de Brasil".

19:35. Como ya ocurriera en la pasada Confederaciones, la mayoría de los jugadores de la selección brasileña han mostrado su apoyo a sus paisanos en sus protestas. Los últimos Luiz Gustavo, Thiago Silva y Neymar.

19:32. Existe preocupación en el gobierno y en el comité organizador. No obstante, esperan que con la masiva presencia policial se pueda garantizar la celebración de los partidos sin demasiados problemas.

19:30. Vídeo vía @El_País

19:25. Ahora mismo está teniendo lugar una manifestación a poco más de diez kilómetros del estadio. Los manifestantes han intentado cortar la ruta de acceso al campo y se han registrado varios enfrentamientos con la policía.

19:20. Acaban de abrir las fotos del Arena Corinthians de São Paulo, que presenta este aspecto en estos momentos. (Foto vía @EstadioDiario)

19:18. Todo ello lo agrava el hecho de que, la inmensa mayoría de los beneficios que genera la Copa se los lleva la FIFA.

19:15. Debido a esto y al desalojo de numerosas favelas para la construcción de los estadios, los brasileños han estallado y han organizado manifestaciones prácticamente cada día en las calles de las principales ciudades del país.

19:12. El pueblo brasileño tiene muchas dificultades en entender como su gobierno recorta en sanidad y educación y, sin embargo, se ha gastado en torno a 10.000 millones de euros en la organización del Mundial. Más que Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 juntos.

19:07. Sin embargo, la huelga de metro solo fue uno de los tentáculos del clima social reivindicativo presente en Brasil. En las calles de Brasil hay más, mucho más, y Xavi Heras os lo acerca en su magnífico texto.

19:00. Curiosamente, este año el transporte ha vuelto a ser protagonista. La huelga de los trabajadores del metro en São Paulo puso en jaque al gobierno estatal y al central. Durante cinco días, millones de personas no pudieron desplazarse en metro, fruto de las reivindicaciones de los trabajadores. Hace justo una semana empezó la huelga, pidiendo mejoras salariales, hasta el lunes que hubo una tregua, motivada por la declaración de "huelga ilegal" por un juez paulista. Esto desembocó en varios despidos. Los sindicatos amenazaron con retomarla hoy, con el consecuente caos que supondría para la inauguración del Mundial. Finalmente, el gobierno ha tenido que ceder y todos los aficionados podrán desplazarse en metro al Arena Corinthians para asistir a la ceremonia y al Brasil-Croacia.

18:57. Ya hubo protestas en la ConfeCup del año pasado. Todo lo desató la subida del bono del transporte público y de los peajes de las autopistas. Así se vivió aquello hace más o menos un año.

18:55. La celebración de la Copa Confederaciones del año pasado, el Mundial y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 han desembocado en numerosos recortes sociales para afrontar el enorme gasto en infraestructuras que tienen unos eventos de semejante magnitud.

18:52. Si por algo está destacando este Mundial en el apartado extradeportivo es por el clima de reivindicaciones sociales que están llevando a cabo diversas plataformas antiMundial y con un masivo apoyo del pueblo brasileño.

18:45. Falta hora y media para que empiece la ceremonia inaugural. Faltan 3 horas y cuarto para que arranque el Mundial de Brasil 2014.

18:30. Manuel Pérez Lima, exárbitro de Primera División, nos acerca los entresijos del arbitraje en VAVEL. También lo ha hecho para el Mundial. Pincha en la imagen para conocer sus impresiones sobre el plano arbitral en la gran cita.

18:29. La otra gran novedad, quizá la más llamativa por lo sorprendente, será la posible inclusión de tiempos muertos en la mitad de las partes de los partidos. En los encuentros que la temperatura rebase los 32º, los futbolistas tendrán una parada en el minuto 30 y en el 75 para refrescarse y recuperar las fuerzas. Serán impases de tres minutos. La iniciativa propuesta por el seleccionador italiano, Cesare Prandelli, fue aprobada por la FIFA que, a pesar de todo, ha decidido mantener los partidos a las 13:00 en sedes con altas temperaturas como Natal, Fortaleza, Manaus o Recife.

18:27. La otra gran novedad será el ojo de halcón, que se pondrá en marcha para evitar goles fantasma. La historia de los Mundiales vivió algunos tan inolvidables como el de Geoff Hurst en la final del 66, el de Míchel a Brasil en el 86 o, más recientemente, el de Lampard a Alemania en 2010.

18:25. Este partido servirá también para ver en acción las novedades de la FIFA para el colectivo arbitral. Por ejemplo, el spray biodegradable para marcar donde se tiene que situar la barrera en los saques de falta. El árbitro lo llevará en una cartuchera en la cintura y la marca que deja en el césped desaparecerá a los tres o cuatro minutos de usarse.

18:23. Aparte de el partido del Mundial alemán, Brasil y Croacia se enfrentaron dos veces más con un empate y una victoria amarilla.

18:21. Vídeo: resúmen del Brasil - Croacia de hace ocho años en el Mundial de Alemania.

18:20. Ambos equipos se enfrentaron hace ocho años en el Mundial de Alemania, también en la primera fase. Aquel partido se saldó con victoria para Brasil por un gol a cero, tanto de Kaká. Croacia quedó eliminada y la Canarinha pasó de primera, aunque no podía imaginar que quedaría eliminada bien pronto en el canto del cisne de Zinedine Zidane.

18:19. Haz click sobre la imagen de Croacia para saber más.

18:17. Por su parte, Croacia se presenta con un gran equipo y con un buen nivel exhibido. Con la vista puesta en el año 98, donde la magnífica generación de Suker, Boban, Prosinecki, Jarni, etc. alcanzó las semifinales en Francia, los de Kovac sueñan con emular a sus predecesores. Superar la primera fase es su objetivo por el momento.

18:16. Clickando sobre la imagen de Brasil, encontrarás mucha más información.

18:14. Brasil llega con todas las ganas e ilusión al torneo. Scolari superó a los críticos con su juego ganando con autoridad la Confederaciones el pasado año. El seleccionador ha montado un bloque rocoso, muy sólido, con un once recitado de memoria, que peleará en cada por lograr la sexta estrella.

18:12. Toda lo que hay que saber sobre el Grupo A pinchando en su imagen.

18:10. Un Grupo A que, aparte de Brasil y Croacia, cuenta con México y Camerún, que se enfrentarán mañana a partir de las 18:00, en el Estadio das Dunas de Natal. Parece claro que ajedrezados y aztecas serán los que peleen por la segunda plaza.

18:05. El sorteo, celebrado el pasado 6 de diciembre, ha deparado un partido muy atractivo para arrancar. Por supuesto, cuando Brasil está en el campo, la sensación de misticismo futbolístico aparece. Además, Croacia, será un rival de entidad para esta inauguración. Los de Kovac se presentan como el equipo más fuerte del grupo, al margen de la Seleçao.

18:03. Pincha en la foto para obtener toda la información del Mundial.

18:00. También puedes consultar la Guía VAVEL del Mundial de Brasil 2014, en donde encontrarás todo lo que necesitas saber, no solo de Brasil y Croacia, sino de las 32 selecciones que pelearán por la Copa Jules Rimet.

17:57. También puedes consultar pinchando aquí el calendario, resultados y clasificaciones del Mundial.

17:55. Puedes leer la previa de Pacoco Alarcón, con toda la información detallada sobre el partido y todo lo que le rodea.

17:50. Finalizada la ceremonia será turno para el fútbol. En pocos minutos, el césped quedará libre y los protagonistas podrán salir a calentar.

17:48. Se espera que a la ceremonia y al partido acudan numerosas personalidades. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente de la FIFA Joseph Blatter y diversos mandatarios y exfutbolistas entre otros estarán en São Paulo.

17:45. También ha trascendido que el saque de honor no lo hará un político ni un exfutbolista. Será una persona parapléjica que, gracias al prototipo de un exoesqueleto con el que podrá caminar unos 25 metros, dejando atrás su silla de ruedas, y así completar el saque de honor. El prototipo ha sido creado por 156 científicos de todo el mundo, dirigidos por el doctor brasileño Miguel Nocolelis.

17:44. Foto: imagen del ensayo con Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte.(Foto: La República).

17:42. Vídeo: la canción del Mundial.

17:40. Tradicionalmente, las ceremonias de inauguración de los Mundiales siempre han sido testimoniales, sin demasiada elaboración. En ese sentido, las de los Juegos Olímpicos siempre han estado muy por encima. Por ello, la organización brasileña se ha propuesto conseguir una inauguración mucho más lograda que la de las diecinueve ediciones anteriores. Empezando por la duración, que será de una hora, doblando el tiempo habitual y continuando con las numerosas coreografías que tienen preparadas. Se esperan también varias sorpresas.

17:37. Pocos datos han trascendido de la ceremonia que dará el pistoletazo de salida al Mundial. Empezará en torno a las 20:15 y se sabe que Jennifer López sí asistirá finalmente, para interpretar junto a Pitbull y Claudia Leitte el tema oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014, We are one. La organización está intentando mantener en secreto el desarrollo de la ceremonia, pero se ha sabido que durará aproximadamente una hora, que más de 600 bailarines ejecutarán diversas coreografías y que un balón gigante con luces LED presidirá el acto desde el centro del campo.

17:35. El país del fútbol arrancará su Mundial en el Arena Corinthians de São Paulo con capacidad para 61.606 espectadores. Un estadio de nueva construcción para este Mundial que, de hecho, todavía no está completamente terminado. Uno de los fondos estará cubierto por una lona para evitar ofrecer por televisión una mala imagen. Pero lo cierto es que tanto los accesos, como en partes de las gradas, los operarios trabajan contrarreloj y numerosos andamios, contenedores de obra y herramientas se encuentran repartidos por el interior del estadio que, no obstante, registrará un lleno absoluto para presenciar la ceremonia inaugural y el partido.

17:25. ¡Buenas tardes y bienvenidos a la Copa del Mundo! ¡Bienvenidos a la ceremonia inaugural del Mundial de Brasil 2014 y al partido que abrirá el fuego en el evento deportivo más importante del mundo! ¡Bienvenidos a la retransmisión del Brasil - Croacia!