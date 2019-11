Cristiano Ronaldo: "Quería estar al 110%, pero estoy al 100%"

Cristiano Ronaldo ejerció de portavoz del grupo, transmitiendo confianza a los portugueses antes del gran duelo de este lunes con Alemania. El capitán portugués respondió, siempre en portugués, a todas las preguntas de los periodistas de muchos rincones del mundo que llenaron la sala de prensa.

Vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a intentar ganar

"La selección está bien, con confianza y esperanza de que vamos a hacer un buen campeonato. Yo quería estar al 110 por ciento, pero solo estoy al 100", dijo Cristiano, después de agradecer el apoyo que ha recibido toda la comitiva por parte de los brasileños. "Muchas gracias a los brasileños por el apoyo que nos han dado. Queremos hacer un buen papel para darles una alegría a ellos también".

En relación a las preguntas sobre la dependencia que tiene la selección de Portugal sobre su figura, Cristiano Ronaldo no cree que sea así. "Un jugador no hace un equipo. Estoy aquí para ayudar. Claro que puedo hacer la diferencia, pero yo soy uno más. ¿Ser campeón? Paso a paso. Todos quieren llegar lejos".

Sobre el rival de este lunes el astro portugués indicó, que a pesar de no ser favoritos, lo darán todo para lograr la victoria: "Vamos a dar el máximo, pero tenemos que respetar a Alemania. No somos favoritos y eso es bueno para nosotros. Vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a intentar ganar".

Su estado físico al finalizar la temporada con el Real Madrid no era el mejor, incluso en muchos medios se especuló sobre la posibilidad de que el actual Balón de Oro se perdiera el Mundial de Brasil. Este domingo el madeirense dijo que esas especulaciones eran "tonterías": "Obviamente la prensa dice lo que quiere. He estado jugando desde hace muchos años al más alto nivel y no recuerdo un día en mi carrera que no haya jugado con alguna molestia, estoy acostumbrado a algunas declaraciones desafortunadas. Como ya he dicho, si estoy aquí es porque quiero jugar y quiero ayudar. Así que, cuando no me sienta bien seré el primero en decirlo. No voy a poner en riesgo mi carrera por una competición. Lo que ocurrió fue una tontería".

Para finalizar, CR7 asumió que la 'Seleçao das Quinas' no es favorita, aunque resaltó que tiene "una buena sensación" y cree que los lusos pueden hacer algo importante en este Mundial. "Teóricamente podrá haber selecciones más fuertes que nosotros, pero en el fútbol todo es posible", concluyó.