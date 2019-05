Argentina - Bosnia Herzegovina, puntuaciones de Argentina, jornada 1, grupo F

La selección albiceleste se apuntó sus tres primeros puntos en la primera fase de la Copa del Mundo de Brasil 2014 tras ganar a Bosnia por 2-1 en un partido de escaso nivel y con pocas ocasiones. Los de Sabella se adelantaron con un gol de Kolasinac en propia puerta y ampliaron la diferencia con un buen gol de Leo Messi. Ibisevic puso emoción en el tramo final con el 2-1 definitivo.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Sergio Romero

6 | El guardameta argentino tuvo poco trabajo, aunque si que tuvo intervenciones de mérito que permitieron que Bosnia no se pudiera acercar en el marcador hasta el tramo final. Una muy meritoria parada suya en el primer tiempo, con un cabezazo abajo, evitó que Bosnia empatara antes del descanso. Sin excesivos problemas.

Ezequiel Garay

7 | Tuvo poco trabajo, ante las pocas oportunidades de peligro real que tuvo Bosnia en ataque. Garay cumplió tanto en defensa, donde fue el mejor de los argentinos, como en ataque, con peligro en cada acción a balón parado de la selección albiceleste. Llamado a ser uno de los defensores más destacados de este Mundial.

Fede Fernández

6 | El ex futbolista del Getafe también tuvo una correcta actuación en su encuentro contra la selección balcánica. No estuvo exigido en tareas defensivas, y supuso un desahogo claro para Garay a la hora de vigilar a Dzeko y a Ibisevic durante gran parte del duelo. Apunta a titular si Sabella modifica de nuevo su esquema de juego a una defensa de cuatro.

Hugo Campagnaro

5 | El ex del Nápoles, ahora en el Inter de Milán, tuvo una noche bastante gris. Sustituido al descanso por Sabella, fue el sacrificado de la línea de 5 zagueros con la que Argentina inició el partido con un planteamiento más conservador que el de la segunda mitad, en el que los cambios reactivaron la ofensiva sudamericana y le permitieron mejorar levemente su imagen en la segunda mitad. Aprobado, pero lejos del nivel de sus compañeros en la defensa.

Pablo Zabaleta

6 | El polivalente futbolista del Manchester City volvió a cumplir en su papel de carrilero. Sobrio y serio en defensa, inteligente a la hora de subir al ataque. Zabaleta sufrió mucho cuando llegaba al ataque ante el duro marcaje de Sead Kolasinac, pero no se escondió en ningún momento a pesar de su marcador. Buen nivel en defensa. Uno de los líderes espirituales de este equipo.

Marcos Rojo

6 | Al igual que Pablo Zabaleta, disfrutó de una noche con cierta tranquilidad, si bien es cierto que Izet Hajrovic y Miralem Pjanic se empeñaron en atacar por la banda del defensor del Sporting de Portugal. No tuvo mucha presencia en ataque, pero se mostró contundente atrás. Se ha asentado en la titularidad como lateral zurdo, pero también puede jugar de central llegado el caso. Fue amonestado en el primer tiempo por una dura entrada.

Javier Mascherano

5 | Excesivamente duro durante el primer tiempo, en el que cometió bastantes faltas pero no vio la amonestación en ningún momento. Bien colocado a la hora de robar y presionar, no tuvo fluidez para darle velocidad a los ataques argentinos, y necesitó de la ayuda de Fernando Gago en el segundo periodo para manejar el partido. No está capacitado para llevar él sólo la manija de una selección tan potente como la argentina.

Maxi Rodríguez

4 | Trabajador, sin más. Tuvo una noche gris, en las que toda su labor se limitó a trabajar en defensa y ayudar a Mascherano a sostener el centro del campo de su combinado nacional. Fue sustituido en el descanso por Gonzalo Higuaín. Sabella le considera importante por su experiencia y capacidad de trabajo, pero ya no es el jugador tan dinámico y llegador que fue en su mejor época en el Atlético de Madrid.

Ángel Di María

6 | Sus conducciones agitaron el ataque argentino durante el primer tiempo, en el que fue uno de los futbolistas que más peligró creó sobre el marco de Asmir Begovic. Sabella le somete a un trabajo muy intenso, muy parecido al que le asigna Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Mucho ida y vuelta para "El Fideo", que cumplió bien su papel.

Lionel Messi

7 | El mejor jugador del partido y de su selección. Firmó un gol muy notable, marca de la casa, apoyándose en Higuaín, llegando a la frontal y ajustándo el disparo a la cepa del poste con su pierna izquierda. Lo intentó en el primer tiempo, pero no le salía nada. En cuanto encontró a Higuaín y Agüero como socios, Messi se desató y mejoró. Lideró a su selección. Se esperan grandes cosas de él durante este Mundial que acaba de empezar.

Sergio Agüero

5 | El más apagado de los tres atacantes argentinos. No estuvo fino el futbolista del Manchester City, que no acertó en controles y disparos que parecían fáciles para un jugador de la categoría del "Kun". Fue bien vigilado por la defensa bosnia y no pudo ser el jugador determinante que acostumbra en la Premier League, pero es uno de esos futbolistas llamados a marcar diferencias en este campeonato del mundo.

Fernando Gago

6 | Tomó el control del partido con su entrada en el segundo tiempo, y permitió que Argentina tuviera mayor fluidez a la hora de atacar. Con él sobre el campo, Argentina encontró la verticalidad y los espacios suficientes para que Messi no tuviera que bajar tan abajo a empezar la jugada, y pudiera recibir entre líneas y generar todo el peligro en los tres cuartos de campo ofensivos de su selección. Un buen comodín que apunta a titular en los próximos partidos de la Albiceleste.

Gonzalo Higuaín

6 | El futbolista del Nápoles entró al descanso por Maxi Rodríguez y se convirtió en el mejor socio de Messi en el ataque argentino. El crack del Barcelona se apoyó en "el Pipita" para liberarse de marcas en su camino a su primer gol en este Mundial y el segundo de Argentina en la noche de ayer. Más allá de su trabajo en pos del beneficio colectivo, el ex del Real Madrid no disfrutó de grandes oportunidades para batir a Begovic, pero posiblemente recupere su sitio en el once titular para los próximos compromisos de Argentina en la Copa del Mundo.

Lucas Biglia

S.C. | Entró al partido tras el 2-1 de Ibisevic para tratar de controlar el centro del campo. No tuvo tiempo para mucho, pero sí ayudó a que su selección sumara sus tres primeros puntos en este campeonato.

Entrenador: Alejando Sabella

5 | El técnico argentino cambió el sistema de juego con el que Argentina se había clasificado para la Copa del Mundo por uno más conservador en principio, con Garay, Fede Fernández y Campagnaro como centrales, acompañados de Rojo y Zabaleta en los costados. Argentina mejoró en el segundo tiempo con la entrada de Gago e Higuaín, pero no fue un buen debut para los sudamericanos.