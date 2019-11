Costa Rica, pura vida rumbo a Octavos

Sonó el reloj a la medianoche y "La Cenicienta" del Grupo D de Brasil 2014 terminó vestida de gloria y grandeza. Con un baño táctico impresionante, Costa Rica terminó doblegando a Italia por 0-1 en un partido soñado para el equipo centroamericano Un gol de Bryan Ruíz, al cierre del primer tiempo, dio la victoria a "La Sele" que apartó su boleto con destino a Octavos de Final. Con esto, Costa Rica iguala su participación de Italia 1990.

Despliegues tácticos fijos en un inicio vertiginoso

Reza el axioma futbolístico que: "Equipo que gana no se cambia". Justamente esa fue la apuesta de Jorge Luis Pinto, entrenador de Costa Rica. Su 5-3-2 con la versatilidad de convertirse en un 3-5-2 no se alteró y repitió el mismo once que tomó cuenta de Uruguay en el debut mundialista de "La Sele". Sin embargo, Prandelli optó por variar en su línea defensiva y zona de volantes, siendo el cambio más llamativo la entrada de Thiago Motta por Marco Verrati, de gran actuación ante Inglaterra.

La idea tica era presionar en zona, bloqueando a los posibles receptores del flujo de juego de pudiera dar Pirlo a su equipo.

En este escenario, el partido iniciaba con una Costa Rica saliendo en bloque a presionar la salida italiana sin marcas personales. Más bien, la idea tica era presionar en zona, bloqueando a los posibles receptores del flujo de juego de pudiera dar Pirlo a su equipo. La presión dio resultado e Italia lucía un tanto desconcertada. Sobre minuto 2, un disparo desviado de Christian Bolaños fue el primer aviso del partido. Cinco minutos después, Borges cabeceaba desviado de la puerta de Buffon. Costa Rica carburaba mejor que el mediocampo europeo.

El partido avanzaba y la tónica del mismo nos e alteraba. Italia chocaba una y otra vez ante el pressing tico, mientras Borges volvía a asustar de cabeza al 16' y Marchisio complicaba a su propio arquero al 18'. El primer susto italiano sobre puerta de Navas llegó hasta el 23', con un trazo largo de Pirlo, quien seguía jugando sin marca personal, que encontró a Balotelli en medio de la defensa rival pero su disparo salió desviado. Al 26', Motta tiraba desviado pero, dos minutos después, Costa Rica volvía a asomarse en velocidad a puerta de Buffon.

La más clara de Italia, en todo el partido, llegaría al 30', cuando Pirlo, nuevamente solo y sin marca, asistía quirúrgicamente a Balotelli que se escapó de entre los defensores, encontró a un Navas vencido en la salida, pero el contacto de Balotelli con el balón fue defectuoso y su intento de sombrerito salió totalmente abierto de portería. Dos minutos después, otro balón filtrado era controlado por Balotelli, pero su disparo fue controlado por Navas. Costa Rica respondía tres minutos después con disparos de Bolaños y Ruíz que Buffon controlaba sin ningún problema.

Sin embargo, los mundiales también se prestan para la controversia y la polémica y Brasil 2014 no ha sido la excepción. Sobre minuto 42', el encuentro entraría en un lapso de dos minutos en los que se definirían todas las acciones del duelo. Sobre el 42', una gran asistencia larga de Borges para Campbell dejaba al tico en velocidad ante Barzagli, pero Chiellini llegaba desde atrás directamente sobre el delantero. Todo Costa Rica pidió penal, pero Osses decidió dejar pasar la acción. Pero, como si eso diera impulso al ímpetu tico, un minuto después, un centro de Junior Díaz encontró a Bryan Ruíz sobre segundo poste, quien cabeceó a puerta y el balón perforó la resistencia de Buffon. Costa Rica abría el marcador como fruto a su despliegue físico y aplicación táctica sobre el terreno de juego.

El gol destapó la euforia tica. Jugadores y cuerpo técnico se fundieron en un abrazo efusivo que ratificaba su valor e ímpetu en todo el partido. El resultado ante Uruguay no fue casualidad. Costa Rica no es la más débil. Es la matagigantes de Brasil 2014. Por su parte, el gol al cierre del primer tiempo golpeaba anímicamente a una Italia que no se encontraba en el partido. El partido cerraba con el resultado justo para un equipo que entendió su idea, la adoptó y la ejecutó a la perfección.

El Catenaccio Centroamericano del segundo tiempo

La ironía del partido vendría en el complemento. Italia, con la obligación de ir a buscar el resultado, daría paso a Antonio Cassano en lugar de Thiago Motta. Por su parte, Costa Rica arrancaría replegadade mediocampo hacia atrás, convirtiéndose en una versión propia del tan aclamado catenaccio italiano, algo que Prandelli ha decidido dejar fuera para este torneo. La apuesta tica era simple: presión, achique de espacios y salida rápida al contragolpe. Italia nunca encontró la manija del partido y el equipo centromaericano se pasó todo el segundo tiempo estando más cerca del segundo que Italia del empate.

La apuesta tica era simple: presión, achique de espacios y salida rápida al contragolpe.

Campbell al 46' y González al 48' dejaban en claro que los ticos no salían a renunciar al ataque. El adelantamiento de líneas italiano le dejaba una auténtica pista de carreras a Campbell y Ruíz y una plataforma de lanzamiento envidiable a Borges y Bolaños. Pirlo asustaba a Navas al 52' de tiro libre, pero Borges hacía lo propio al 53' hacia Buffon. Costa Rica llegaba mejor y más claro que Italia y el segundo parecía llegar en cada balón que Campbell recogía en zona media para enfilar en velocidad hacia Chiellini y Barzagli en la retaguardia europea.

El partido avanzaba e Italia tocaba el balón a placer solo en su zona baja. Cuando los azules llegaban a mediocampo, la telaraña de marcadores ticos los absorbían o los obligaban a dividir el balón con Balotelli o abrir infructuosamente hacia las bandas. Insigne entraba por Candreva y Balotelli lucía solo ante los tres centrales rivales. Por su parte, Campbell empezaba a diluirse por el cansancio y Pinto decidió refrescar su ataque con Ureña.

Italia comenzaba a perder las esperanzas. Pirlo, a pesar de caminar sin marca alguna, no encontraba receptores libres y la apuesta defensiva de Pinto lo absorbía en cada pelota que repartía. Ureña iba a poner alarmas al 75', tras robarle un balón a Chiellini pero no pudo regatear a Barzagli para enfilar rumbo a Buffon. Junior Díaz no dejaba pasar a Insigne y Christian Gamboa se convertía en un auténtico ala por derecha para apoyar los contragolpes. Costa Rica se mostraba fuerte, demasiado fuerte para un Italia cuyo rendimiento ante Inglaterra era solo un recuerdo.

Costa Rica se mostraba fuerte, demasiado fuerte para un Italia cuyo rendimiento ante Inglaterra era solo un recuerdo.

Al 83', Chiellini volvía a equivocarse en la salida pero el robo de Ureña no dejaba mayores dividendos para los ticos. Tres minutos después, el recién ingresado Cerci conectaba un zurdazo en fuera de lugar. Cassano, desparecido desde su ingreso, intentaba conectar un córner ante la marca de Giancarlo González, pero su puntazo se iba desviado de la puerta de Navas. Italia iba a cerrar el partido tocando inofensivamente en el centro del campo sin poder penetrar a Costa Rica, sin mostrar chispa ni dinámica de juego y luciendo pálida y deplorable, en comparación a su debut mundialista ante Inglaterra.

El partido expiraba con una Italia inofensiva y una Costa Rica doblegando a su rival como un equipo histórico y grande lo hace. El bloque instalado por Pinto en su zona media daba resultado y, sin necesidad de ubicar una marca personal sobre Pirlo, el equipo tico logró volver inproductiva la magia de "El Arquitecto" italiano. Se cerraban los 90 minutos y los ticos hacían historia. Mientras, los itialianos, viajarán a un duelo a muerte ante Uruguay.

Costa Rica avanza a Octavos y repite su vieja gloria

Con el resultado de hoy, Inglaterra queda fuera de Brasil 2014, mientras que Costa Rica se suma a Colombia, Holanda y Chile como equipos clasificados a Octavos de Final de Brasil 2014. Por su parte, Italia y Uruguay definirán el acompañante de los ticos a la siguiente ronda en un clásico europeo que significará la gloria para uno y el abismo de la eliminación para el otro.

Costa Rica logra así los octavos de final que alcanzó en su primera participación en una Copa del Mundo, en Italia 1990. En esa ocasión, Costa Rica clasificó como segundo lugar del Grupo C con 4 unidades (se daban 2 puntos por partido ganado), detrás de Brasil. Sus resultados fueron victorias ante Escocia y Suecia, por 1-0 y 1-2 respectivamente, y una derrota de 1-0 ante Brasil. Costa Rica cerró su mejor participación en los mundiales cayendo en Octavos de Final ante Checoslovaquia (hoy, República Checa) por 4-1.

Sus otras participaciones han sido en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, en las que quedó eliminado en fase de grupos. Por ahora, Costa Rica vuelve a repetir su mejor actuación mundialista y queda a la espera de su rival en la siguiente fase, que saldrá del grupo conformado por Colombia, Grecia, Japón y Costa de Marfil.