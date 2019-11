Alemania - Ghana: ser o no ser

"Ser o no ser, he aquí la cuestión", decía William Shakespeare en su obra "Hamlet". Parafraseando al dramaturgo inglés, esa situación se podría dar en el encuentro Alemania-Ghana de la noche del sábado. Ambas selecciones serán las encargadas de abrir la segunda jornada en el Grupo G en un partido que puede decidir el devenir de cada una de las selecciones. Ser o no ser.

Los alemanes llegan a esta segunda jornada después de golear a Portugal en el encuentro inaugural (4-0) y con opciones de encarrilar la eliminatoria y por qué no de asegurarse el liderato del grupo dependiendo de lo que ocurra en el encuentro de Portugal-Estados Unidos del lunes. Ghana, por su parte, llega a este enfrentamiento en una situación opuesta, ya que si no puntua, podria decir adiós a un campeonato en el que ha llegado algo más lejos en ediciones anteriores.

Por un lado, estará Alemania, una selección que demostró sus galones y su candidatura para poder ganar este Mundial, ya que en la goleada ante los de Paulo Bento demostraron tener un juego muy sólido y muy ordenado. Fue la mejor selección del grupo y una de las mejores del campeonato, pero los de Joachim Löw deberán continuar con ese juego que les aporta su seña de identidad para seguir teniendo ese cartel de favorita con el paso de los días. Lo deberán hacer para continuar su camino, un camino importante en el que estuvieron algunas selecciones al término de la primera jornada, pero del que se han salido en esta segunda, ya que el juego ha bajado quilates.

Low no realizará excesivos cambios

La selección teutona querrá mantener su credenciales de cara a esa final del 13 de julio, y muchas de las opciones pasarán por la imagen que proyecte en el enfrentamiento contra Ghana. Consciente de la importancia y con el buen juego que realizaron contra Portugal como única pista, Lów no realizará excesivos cambios en el once titular. El entrenador sólo se verá obligado a sustituir a Hummels en el centro de la defensa, lesionado en el encuentro contra la selección lusa y que no ha podido recuperarse a tiempo de esos problemas musculares. Lo más probable es que Löw dé entrada al joven Durm, una de las novedades en la convocatoria para Brasil, para que ocupe el lateral izquierdo y que Boateng pase a centro de la defensa para formar pareja de centrales con Mertesacker.

Objetivo: puntuar

Si Alemania está a un paso de lograr la clasificación para octavos y demostrar con su juego que es una seria candidata para alzarse con el título, en una situación opuesta se encuentra Ghana, que muchas de sus opciones pasan por lograr, al menos un punto, en el encuentro que se disputará en Fortaleza. Los africanos dejaron escapar un punto muy valioso en la anterior jornada contra Estados Unidos y deberán sacar adelante los partidos contra teutones para llegar con opciones a la última jornada.

Para ello, Appiah deberá alinear un centro del campo que frene a la sala de máquinas de Alemania para que con el paso de los minuto, Ghana pueda sorprender con alguna jugada aislada y aprovechándose de la velocidad de sus jugadores. Es probable que el seleccionador ghanés realice algunos cambios para conseguir esos objetivos y que dé entrada a Kevin-Prince Boateng.

Los Boateng, cara a cara

De esta manera, Kevin Prince Boateng será de la partida por primera vez y deberá superar una defensa, la alemana, en la que estará su hermano, por parte de padre, Jerome Boateng. Será un encuentro especial para los dos futbolistas por enfrentarse en un acontecimiento de tal magnitud, pero no será la primera vez que lo hagan.

Los hermanos ya se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Suráfrica 2010. Ambas selecciones quedaron encuadradas en el Grupo G, y un solitario gol de Özil dio la victoria a los alemanes. Ahora, cuatro años después, se vuelven a ver las caras, pero lo harán de en una situación distinta, en un partido que puede allanar u oscurecer el camino. Los Boateng serán testigo de ellos. Los dos no pueden salir con cara sonriente al final del partido. Ser o no ser, he aquí la cuestión.

Onces probables