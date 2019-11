FIFA califica de "rutinario" el control antidoping a Costa Rica

La cuenta oficial de Twitter de la FIFA emitió, este día, un comunicado en el que aclara que el control antidoping, al que se sometieron siete jugadores costarricenses, es perfectamente normal y un proceso rutinario de la competición. Dichas pruebas fueron llevadas a cabo posterior al partido en el que Costa Rica venció a Italia 1 por 0. La peculiaridad del proceso fue que, por parte de Italia, solo se sometieron dos jugadores al antidoping, mientras que, por el equipo centroamericano, fueron llamados siete miembros de su plantilla.

Nota a modo de "aclaración"

La noticia trajó una ola de fuertes críticas y reproches hacia la FIFA por la notoria diferencia en el proceso. Por eso mismo, el tweet destacó que tenía una naturaleza aclaratoria por parte de la institución. "Aclaración sobre prueba de dopaje a Costa Rica. Dos jugadores testeados como parte del procedimiento normal tras juego #CRCITA", fue el primero de los dos tweets que se utilizaron para emitir el comunicado. Posteriormente, la FIFA añade, por medio de otro tweet, que: "5 otros jugadores de Costa Rica efectuaron hoy control dopaje rutinario de pre-competencia", cerrando el comunicado con un enlace hacia su página web.

Cinco de los siete que se sometieron a la prueba vieron acción en el duelo ante Italia.

La FIFA aclaró, también, que el número normal de jugadores que pasan por ese mismo proceso tras cada partido es de dos. Sin embargo, los otros cinco costarricentes fueron llamados porque no se habían realizado pruebas preliminares. Los jugadores de Costa Rica sometidos al control antidoping fueron: Bryan Ruiz, el autor del gol de la victoria, Michel Barrantes, Keylor Navas, Celso Borges, Christian Bolaños, Marco Ureña y Diego Calvo. Cinco de los siete que se sometieron a la prueba vieron acción en el duelo ante Italia. Los jugadores convocados pasaron más de dos horas esperando para que les fueran realizadas las pruebas.

Sin embargo, representantes de la Federación Costarricense de Fútbol confirmaron que el argumento que FIFA usó para solicitar la presencia de más jugadores en el control antidoping fue el mismo que expusó en el comunicado posterior, lo cual rectifica la claridad en el proceso por parte del ente rector del fútbol mundial.

Medida exagerada pero consciencia tranquila

Por su parte, los jugadores ticos se mostraron serenos y tranquilos ante las pruebas realizadas, aunque no dejaron de tildar de "exagerada" y "desmedida" la cantidad de test a los que fueron sometidos. "Gracias a Dios todos estamos muy tranquilos, con la conciencia tranquila. Si quieren que lleven al equipo, no pasa nada", expresó el guardameta Keylor Navas al salir del proceso. "Si es necesario llevar a todo el equipo, vamos ir todos, que no tenemos ningún problema con eso", agregó el arquero tico.

"Nosotros nos hemos preparado bien, sin tener que consumir una sustancia rara. Es parte de que la gente no crea lo que estamos haciendo"

Bryan Ruíz respaldo las palabras de Navas al decir que podrían ir todo el plantel si fuera necesario. Además, agregó que no tienen nada que esconder y que su triunfo fue por motivos futbolísticos y no por "ayudas extradeportivas". "No tenemos nada que esconder. Nosotros nos hemos preparado bien, sin tener que consumir una sustancia rara. Es parte de que la gente no crea lo que estamos haciendo, yo creo que es eso", apuntó el capitán de Costa Rica y máximo referente del ataque para su selección.

Quien no se mostró satisfecho con la medida fue Eduardo Li, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, quien aseguró que investigarían la legalidad del proceso y dijo sentirse "ofendido" por la nube de dudas que se cernía sobre el desempeño del equipo. "No sabemos si está dentro de reglamento pero lo vamos a investigar. Es increíble que estas cosas pasen en un nivel de competencia como un mundial", dijo Li. El mandatario tico también confirmó el argumento de la FIFA aunque no se mostró demasiado convencido sobre ello.