La anterior Brasil de Scolari

Brasil inició el pasado 12 de junio la aventura que le debe llevar a su sexta copa del mundo en un sitio tan especial como su propia casa. Un hexacampeonato con el que se sueña desde hace doce años y que tiene a todo un país, que vive horas de tensión social por los conflictos que han originado la propia organización del campeonato, sus costes económicos y la desigualdad que reina entre las distintas clases sociales del estado dirigido por la presidenta Dilma Roussef.

Y para repetir los éxitos de mundiales pasados en el presente, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió en noviembre de 2012 llamar al último entrenador que había conseguido que la 'verdeamarelha' levantase la “Dorada”: Luiz Felipe Scolari (Passo Fundo, 1948). Tras los malos resultados en la Copa de América de 2011 con Mano Menezes, eliminados en cuartos de final ante Paraguay y a menos de dos años vista del Mundial, 'Felipão' se volvía a hacer cargo de la Seleção. El camino desde aquel noviembre hasta ahora es más o menos conocido: juego menos vistoso de lo que manda la tradición, pero resultados incontestables. La Copa Confederaciones ganada el junio pasado es una prueba evidente de ello. Las 17 victorias en 24 encuentros hasta la fecha (antes de que se midan a Camerún en el último partido del grupo), tampoco. Pero, ¿cómo fue la anterior etapa del técnico de 65 años puede que se difumine en nuestras memoria?

Inicio difícil con fracaso incluido

En un país en el que “ordem e progresso” es el lema nacional (se puede ver escrito en la bandera), hay pocos entrenadores que puedan representar esa frase mejor que Scolari. El orden defensivo que antepone Felipão ha llevado a la canarinha a progresar en las distintas competiciones en las que fue entrenador, llevándolas, casi siempre, a la victoria final. Casi siempre porque en su primera competición al mando de la Seleção, pocas semanas después de hacerse cargo de la escuadra, Brasil cayó con estrépito en cuartos de final de la Copa América de 2001 ante Honduras tras una buena primera fase (dos victorias ante Perú y Paraguay, pero derrota inicial ante México). Además, Brasil también había perdido en el debut oficial de Scolari días antes de tal copa, en un partido jugado en el Centenario uruguayo (1-0, gol de Magallanes de penalti).

La CFB tuvo paciencia y siguió apostando por el técnico que había llevado sólo a cuatro “europeos” al certamen celebrado en Colombia: Roque Junior, Emerson, Denílson, Júnior y Jardel. No había tiempo para más virajes, la clasificación para el Mundial del año siguiente peligraba y la amenaza de una ausencia que sería histórica ordenaba calma y sosiego en las decisiones. Émerson Leão había dejado de ser seleccionador con Brasil ocupando el último puesto de acceso directo al Mundial (4º) tras haber ganado solamente seis de los doce partidos disputados hasta la fecha. El empate en casa ante Perú provocó su destitución.

Además de esas derrotas en Uruguay y en la Copa América, Scolari tuvo que aguantar las críticas de todo un país que no entendía como Romario no era llamado. Felipão pretendía imponer mano dura en un grupo de jugadores relajados a su entender, alegando que “quien no sintiera la camiseta, mejor que no viniese” y que no le importaba que no fuera bien recibido: “Si no me aguantan, ya saben...”. Scolari fue fiel a su idea de no llevar a Romario hasta última instancia y fue una de las grandes ausencias del Mundial. Finalmente, tras tres victorias en casa (Paraguay, Chile y Venezuela) y dos derrotas fuera (Argentina y Bolivia), Brasil se clasificó como tercero de la CONMEBOL para el que sería su 17º Mundial, tantas presencias como ediciones se habían jugado.

Sin Romario, pero con Ronaldo

Es entendible que el clima antes de la competición no era de optimismo. A pesar de su historia, de haber sido campeón y finalista en las dos anteriores copas del mundo, Brasil no partía como máxima favorita para el torneo que se disputaría por primera vez en tierras asiáticas. Fue encuadrado en el grupo C junto a Turquía, China y Costa Rica. Su debut ante los europeos sería el partido más difícil de tal fase y fue resuelto con polémica. Los turcos, que serían revelación del torneo llegando a semifinales, se adelantaron con un tanto de Hasan Sas poco antes de que Ronaldo, que no llegaba al 100 % de su estado físico tras la operación en la rodilla, empatase a pase de Rivaldo. El partido se decidió en el minuto 86 con un penalti por agarrón (fuera del área) de Alpay a Luizão que Rivaldo consiguió transformar ante Rüştü. Tras vencer al rival más difícil, la canarinha selló su pase a octavos como líder de grupo tras golear a China (4-0, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, de penalti, y Ronaldo) y Costa Rica (5-2 Ronaldo por partida doble, Edmílson, Rivaldo y Roque Júnior).

Las eliminatorias también comenzaron con polémica. La Bélgica de Waseige había quedado segunda del grupo con Japón, Túnez y Rusia y sería el rival de octavos. Con 0-0, el actual técnico Marc Wilmots marcó un gol legal que fue anulado. Los diablos rojos no aprovecharon sus numerosas ocasiones, al contrario que Rivaldo, que, con un disparo desde la frontal, pondría el 1-0 en el minuto 67. Ronaldo, a la contra, sentenciaría el pase con el 2-0 definitivo.

En cuartos, esperaba Inglaterra. La selección de Eriksson se adelantaría con gol de Owen, pero un eslalon de Ronaldinho finalizado por Rivaldo y un golazo de falta del propio jugador del PSG remontarían el partido y clasificarían para la penúltima ronda a la 'verdeamarelha'. En 'semis', aguardaría de nuevo Turquía, con sed de revancha. Pero, como pasó ante Bélgica, el rival no acertó de cara a puerta y Ronaldo sí. De puntera, al poco de empezar la segunda mitad, Ronaldo convertiría su sexto gol en el Mundial y metía a los de Scolari en una nueva final, la tercera consecutiva.

Los rezos y los empapelados vestuarios con fotos de vírgenes y santos ordenados por Scolari sumados a las sambas y cantos protagonizados por Ronaldinho y Edílson alegraban las previas de los partidos funcionaban. Ya sólo faltaba batir a Alemania para conseguir un pentacampeonato que meses antes parecía una quimera. Scolari haría historia gracias, de nuevo, a Ronaldo. Sus dos goles, el primero con recuperación y fallo de Kahn incluidos, darían la victoria a Brasil.

Scolari, “ordem e progresso” había conseguido hacerse un nombre en el mundo de los banquillos tras 20 años de profesión. Semanas después, Scolari alegaría querer pasar más tiempo con la familia para dejar el puesto en agosto. La selección portuguesa le convencería en 2003 para llevar las riendas del combinado ibérico en su Eurocopa 2004. Pero eso, ya es otra historia.