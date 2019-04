Ronaldo: "No me quiero justificar, estoy aquí en cuerpo y alma para la selección y no hemos conseguido nuestro objetivo"

Cristiano Ronaldo fue preguntado por sus problemas físicos y su influencia tanto en el como en su selección. A todo esto el capitán luso respondió alto y claro: "No quiero justificarme con mis problemas físicos, pienso que están superados. Yo estoy aquí, tengo que dar la cara y todo lo que tengo y obviamente de lo que yo tengo no vale la pena hablar más: todos los días sale en los periódicos la noticia sobre mi rodilla, mi tendinitis... por eso no me quiero justificar, estoy aquí en cuerpo y alma para la selección y no hemos conseguido nuestro objetivo y ahora a ver qué pasa en el último partido".



"Es verdad que ha sido una temporada muy larga, pero igual para todos los equipos que están aquí. Por eso es un factor que los demás también podrían usar. No creo que haya sido falta de actitud por nuestra parte. Sabíamos que no éramos los favoritos, nunca lo fuimos. La ilusión de que Portugal pudiera ser campeona del mundo era una ilusión ficticia, en mi opinión. Todo es posible pero hay otros que tienen probablemente mejor equipo que nosotros y probablemente lo merecen más que nosotros", añadió sincero tras volver a ser preguntado por el apartado físico en el que su selección fue inferior en ambos encuentros disputados.

Por último, no supo explicar qué le ha pasado a Portugal en esta Copa del Mundo: "No sé lo que falló, no hay explicación o yo no sé encontrar la razón. Lo intentamos, pero no lo conseguimos".