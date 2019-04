La última de los héroes de 2008

Hablar de la Eurocopa de 2008 seguramente no nos lleve a recordar la actuación rusa. El gol de Torres, la despedida de Luis Aragonés o el nacimiento del "tiki taka" son probablemente los acontecimientos que más salten en nuestra mente, pero si preguntamos en Rusia hablar de 2008 es hablar de un milagroso y sorprendente tercer puesto que emocionó a un país entero con su mejor clasificación histórica desde que se presentaba como Rusia y no como la Unión Soviética. Por eso, y ante el cambio generacional que se está llevando a cabo en la selección rescatamos aquel torneo y a los pocos jugadores que ha logrado mantenerse como internacionales desde hace seis años.

Pasar de la fase de grupos era el principal objetivo de los de Guus Hiddink. Los rivales: España, Suecia, y la vigente campeona de Europa, Grecia. No obstante el debut ante los de Luis Aragonés no invitaría para nada al optimismo, pues un hat trick de David Villa y un tanto de Fábregas hicieron encajar una goleada a los rusos, que sólo pudieron anotar un gol de córner firmado por Pavlyuchenko. No obstante, Rusia fue capaz de recuperarse y vencer por 1-0 a una débil Grecia en el segundo encuentro gracias a un tanto de Zyrianov pese a no brillar ni mucho menos por su juego, y todo quedó en el aire para el partido frente a Suecia, a quien estaban obligados a ganar para pasar a cuartos. Aquel día los rusos sí desplegaron un mejor juego, y con tantos de Arshavin y Pavlyuchenko vencieron a la selección de Ibrahimovic y se metieron en cuartos. Ante ellos, la todopoderosa Holanda.

Arshavin tumbó a una Holanda aterradora

Los tulipanes llegaban al choque con la vitola de haber resucitado a la famosa Naranja Mecánica que tantas alegrías llevó al país por sus triunfos y su buen juego, y desde luego no era para menos. Los de Van Marwijk habían tenido la desgracia de caer encuadrados con Italia y Francia, campeón y subcampeón del mundo hacía apenas dos años, y su participación parecía estar destinada a no ir más allá de la fase de grupos, pero la realidad no tardó en mostrarse muy distinta a las suposiciones.

Holanda llegaba tras anotar 7 goles a los finalistas del pasado Mundial

En su debut frente a la azzurra, lejos de achantarse, los holandeses desplegaron un juego vistoso, ofensivo, y que encandiló a todos los espectadores, y se impusieron por 3-0 a una Italia que se mostró impotente del primer al último minuto. En el segundo partido las sensaciones se confirmarían, pues Holanda goleó a Francia por 4-1 y se consagró como la gran favorita al cetro europeo. Ya como primeros de grupo, los suplentes holandeses se impusieron a una Rumanía que se jugaba el pase para llegar a la siguiente ronda invictos, con nueve goles a favor, uno en contra, y con Sneijder y Van Persie en un estado de forma espectacular.

Pero todo cambiaría cuando el eslovaco L´ubos Michel´ dio el pitido inicial aquel 21 de junio. Desde un principio se hizo palpable que Holanda no dominaba el partido como lo había hecho a lo largo del torneo, y las ocasiones de gol escaseaban. Los de Hiddink poco a poco iban haciéndose con el control del partido, y al descanso ya eran dominadores del juego. Con la reanudación el guión no cambió, y a los 58 minutos Pavlyuchenko hizo saltar las alarmas batiendo a Van der Sar con un remate desde dentro del área. El tiempo pasaba, y pese a la derrota Holanda seguía sin parecerse nada a la que había conquistado a media Europa en la fase de grupos. No obstante, cuando el partido estaba a punto de acabar, Van Nistelrooy remató en el segundo palo una falta colgada por Sneijder y envió el partido a la prórroga.

Arshavin hizo ante Holanda el partido de su vida y se lanzó al estrellato

Pero pese a lo que se intuía, el postrero gol holandés no supuso un golpe anímico para Rusia, sino todo lo contrario. La selección rusa jugó unos increíbles últimos 30 minutos liderados por un espectacular Andrei Arshavin, que conquistó al mundo con una actuación devastadora. El extremo del Zenit llevó todo el peligro de los suyos, desbordó, regateó, y se coronó asistiendo a Torbinsky y anotando el tercer gol tras dos jugadas prodigiosas. Su actuación no sólo supuso un antes y un después en su carrera futbolística, que continuaría con su salto a la Premier League, sino que valdría para que su país se metiera ni más ni menos que en las semifinales de la Eurocopa.

No obstante, las semifinales ante España serían otra historia. Pese a que en la primera parte la igualdad fue la tónica predominante y Pavlyuchenko estuvo a punto de cambiar el curso de la historia con un remate desde fuera del área que Casillas salvó con una espectacular estirada, pero todo cambiaría en los segundos 45 minutos, en los que los de Aragonés desplegarían probablemente la mejor mitad de su historia (que ya es decir) y acabarían batiendo a los rusos por 3-0. No obstante, este resultado no empañó la actuación de los de Hiddink, que acabaron terceros y consiguieron ponerse a la altura de las mejores selecciones del continente.

Cuatro supervivientes con ganas de despedirse por lo alto

Pese a que han pasado sólo seis años de aquello, son muy pocos los jugadores que perduran en las convocatorias. Capello ha apartado ya a Pavlyuchenko y a Arshavin, héroes de aquella Eurocopa, pese a que su edad no es aún excesiva para dar paso a una nueva generación con la mirada puesta en el futuro. Igor Akinfeev, Vasily Berezutsky, Serguéi Ignashévich, y Yuri Zhirkov son los únicos jugadores de la generación que llevó a Rusia a su mejor clasificación de su historia que se mantienen en la selección, y puede que estén ante su última oportunidad para dar una alegría a sus compatriotas.

Han pasado de promesas del fútbol ruso a ser los últimos vestigios de aquella generación

Los cuatro jugadores fueron una parte muy importante de su selección en aquella Eurocopa: Akinfeev y Zhirkov disputaron todos los minutos, Ignashévic contó con muchos de ellos, y Berezutsky, aunque comenzó como suplente, acabó siendo titular en la decisiva semifinal frente a España. En la actualidad continúan siendo importantes para Capello, pero han pasado de promesas del fútbol ruso a ser los últimos vestigios de aquella gloriosa generación. La precocidad con la Akinfeev debutó en la Eurocopa de 2008 (tenía 22 años) hace que pensar en él para el próximo Mundial no sea descabellado pero que este no sea el último torneo internacional de los otros tres es ya casi utópico. Que el tercer puesto en Austria y Suiza no sea el único éxito de esta generación pasa ahora por sus manos, y esta será casi con toda seguridad su última oportunidad.