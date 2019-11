El líder argelino

Todo equipo necesita a un líder. Ya no el mejor jugador o futbolista que se echa la responsabilidad a la espalda, sino un compañero que sea capaz de alentar al resto, de animar y mentalizar de cara a un importante compromiso. Eso mismo experimentó Argelia, antes del comienzo del encuentro ante Rusia. Madjid Bougherra no era titular, como lo había sido en las dos primeras jornadas, pero asumía ese rol de liderazgo, con unas palabras que quizás sirvieron para expolear la mentalidad de un conjunto que se mostró rocoso e infranqueable hasta el final. Argelia no solo ha jugado bien, sino que ha sido fuerte a nivel mental, perdiendo el primer encuentro y viéndose por debajo en el marcador a los cinco minutos de empezar el tercero, en el que se decidía todo.

Finalizado el calentamiento, ‘Magic’, como es conocido Bougherra, volvió a demostrar porque es el capitán de Argelia, respetado y venerado por sus compañeros. Sus palabras, rodeado de todos sus compañeros, llegaron al corazón de estos, ayudándoles a salir con todo al verde: “Tenemos las cartas en la mano. Chicos, hay que jugar con el corazón, como lo hicimos contra Corea, eso es lo que hará la diferencia. Debemos hacer la historia, ¡es ahora o nunca!”

Palabras claras, directas, pero que sin duda sirvieron para lograr su objetivo, alentar a todos los miembros de la selección de Argelia, haciéndoles jugar con el corazón, algo que marca el destino en el fútbol en muchas ocasiones. Bougherra no pudo aportar nada dentro del campo, pues no dispuso de minutos, pero lo hizo desde fuera, como capitán y alma de equipo. El grito, al final, sonó al unísono. Un grito que representa a todos los argelinos, en Brasil o en su país natal, incluso en el extranjero. Todos ellos corearon, a la vez: "One, Two, Three, Viva l’Algérie!"