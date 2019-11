Argentina contra Suiza: todo por ganar; nada que perder

Muy lejano en el tiempo queda ya aquel 29 de junio de 1986 cuando la selección argentina de fútbol saboreaba las mieles del éxito mundialista, sumando la segunda estrella a la corona de su escudo. Desde entonces, los sinsabores han curtido de heridas a la 'albiceleste' con una caída en la gran final, otra eliminacón en octavos, tres en cuartos y una en la primera fase. Esta será, por tanto, la enésima reválida. A pesar de los años transcurridos desde la última conquista, Argentina ha conservado siempre ese halo especial que la convertía en favorita para los más grandes torneos, tales como el Mundial de fútbol y en honor a ese algo distinto que nunca le arrebató la condición de favorito pese a no verse confirmado luego sobre los estadios de fútbol del planeta, la gaucha toma aire y acomete la última intentona.

Enfrente, una antagonista. Suiza. Nueve participaciones mundiales; tres eliminaciones en los cuartos de final; cuatro, en primera ronda y dos en octavos de final resultan insuficiente para considerar, a priori, a la suiza como una selección a la altura; de no ser porque a falta de experiencia y condición, los de Ottmar Hizfeld llegan a estos octavos de final en volandas de la ilusión, un aliado tan impredecible como peligroso. Con poco que perder y liberados de presión, los suizos han dejado en el camino a combinados como Honduras y Ecuador, certificando su pase a octavos junto a una de las grandes candidatas al título, Francia en el grupo E.

Sufridos y trabajados pases a octavos

A pesar de las diferencias que puede haber entre las dos selecciones, tanto en lo que a calidad se refiere como en lo relativo al peso de su historia, el campeonato del mundo dejó claro, ya en la primera fase, que aquí las rentas no sirven y que el que quiere seguir avanzando debe pelearlo y sufrir; ni Argentina ni Suiza -trayectorias paralelas en cuanto a una evolución ascendente en su juego- estuvieron exentas de ello. Los de Alejandro Sabella certificaron la primera plaza del grupo F, mientras que los de Hitzfeld hicieron lo propio con la segunda, por detrás únicamente del combinado galo. Argentina abría su participación mundialista de la mano de la fortuna ante Bosnia, con uno de los autogoles más tempraneros de los mundiales; al final, 2-1 y la cosas no podían empezar mejor para los americanos. Una sufrida y trabajada victoria ante la selección iraní y otro merecido triunfo ante Nigeria, con su consecuente mejoría de juego, le resultaron suficiente a los albicelestes para hacerse con una primera posición que estuvo en el aire hasta la última jornada.

Por su parte, los suizos debutaron con un triunfo por la mínima, 2-1 frente a Ecuador -remontada incluida- que, a pesar del pinchazo, con varapalo añadido ante Francia (2-5), le bastaba al combinado suizo, junto a la goleada enodosada a Honduras (0-3) para fijar esa valiosísima segunda plaza que la conduciría hasta los octavos de final, una fase en la que ya grandes equipos como España, Italia o Inglaterra no podrían estar. Y así, el camino seguía para una de las selecciones sorpresa de la siguiente ronda.

Argentina se encomienda a Messi

Las sensaciones no pueden ser más positivas para el combinado que dirige Alejandro Sabella. Tras el zozobrante inicio de campeonato, en el que los triunfos se dieron más por calidad individual que por el funcionamiento compacto de un bloque con garantías, el último encuentro ante Nigeria habló de algo muy distinto: habló de un equipo que va de menos a más, y que responde con serias aspiraciones a las esperanzas que hay depositadas sobre él. Un hombre, especialmente, tiene la culpa de eso: Leo Messi. Y es que si bien hasta ahora, sus actuaciones con el Barcelona le han servido para encumbrarle a la cima de los más grandes, su gran asignatura pendiente estaba en la selección argentina, donde se le dieron los galones de capitán como motivación. Y vaya si sirvió.

El delantero de Rosario es el líder visible de la albiceleste sobre el terreno de juego; lleva ya cuatro goles y busca competir, de tú a tú, con los grandes goleadores del campeonato -entre ellos su compañero en el Barcelona, Neymar- para llevar en volandas a su selección hacia el tercer título mundial. Messi abría el marcador ante Bosnia, anotando el gol del triunfo; suyo era también el tanto del ajustdo 1-0 que le sirvió a la gaucha para establecer su segundo triunfo en la fase de grupos y suyo fue también el doblete con el que Argentina doblegaba a Nigeria, certificando además la primera plaza del grupo F.

Lavezzi sustituirá, probablemente, al Kun en la delantera

El gran hándicap para este partido, en la que es una de las delanteras más potentes y temidas del campeonato, está esta vez en la figura del Kun Agüero. El jugador argentino se retiraba con apenas media hora de encuentro disputado ante Nigeria, quejándose de un dolor que, a priori se tomó como un pequeño desgarro muscular y que acabó por ser una rotura de fibras. Dos semanas es el tiempo establecido para la recuperación del delantero del Manchester City, que si bien ve complicado volver a pisar un estadio en el Mundial, sabe que para lo contrario, necesita que los suyos sigan avanzando en el torneo. Todo parece indicar, por el momento, que será Ezequiel Lavezzi el escogido por Sabella para sustiuir a Agüero en la delantera.

Suiza responde con Shaqiri

Suiza es un equipo ordenado y de gran calidad

En el que muchos ya han calificado como el 'Mundial de las sorpresas', Suiza tiene un papel importante. Lejos de lo que algunos esperaban, el combinado europeo desea dar un golpe de autoridad sobre la mesa y recordarle al planeta que su pase a octavos tiene poco de casual. Suiza es un equipo ordenado tácticamente, con gran calidad en sus filas y un notable orden en las posiciones de sus jugadores. No se lanza a lo loco con desconcierto -el escarmiento contra Francia le previno sobre eso- pero tampoco se achanta atrás en espera de que el rival domine el partido. Siete goles marcados en tres encuentros, por seis encajados hablan bien del bloque que ha conformado Ottmar Hitzfeld -cinco de esos siete tantos encajados se los endosó Francia en un partido, en el que los suizos fueron capaces de anotar dos goles a la selección gala-.

Y si en la vertiente goleadora argentina, el gran nombre es el de Leo Messi, en Suiza cuentan con armas propias: Xherdan Shaqiri. El jugador del Bayern de Múnich rubricó el pase de los suyos a los octavos de final con un hat-trick anotado ante Honduras que advierte -si es que alguien no lo sabe aún- de que el potencial del suizo es para tener en cuenta. Shaqiri ha sido escogido como 'hombre del partido' en dos encuentros -los dos triunfos de su equipo- y además, no estará solo en la búsqueda del triunfo suizo. Nombres de la talla de Mehmedi, Xhaka, Inler, Behrami, Seferovic y Drmic son también jugadores a tener en cuenta y que suman a la calidad del combinado suizo.

Tal es equilibrio en el que llegan estas dos selecciones al partido de hoy, que si el Kun es la gran baja de los argentinos para estos octavos de final, Suiza también tiene la suya: Mario Gavranovic se rompía también los ligamentos durante un entrenamiento y regresaba el pasado domingo a Suiza para ser operado, tal y como informó la Federación Suiza de Fútbol. A pesar de esto, la baja no es tan sensible como la del Kun para el conjunto suizo, habida cuenta de que Gravranovic aún no había disputado un solo minuto con los suyos.

Sabella: "En esta etapa no hay margen de error"

Alejandro Sabella habló ante los medios con motivo de los octavos de final que medirán a su equipo con Suiza. El técnico argentino es perfectamente consciente de que el margen de error se acabó en la fase de grupos. Argentina no hizo uso de él pero el juego de los rivales advirtió en más de una ocasión a la albiceleste que hay que andarse con especial cuidado: "Obviamente que esta otra etapa donde no hay margen de error. En la fase de grupos hay posibilidad de recuperación. Ahora no. Sabemos que tenemos que estar muy concentrados. Los errores se pagan cada vez más caro, por la jerarquía de los rivales".

El seleccionador argentino se mostró exultante ocn la marcha del equipo, más allá incluso de unos resulados que no estuvieron en concordancia con el juego desplegado. El postrero choque ante Nigeria, por contra, dejó muy buenas sensaciones y en esa inercia de ascendente evolución llega una Argentina que sigue vienod en Leo Messi su gran esperanza: "Lo bien de ánimo al grupo. Estamos mejorando. Creo que en el último partido jugamos para 7 puntos. Siempre dije que más allá de los resultados están los rendimientos, y en la medida que nos acerquemos a un buen rendimiento habrá más chances de avanzar. Messi está haciendo un gran Mundial. Es lo que esperaba él, sus compañeros, el público y todos. Estoy muy contento por el equipo y por él. Es un jugador determinante para nosotros".

Hitzfeld: "Nosotros no tenemos nada que perder"

Buenas sensaciones desde una parte y no menos desde la otra. Otmar Hitzfeld, seleccionador nacional de Suiza expuso sus sensaciones de cara al vital choque del miércoles, dejando claro que la nula presión que sufren los suyos es un plus favorable contra sus rivales: "Los argentinos son los favoritos. Pero nosotros no tenemos nada que perder y queremos llegar lo más lejos posible"

De igual manera, el alemán señaló en quién están puestas todas las esperanzas de los suyos, Xherdan Shaqiri, a quien defendió por las críticas sufridas en el choque ante Francia: "Shaqiri es un jugador que puede hacer la diferencia y decidir un partido. No creo que haya jugado tan mal como la gente dijo. Lo dejé jugar como '10' y rindió sus frutos", justificó.

La historia, con Argentina

Más allá del nombre que cada una de las selecciones tiene en el panorama futbolístico, los seis enfrentamientos previos que han medido a ambas, vierten también el peso de la balanza en favor de los albicelestes; seis veces se han visto las caras argentinos en suizos en duelos que se saldan con cuatro victorias albiceletes por dos empates. Nunca Suiza logró arrancarle una victoria a Argentina y sin duda, el desafío de hacerlo en un Mundial de fútbol se presenta tan atractivo como complicado para los de Hitzfield.

Messi ya sabe lo que es marcarle a Suiza

El primer enfrentamiento entre ambos se produjo tambíen en una copa del Mundo allá por 1966. Los albicelestes se hiceron con el triunfo por un 2-0 en la fase de grupos; goles de Luis Artíme y Ermindo Onega. Desde entonces, todos los partidos que han vuelto a cruzar sus caminos han sido amistosos: 5-0 en 1980; 0-2, en el 84; sendos empates a uno en los dos siguientes choques, disputados en 1990 y 2007 respectivamente y el último de ellos, otro amistoso que se saldaba con 1-3 en 2012, hat-trick de Leo Messi, que ya sabe lo que es marcarle a Suiza.

Partido Resultado Mundial 66 Grupo 2 Argentina 2 - 0 Suiza Amistoso, 1980 Argentina 5 - 0 Suiza Amistoso, 1984 Suiza 0 - 2 Argentina Amistos, 1990 Suiza 1 - 1 Argentina Amistoso, 2007 Suiza 1 - 1 Argentina Amistoso 2012 Suiza 1 - 3 Argentina

Estadio: Arena do Sao Paulo (Sao Paulo)

