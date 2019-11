Potencia con control al Cuadrado

No es necesario buscarlo en el terreno de juego. Sus largos rizos caribeños enseguida le delatan. En este inolvidable mundial de Brasil 2014 Cuadrado aparece como titular indiscutible y como una de las grandes figuras del equipo colombiano. Pero no siempre fue así durante la fase previa, alternando apariciones en el once inicial con irrupciones desde el banquillo. Tampoco su demarcación se mantuvo constante a lo largo del tiempo, lo que no quita que su concurso se considerase determinante en todo momento.

Juan Guillermo disfrutó de sus primeros minutos en partido oficial con José Pekerman al frente en la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas, en Santiago de Chile. Pocos días antes no había participado en el choque clave disputado en Barranquilla ante Uruguay. Aquella victoria por 4-0 supuso el despegue del equipo y el verdadero punto de inflexión en una selección que hasta ese momento carecía de norte. Contra Chile tampoco entró en la formación inicial pero sí lo haría tras el descanso ubicándose como extremo derecho, posición en la que disputaría más minutos durante las eliminatorias sudamericanas y donde terminaría por hacerse con el puesto de titular ante la inesperada baja de Macnelly Torres.

Físico y regate

La potencia de Cuadrado le viene de serie. Sus piernas parecen estar dotadas de resortes que le permiten correr por la banda como un gamo. En carrera se hace muy complicado darle alcance pero resulta todavía más difícil resistir sus embestidas. Como si fuese un deportivo de última generación, Juan Guillermo pasa de cero a 100 en un abrir y cerrar de ojos, lo que posibilita que pueda situarse a la espalda de sus defensores antes de que estos dispongan de tiempo material para reaccionar. No es tanto un tema de velocidad pura sino de velocidad de reacción. Esto le capacita para poner en práctica un recurso que de otra manera carecería de peligrosidad: el dribling. El suyo no se puede considerar un regate al uso ya que su acabado carece de brillantez en el apartado técnico. Juan Guillermo ejecuta quiebros y bicicletas de manera poco ortodoxa pero que funcionan gracias a la excelente coordinación entre el gesto técnico y la galopada posterior. Cualquiera que pueda contemplar a cámara lenta una bicicleta del colombiano se dará cuenta de que su habilidad con los pies no se parece a la del mejor Ronaldinho, por poner un ejemplo. Pero la rapidez global de ejecución compensa sobradamente esta deficiencia dificultando de manera extrema la tarea al defensor. Cuadrado, además, ha trabajado su salida del regate hacia las dos vertientes, generando dudas a cualquier zaguero con independencia de si le ha estudiado previamente.

Desborde por fuera, equilibrio por dentro

Por fuera hacia su pierna derecha tira de físico para continuar empujando por la banda, con la opción de apoyarse en un compañero interior que le tire una pared o bien de intentar un nuevo uno contra uno. Futbolista al que le encanta ganar la línea de fondo, resulta extraño verle precipitarse en un centro. Si no lo ve claro prefiere jugar en corto aunque ello suponga recular ligeramente. Pero una vez llega al final entonces resulta muy complicado defenderle ya que las alternativas que domina son muy variadas, desde el pase raso buscando un jugador de segunda línea hasta el disparo con poco ángulo. Mientras se mantiene pegado a la banda también genera un desequilibrio en el equipo rival muy superior al que podría llevar a cabo cualquier otro futbolista en su misma demarcación. Su peligrosidad atrae rivales como la miel a las moscas, liberando a otros compañeros en el sector contrario como Pablo Armero o James Rodríguez, siempre atentos a que un repentino cambio de orientación les coloque en una situación ventajosa.

José Pekerman solo cree en la capacidad de Cuadrado como lateral ante rivales débiles o en una situación extrema

Si decide salir hacia su pierna mala – la izquierda– entonces aparece la versión más evolucionada de Cuadrado, la que destaca por su pausa. En sus inicios se le acusaba de individualista y de no poner límites a todo ese torrente de exuberancia. Hoy día el extremo colombiano también ha incorporado la temporización a su catálogo de virtudes, lo que le habilita para no perder la cabeza y dar continuidad a la jugada si recorta hacia el interior. En ese caso su proximidad a otros compañeros como James Rodríguez o Teo Gutiérrez implica participar en jugadas más combinativas, faceta en la que no destaca pero, a diferencia de años atrás, tampoco desentona. Además, el liberar la banda también abre una posibilidad a que Juan Camilo Zúñiga pueda incorporarse de manera sorpresiva por derecha, enriqueciendo las variantes ofensivas. Mucho y muy variado lo que aporta este futbolista a Colombia, todo ello regado con un generoso chorro de naturalidad y autenticidad. Hay muy poco laboratorio en el fútbol de Juan Guillermo Cuadrado.

Claro que no todas son virtudes. Su éxito depende mucho del acierto debido a que su fútbol se basa mucho en asumir riesgos. Si no tiene el día bueno el equipo lo puede pagar con muchas pérdidas y un exceso de esfuerzos defensivos. Sin un estado de forma que como mínimo alcance el notable su participación podría suponer un lastre.

Desplazamientos en largo, centros tensos con el empeine y con el interior y robos en la presión completan el perfil ofensivo de un futbolista llamativo y que tras el choque de Santiago de Chile participó como extremo derecho en partidos de las eliminatorias disputados en territorio colombiano ante Paraguay, Perú, Ecuador y la primera mitad ante Chile. Para Pekerman esta es la posición en la que debe jugar Juan Guillermo Cuadrado en cualquier partido y ante cualquier situación que se pueda considerar normal. Pero de este futbolista se puede sacar todavía más.

Lateral como recurso

Otra vez fue en el estadio Metropolitano de Barranquilla donde se pudo disfrutar de una de sus mayores exhibiciones con la selección. Fue hace algo más de un año, en marzo de 2013, en el encuentro que abría la segunda vuelta de las eliminatorias. El rival era Bolivia y por primera vez Pekerman le colocaba de titular como lateral derecho. Primer tiempo para enmarcar, repleto de penetraciones por el extremo en la maltrecha zaga boliviana. Colombia ganó 5-0 demostrando que la posición de extremo no es la única a la que se adapta Cuadrado.

Como lateral sus virtudes ofensivas no disminuyen un ápice. Una capacidad física privilegiada que posibilita verle ganando línea de fondo rival y, pocos segundos más tarde, recuperando la posición. Sin embargo su cuota de responsabilidad aumenta ya que una pérdida de balón obliga a que uno de los mediocentros o incluso de los centrales deba guardar su espalda, con el consiguiente desajuste del equipo. Colombia con Cuadrado de lateral tiende a asegurar mucho más la posesión de balón debido a las devastadoras implicaciones que puede suponer un robo rival. Por otra parte el equipo también se ve condicionado en ataque ya que ninguno de los centrocampistas debe caer a banda derecha para no cerrarle el paso. Si esto sucede su ubicación en el lateral carece de sentido ya que se desperdician todas sus virtudes, que no son otras que las ofensivas. Evidentemente Pekerman se animó a utilizar esta variante en función del rival que estaba enfrente, que no asustaba demasiado.

Pero todavía se puede encontrar otra situación destacable en la el técnico argentino tiró de Cuadrado como lateral. Fue tras el descanso ante Chile, también en Barranquilla, 7 meses después. Situación muy particular, con 0-3 abajo y frente a una selección en inferioridad numérica. Pekerman retiró a Stefan Medina y Abel Aguilar e introdujo a Freddy Guarin y Macnelly Torres, retrasando a Juan Guillermo al lateral derecho. Ofensiva total buscando rescatar un punto, algo que finalmente lograrían los cafeteros. Con un futbolista en el equipo como Juan Camilo Zúñiga queda claro que José Pekerman solo cree en la capacidad de Cuadrado como lateral ante rivales débiles o en una situación extrema como variante ultraofensiva y muy arriesgada. Si ante Brasil se ubica en esta posición será una muy mala señal para Colombia.

Brasil como reválida

Por último una pequeña mención al encuentro que disputó contra Argentina hace ahora un año en el Monumental de River. Allí Cuadrado no partió como titular sino que reemplazó al lesionado James Rodríguez al filo de la media hora de juego ocupando la demarcación de interior izquierdo. No es habitual pero sí indicativo del punto de madurez que ha alcanzado en su juego, gracias a ese control que parece haber ejercido sobre sus condiciones naturales. Hoy en día extraña verle ocupar zonas centrales e incluso del sector izquierdo pero cada vez en menor medida. Son varias las veces durante los partidos en las que pese a partir desde su posición natural acaba ubicado en otra zona. Y sus movimientos resultan naturales, sin que parezca incomodarle en absoluto.

Es uno de los hombres de moda en este mundial pero hace ya muchos meses que su nombre suena con fuerza. La baja de Luiz Gustavo en Brasil obligará a Scolari a diseñar un nuevo dispositivo para anularle. Marcelo, David Luiz, Paulinho y Fernandinho cuentan con muchas opciones de encontrarse con él en Fortaleza. Y Felipão seguramente habrá dedicado mucho tiempo a mentalizar a sus futbolistas para que se muestren más solidarios que nunca. Solo así lo podrán parar. Si no lo hacen corren el riesgo de sucumbir ante la potencia con control de Juan Guillermo Cuadrado.