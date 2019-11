Joachim Löw: "Daremos el paso adelante que se nos exige"

Sin buscar excusas ni escudarse en los resfriados de sus jugadores o en las bajas en defensa, Joachim Löw afirmó que sus dirigidos "dieron una pésima actuación" ante Argelia, la cual pudo haberles costado la clasificación a Cuartos de Final. Sin embargo, ahora, ante Francia, es necesario que su equipo regrese a su mejor nivel y confía en que sus jugadores saldrán a la cancha a exhibir el nivel de juego que son capaces de desarrollar. Löw aseguró haber decidido sobre qué posición jugará Lahm ante los galos, pero no reveló mayor detalle.

La posición de Lahm está clara

Con respecto al partido ante Francia, Joachim Löw dejó en claro que la formación y el once titular está definido y es difícil que se produzcan cambios sobre la marcha. Entre su once estará Philippe Lahm, capitán germano y pieza inamovible en el equipo, aunque Löw no dejó claro en qué posición jugará el polivalente elemento. "Usaremos a Lahm en la mejor posición posible. Nos ofrece variantes, es un gran jugador, pero al final la determinación se tomará con respecto a sus condiciones como futbolista y lo que necesita el equipo", comentó el técnico alemán cuando se le preguntó sobre la posición de Lahm en el duelo crucial ante los galos.

De igual forma, explicó que le han visto trabajar en múltiples funciones, ya sea en defensa o en zona media, donde se le ha utilizado en esta Copa del Mundo de Brasil 2014. "Lo hemos visto en diferentes funciones y lo ha hecho muy bien. ¿Dónde jugará ante Francia? Esa es una decisión que está en mis manos y la tomaré poco antes del juego", expusó el estratega alemán, quien dejó en claro que el once está más que listo, a la espera de la decisión final sobre Lahm, algo que es posible dadas las condiciones polivalentes de sus jugadores.

El mandamás de la Mannschaft terminó por confrontar el mensaje de los medios alemanes, quienes cuestionan el funcionamiento de alemana con Lahm como mediocentro, algo que él ha implementado luego de que Guardiola reconvirtiera al otrora lateral derecha en su volante central. "Lahm es polivalente y vuelve funcional al equipo en el puesto en que juegue. Criticar su rendimiento es no ver el fútbol con ojos de análisis. A nosotros nos viene bien en cualquiera de sus posiciones y el equipo siempre es el más beneficiado", concluyó Löw.

Resfriados pero sin presión

Joachim Löw expusó también que sus jugadores se han visto afectados por los cambios climáticos en sus viajes a través de Brasil, pero que no pasa de un resfrío común. "Han tenido fiebre, molestias. Algunos se quejan de dolor en la garganta, pero no vi signos de fatiga el día de hoy, todos entrenaron con disposición, los he visto estables, pero debemos esperar de cualquier manera a ver cómo evolucionan hasta el momento del juego", afirmó el estratega teutón, quien, de paso, expresó que las molestias de Hummels han sido superadas y será parte del once titular ante Francia.

También tuvo tiempo para disipar las dudas que se ciernen sobre su plantilla, con respecto a su juventud y el temple que puedan mostrar en juegos de alta tensión. "Mi experiencia me dice que los jugadores a este nivel, con el nivel de presión que ya viven en los mejores equipos de las mejores ligas del mundo, tienen la obligación de saber manejar esa presión", dijo Löw, quien calificó de "consciente" a su plantel de la obligación y concentración que el duelo de Cuartos de Final exigirá de ellos.

Para el técnico alemán, la clave de todo está en alejar del jugador la presión incesante de salir a ganar. No se trata de exigirle cómo ganar, sino de pedirle que se enfoque en ganar, únicamente. "La realidad es que cuando el jugador está en la cancha, cuando se mueve la pelota, la presión desaparece y en realidad el jugador no se preocupa por el entorno, no se pone a pensar si puede perder, sino únicamente piensa cómo puede ganar" expresó Löw con total confianza en que sus jugadores captan el mensaje de la mejor forma y están preparados para afrontar el desafío que supone llegar a la final.

"Jogi" concluyó sus declaraciones agradeciendo toda la colaboración de la Bundesliga en el proceso que los tiene en este nivel de competitividad. Para él, el gran paso logrado en Sudáfrica 2010 significó la prueba confiable que Bundesliga y Selección de Alemana, en conjunto, pueden trabajar para lograr grandes cosas. "Hoy tenemos grandes prospectos, algunos están aquí, otros irán ganando su lugar, pero en Alemania entendimos que debíamos ayudar al desarrollo de nuestros propios jugadores", finalizó Joachim Löw.