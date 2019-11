Profundas contradicciones

A las puertas de los cuartos de final, el juego colectivo alemán sigue sin carburar. Los resultados llegan, y su bandera sigue hondando fuertemente en la quiniela de favoritas, pero los de Löw no terminan de gustar. La plantilla es prácticamente idéntica, y los jugadores están fuera de todo tipo de dudas, pero ya nada es como antes. Ya no electrizan. Ya no enamoran. No hay vértigo, no hay subidas y bajadas. Ahora todo es lento, tenue, e incluso espeso, sin profundidad.

Ya no enamoran. No hay vértigo, no hay subidas y bajadas, no electrizan con su juego

Leyendo estas palabras y atendiendo a la plantilla que Alemania ha traído al campeonato, parece imposible creer que algo así esté sucediendo. Özil, Müller, Kroos, Götze, Draxler, Schürrle…. Nombres todos ellos asociados, directa o indirectamente, a la velocidad, a la aceleración, a la perfecta gestión de espacio y tiempo, no deberían tener problemas en plasmar todas estas ideas. Por ello, el problema parece quedar acotado al terreno colectivo, al funcionamiento y puesta en marcha de todo el engranaje. El lugar donde el nombre Jogi salta a la palestra.

Traspaso de poderes

Tras meses y menes de probaturas, y ante el estado físico con el que varios de sus hombres llegaban al torneo, Löw decidió echar un vistazo al Gigante Bávaro, y más concretamente, a su estructura de juego. Pensó que, visto el buen rendimiento del Bayern, sería capaz de trasladar toda esa vertiente a la selección y así lograr desbaratar varios de sus problemas. De un plumazo acabó con el tan recurrido 4-2-3-1, para dar paso a un guardiolesco 4-3-3, en el que Kroos y Lahm debían sostener y llevar la batuta de los suyos, prácticamente a imagen y semejanza de como lo habían venido haciendo en su club.

Este nuevo dibujo tenía una meta clara: hacer de Alemania un cuadro mucho más sólido atrás, pero sin restar ni un ápice de talento al apartado ofensivo. Sobre el papel, la idea era buena, y más a la vista del magnífico año de Lahm en ese nuevo rol. El equipo perdería parte de su idiosincrasia, pero ganaría en dominio, en control, en capacidad de crear supremacía a través del esférico. Un equipo, y sobre todo un centro del campo, capaz de discutirle el manejo del cuero a cualquiera que se pusiera en su camino. La primera prueba, ante Portugal, no pudo salir mejor, pero con el paso de los partidos, los defectos han reverdecido. Alemania controla, tiene el esférico más tiempo, es más sólida en defensa, pero carece de profundidad. Los de Löw siguen sin transmitir.

El origen del problema

A la vista de las pruebas, lo fácil reside en pensar que el problema se encuentra en ese cambio de sistema, en ese discutido trivote, en ese “Lahm de mediocentro”. Sin embargo, hace apenas cuatro meses, ese mismo dibujo, con una base de jugadores similar a la de Alemania, tenía bajo su yugo a media Europa. Entonces, ¿el problema es el dentro del campo, o el problema va más allá? Para responder a esa pregunta solo hay que fijarse en el once tipo que Guardiola ha venido presentando a lo largo de la temporada, o más concretamente, en el desarrollo que el Bayern hace de su concepción futbolística.

Donde en el Bayern se encuentran Alaba y Rafinha, en la selección aparecen Howedes y Boateng

El Bayern de Múnich, como todo el mundo conoce, centra toda su producción ofensiva en su mediocampo, encargado de circular el balón y hacerlo llegar en óptimas condiciones a tres cuartos. Para que esta idea funcione, es necesario acumular un gran número de jugadores delante del balón, abriendo y ensanchando muy bien el campo, logrando así que la pelota pueda circular de un lado al otro de manera continuada. Esta circulación provoca que la defensa rival tenga que moverse, vascular a derecha e izquierda, hasta que finalmente aparecen los espacios. Unos espacios que, dada la artillería ofensiva, acaban traduciéndose en profundidad.

El caso de Alemania es algo distinto, ya que aunque el mediocampo sigue teniendo el peso del juego, el equipo no mueve el balón con naturalidad, con esa continuidad que sí tienen los de Pep. Lahm y Kroos reciben de la defensa, se miran, se la intercambian, pero no encuentran la manera hacer que el balón corra. Dado que los mediocentros son los mismos, lo lógico es que el punto de discordancia se halle en otra parte del campo, una parte en la que las características de uno y otro equipo son totalmente opuestas: los laterales. Donde en el Bayern se encuentran Alaba y Rafinha, en la selección aparecen Howedes y Boateng.

Una barra de futbolín

Boateng y Howedes no son laterales, sino centrales. Pero no centrales como aquel Puyol del 2002 o Sergio Ramos en sus inicios, capaces de actuar con garantía y soltura en ambas posiciones, sino centrales puros. Altos, contundentes, con una velocidad limitada, y nada habilidosos con el balón. No son capaces de recorrer su banda. No son capaces de llegar a línea de fondo. No son capaces de acompañar la jugada con coberturas en banda. No son Alaba y Rafinha. Jugadores rápidos, profundos, una continua amenaza en banda, en conclusión, unos verdaderos laterales.

No son capaces de recorrer su banda, de llegar a línea de fondo, de acompañar la jugada con coberturas en banda

Este hecho provoca que la línea de cuatro formada por Boateng, Merteschacker, Hummels y Howedes sea una auténtica barra de futbolín. Toda esa velocidad, esa apertura a banda, ese ensanchar el campo que sí son capaces de dar los bávaros, se convierte en una verdadera quimera para los germanos. La excesiva rigidez de los reconvertidos laterales deja al mediocentro sin su apoyo en banda, convirtiendo el centro en la única vía de acceso a los mediapuntas, y en consecuencia, facilitando en exceso la labor a la defensa rival.

En el último partido, ante Argelia, Löw se vió obligado a utilizar a Lahm en su posición de toda la vida, en el lateral, y el juego del equipo mejoró instantáneamente. Esta opción, la de Lahm como lateral, podría reducir sensiblemente gran parte del problema, pero Löw parece estar lejos de cambiar su hoja de ruta inicial. Como ya ha confesado en más de una ocasión, Lahm es su mediocentro, y su mediocentro seguirá siendo hasta el final. Sin esta opción, dos nombres, los de Kevin Grosskreutz y Erik Durm resuenan por encima del resto, ya que, junto al del Bayern, son los únicos laterales al uso con los que Alemania cuenta para este Mundial. Ambos, uno por derecha y otro por izquierda, podrían poner fin al problema, en especial Grosskreutz, cuyo gran año y predilección ofensiva serían idóneas para resolver la disyuntiva

Todo queda en un segundo plano

La confianza de Joachim en los pupilos de Klopp no parece ser total, por lo que un cambio radical de cara a próximos encuentros no se plantea una opción muy probable. Si a esto se le suma la negativa por parte del seleccionador a devolver a Lahm al lateral, todo hace indicar que Alemania seguirá presentando una imagen similar en próximos encuentros. Sea con laterales teóricos o con laterales reconvertidos, Alemania está en los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde la estética, el preciosismo y la belleza quedan en un segundo plano. Solo vale ganar.