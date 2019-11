Anáisis Argentina - Bélgica: sin rival para el 'Pipita'

Alejandro Sabella disponía sobre el tapete del Mané Garrincha algo parecido a un 4-2-3-1 con tres cambios con respecto al equipo base de anteriores encuentros. Uno obligado, la entrada de José María Basanta en el lateral izquierdo por el sancionado Marcos Rojo. Los otros dos, Martín Demichelis por Fede Fernández y Lucas Biglia por Fernando Gago. El cambio de centrales podía obedecer a la mayor corpulencia de Demichelis para pelear con Origi-Lukaku, mientras que la incorporación de Biglia venía a intentar mejorar en algún aspecto el flojo papel realizado por Gago hasta la fecha. Por lo demás los de siempre, con Mascherano un poco por detrás de Biglia y el cuarteto Di María-Messi-Lavezzi-Higuaín para crear peligro.

Wilmots, por su parte, acudió a su libreto habitual. 4-1-4-1 con Axel Witsel jugando cerca de Kompany-Van Buyten, pareja de centrales. Toby Alderweireld y Jan Vertonghen cerraban por bandas, quedando Eden Hazard y Kevin Mirallas por delante de ellos. Marouane Fellaini y Kevin de Bruyne se situaban entre líneas con Divock Origi en punta. Disposición clásica exceptuando la suplencia de Dries Mertens.

El Pipita como dinamizador

Bélgica salió intentando acobardar a la Albiceleste, con una fuerte presión en los primeros tres minutos de partido. No duró más, en cuanto Leo Messi cogió una bola y sorteó la presión se generó la primera contra argentina, que no tuvo consecuencias pero sirvió de aviso para los belgas. Poco a poco el once de Sabella se empezó a hacer con el balón, con una circulación más fluida que en anteriores encuentros motivada principalmente por dos aspectos: la verticalidad de Javier Mascherano y la libertad para Gonzalo Higuaín, que caía permanentemente al mediocampo para descargar pases y dar continuidad a la jugada. Con estas premisas la movilidad de Leo Messi y Ángel di María salía a relucir y convertían a la Albiceleste en dueña del partido. Basanta y Zabaleta trataban de subir por su banda y precisamente a partir de una galopada del lateral derecho nació el primer gol. El Pipita demostró que su instinto asesino continúa intacto y envió a la red un pase del Fideo desviado por Kompany.

Wilmots reaccionaba intercambiando las posiciones de Mirallas y Hazard, con lo que el ataque belga pasó a volcarse hacia la derecha, donde se encontraba el del Chelsea. Pero cuando recibía el balón nunca se encontraba en situación de superioridad, la lentitud de sus compañeros en la distribución y el enorme despliegue defensivo de Lavezzi impidieron que Basanta sufriera lo más mínimo. Mirallas volvería a su posición inicial mediado el primer tiempo pasando Hazard a jugar un poco más centrado y liberando la banda izquierda, de lo que se aprovechó Jan Vertonghen para penetrar en alguna ocasión, más por su buen momento de forma que por el juego del equipo. Pero Romero continuaba inédito.

Lentitud desesperante

Y es que el verdadero problema se puede localizar en que los futbolistas belgas no mezclan bien a la hora de moverse. Ofrecen una sensación de falta de conocimiento mutuo y de una importante incapacidad para intuir lo que va a hacer su compañero, ya sea a la hora de soltar el balón o de desmarcarse. Esto exige demasiado tiempo para completar cada movimiento ya que se necesitan cuatro pasos: controlar el balón, levantar la cabeza, pensar y ejecutar. Por otra parte las dificultades de Witsel y Fellaini para dinamizar el fútbol belga no constituyen ninguna novedad. Ya durante la liguilla y también en la fase previa quedó claro que la principal limitación de este equipo se situaba en su zona de creación, sin futbolistas apropiados para desempeñar ese rol. La aportación de Kevin de Bruyne puede bastar contra rivales menores pero para alcanzar una semifinal mundialista se necesita algo más. Admirable su nivel de implicación para intentar solventar los problemas creativos. Buen mundial el suyo, al nivel de lo que ya venía mostrando con la selección durante los dos años previos. Pero lo cierto es que Garay, Mascherano y Biglia, con la inestimable colaboración de Lavezzi se bastaban para mantener a raya a los Diablos Rojos, sin que los centrales tuviesen apenas trabajo. Demasiado sencillo para Argentina.

Los últimos diez minutos transcurrieron entre pelotazos de Kompany

La lesión de Ángel di María ofreció una oportunidad a Sabella de ajustar el equipo con una modificación conservadora. La entrada de Enzo Pérez tornó la disposición táctica hacia un 4-4-1-1, con el recién ingresado y Lavezzi cerrando por delante de los laterales y con Messi-Higuain a su aire. Argentina con balón intentaba mantener la posesión pero sus ataques languidecían cada vez más, convirtiéndose poco a poco en un equipo más contragolpeador. Y Bélgica comenzaba a ganar posesión sin ningún tipo de solución colectiva, con la única esperanza de que Hazard apareciese en cualquier momento. Mal partido de Origi aunque lo extraño sería verle brillar ante una defensa cerrada y curtida.

Impotencia contra orden

En el arranque de la segunda mitad Argentina salió decidida a resolver, soltando un poco más a Lavezzi en ataque y con un Higuaín que estrelló un balón en el larguero. El Pipita completó un partido magnífico, tremendamente participativo en la primera mitad y mucho más sacrificado en la segunda. El futbolista del Nápoles encontró por fin huecos por los que aparecer y demostró su valía.

Pasada la hora de juego las cartas ya estaban boca arriba. Con Argentina decidida a no arriesgar Wilmots se jugó sus dos primeras bazas. Lukaku y Mertens ocupaban las plazas de Origi y Mirallas. Una mejoría transitoria obtuvo como fruto un par de buenos balones al área, uno de los cuales logró rematar Fellaini, enseñando por fin su faceta más destacada. Wilmots continúa dándole cancha un poco más atrás pero el único peligro que genera viene a través de sus llegadas al área. Acto seguido Hazard se colocó por dentro, desplazando a De Bruyne a banda derecha y quedando Mertens en la izquierda. No hubo forma. Los problemas de los Diablos Rojos no se solucionan con cambios de posición.

Un desgastado Lavezzi dejaba su sitio a Rodrigo Palacio, sin cambio táctico de ningún tipo. Por su parte el técnico belga realizaba su última modificación apostando por Nacer Chadli en lugar de un desafortunado Eden Hazard. Sabella respondía con el ingreso de Fernando Gago en lugar de Higuain, adelantando la posición de Palacio. Muy poco aportó Chadli en los minutos de que dispuso, la zaga argentina no se vio inquietada por su presencia.

El partido avanzaba hacia su desenlace por los mismos derroteros, con Argentina economizando esfuerzos y Bélgica mostrando sus vergüenzas. Sin ninguna opción real de desbordar a la Albiceleste todo se reducía a la improvisación. Así que Wilmots improvisó una vez más y mandó a Van Buyten a formar pareja con Lukaku a la caza de un balón largo. Los últimos diez minutos transcurrieron entre pelotazos de Kompany y compañía tratando de beneficiarse de algún rebote. Argentina pudo liquidar el choque en una contra de Messi pero, como siempre que hay un gol de diferencia, tocaba sufrir. Muy correcta la zaga argentina tirando la línea del fuera de juego, en el que cayeron los delanteros belgas en repetidas ocasiones. La única jugada en la que Lukaku logró desbordar no fue aprovechada por ningún compañero. La Albiceleste estaba en semifinales gracias a un buen trabajo colectivo coronado con una gran actuación del Pipita Higuain.

Problemas sin el Fideo

Es evidente que Sabella afrontará los dos partidos restantes con la misma idea. Probablemente Lucas Biglia se ha ganado la titularidad, sin enlentecer el fútbol de ataque y con un buen trabajo en la presión. Y la aportación de Lavezzi tiene poco que ver con la que ofrecía el Kun Agüero en ataque aunque defensivamente convierte al equipo en mucho más rocoso. Marcos Rojo recuperará la titularidad en semifinales donde por fin se verán las caras con una selección de las consideradas grandes. Ojo a la trascendental baja de Ángel di María, su capacidad para dinamizar el fútbol de ataque de Argentina no la tiene nadie más. Sabella deberá exprimirse el cerebro aunque no se puede descartar la opción trinchera, con una idea similar a la desarrollada en el segundo tiempo contra los belgas. Esta vez Leo Messi deberá asumir todos sus galones, en ataque echará mucho de menos al Fideo.

Bélgica ha cumplido con las expectativas que le colocaban como una de las candidatas a las rondas finales. Buenos resultados y no tan buen juego aunque quien los haya seguido durante la fase de clasificación sabe que sus problemas no son de ahora. De cara a 2016 parece clave mejorar su parcela central del mediocampo en términos creativos y tampoco estaría mal encontrar un lateral derecho más técnico que Alderweireld para apoyar en el ataque. Es de esas selecciones a las que un par de futbolistas con características concretas podría darle un salto de calidad muy grande. Aunque su técnico hace muchos meses que no encuentra el camino.