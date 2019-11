Brasil contra Alemania: sin argumentos que lo definan

Da igual todo lo que haya sucedido hasta ahora, no importa cómo se ha llegado hasta aquí, son unas semifinales de una Copa del Mundo, es un Brasil – Alemania. Tras más de 20 días de competición, la Copa del Mundo llega a su culmen. Alemania y Brasil se citarán con la historia en un duelo en el que difícilmente se verá un espectáculo preciosista, visual o atrayente, pero que seguro estará cargado de esa tensión, ese hormigueo, esa intensidad que solo el Mundial es capaz de provocar. Solo una pequeña cosa falta por hacer, sentarse y disfrutar del espectáculo.

Cruel paradoja

La historia de Brasil hasta llegar a estas semifinales resulta ciertamente curiosa. Después de maravillar a medio Mundo con una Confederaciones abrumadora, en la que se permitió destrozar a la nación más dominante de los últimos seis años, los hombres de Scolari llegaban a este Mundial, su Mundial, con un innegable halo de favoritismo. Un grupo muy sólido y potente, capaz de entrelazar una excelente y visual puesta en escena con un trabajo y sacrificio de grupo encomiable. El inicio, como suele suceder, no fue nada fácil para la anfitriona, que lejos de reafirmar su candidatura, dejó un mar de dudas.

La Brasil que te arrastra, que te golpea una y otra vez, la de la Confederaciones, regaló los cuarenta y cinco minutos más convincentes de lo que va de Mundial

El jarabe de palo chileno en octavos, que cerca estuvo de desembocar en tragedia, no hizo más que aumentar la incertidumbre de cara a los cuartos de final, donde Colombia esperaba sedienta de protagonismo. Era el momento clave, el de dar un golpe sobre la mesa ante el poderío cafetero, el de reencontrar las sensaciones de aquel julio de 2013, y Brasil, por primera vez, respondió. Una primera parte apabullante, de puro derroche tanto físico como futbolístico, en el que cerca se estuvo de noquear por completo al cuadro de Pekerman. La Brasil que te arrastra, que te golpea una y otra vez, la de la Confederaciones, regaló los cuarenta y cinco minutos más convincentes de lo que va de Mundial.

Las dudas, casi como por arte de magia, parecían desaparecer, o al menos eso pensaron todos. Thiago Silva, el mejor dentro del show brasileiro, forzó su baja para las teóricas semifinales con una acción incomprensible, y Neymar, en un duro choque con Zuñiga, se despidió del Mundial. Nadie podía creerlo. En apenas minutos Brasil había pasado de estar en lo más alto, a perder a dos de sus pilares, y por consiguiente, a entrar de nuevo en un estado de duda e incertidumbre aún peor de lo que ni el más pesimista podía imaginar.

Y en medio de esta situación llega Alemania, llegan las semifinales, llega el momento en el que el fallo sería terrible. No estará el gran capitán, no estará el chico elegido, pero es la hora. Si Brasil quiere ganar el Mundial no valdrán las excusas, toca vencer a la Mannschaft.

Eres Alemania

Vale que estás en Brasil. Vale que todo parece estar escrito para que la anfitriona alce el trofeo Jules Rimet. Incluso vale que tus precedentes inmediatos no te hagan estar en tu mayor grado de convencimiento, pero en Alemania quien más quien menos sabe que esta es tu hora. Lo es porque hace cuatro años ya pagaste tu inexperiencia ante una España histórica, y hace dos no estuviste sólida ante Italia. Lo es porque hasta hace un año fuiste capaz de copar todo el protagonismo de la final más importante del planeta a nivel de clubes. Y lo es porque tu generación, esa que hace años parecía que arrasaría con todo, está en su punto álgido de madurez, con varios de tus jugadores jugando su última bala para levantar un Mundial.

Porque Alemania es diferente, porque su carácter le hace querer vencer a Brasil en semifinales y no a Colombia, porque Alemania ha nacido para jugar esta clase de partidos

Alemania, que hasta hace un mes era capaz de revolver las tripas del combinado más potente, solo ha generado inseguridad. Su solidez defensiva, a pesar del trivote del neolöwismo, no es la que cabría esperar; su poderío ofensivo, ese que parecía ser capaz de arrasar con todo, está empequeñecido y lejos de fluir de un modo continuo; y varias de sus estrellas aún no han hecho acto de presencia. No obstante, es Alemania y cuando la pujante Francia se mide con ella parece convertirse en un equipo de niños. Porque Alemania es diferente, porque ya son sus cuartas semifinales consecutivas en un Mundial, porque su carácter le hace querer vencer a Brasil en semifinales y no a Colombia, porque Alemania ha nacido para jugar esta clase de partidos.

Las bajas de Brasil, lejos de lo que se pudiera pensar, no aumentan el favoritismo teutón, pues esto no trata de una guerra futbolística. Alemania, a día de hoy, no ha mostrado suficientes argumentos como para ganar este Mundial, por lo que el hecho de que su rival esté disminuido no le hace contar con más bazas para llevarse la victoria. Con o sin Thiago, con o sin Neymar, Brasil posiblemente haya demostrado tener las ideas más claras de cara a este partido, pero Alemania va a salir a competir como solo ella sabe. Sonarán los himnos y las piernas de más de uno empezarán a temblar, y entonces Müller guiñará el ojo a la cámara, señal inequívoca de que la Mannschaft va a entrar en escena.

Neymar, protagonista en las ruedas de prensa

“Brasil sin Neymar es mucho más difícil que con Neymar”

En la rueda de prensa previa al choque, las bajas de Neymar y Thiago Silva coparon todo el protagonismo. El seleccionador alemán, Joachim Löw, habló sobre la peligrosidad de la canarinha, a la que sorprendentemente considera más peligrosa sin su crack: “Brasil sin Neymar es mucho más difícil que con Neymar”, comentó el seleccionador. Además del míster, el capitán de la Mannschaft también lamentó la baja de Neymar, pero eso sí, por razones distintas a las de su entrenador: “En un Mundial siempre prefieres medirte contra los mejores. Por eso yo preferiría haber jugado contra una Brasil que incluyera a Neymar”, declaró el jugador del Bayern de Múnich.

En el ala opuesta del cuadrilátero, Felipe Scolari se deshacía en elogios hacia su estrella: “Neymar era nuestra referencia, era una de nuestras referencias, porque es un jugador que marca la diferencia en cualquier equipo. Nos quedamos en una situación en la que hemos perdido algo que no queríamos perder, principalmente para semifinales y final”, analizó el seleccionador. Por último, Scolari habló sobre la presencia de Neymar en el decisivo duelo: “Estará con nosotros si puede, ya sea en el banquillo o en la tribuna. Le hemos pedido esto. Todo dependerá de su estado en los próximos días. Por su voluntad, tengo la certeza de que lo hará”, concluyó Felipao.

Precedentes

El precedente, el más inmediato, y también el más adecuado, se sitúa en el año 2002. El polémico Mundial de Korea y Japón se decidiría en una bonita final entre dos colosos como Alemania y Brasil. Posiblemente, el último y más reciente vestigio de esa Brasil total, capaz de aglutinar en la delantera un sinfín de estrellas. La Brasil de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho se enfrentaba a la última versión de Alemania a la antigua usanza, pues tras ese Mundial, nadie volvería a reconocerla con el equipo tosco y físico que era en aquella época. El choque concluyó con una clara victoria 2-0 de los brasileños, que de la mano de una estelar actuación de “O fenómeno”, autor de los dos goles, se proclamaría campeona del Mundo por quinta vez en su historia.

Posibles alineaciones

Los sustitutos que Scolari elija para suplir las sensibles bajas de Neymar y Thiago Silva se presentan como la gran incógnita en cuanto a los onces iniciales que presenten unos y otros. Todo hace indicar que Dante será el encargado de suplir la baja de Silva en defensa, mientras que Ramires, que ya jugó como titular en fase de grupos, se postula como el principal sustituto de Neymar. En Alemania, Lahm seguramente vuelva a ocupar el lateral derecho, dejando a Schweini, Khedira y Kroos en el centro del campo.