Sami Khedira: "Creo que nuestro fútbol se ha convertido en un adulto serio"

Para entender las declaraciones de Philipp Lahm y Sami Khedira, es fundamental entender la mentalidad teutona. Los alemanes no es que quieran ganar el Mundial, que, por supuesto, quieren, sino que lo quieren ganar jugando contra los mejores. No debe extrañar por tanto, que antes de un Brasil-Colombia, ‘Basti’ Schweinteiger ponga un nuevo post en su Twitter que diga: "¡Vamos Brasil!".

El carácter alemán lleva arraigado esa mentalidad, los de Löw no tienen intención de ganar el mundial de cualquier manera, quieren ganarlo derrotando a la anfitriona, pasando por encima de ‘la gran candidata’ e imponiéndose a ella para poder saborear una final que parece resistírseles.

Todos quieren a Neymar

A 'Schweni' y a los suyos, no les valía con que Colombia derrotara a Brasil para así poder enfrentarse en semifinales a un rival menor, ellos querían enfrentarse a la canarinha. De igual modo, a los germanos no les es suficiente con ganar a Brasil, sino que quieren ganar al "mejor Brasil", al Brasil que incluye a Neymar y Thiago Silva, así lo expresaba Philipp Lahm, quien hubiera sido el encargado de cubrir al ‘10’ brasileño: “En un Mundial, siempre prefieres medirte contra los mejores. Por eso, yo preferiría haber jugado contra una Brasil que incluyera a Neymar”, constató el, de nuevo, lateral derecho germano. Khedira también quiso referirse a la ausencia de Neymar, coincidiendo en sus declaraciones con su compañero de equipo: "Para nosotros y para todos los aficionados al fútbol la ausencia de Neymar es una mala noticia”.

A pesar de que la figura de Neymar tiene relevancia dentro del conjunto brasileño, pues su solo presencia y sus acciones puntuales de gran peligrosidad ascienden el partido más allá de lo terrenal, no es la única amenaza para los teutones. Así lo quiso manifestar Lahm: "Creo que Brasil tiene suficientes jugadores con los que tapar la brecha que deja Neymar. De igual modo, el partido será una tarea difícil". El capitán alemán es consciente de que Brasil cuenta con unas suplencias de garantía y que el partido, por tanto, continuará siendo de máximo nivel. Khedira añadió a las declaraciones del jugador del Bayern de Múnich: "Los brasileños sin Neymar siguen contando con un gran equipo en el campo con el que salir con todo a por nosotros".

Lahm arriba, Lahm abajo

El orden táctico germano lleva causando a Joachim Low más de un quebradero de cabeza. De nuevo, y tras los cambios que el técnico alemán realizó en el último encuentro, Phillip Lahm continúa encontrándose en el punto de mira. La incógnita de qué posición ocupará en el campo vuelve a ser fundamental de cara a saber el planteamiento de juego que propondrá el seleccionador.

Ante Francia, Lahm regresó a su posición original y Low volvió a dar un voto de confianza a Schweinsteiger, que superó con creces el reto. El juego alemán cobró más velocidad y mejoró con respecto a su pasada actuación ante Argelia, por lo que no extrañaría que se pudiera ver el mismo once que ante los galos en el terreno de juego. A pesar de ello, Joachin Low todavía no ha concretado nada. Lahm tampoco parece conocer cuál será su puesto en el once, a pesar de ello, el capitán de la Mannschaft parece estar dispuesto a jugar ahí donde se le ordene. "Siempre me he puesto al servicio del equipo y lo voy a seguir haciendo. El entrenador todavía no ha tomado ninguna decisión. El lugar que ocupe dependerá de según juguemos con un tipo de juego u otro", aclaró el jugador.

Khedira, al 100 %

También hubo tiempo para hablar del estado de forma de Khedira, quien tras haber estado prácticamente todo el año inactivo llegó al Mundial con dudas de cuál sería el nivel de forma al que rendiría. Tras cinco partidos parece que las dudas se han ido disipando y su actuación contra Francia constató que Sami ha vuelto para quedarse: “Cualquiera que haya visto el partido contra Francia, ha visto que corrí 90 minutos a toda velocidad y que estoy de vuelta completamente”. Con respecto a la simpatía que le jugador merengue despierta en el técnico alemán y en la influencia que ésta pueda tener con la decisión de que el seleccionador lo incorporara al once, Khedira remató: “El Mundial no es lugar para las limosnas. Si el entrenador no me hubiera visto bien, no me habría aguantado en el campo todo el partido”.

Como tema redundante en las últimas rondas de las grandes competiciones, en las que la presión y los nervios están a flor de piel, cómo plantear el juego: si de un modo vistoso o asegurando el partido, con un juego más compacto y jugando a la contra, como hicieron con Francia, fue motivo de debate. Khedira finalizó aclarando las hipótesis: “El objetivo es jugar de un modo bonito. Contra Francia, fue una acalorada batalla, tuvimos que ser un bloque. A pesar de todo, yo creo que lo hicimos bien”.

Están listos

Por último, las posibilidades con las que la Mannschaft se ve de cara a hacerse con el Mundial salieron a la palestra. No puede evitarse comparar a esta generación con la que se presentó hace cuatro años en Sudáfrica y que fue eliminada en esta misma ronda ante la España, que más tarde se convertiría en campeona del mundo. La selección que hoy se presenta a las semifinales de Mundial de Brasil dista mucho de aquella de 2010, ya no son esos jóvenes inexpertos que vieron cómo se les quedaba grande esto del campeonato del mundo cuanto tuvieron que verse las caras contra La Roja, sino que han madurado, han crecido y ya están listos para el reto. "Creo que nuestro fútbol se ha convertido en un adulto serio, el equipo que empezó a forjarse en 2010 ha madurado y estamos listos”, cotejó Khedira.