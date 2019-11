Análisis Países Bajos - Argentina: pánico antes que fútbol

Un partido verdaderamente infumable para el espectador neutral aunque no resulte infrecuente ver este tipo de espectáculos en una eliminatoria de la Copa del Mundo. Los holandeses recuperaban a Nigel de Jong para formar pareja en el doble pivote con Georginio Wijnaldum buscando un sistema eficaz en el centro para taponar a Leo Messi. Por detrás línea de cinco, con Dirk Kuyt y Daley Blind en los laterales y el habitual trío De Vrij-Vlaar-Martins Indi protegiendo el sector central. Arriba Wesley Sneijder suelto en tres cuartos con tendencia a caer a la izquierda, con Arjen Robben y Robin Van Persie como puntas. 5-2-1-2 que en no pocas ocasiones se modificó a un 5-3-2 para que Sneijder formase trivote con De Jong y Wijnaldum.

Alejandro Sabella, por su parte, repetía el 4-2-3-1 desarrollado contra Bélgica tras la lesión de Ángel di María. Volvía Marcos Rojo al lateral zurdo para completar la línea de zagueros junto con Zabaleta-Demichelis-Garay. Por delante Javier Mascherano auxiliado por Lucas Biglia, con Enzo Pérez por derecha y el Pocho Lavezzi por izquierda. Libertad total para Leo Messi y referencia arriba para el Pipita Higuain.

Sin riesgo no hay espectáculo

Los primeros minutos dejaron claro cuál iba a ser la tónica del choque. Dos equipos que sin balón apenas presionaban al contrario y que con la posesión no querían arriesgar lo más mínimo. Pases horizontales a un compañero próximo y ante cualquier duda, balón hacia un jugador más retrasado. La consigna de los dos técnicos parecía clara: ni una sola pérdida en la medular con el equipo desplegado para atacar. En todo caso, intentar un balón largo para, caso de perderlo, no generar un contragolpe que pillase mal parado al equipo. Cualquier posesión de balón, fuese de quien fuese, generaba un falso dominio simbolizado en la tranquilidad en la que se instalaron ambas zagas.

A estas alturas la Albiceleste destaca mucho más por sus virtudes defensivas que por sus consagrados delanteros

De lo poco destacable del primer tiempo en materia ofensiva fue Enzo Pérez. Hasta tres jugadas dignas de mención en los primeros 20 minutos pusieron algo de verticalidad en el partido. Las dos primeras buscando a Higuain, una de las cuales acabó en falta y provocó la mejor ocasión de la Albiceleste en el primer tiempo, con un lanzamiento de Leo Messi que no sorprendió a Cillessen. La tercera habilitó a Zabaleta en una suerte tan rara en este partido como encontrar una cascada en pleno Sahara: la subida de los laterales albicelestes. Hasta pasados los 100 primeros minutos de partido no llegaría la primera incorporación destacable de Marcos Rojo.

El otro acontecimiento táctico a destacar en la primera mitad fue el intercambio de posiciones Pérez-Lavezzi. El Pocho detectó una pequeña laguna defensiva a la espalda de Wesley Sneijder y por ahí buscó continuar el trabajo iniciado por Enzo. Pero Argentina no atacaba con la suficiente intensidad y Ron Vlaar acababa corrigiendo las deficiencias en materia de velocidad de Bruno Martins Indi para despejar cualquier atisbo de peligro. Gran partido el del central del Aston Villa, que ha dejado en esta Copa del Mundo una sensación de fiabilidad muy superior a la esperada.

Un pulpo se adueña del partido

De los holandeses no había noticias en ataque. Con Van Persie tan apagado como viene siendo costumbre tras su destape ante España solo quedaba Robben. El crack holandés apenas tocó la bola en la primera mitad, condicionado por su ubicación en la parte izquierda. Curioso que Louis Van Gaal siempre le haya alejado del extremo derecho al inicio de los partidos, privándole de su jugada favorita. Mientras, Sneijder se retrasaba unos metros para intentar filtrar un pase por alguna rendija, algo que no se llegó a producir.

Y aquí entra Javier Mascherano. El partido tenía un diseño a su medida y el del Barça no decepcionó, actuando como un verdadero pulpo. Su figura se agigantó en el centro del campo llegando al quite siempre que se le requería y cerrando cualquier hueco. La sensación de impenetrabilidad de los argentinos vino marcada por una labor sólida y compacta de Masche apoyada en un Lucas Biglia que asombra por su sencillez y en un Garay que parece una auténtica roca. Y es que a estas alturas la Albiceleste destaca mucho más por sus virtudes defensivas que por sus consagrados delanteros. Quién lo diría hace apenas un mes.

Corsé a prueba de cambios

El descanso sirvió para que Van Gaal corrigiese defectos en su zona izquierda, retirando a Martins Indi e introduciendo a Daryl Janmaat en el lateral derecho. Blind ocupaba la demarcación de central zurdo, pasando Kuyt al lateral izquierdo. El cambio produjo una leve mejoría Oranje, que sufrió menos que en la primera mitad e incluso intentó profundizar por banda derecha con el lateral del Feyenoord, más revoltoso y menos tímido que el resto.

Con Nigel de Jong corto de forma, Van Gaal decidió incorporar a Jordy Clasie en su lugar a la hora de juego. Cambio extraordinariamente ofensivo tal y como estaba el choque. Clasie aportó velocidad de balón y un poco más de ritmo aunque no fue suficiente para modificar la tendencia especulativa del choque. En este sentido no acaba de encajar la posición de Wijnaldum, futbolista que posiblemente no habría figurado en la convocatoria si Rafael Van der Vaart no se hubiese caído por lesión. A priori su rol más apropiado sería en zona de tres cuartos, próximo a una banda. Pero en la sala de máquinas sus características no aportaron seguridad defensiva ni mucho menos creatividad, arrojando un balance un tanto insípido.

Los cambios de Sabella no modificaron el dibujo, ingresando Rodrigo Palacio por Enzo Pérez y el Kun Agüero por Higuain. Antes, una conexión entre los dos sustituidos originó la mejor oportunidad para la Albiceleste, rematando el Pipa al lateral de la red.

Para Holanda sería Arjen Robben, que se mantenía en el sector izquierdo, quien la tuvo pasado ya el minuto 90. Javier Mascherano, en un alarde de poderío físico, llegó a tiempo para tapar un disparo que bien podía haber llevado a los Oranje a la final. Tal y como se intuía desde los primeros instantes del partido, sería necesario el tiempo extra.

¿Dónde está Leo?

Una prórroga en la que no cambió el panorama. Entraba Huntelaar por un inexistente Van Persie y Maxi Rodríguez relevaba a un cansado Lavezzi. Arjen Robben al fin se dejaba ver por la derecha, retrasando unos metros su posición para intervenir un poco más en el juego. Pero ni por esas Argentina sufría, las ayudas defensivas – Mascherano y compañía– impidieron brillar al del Bayern. Las dos mejores oportunidades fueron argentinas, con remates de Palacio y Maxi, pero el gol no iba a llegar. Ni Agüero ni Huntelaar mostraron gran cosa ante dos zagas que se mostraron muy autoritarias. Y de Messi muy poco que contar. Prácticamente se puede decir que no compareció. Que su estado físico o mental no es el adecuado se intuye a leguas. El futbolista que desde hace cosa de un año dice llamarse Leo Messi no es más que una mala copia de La Pulga auténtica. Produce incluso malestar verle tan estático, con una apatía incomprensible a las puertas de una final de Copa del Mundo.

En la tanda de penaltis esta vez no se puede hablar de táctica pero tampoco de fortuna. Simplemente ganó la selección que tenía bajo palos al mejor portero. La concentración y la energía que transmite Sergio Romero poco tienen que ver con la indecisión permanente que se adivina en los gestos de Jasper Cillessen. Qué diferente el rostro de Wesley Sneijder en su posicionamiento previo a su disparo al de cuatro días atrás ante Keylor Navas. Fundamental no solo para los rivales, sino también para sus propios compañeros, contar con un guardameta cuyo lenguaje corporal desprenda firmeza y tranquilidad.

Argentina está en la final. Para derrotar a Alemania será necesario dar un paso más. Recuperar a Ángel di María puede ser un objetivo pero lo principal será ver a Leo Messi sobre el campo. Al de verdad. Él es el único que puede alejar el miedo a perder y conseguir que su equipo mire al frente. Sin su participación las posibilidades de la Albiceleste serán mínimas, incluso si se alcanza de nuevo la tanda de penaltis.

Para Holanda queda un regusto extraño. Un equipo que ha dado muchas vueltas pero que básicamente ha practicado una táctica conservadora a la espera de correr y que su estrella, un Arjen Robben espectacular, decidiese. Llegar a semifinales tras la incertidumbre con la que se aterrizaba en Brasil no es mala noticia pero…