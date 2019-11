Neymar da la cara

A un crack siempre se le pide que dé la cara en los momentos difíciles y no únicamente cuando todo corre bien. Pues eso mismo hizo Neymar en el día de ayer. El '10' de Brasil se trasladó al cuartel general de la canarinha para arropar a los suyos luego de la escandalosa goleada sufrida ante Alemania en la semifinal de la Copa del Mundo 2014.

Además, el también jugador del FC Barcelona aprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre la actuación global de la selección brasileña en el torneo, lo sucedido con su lesión y de cómo vivió aquella semifinal.

Neymar entonó el 'mea culpa' y aceptó las críticas recibidas por el juego desplegado en este torneo. "Queríamos llegar a la final. Fallamos, dejamos qué desear, sabemos que no hicimos una campaña buena, no hicimos el mejor fútbol, hicimos un fútbol regular, por eso llegamos hasta las semifinales, no un fútbol de selección brasileña, que es superior y que encanta a todos. Pero intentaremos acabar terceros para acabar nuestro Mundial con una pequeña sonrisa", afirmó.

Vamos a quedar marcados por esta goleada

Sobre la eliminación de Brasil, el crack brasileño dijo que el equipo sufrió algo inexplicable ante los alemanes y considera que nada cambiaría si él estuviera en campo. "El deporte es así. Es doloroso y va a doler por mucho tiempo. Hemos fracasado, sí, pero nunca paramos de correr. Me sentí orgulloso de mis compañeros porque perdíamos 0-7 en una noche durísima y siguieron corriendo hasta el final. Fue una cosa increíble, inexplicable. Sigo sin explicarme lo que pasó durante esos seis minutos", explicó.

Mucho se habla de que esta derrota supera el 'Maracanazo' de 1950, pero Neymar no quiere hacer compraciones y cree que el '1-7' los dejará marcados para siempre como sucedió con la derrota ante Uruguay en la final de Maracaná hace 64 años. "Vamos a quedar marcados por esta goleada, lo sabemos. Pero tenemos que dejar de llorar, que ya hemos llorado mucho, y volver a entrenar duro para ganar con esta selección y volver a hacer historia", argumentó.



El momento más duro de la rueda de prensa de ayer, fue cuando a Neymar le preguntaron sobre su estado físico y como evoluciona de la lesión sufrida ante Colombia. "Ha sido una de las peores semanas de toda mi vida. Si hubiera pensado en algo malo en este Mundial, nunca me habría imaginado esta lesión en este momento, y luego el partido ante Alemania. Lo he pasado muy mal y me he preguntado por qué. Pero si Dios al final ha querido que pasara esto, es porque tenía que pasar", aseguró.

Ha pesar de aceptar las disculpas ofrecidas por Zúñiga, Neymar se mostró muy crítico con el colombiano dejando claro que la entrada fue desmedida y con pocas intenciones de jugar al balón. "Fue una jugada que no acepto. No voy a hablar de maldad, porque no estoy en la cabeza de Zúñiga. Pero todos los que han jugado al fútbol saben cómo se hace una falta táctica y eso no fue una falta táctica. No fue una entrada normal. Si me da dos centrímetros más arriba me deja en silla de rudas. Gracias a Dios porque me ha protegido", indicó entre lágrimas.

Vídeo del momento en el que Neymar llora en la rueda de prensa