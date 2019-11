Resultado Alemania - Argentina en la final del Mundial 2014 (0-0)

00:06 Y hasta aquí lo que dio de sí la jornada de final mundialista. Nosotros nos despedimos con el gol que dio la victoria a Alemania. El tanto de Mario Götze, el 1-0 que subía al marcador en el minuto 113. Muchas gracias por haber estado con nosotros a lo largo del día y buenas noches.

00:05 Fuegos artificiales en Maracaná en honor al campeón.

00:04 Cuatro minutos de las 12 de la noche cuando Philip Lahm alza al cielo de Brasil la copa de campeones del mundo para Alemania.

FOTO | Alemania celebra mientras Argentina llora.

00:02 Los alemanes suben también al palco para recibir su medalla de oro y, cómo no, la copa de los campeones.

00:00 Saludan los jugadores argentinos a Joseph Blatter.

23:59 La selección argentina sube al palco para recibir el reconocimiento como subcampeón del mundo. Pasillo y aplausos de la selección alemana.

23:57 Cabe recordar que la Bota de Oro de la competición es para James Rodríguez (Colombia), ya que ni Müller (5) ni Messi (4) han superado los 6 que anotó el jugador del Mónaco.

23:56 Balón de oro, para Leo Messi.

23:55 Guante de oro, para Neuer. Empezamos a conocer a los ganadores de los diferentes premios.

23:52 Esperan los jugadores sobre el terreno de juego para la ceremonia de entrega del trofeo. Desolados los argentinos, sonrientes los alemanes.

23:41 Momento de ver el partido a través de las mejores imágenes.

23:37 ANÁLISIS | Alemania se convierte en la primera selección europea en ganar una Copa del Mundo en América. Se convierte, de este modo, en la sucesora de España. Dominó el encuentrro la selección germana en la primera mitad, protagonizando buenas ocasiones que no encontraron portería. También plantaron cara los hombres de Löw a la adversidad, ya que antes de empezar el encuentor, Khedira hubo de ser sustituido pro Kramer, que a su vez abandonó el campo en la primera mitad del partido, sustituido por Schurrle (minuto 31). Resintiéndose tal vez en parte de estos imprevistos, los alemanes cedieron terreno en la segunda mitad, víctimas del empuje argentino que, especialmente en los primeros minutos del segundo tiempo fueron un auténtico vendabal. La fatiga se impuso después y a los dos equipos empezó a costarles un mundo avanzar. No obstante, alcanzada la prórroga, los germanos dieron muestras de una mejor forma y ahí apareció Mario Götze para anotar el único gol del partido, el gol de la gloria alemana. Ni Argentina ni Messi ni el combinado 'albiceleste' pudo hacer nada para equilibrar de nuevo el luminoso de Maracaná.

23:36 ¡ FINAL DEL PARTIDO! ALEMANIA, CAMPEONA DEL MUNDO.

120'+3 La falta de Messi, desviada sobre la portería de Neuer.

VÍDEO |1-0 Gol de Mario Götze, de Alemania sobre Argentina.





120' Falta de Schweinsteiger sobre Messi. Será la última para los argentinos.

119' CAMBIO | Löw agota sus cambios y rasca algo de tiempo al crónómetro. Se marchará Mesut Özil y entra en su lugar Mertersacker.

119' ¡MÜLLER! Remató excesivamente cruzado el jugador germano.

118' Balón a las manos de Neuer tras un centro infructuoso de Argentina.

117' ¡MESSI! Remató de cabeza el jugador argentino pero el balón se perdió por muy poco sobre el travesaño de la portería defendida por Neuer. No renuncian a la gesta los argentinos, que queman sus últimos cartuchos contra Alemania y contra el cansancio.

116' ¡Neuer! Buena salida del portero, que evitó la acción de Rojo.

113' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALEMANIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! ¡¡GOL DE MARIO GÖTZE!! Gran control con el pecho a pase de Schurrle y el disparo cruzado del alemán pone en ventaja a Alemania a poco tiempo de que concluya el choque.

111' Sigue controlando Alemania, en la confirmación de que el tiempo suplementario lo está gestionando mejor el combinado germano. No obstante, cada llegada de Argentina es una constante sensación de peligro. Nada claro y los penaltis amenazan con impartir su particular justicia.

110' Falta de Müller sobre Demichelis.

108' Sangra Bastian Schweinsteiger desde su mejilla. Se retira momentáneamente el jugador alemán. La falta la cometió el Kun.

107' Falta sobre Schweinsteger. La bota Kroos, sin peligro para Argentina, en cuyas labores defensivas despeja Palacio.

23:18 ARRANCA LA SEGUNDA PARTE. Últimos 15 minutos de partido.

105' FINAL DE LOS PRIMEROS 15 MINUTOS DE PRÓRROGA.

105' Falta de Palacio sobre Lahm. Ni siquiera llegará a sacarse, una vez cumplido el primer período de la prórroga.

103' La toca Alemania. La extenuación es la nota predominante en una y otra selección. Agotados los jugadores, ahora son los germanos los que tratan de dar un paso al frente.

102' Saque de banda para Alemania.

99' Mascherano sacó el centro de Lahm. Imperial el central argentino durante toda la competición.

96' ¡¡¡PALACIO!!! Gran ocasión del delantero argentino, que quiso hacer pasar el balón por encima de la cabeza de Neuer pero el balón acabó desviándose.

95' Falta de Fernando Gago.

92' Excesivamente cruzado el disparo del Kun.

91' ¡ÖZIL! Despejó en esta ocasión Biglia. Buena salida de Alemania, que parece resistir mejor en el terreno físico.

91' ¡SCHÜRRLE! La tuvo el delantero alemán pero despejó Romero.

23:00 ¡ARRANCÓ LA PRÓRROGA!

22:58 A punto de empezar la prórroga. Sacará el balón Alemania.

90+3 FINAL DEL PARTIDO. El marcador no se ha movido en Maracaná y la prórroga será el siguiente asalto. Se resisten unos y otros a dar por perdido el cetro planetario.

90'+2 Llegó de nuevo Alemania pero Müller no pudo efectuar un buen envío y despejó la zaga 'albiceleste'.

90' Llegada de Götze que, inexplicablemente, remató desde lejos, raso y flojo.

90' Tres minutos añade el árbitro. Tres minutos para evitar la prórroga.

89' Saque de banda para Alemania.

88' CAMBIO | Se retira el máximo goleador de la historia de los mundiales: Miroslav Klose. Entra en su lugar Mario Götze.

87' Llegaba Messi al balcón del área como una embestida y la zaga germana, expeditiva, cortó el avance del argentino.

85' CAMBIO |Argentina acomete su tercera y última sustitución: Enzo Pérez se va y entra en su lugar Fernando Gago.

84' Saca el balón Argentina. Se acerca el minuto 90 y el marcador no se mueve. La prórroga podría dirimir al vencedor, si el tiempo reglamentario no lo hace. Si tampoco se da en el suplementario, la siempre cruel tanda de penaltis dictaría sentencia.

83' Trataba de enviársela Messi al Kun pero este resbaló y no pudo hacerse con el cuero, que acaba en las manos de Neuer.

81' Salta un espontáneo al campo, imágenes que no muestra la realización. El aficionado abandona el terreno de juego 'escoltado' por la seguridad de la organización y se reanuda el juego.

80' Buena incorporación de Lahm, que se la envía a Özil. Este manda un pase atrás para el remate de Kroos, que acaba perdiéndose fuera.

79' ¡Höwedes! Le cayó el balón al jugador germano, que no supo solventar la situación. Rondó el peligro en el área argentina pero no concluyó con ninguna ocasión favorable para los alemanes.

78' Saque de esquina para Alemania. Quedó en nada el lanzamiento.

77' CAMBIO | Rodrigo Palacios entra por Gonzalo Higuaín. No pudo finalmente marcar el Pipita aunque lo celebró como si lo hubiera hecho antes de darse cuenta de que el tanto había sido anulado.

76' Höwedes le sacó el balón al Kun sin excesivos problemas.

76' Remató Messi desde fuera del área pero el balón se le marchó ligeramente desviado. Se va el balón a saque de puerta para Neuer.

73' Se le fue el balón a Messi por la banda.

72' La sacó bien Hümmels esta vez ante la presión de Higuaín.

71' Saque de portería para Argentina.

70' ¡SCHURRLE! Buena jugada de Alemania por el centro pero el balón se le fue largo al futbolista germano y acabó en manos de Romero.

68' Llegaba bien Rojo, aunque su centro acabó despejado.

67' Falta de Biglia. Continúa interrumpiéndose el juego cada pocas acciones.

66' Falta de Klose en ayuda defensiva. Algo trabado también este tramo de partido.

64' TARJETA AMARILLA | Sergio Agüero ve la segunda amarilla para los suyos, la cuarta del partido.

63' TARJETA AMARILLA |Javier Mascherano paró la contra alemana con una dura entrada que el árbitro sancionó.

62' Saque de portería para Alemania. Entendió Rizzoli que el Kun había sido el último en tocar.

61' Salva un córner para los suyos el Kun ante la presencia de Hummels.

60' Buena llegada de Schurrle por la banda izquierda de Alemania, que no pudo aprovechar Özil. Se la encontró prácticamente el delantero germano.

60' FOTO | Ocasión clara de Leo Messi.

59' Centro de Lahm que no cazó Klose. No llegó de cabeza el delantero germano.

58' Intenta recuperar Alemania la posesión y cierta estabilidad en la evolución del juego.

57' Golpazo entre Neuer e Higuín. El argentino está dolorido después del choque de trenes.

54' ¡ALEMANIA! No señaló la falta Rizzoli sobre Schurrle y el centro estuvo a punto de llegar a los pies de un delantero germano. Acabó finalmente en córner.

51' Toca Alemania, que busca el hueco entre la maraña de jugadores argentinos.

47'. Dudas en Alemania, que no transmite seguridad en su juego. Argentina, muy cómoda con la situación.

46'. ¡La que acaba de tener Messi! Le ganó la espalda a los centrales pero falló en la definición contra Neuer.

45'. Empieza mejor Argentina. Con mucha intensidad.

45'. Arrancó la segunda parte.

22:03. Habrá un cambio en Argentina. Entra el Kun Agüero y se queda en la caseta Lavezzi.

22:03. Ya saltan al campo los dos equipos.

22:02. Los futbolistas ya preparados en el túnel. A punto de empezar la segunda parte.

22:01. Foto vía FIFA. Messi ganando a Hummels por velocidad.

21:58. Los datos dejan a las claras el dominio de Alemania, que casi ha triplicado en pases a Argentina y ha merodeado mucho más el área rival. Sin embargo, una vez más, queda claro lo relativas que son las estadísiticas en fútbol, ya que la sensación global ha sido de mucha igualdad. La Albiceleste transmite mucho peligro cuando sale con espacios a la contra.

21:56. Datos de la primera parte, vía FIFA.

21:47 FINAL DE LOS PRIMEROS 45 MINUTOS. Vibrante primera parte la que han ofrecido Alemania y Argentina; ocasiones de forma continuada en una y otra portería pero de momento, el 0-0 reina en el luminoso de Maracaná.

45' ¡HOWËDES! Córner para Alemania. Mucho peligro por alto en las jugada de los de Löw. Dio el balón en el palo, aunque el asistente había indicado fuera de juego.

42' ¡MULLER! Puso un centro fantástico el alemán para su Klose, que no alcanzó a remtar de cabeza. Se pierde el balón en saque de puerta. Dos sistemas diferentes, dos modos de entender el fútbol y peligro constante en uno y otro área.

41' ¡TONI KROOS! Recibió el jugador alemán y disparó raso y flojo a las manos de Romero. Se suceden las ocasiones sin fortuna de cara a gol.

39' ¡MESSI! Otra llegada del astro argentino, que logró despejar la defensa alemana.

FOTO | Howëdes y Lavezzi, durante el partido.

37' Saque de banda para Argentina.

36' ¡SCHURRLE! Intentó dar la réplica el jugador germano pero el balón acabó estrellándose en las manos de Romero. Partido de ida y vuelta.

35' ¡MESSI! Buscó el pase el jugador argentino pero cortó rápidamente la zaga alemana, enviando el balón a córner. Constante sensación de peligro en las apariciones de Messi.

33' TARJETA AMARILLA | Falta de Howëdes sobre Zabaleta. Dura la entrada y la sensación es la de que el árbitro le puede estar perdonando la cartulina roja. Se traba ligeramente el partido.

31' CAMBIO | Kramer abandona el terreno de juego. Llevaba ya algunos minutos solicitándolo, aquejado por el golpe que sufrió anteriormente con Garay. Le suple Schürrle. Ya había salido Kramer sustituyendo a Khedira, lesionado en el calentamiento.

30' GOL ANULADO A GONZALO HIGUAÍN. Estaba en fuera de juego el Pipita.

29' TARJETA AMARILLA | Schweinsteiger es el primer amonestado de la final por faltga cometida sobre Lavezzi.

27' Fuera de juego de Müller tras el centro de Lahm.

25'. Domina posicionalmente Alemania, teniendo el control del balón, pero Argentina ha tenido ya dos ocasiones manifiestas. Está preciosa la Final de la Copa del Mundo.

23'. ¡La que falló Higuaín! Error incomprensible de Kroos, deja solo ante Neuer al Pipita pero éste la tira fuera de manera increíble. ¡Que emoción!

19' Saque de banda para Alemania.

16' Kramer está tendido sobre el terreno de juego, doliéndose del golpe que se dio con el hombro de Garay.

16' Gran velocidad y verticalidad la del combinado alemán. No llegó Klose al pase entre líneas enviado y el balón se perdió en saque de banda.

13' Corner para Alemania. Despejó Argentina, que intentó, infructuosamente, montar la contra.

13' ¡KLOSE! No pudo llegar el jugador germano al centro enviado por Lahm. Con mucho peligro e intención pero molestó también Demichelis.

12' Saque de banda para Alemania.

11' Corta Klose el lanzamiento de esquina. Sin peligro para Alemania.

10' Córner para Argentina. Lo botará Lavezzi.

10' Buena llegada de Zabaleta, que tampoco encontró a nadie. Consigue generar llegadas la 'albiceleste' que no encuentran ese último toque para hablar de ocasión.

9' Saque de banda para Argentina.

8' Carrera endiablada de Leo Messi por la derecha pero su centro no le llegó a ningún delantero argentino.

7' Toca Alemania, que intenta asentar su dominio con la posesión del cuero.

6' Recupera Lahm para Alemania. El centro de Müller se perdió por línea de banda tras la rápida intervención de Demichelis.

5' Nueva llegada de Alemania. El centro de Müller sólo encontró las manos de Romero en medio de varios jugadores en el área. Avisa el combinado germano con sus llegadas pero presiona la 'albiceleste' muy arriba.

4' Ocasión para Gonzalo Higuaín. Se perdió el balón en nada.

4' Se estrelló el lanzamiento de Kroos contra la barrera argentina.

3' Falta de Rojo sobre Müller. En la frontal del área. Peligro para Argentina.

2' Intentaba Klose colar un pase hacia el área pero cortó la zaga argentina, muy atenta y rápida.

1' Muy intensa la presión de ambos equipos en el centro del campo. Incierto control en estos primeros compases. Conscientes de lo que se juegan, ninguno quiere cometer errores.

21:00 ¡ARRANCA LA FINAL DEL MUNDIAL!

20:55 Cambio de última hora en el combinado alemán. Khedira se queda fuera por unos problemas sufridos durante el calentamiento y entra en su lugar Kramer.

20:55 Suena el himno nacional de Argentina

20:54 Suena el himno nacional de Alemania.

20:53 Saltan las dos selecciones al terreno de juego. La Copa del Mundo flanquea el paso de Alemania y Argentina ante un estadio completamente abarrotado. Maracaná.

20:50 Todo listo ya. Los jugadores de las dos selecciones avanzan a través del túnel de vestuario, rumbo hacia la gloria. Esta sólo dará lugar a uno.

20:49 Diez minutos apenas para que esto empiece. El partido que todo jugador de fútbol quiere disputar, el mismo que sólo está reservado para unos pocos elegidos. Hoy, esos elegidos son Alemania y Argentina.

20:44 No podían faltar tampoco ilustres nombres del fútbol de ayer y de hoy. Veíamos antes a Lothar Mattaus, Pasarella y Fabio Cannavaro fotografiándose juntos. Maracaná reúne también a David Beckham, Pelé y Kaká, dos iconos del fútbol brasileño estos últimos.

20:41 Carles Puyol entrará en breves momentos a entregar la Copa de Campeones que España alzaba por primera vez en su historia hace cuatro años. Alemania o Argentina le tomarán el testigo.

20:38 Se retira ya la selección argentina al túnel de vestuarios.

20:34 Duelo de duelos en esta final. En juego, el título, el honor y también la Bota de Oro. Cabe recordar que en esta particular lucha están inmiscuidos Thomas Müller, con cinco goles y Leo Messi, con cuatro. Ambos están por detrás de James Rodríguez. El colombiano cerró su participación en el torneo con seis tantos.

20:28 Y a poco menos de dos horas y media para que todo concluya, en VAVEL.COM queremos conocer al mejor 'once' del Mundial de Brasil 2014, una decisión en la que tu voto es fundamental. Elige al XI VAVEL del Mundial.

20:26 Recordamos también el momento de la llegada de la selección argentina al estadio. Rostro aparentemente sereno el de Leo Messi, un hombre que esta noche focalizará la atención del fútbol mundial.

20:23 Siguen calentando los jugadores sobre el campo. Poco más de media hora para que empiece el partido. Y dos horas más para conocer al próximo rey del mundo.

20:20 ¡Salta Alemania al terreno de juego! Sobre 10.000 alemanes en las gradas; silbidos y aplausos para los de Joachim Löw.

20:19 Desfilan por el túnel de vestuarios los jugadores de Alemania.

20:17 Aquí, los hombres que batallarán por la tercera estrella y un trono durante los próximos cuatro años. Argentina.

20:15 Situamos a los protagonistas sobre el rectángulo de juego. Aquí, los once jugadores que en pocas horas, podrían convertirse en los héroes de la cuarta estrella. Alemania.

20:13 Calientan ya los jugadores sobre el terreno de juego.

20:11 Gran ambiente en Marcaná. Las gradas, llenas de aficionados alemanes y argentinos entregados a la causa de los suyos por un hueco en la historia. A apenas tres cuartos de hora de que eche a rodar el balón en Río de Janeiro. Tres cuartos de hora para que dé inicio la final del Mundial de Brasil 2014.

20:01 Confirmada también la alineación de Argentina. Es esta: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Perez, Mascherano, Biglia; Messi, Lavezzi e Higuain. No estará, así, Ángel Di María, que no ha llegado a tiempo de recuperarse para una final, en cuya llegada, el 'fideo' tiene mucho que ver. Una lástima para el espectáculo futbolístico, la ausencia del argentina, sin duda.

20:00 Conocemos ya los onces de ambos equipos. Por parte de Alemania estos serán los particulares guerreros de Löw: Neuer; Lahm, Hummels, Boateng, Höwedes; Schweinsteiger, Khedira, Kroos; Müller, Klose, Özil. Se esperaba la presencia de Hümmels, a pesar de sus molestias y lo único que está por ver es cuál será el rendimiento del jugador germano.

19:52 Podemos ver, a continuación, algunas de las imágenes de la ceremonia de clausura. Color, variedad y una despedida a la altura del Mundial que las 32 selecciones participantes han ofrecido.

19:50 Grandes personalidades del mundo de la política estarán también presentes en esta final. Junto a Joseph Blatter, presidente de la FIFA, podía verse a Angela Merkel, mandataria de Alemania y a buen seguro, una de las más fervientes animadoras de su selección.

19:43 Uniformes preparados también para los de Joachim Löw.

19:41 Todo listo en los vestuarios de ambos combinados. Así luce el de la selección argentina. Jugarán hoy de azul los hombres de Alejandro Sabella.

19:30 El ambiente ha arrancado ya en Maracaná, donde la música da continuidad a la ceremonia. Shakira sobre el escenario. También Alexandre Pires. Carlos Santana, Carlinhos Brown, Wyclef e Ivette Sangalo. Todos han amenizado este inicio a medida que el estadio de Maracaná se va llenando. Gran ambiente el que se espera esta noche.

19:28 Conocíamos antes las impresiones de Joachim Löw de cara al partido de esta noche y ahora, es el turno de Alejandro Sabella. Confiado en las posibilidades de sus hombres, el argentino sabe que la 'albiceleste' ha de darlo todo en la pugna por la conquista planetaria de selecciones. "Vamos a darlo todo", afirmaba con contundencia.

19:25 España estará, de algún modo, presente en la final. La inesperada y pronta eliminación del combinado 'rojo', les impide estar hoy en la pugna por la revalidación pero precisamente su condición de actual campeón, lleva a uno de sus integrantes, Carles Puyol, a entregar hoy la Copa en Maracaná. Lo hará, junto a la modelo brasileña, Gisele Bündchen.

19:20 Joachim Löw no es el único representante de la selección alemana que habló en las horas previas al choque. También lo hizo una pieza fundamental en el engranaje de la Mannschaft: Thomas Müller. "Vamos a poner toda la carne en el asador", aseveraba el jugador germano.

19:16 Máxima concentración en el seno de ambas selecciones; máxima expectación en el terreno de juego sobre el que se escribirá una nueva página en la historia del fútbol mundial. Y alegría desmedida entre las dos aficiones.

19:13 Testamos también el ambiente en Maracaná cuando faltan algo menos de dos horas para que dé inicio el choque. Los preparativos siguen adelante para el partido más importante del planeta.

19:10 Tan importantes como las tácticas y técnicas, como los recursos y los jugadores son las sensaciones con las que ambas selecciones y sus integrantes afrontarán el duelo de esta noche. Momento para evaluar el estado de ánimo y las ideas de los protagonistas. Empezamos con el técnico alemán, Joachim Löw. Centrado en el presente, el alemán sabe que lo logrado en semifinales ante Brasil, si bien es una gesta histórica, no les sirve para nada si al final no se levanta al cielo de Río de Janeiro la Copa del Mundo. "Nuestro 7-1 ya no tiene ninguna importancia", manifestaba.

19:00 Y si Argentina busca apuntalar su centro del campo con esa figura tan característica de su fútbol, Alemania hará lo propio sustentado en la figura de Bastian Schweinsteiger, el gran emperador de Bavaria.

18:53 Sea como sea, con rivales de mayor o menor envergadura, Argentina estará esta noche en Maracaná para afrontar su duelo ante Alemania -nadie dudará de la calidad de este último combinado- y lo hará buscando en su fútbol ese paso hacia la gloria. Uno de los conceptos más tradicionales del fútbol 'albiceleste' está en la figura del cinco. Argentina busca su 'cinco'.

18:48 Partido por todo lo alto el que se vivirá en el estadio de Maracaná. No puede decirse lo mismo de otros disputados por la selección de Argentina o eso creen muchos, que hablan de los cruces favorables que la 'albiceleste' ha tenido hasta llegar aquí; cruces, eso sí, que hubo que ganar: un camino con escasas piedras hacia Maracaná.

18:41 Alemania le ha arrebatado la gloria a Argentina en una final mundialista y Argentina ha hecho lo propio también con Alemania. Pero el úlitmo enfrentamiento entre ambos, más allá de una final, se produjo en Sudáfrica 2010; un duelo sin concesiones por parte de los germanos, que exhibieron la máquina goleadora de Löw. "La Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 es el último escenario en el que Argentina y Alemania se vieron las caras por un duelo mundialista. En esa ocasión, Joachim Löw engrasó su maquinaria teutona y despedazó a una inocente albiceleste de Maradona. Klose marcó doblete y quedó a un gol del récord de Ronaldo como máximo anotador en las Copas del Mundo".

18:35 Para selecciones del calado histórico de Argentina o Alemania, encontrar aliados entre las estadísticas es relativamente sencillo. El combinado germano lo hace, teniendo claro que la generosidad goleadora en una primera jornada, siempre le condujo a un éxito que, cuanto menos, se repite en la presente edición del Mundial, es la profecía alemana que sigue en pie. "Siempre que Alemania ha comenzado un mundial marcando cuatro o más goles en el partido inaugural, ha acabado entre las tres primeras selecciones. Brasil no será una excepción, será un escenario en el que los pupilos de Joachim Löw se jugarán el cetro mundial".

18:34 Hemos hablado antes de él. De hecho, no ha dejado de hacerse desde que arrancase el Mundial. Convencidos de la grandeza de un jugador que no admite duda, la corona planetaria de selecciones, su gran asignatura pendiente, sería el mazazo definitivo para espantar los argumentos de los más reacios a hablar de él como "el mejor jugador de la historia". Leo Messi estará hoy a un paso de la eternidad.

18:28 Como hemos podido ver, Alemania y Argentina sabe, históricamente, lo que supone tenerse enfrente. Una final, la que se vivirá en el estadio de Maracaná en apenas dos horas y media y que presenta ciertas similitudes con la última disputada entre ambos combinados. El espejo del pasado y el rostro del presente.

18:23 A pesar del tiempo trasncurrido desde el último título mundial obtenido por la selección germana, los de Joachim Löw son siempre favoritos. El Mundial no fue una excepción y los germanos, cumplieron con las expectativas. "El 1-7 del otro día no es fruto de la casualidad. La selección alemana hasta la fecha da síntomas de convertirse en la campeona del mundo y son muchas las razones para levantar este domingo el título de campeón mundial".

18:12 Y esa particular máquina del tiempo, nos traslada cuatro años más adelante, a Italia 1990, donde esos mismos contendientes veían las tornas volteadas en una final histórica, una particular venganza que se sirvió desde los once metros. "Argentina y Alemania se enfrentaron hace 24 años en la final del Mundial de Italia. Un partido que se decidió con un lanzamiento desde el punto de penalti, y que dio el triunfo a los alemanes. En el Mundial de Brasil 2014, ambas selecciones se vuelven a encontrar en la lucha por el título, en un partido que se prevé igualado y con ciertas similitudes respecto al encuentro disputado en suelo italiano".

18:05 Muy clara en la retina de ambas escuadras el último enfrentamiento, aludido anteriormente, en el que una Copa del Mundo les midió y dirimió a Argentina como campeona. Hoy, Alemania y la 'albiceleste' hacen un viaje en La máquina del tiempo: aquella desbocada carrera. "Dos caminos paralelos rompen las leyes de la física y se cruzan. Un mismo espacio y un mismo tiempo. A las doce de la mañana del 29 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de Ciudad de México y bajo la mirada de cerca de 115.000 espectadores, Alemania y Argentina se retaban a fútbol. Argentinos y alemanes, la Albiceleste y la Mannschaft, vistiendo unos de cielo y blanco, de verde los otros, fueron deslumbrados por el sol de un ardiente mediodía mexicano cuando saltaron al campo entre un frenesí periodístico de fotógrafos y reporteros. Los himnos fueron la banda sonora de la postal".

17:50 Hablábamos anteriormente de Javier Mascherano y su jerarquía en el seno de la selección argentina y es que el papel del jugador barcelonista no puede pasar inadvertido. Mascherano es 'el verdero jefe'. "El pivote de la selección argentina está cuajando un gran Mundial de Brasil 2014, erigiéndose en el verdadero e indiscutible líder de la albiceleste, dejando entrever sus galones no sólo dentro de la cancha, sino también fuera".

17:42 Otro de los nombres propios del Mundial es, sin duda, el de Toni Kroos. Más allá de que el jugador germano esté en las portadas de todos los periódicos por su posible salida del Bayern de Múnich, el alemán está llevando a cabo un fantástico Mundial. Toni Kroos es el caminante sobre el mar de nubes. "Nació en 1990 y creció en el seno de una familia de deportistas. Nunca fue un gran estudiante, pero siempre tuvo claro que su objetivo era hacerse grande como futbolista. Aquel niño que jugaba descalzo para dar ventaja a sus compañeros, hoy lidera dos de los mejores equipos del mundo".

17:32 Por todo cuanto una 'le ha quitado' a la otra; por todo cuanto la historia les debe y ellos deben a la historia, hoy en Maracaná se 'dispararán' Balas de cuero. "Alemania y Argentina, Argentina y Alemania. Dos historias lejanas amenizadas por el fútbol, dos naciones con una extensa tradición balompédica, dos continentes que encuentran cobijo en un mismo estadio, dos equipos luchando por convertirse en los reyes de las balas de cuero. Alemania y Argentina, Argentina y Alemania".

17:21 Y es que cuatro años antes, 1986, era la 'albiceleste' la que alzaba al cielo de México su segundo y hasta la fecha último cetro mundialista, ante, más paradojas, Alemania. En resumen: el último mundial que cada uno de los dos actuales contendientes ha conquistado, ha sido, precisamente, ante el otro rival de hoy. Todos buscan, pues, revancha.

17:14 Veinticuatro años hay que trasladarse en el tiempo para vivir la última conquista de Alemania como campeón del mundo. El combinado germano alzaba al cielo el cetro planetario de selecciones en Italia 1990, curiosidades de la vida, frente a Argentina, a la que arrebataba la condición de campeón que había logrado cuatro años antes, su última conquista.

17:02 Del mismo modo que sucediera en el partido inaugural, los prolegómenos del choque serán hoy también algo a la altura del duelo. La ceremonia de clausura pondrá punto y final a estes mes de Mundial, que no ha dejado huérfanos de fútbol a los aficionados, después de que la temporada en las distintas ligas haya tocado a su fin. Shakira será una de las grandes protagonistas.

16:34 Otro de los nombres propios de este Mundial, para el combinado alemán, es el de Miroslav Klöse. El germano se convertía, con el 0-2 ante Brasil, en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, con un total de 16 tantos en cuatro copas del Mundo. Si además logra acicalar la gesta con el título en este partido Alemania - Argentina, el nombre del futbolista alemán se forjará un lugar en el Olimpo de los dioses del balompié.

16:19 Dudas también en filas germanas. Hümmels arrastra unas molestias desde la fase inicial, más concretamente una tendinitis que propició ya su cambio en el partido ante Brasil. El central se sometió el pasado miércoles, tal y como apunta el diario 'Marca', a un tratamiento con vistas a poder disfrutar, en la final ante Argentina, de la mejor versión del jugador del Borussia Dortmund.

16:06 Y cómo no, Leo Messi. Un hipotético triunfo de Argentina, no sólo ubicaría a la 'albiceleste' en la cima del mundo, confirmándole como campeón, sino que también le daría al jugador del FC Barcelona un lugar en la historia. No son pocos los que consideran que para situarse a la altura de Diego Armando Maradona, al compatriota del 'pelusa' le falta una Copa del Mundo en sus vitrinas. Hoy, Messi estará ante su gran oportunidad. Tampoco son pocos los que consideran que la aportación del jugador no ha sido, hasta el momento, la esperada a pesar de sus goles. Messi querrá hoy reivindicarse ante el planeta entero.

15:58 Ángel Di María. El argentino ha forzado todo lo posible y aunque parece ser, según las últimas informaciones, 'el fideo' se ha resentido de su lesión, su presencia sigue siendo una incógnita. Tal y como señalan las últimas noticias, en la postrera sesión preparatoria de la 'albiceleste', Di María sintió una nueva molestia muscular en el recto anterior del muslo derecho y, a priori, se antoja complicada su presencia. Una lástima para un jugador, cuya aportación al equipo es, en buena parte, responsable de la llegada de Argentina a la gran final.

15:55 Vayamos con los nombres propios del partido, hombres a los que habrá que prestar especial atención por una u otra causa. Javier Mascherano. Ha sido el 'jefe' de los argentinos sobre el terreno de juego, la extensión de Alejandro Sabella sobre el césped. Sus galones y su autoridad se prondrán hoy a prueba en uno de los partidos más importantes de su vida, si no el que más.

15:51 Una pincelada de los que podrían ser los 'onces' de ambos equipos.





15:37 Momento para centrarse ya en el gran partido. Faltan poco menos de cinco horas y media y la tensión ya se palpa en el seno de ambos combinados. Podemos empezar a calentar motores conociendo todos los detalles de la previa del encuentro.

15:31 Hoy es el turno de la gran final pero en la noche de ayer, el fútbol también estuvo presente en Brasil. La anfitrionta se despedía del Mundial ante Países Bajos, pugnando por ese encuentro en el que nadie quiere estar, el de las puertas de la gloria. La 'canarinha' dio señas de no haber podido levantarse aún del varapalo sufrido ante Francia y volvió a caer por 0-3. Arjen Robben fue el jugador destacado en choque en el que valieron los goles de Van Persie, de penalti (minuto 3), Blind (minuto 17) y Wijnaldum (minuto 90+1). Triste despedida brasileña de 'su Mundial', frente a unos Países Bajos que salvan la honra.

15:00 La final del torneo entre Alemania - Argentina dará también al último MVP del campeonato. Argentina ha logrado hacerse con la distinción en seis partidos, acaparando en ellos Leo Messi hasta un total de cuatro: ante Bosnia, Irán, Nigeria y Suiza. Los germanos, por su parte, copan cinco MVP's en otros tantos cinco partidos: Müller fue escogido en un total de dos ocasiones, ante Portugal y Estados Unidos. Frente a Ghana, Mario Götze se llevó el reconocimiento como mejor jugador del choque; Hümmels lo hizo ante Francia y Toni Kross, ante Brasil.

14:55 Por conocer también el nombre del máximo artillero de la competición. Hasta ahora es James Rodríguez quien encabeza la clasificación. El colombiano concluía su participación en el Mundial en los cuartos de final ante Brasil pero su papel había sido de lo más fructífero para los suyos con seis tantos que aún hoy, en espera únicamente de la gran final, le mantienen en el liderato de la tabla, seguido por el goleador alemán, Thomas Müller. Neymar y Leo Messi, con cuatro tantos cada uno cierran una pugna en la que el brasileño está ya fuera.

14:50 También la juventud ha dejado claro, en varias selecciones, que el futuro de sus equipos está asegurado. Destacan especialmente tres nombres propios en combinados como los de Francia y Holanda: Paul Pogba y Raphael Varane, por la selección gala, y Memphis Depay, por Holanda.

14:45 Gran protagonismo el que ha existido también para los porteros en la presente edición del Mundial. Aquí, los candidatos a recibir el premio que les distinga como Guante de Oro de Adidas. Los dos metas de la selecciones finalistas y un viejo conocido de la Liga española, Keylor Navas, portero de Costa Rica.

14:50 Con la finalización del campeonato, no sólo se conocerá el nombre del próximo campeón del mundo, sino también a los ganadores de los diversos premios que la FIFA otorga. Recordemos lo nominados para el Balón de Oro Adidas del Mundial, diez jugadores que el máximo organismo del fútbol mundial anunciaba el viernes. La selección alemana acapara las nominacinoes con cuatro jugadores: Hummels, Lahm, Kroos y Müller; le sigue Argentina, con tres: Di María, Messi y Mascherano. Brasil, Colombia y Holanda, cuelan