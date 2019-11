Steven Gerrard no volverá a jugar con Inglaterra

El último día del mes de mayo del año 2000, Inglaterra se enfrentaba a Ucrania en un partido amistoso. Ganó por dos goles a cero. Un equipo formado por nombres como Tony Adams, Southgate o Shearer dieron la bienvenida a un chaval de 20 años de Liverpool. El partido no pasó a la historia, pero sí lo hicieron los primeros pasos de Gerrard en Wembley. Los primeros con la camiseta de Inglaterra. No serían los últimos, ni muchísimo menos.

14 años más tarde, Steve lideró a sus compañeros en su marcha hacia los aficionados ingleses que les acompañaron en su último partido en el Mundial. El empate a cero frente a Costa Rica también fue el último de Gerrard como jugador de los "three lions". Por el camino quedaron asistencias y goles desde larga distancia, recuperaciones, faltas y penaltis. También 114 partidos. Solo Peter Shilton y David Beckham han vestido más veces la camiseta de Inglaterra.

Gerrard es el tercer futbolista que más veces ha jugado con Inglaterra

El capitán del Liverpool, no lo será más de la selección de su país. Todo apunta a que Wayne Rooney será el encargado de recoger el brazalete que deja Gerrard, pero más complicada se atisba su sucesión sobre el césped. No tanto en cuanto a nivel de juego, sino en cuanto a implicación, inteligencia y experiencia.

A sus 34 años, Steven anunció su decisión mediante un comunicado en el que expresó sus sentimientos: "He disfrutado cada minuto en que he representado a mi país y es un día triste por saber que no volveré a ponerme la camiseta de Inglaterra". El de Liverpool no descarta, sin embargo, seguir ligado a la federación inglesa: "Me gustaría continuar mi fuerte relación con la FA y ayudarles en lo que me requieran". Agradeció tanto a aficionados, familiares y amigos, como a Roy Hodgson, quien le otorgó la capitanía de la selección de forma permanente: "Me hizo el hombre más orgulloso del planeta y me permitió alcanzar un sueño de infancia".