Borussia Monchengladbach 2014/15: el resurgir definitivo

Después de la tormenta siempre llega la calma, y parece que tras unas devastadoras campañas, la temporada 2011-2012 marcó el definitivo resurgir del Borussia Monchengladbach, y así quedó remarcado la pasada campaña. El Ave Fénix de la Bundelisga ha vuelto, y esta vez tiene muy claro que ha venido a estampar su nombre entre los grandes clubes, sin dejar pasar un titubeo. El pasado curso ya lo demostró, gracias a unos envidiables números de la primera vuelta que les permitieron pasar el parón navideño siendo terceros en la clasificación. El territorio “Fohlenelf” fue fundamental para obtener tal puesto, pues no dejaron escapar ni un solo partido como local, a excepción de un empate contra el Wolfsburgo.

El idilio de la primera vuelta se vio trastocado tras el regreso vacacional y quedó patente que la veteranía de uno de los equipos más históricos de la Bundesliga, no era suficiente para plantar cara a equipos de la talla del Borussia Dortmund o el Bayer Leverskusen. El Gladbach falló y sus perseguidores, que no atienden a fallos, le relegaron, antes de que fuera posible reaccionar, a una quinta plaza en la que se mantendría toda la segunda vuelta, compitiendo con Bayer Leverkusen y Wolfsburgo por un puesto en la UEFA Champions League. El Borussia consiguió remontar del letargo de empates y derrotas al que cayó durante los meses de enero y febrero, pero no fue suficiente y tuvo que conformarse con un sexto puesto que le permite el acceso a la fase clasificatoria de la “pequeña Europa”: la copa de la UEFA Europa League. A pesar de que se quiso más y que a mitad de temporada el sueño de volver a la Champions parecía más vivo que nunca, los fohlenef parecen estar conformes, pues han conseguido saciar la sed de una afición con anisas de volver a lo más alto.

El proyecto del nuevo Gladbach, que se empezó a forjar en esa temporada 2011-2012 sigue en marcha, y a pesar de las idas y venidas de algunos jugadores, el equipo continúa manteniendo ese carácter que lo llevó, hace ya cuatro temporadas, al resurgir de sus cenizas. Esta temporada se volvía a plantear con dos bajas más que apreciables: el diamante en bruto que se había encargado de custodiar los palos de los de Mönchengladbach, no pudo ser retenido por más tiempo. El gigante blaugrana estaba al acecho e hizo de las suyas para llevárselo consigo, ter Stegen no renovó contrato y se configuró como la baja más significativa de la nueva temporada. Por otro lado, Juan Arango, quien ya formó parte de la plantilla que todavía conservaba a Reus y Dante, decía adiós al club. Las significativas bajas pudieron suponer un duro revés al club, pero la directiva no se dejó amedrentar y fichajes de la talla de André Hahn, Fabian Jonhson o Yann Sommer, serán los encargados de mantener el nivel al que nos vienen acostumbrando los de Lucien Favre.

Esta temporada sólo cabe continuar con el proyecto que tan buenos resultados está reportando a la segunda afición con más títulos de Bundesliga a sus espaldas. Los jóvenes talentos han madurado, y ya cuentan con las tablas suficientes para formar parte de los grandes equipos alemanes y configurarse como un rival al que enfrentarse sea un reto. El Borussia Park, lugar clave para los fohlenef, volverá a marcar un factor fundamental en el porvenir del equipo, y de la posición que éste ocupe en la tabla. No caer en un bache como el vivido la pasada campaña será el objetivo clave para esta temporada, pues podría suponer el ascenso definitivo del club y su regreso a la gran Europa.

Entrenador: Lucien Favre

Mucho tiene que ver Lucien Favre con el resurgir del Borussia Monchengladbach, y es que fue a su llegada cuando el equipo echó viento en popa tras unas devastadoras campañas anteriores. El nuevo proyecto del club no tiene cabida sin su capitán, quien ha sabido sacar el máximo partido a su plantilla, apostando por la cantera y llevando a lo más alto a jugadores de la talla de Reus, Dante o el jovencísimo ter Stegen. El suizo hace de sus equipos un conjunto equilibrado, en los que la solidez defensiva se configura como una baza fundamental. Gracias a seguridad defensiva, su apuesta se centra en el fútbol de contraataque, pero no escatima en llevar la batuta del partido cuando éste así lo precisa. La velocidad por la banda, el buen trato del balón y el juego rápido son algunas de las cualidades que empañan de identidad la filosofía de juego del ex entrenador de la selección suiza. Club y entrenador van de la mano, con un único objetivo en el horizonte: hacer del Borussia Monchengladbach un equipo europeo.

Jugadores a seguir

El fichaje: André Hahn

El que fuera jugador del Augsburgo la pasada temporada, llega al Borussia Monchengladbach tras configurarse como una de las grandes revelaciones de la Bundesliga. El goleador por excelencia en el Augsburgo, se perfila como un jugador colaborativo y asociativo, que no escatima en ceder el baló mediante grandes asistencias. Es extremo rápido y fuerte, pero a su vez un gran rematador, por lo que no extraña encontrarle descolgado en zonas de remate, en el centro del área, al que se escabulle con brillantez desde su derecha.

El futuro: Cristoph Kramer

El joven centrocampista llega con su recién estrenado título de Campeón del Mundo, por lo que se le espera un rendimiento al más alto nivel. Su gran progresión en los últimos años le ha permitido formar parte de la élite de futbolistas alemanes desplazados a Brasil. Se caracteriza por su pase, tanto en corto como en largo, y por sus labores en la construcción de juego. Sus llegadas, siempre desde la segunda línea y por sorpresa, son un quebradero de cabeza para la defensa rival. A pesar de sus dotes ofensivas, también se sacrifica en labores defensivas. El Monchengladbach contará con el joven de 23 años únicamente esta temporada, pues el jugador pertenece al Leverkusen, del que fue cedido para dos campañas.

Magia: Raffael

Después de completar una buena segunda vuelta con el Schalke en su regreso a la Bundesliga, el año pasado el Monchengladbach decidió confiar en el brasileño, y la respuesta no pudo ser mejor. Desde muy pronto se hizo con un puesto de titular, formando pareja de delanteros con el también recién llegado Kruse, y su aportación siempre fue en alza. A pesar de un leve bajón en la segunda vuelta, fue el jugador más determinante de los potros durante gran parte de la temporada. Un delantero con cualidades de mediapunta, capaz de romper defensas rivales filtrando un último pase, aportando esa chispa de magia que solo él posee. A todo esto, suma una gran determinación y definición de cara al arco, que se complementa con su buen manejo de bola y habilidad para el dribling. Un jugador tan completo como necesario en el esquema de los potros.

Once ideal

Todo apunta a que Lucien Favre mantendrá el clásico esquema del 4-4-2 que tan bien le ha funcionado durante toda la temporada. Tras la salida de ter Stegen, la portería será custodiada por Yann Sommer, fichado con el cometido de sustituir al ya jugador blaugrana. Tras las modificaciones que sufrió la defensa con motivo de la baja de Dominguez, cabe esperar que esta temporada el suizo mantenga el esquema que dispuso el pasado año: Jantschke, que empezó la campaña en el lateral derecho, tuvo que desplazarse al centro del eje de zagueros debido a la lesión de Dominguez, haciendose Korb con un puesto en la banda derecha. A la recuperacion del español, Wendt quedó relegado al banquillo, pero esta temporada lo más probable es que entre el exatlético y el sueco se jueguen el puesto titular en la banda izquierda.

El doble pivote del centro del campo cuenta con tres centrocampistas de gran confianza y grandes pilares del equipo: Xhaka, Kramer y Nordtveit tendran que disputarse un hueco en el once de gala. Parece que Nordtveit quedará relegado como tercer centrocampista, pero sea como fuere, cualquiera de los tres tiene calidad de sobra para hacer frente a su cometido. Su presencia o no en el campo dependerá de las cualidaades que Lucien Favre quiera otorgar al equipo dependiendo del rival.

En la parcela ofensiva encontramos a las dos incorporaciones, y grandes refuerzos, de esta temporada: Traoré y Hahn. Tras la marcha de Arango, el costado izquierdo quedó huerfano, y era nesario cubrirlo con un extremo de gran nivel, que pudiera hacer frente a la ausencia del venezonlano. Todo apunta a que Traoré será el encargado de cubrir la banda izquierda, pero el hecho de que Hahn y Patrick Herrmann coincidan en la misma posición, podría dar lugar a que uno de los dos extremos diestros acabara jugando a pierna cambiada.

Arriba, y para el gol, no hay duda, Raffael y Kruse serán los encargados de, un año más, fusilar las porterías rivales. Sus números de la temporada pasada avalan, de sobra, que serán piezas claves en su cometido.

Plantilla temporada 2014/15 Jugador Datos Descripción Yann Sommer Posición: Portero Dorsal: 1 Edad: 25 años Nacionalidad: Suiza El joven suizo será el nuevo pilar defensivo del Monchengladbach. Ágil, rápido y de estupendos reflejos, con el paso de los años ha sabido mantener siempre un alto rendimiento. Janis Blaswich Posición: Portero Dorsal: 21 Edad: 23 años Nacionalidad: Alemania En su tercera temporada con los lobos, el ex de Greuther Furth deberá volver a esperar su oportunidad desde el banquillo. Nuevamente será el primer recambio del meta suizo. Christofer Heimeroth Posición: Portero Dorsal: 33 Edad: 33 años Nacionalidad: Alemania El verterano guardameta afronta su octava temporada formando parte de la plantilla borusser. A pesar de la marcha de ter Stegen, no se espera que pueda contar con demasiadas oportunidades. Portero sobrio y de liderazgo. Filip Daems Posición: Defensa Dorsal: 3 Edad: 35 años Nacionalidad: Bélgica El que ostenta el brazalete de capitán con 35 años de edad y nueve temporadas en el Borussia Mönchengladbach a sus espaldas, tendrá que verse esta temporada relegado al banquillo pues el lateral izquierdo cuenta con joven competencia que viene pisando fuerte. Roel Brouwers Posición: Defensa Dorsal: 4 Edad: 32 Nacionalidad: Holanda El holandés de 32 años de edad y 1,90 m de altura se configura como el cuarto central del equipo. A pesar de sus siete temporadas en el conjunto de Monchengladbach, será complicado verlo disputar partidos esta temporada. Álvaro Domínguez Posición: Defensa Dorsal: 15 Edad: 25 años Nacionalidad: España El exjugador el Atlético de Madrid cuenta ya con grandes tablas detro del club germano. A sus 24 años de edad se configura como el defensa mas valioso de la plantilla gracias a su rapidez y seguridad. Su salida de balón desde atrás aporta un plus al conjunto cuando tiene que llevar la batuta del partido. Una lesión le mantuvo apartado del terreno de juego la pasada campaña, pero su puesto como titular es indiscutible. Oscar Wendt Posición: Defensa Dorsal: 17 Edad: 28 años Nacionalidad: Suiza El suizo será una de las posibles alternativas en el lateral izquierdo. Ocupó la titularidad en la banda la pasada campaña, pero tras el regreso de Dominguez se fue al banquillo. Es un lateral bajito, muy rápido y su configuración de lateral puro le aporta una gran profundidad por banda. Fabian Johnson Posición: Defensa Dorsal: 19 Edad: 26 años Nacionalidad: Estados Unidos El exjugador del Hoffenheim llega este año como refuerzo a la defensa del combinado folhenef. Su velocidad y agilidad para cambiar de ritmo dificulta que los rivales puedan leer su juego. Es un jugador inteligente, con un gran dominio del esférico y se desenvuelve cómodamente con ambos pies. Estas cualidades le permiten no solo ocupar el lateral sino también hacerse cargo de cubrir las necesidad defensivas en el centro del campo. Nico Brandenburger Posición: Defensa Dorsal: 20 Edad: 19 años Nacionalidad: Alemania Proveniente de la cantera y nacido en Berlín, este jugador de 19 años, internacional en las categorías inferiores de Alemania, llegó a Monchengladbach en el año 2011. Será complicado verlo disputar muchos minutos esta temporada. Tony Jantschke Posición: Defensa Dorsal: 24 Edad: 24 años Nacionalidad: Alemania La pasada campaña pudimos verle ocupando el centro de la defensa. Se establece como uno de los pilares fundamentales en los que se sostenta el futuro del equipo. Procedente de la cantera del Gladbach, de la que formó parte desde los16 años, fue consiguiendo un puesto fijo en el once de Lucien Fravre y ahora se configura como uno de los "titularísimos" por excelencia. Julian Korb Posición: Defensa Dorsal: 27 Edad: 22 años Nacionalidad: Alemania Procedente del segundo equipo del Borussia Monchengladbach, Julian Korb ha conseguido hacerse con un puesto fijo en el lateral derecho del once titular. Tras la baja de Dominguez tuvo que hacerse cargo de la banda derecha, de la que se hizo amo y señor toda la temporada. Martin Stranzl Posición: Defensa Dorsal: 39 Edad: 34 años Nacionalidad: Austria A sus 34 años de edad ocupa el puesto central derecho titular. Aunque no se sabe si su compañero de baile será Dominguez o Janstzke, lo que si es seguro es que el veterano zaguero cuenta con el respaldo de Lucien Favre para dar el toque de madurez a la zaga defensiva. Mahmoud Dahoud Posición: Centrocampista Dorsal: 6 Edad: 18 años Nacionalidad: Alemania EL joven de 18 años, nacido en Siria, pero con la doble nacionalidad alemana, procede de la cantera del Monchengladbach y cumplirá su segundo año con dorsal del primer equipo. A pesar de que su posición natural se encuentra en el mediocentro puede actuar pegado al costado derecho. Patrick Herrmann Posición: Centrocampista Dorsal: 7 Edad: 23 años Nacionalidad: Alemania Jugador veloz, con buena conducción y dominio del esférico. Con grandes dotes para el juego colectivo y asociativo, a pesar de que no desaca por su capacidad goleadora tiene un buen disparo desde la frontal del área. Se configura como una de las grandes piezas del esquema de Lucien Favre y formó parte del once que hizo resurgir al Gladbach. Ibrahima Traoré Posición: Centrocampista Dorsal: 8 Edad: 26 años Nacionalidad: Guinea Viene de completar el que probablemente haya sido su mejor año como profesional, en el Stuttgart. Un extremo zurdo, capaz de jugar en ambos lados, muy eléctrico y con una gran conducción de balón. Thorben Marx Posición: Centrocampista Dorsal: 14 Edad: 33 años Nacionalidad: Alemania La cuarta baza de los potros para el eje de la medular. A sus 33 años, afronta su quinta temporada en un club en el que, tras ser un fijo en sus primeros años, ha visto como perdía cada vez más protagonismo año a año. Havard Nordtveit Posición: Centrocampista Dorsal: 16 Edad: 24 años Nacionalidad: Noruega Canterano del Arsenal, se trata de un jugador con gran capacidad a la hora de anticiparse y robar el balón, lo que le permite, no sólo custodiar el doble pivote, sino que le otorga características para poder ocupar la posición de central. Su notable salida del balón y el dominio de los tiempos lo convierten en uno de los jugadores más completos del cuadro de los de Lucien Favre. Esta camapaña volverá a disputarse la titularidad con Kramer y Xhaka. Christopher Kramer Posición: Centrocampista Dorsal: 23 Edad: 23 años Nacionalidad: Alemania Procedente de las categorías inferiores del Leverkusen, equipo al que pertenece, el centrocampista de 23 años de edad afronta su segunda temporada en calidad de cedido en el conjunto borusser. Durante el primer año se ha hecho con un puesto en el medio, donde ha congeniado muy bien con Granit Xhaka, aunque a costa de que el suizo brille menos que en su selección. Thorgan Hazard Posición: Centrocampista Dorsal: 26 Edad: 21 años Nacionalidad: Bélgica Uno de los jugadores más ilusionantes para esta temporada. Después de destacar en Bélgica, el Chelsea lo contrató cediéndolo este año a los potros. El equeño de los Hazard se define como un mediapunta muy habilidoso, de gran velocidad y extraordinaria toma de decisiones. André Hahn Posición: Centrocampista Dorsal: 28 Edad: 23 años Nacionalidad: Alemania Seguramente, el gran fichaje del Monchengladach para este año. Su magnífica temporada en el Augsburgo le catapultó a la fama, llegando incluso a estar en la lista previa de Löw. Un extremo fuerte, muy veloz y de excelente determinación y movimientos en zonas de remate. Granit Xhaka Posición: Centrocampista Dorsal: 34 Edad: 21 años Nacionalidad: Suiza Su calidad individual y su corta edad lo convierten en un indiscutible en el once titular donde se combina bien con Norveit, bien con Kramer. En el equipo germano no puede brillar tanto como en su selección, pues con la nacional juega de media punta. Es un mediocentro muy completo y a pesa rde sus problemas en la elaboración de juego, es un gran llegador. Marvin Schulz Posición: Centrocampista Dorsal: 35 Edad: 19 años Nacionalidad: Alemania Uno de los jóvenes valores de los potros. Asus 19 años, afronta la que será su primera temporada con el primer equipo. Un mediocentro alto de corte defensivo, capaz de actuar en posiciones más retrasadas. No se espera que tenga excesivo protagonismo. Max Kruse Posición: Delantero Dorsal: 10 Edad: 26 años Nacionalidad: Alemania Tras su primer año en el Borussia Monchengladbach se ha configurado como el delantero por excelencia de la plantilla. Sus grandes dotes goleadores, y su buena lectura de juego lo convierte en el jugador idóneo para ocupar la posición de media punta, donde ostenta una indiscutible titularidad. Raffael Posición: Delantero Dorsal: 11 Edad: 29 años Nacionalidad: Brasil Durante muchas fases de la pasada temporada, el jugador más determinante del Monchengadbach. Único jugador de la plantilla capade aportar ese algo diferente, esa chispa de magia arriba que te hace ganar encuentros. Branimir Hrgota Posición: Delantero Dorsal: 31 Edad: 21 años Nacionalidad: Suecia Nacido en Bosnia, pero con la doble nacionalidad croata y sueca, este peculiar delantero llegó el año pasado procedente de la liga de su país de desarrollo, Suecia, donde jugó en el Jonkopings Sodra. Se trata de un jugador muy joven, apenas 20 años recién cumplidos, y su participación este año con el primer equipo se espera que sea muy escasa. Marlon Ritter Posición: Delantero Dorsal: 36 Edad: 19 años Nacionalidad: Alemania Primera campaña para el joven canterano a las órdenes de Lucien Favre con el primer equipo. Un delantero joven, capaz de actuar como mediapunta e incluso como extremo, que destaca por su velocidad y su habilidad con el balón.

Estadio Borussia Park