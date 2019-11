Miroslav Klose concluye su leyenda con la Mannschaft

Todo lo que tiene un principio tiene un final. Sin importar cuán inmortal sea el héroe que protagoniza la leyenda, todas las historias tienen un fin sin excepción alguna. Este día, en una emotiva conferencia de prensa, Miroslav Klose anunció su retiro oficial de la Mannschaft, equipo con el que escribió su historia en letras doradas y con el que recientemente alcanzó el máximo cetro del fútbol mundial en el mítico estadio Maracaná. Klose abandona su carrera como internacional alemán con un historial de goles, récord, liderazgo y profesionalismo innigualable.

Goles, el mayor legado de "Bomber Miro"

Miroslav Klose debutó como internacional alemán un 24 de marzo de 2001 en la victoria por 2-1 de Alemania ante Albania. Klose sustituyó a Oliver Neuville al 73' y, sobre el minuto 88, marcó el gol de la victoria para los alemanes, siendo su debut como internacional y como goleador con la camiseta del cuadro teutón. Desde ese momento, la historia de Klose con Alemania se volvió una de muchos goles y muchas convocatorias, alcanzando los 113 partidos como internacional alemán y la marca histórica de 71 goles anotados con la Mannschaft, lo que lo convierte en el máximo goleador de la historia de la Selección de Alemania, superando a Gerd Müller (68 goles) en ese apartado y trazando su propia historia como pieza ofensiva germana.

"Miro" siempre demostró que las Copas del Mundo estaban hechas para él y él estaba hecho para ellas

De igual forma, Klose también tiene un espacio dentro de la historia de los Mundiales al ser el máximo goleador de las Copas del Mundo con 16 anotaciones. Su debut en los Mundiales fue en un histórico 8-0 que Alemania le recetó a Arabia Saudita en el primer partido teutón en el Mundial de Corea-Japón 2002. Klose inició su cuenta mundialista con tres tantos en ese partido, marcando historia, también, al ser el primer jugador en debutar con tres goles o más en un partido mundialista. Con cuatro Mundiales disputados, Klose mantuvo un buen promedio goleador en la máxma competición futbolística. Tanto en Corea-Japón 2002 (cinco goles), Alemania 2006 (cinco goles y máximo goleador del certamen), Sudáfrica 2010 (cuatro goles) y Brasil 2014 (dos goles), "Miro" siempre demostró que las Copas del Mundo estaban hechas para él y él estaba hecho para ellas.

Con un balance de 71 goles en 113 partidos, Klose registra un promedio de 0.52 tantos por encuentro, siendo el delantero alemán mejor promediado en toda la historia del fútbol teutón. Además, sus 113 apariciones con la Mannschaft lo ubican como el segundo jugador con más participaciones en el equipo nacional, solo por detrás de Lothar Matthäus (150 partidos) y por encima de sus compañeros de equipo Lukas Podolski (119), Philipp Lahm (116) y Bastian Schweinsteiger (109). Klose también es sinónimo de juego limpio al ser centro de varias muestras de conciencia leal y sana competencia tanto en su trayectoria como jugador en ligas europeas como con el combinado nacional. Sin lugar a dudas, Klose es toda una leyenda del fútbol mundial.

Una decisión difícil pero necesaria

En palabras del propio Klose, su retiro obedece a una necesaria renovación dentro del fútbol alemán, sobre todo cuando se tienen generaciones jóvenes mucho más talentosas que en otras ocasiones. De igual forma, Klose dejó en claro que, luego del título mundial logrado en Brasil, comenzó a meditar en la decisión de retirarse. "Con el título en Brasil, un sueño de mi infancia, me di cuenta que era el momento de retirarme. Me siento orgulloso y feliz por haber sido parte de una generación fabulosa e histórica para Alemania. Tuve momentos memorables en la selección nacional, pero creo que es hora que los jóvenes tomen el relevo generacional que les corresponde. Son chicos talentosos y confío mucho en ellos", inició Klose sus declaraciones a la prensa alemana.

"Marcar 5 goles en dos Mundiales consecutivos es algo que solo Thomas y yo hemos logrado. Pero, sin duda alguna, él es mejor que yo. Superará el récord. No tengo dudas de eso"

El bombardero teutón tuvo palabras también para su compañero Thomas Müller, a quien deseó mucha suerte en su carrera y de quien espera sea el próximo gran goleador de los Mundiales. "Marcar 5 goles en dos Mundiales consecutivos es algo que solo Thomas y yo hemos logrado. Pero, sin duda alguna, él es mejor que yo. Superará el récord. No tengo dudas de eso. Dentro de uno o dos Mundiales, la gente ya no hablará de mí y eso no me molesta. Hablarán de Thomas como nuevo máximo goleador de los Mundiales y eso me alegra mucho. Cuando eres superado por alguien es cuando te das cuenta que el fútbol es cuestión de evolución, de cambio. Ser parte de esas transiciones es todo un logro para mí", confesó un sonriente "Miro".

Klose también tuvo palabras especiales para su entrenador en Alemania, Joachim Löw, a quien agradeció su eterna confianza y su total seguridad en sus capacidades a pesar de las lesiones que le aquejaron previo al Mundial Brasil 2014. "Quiero expresar un agradecimiento especial a Joachim Löw por su plena confianza. Es el mejor entrenador con el que he trabajado. Supo hacerme entender que el papel de un veterano va más allá de lo que haga en la cancha. Me hizo sentir importante en el juego y en el vestuario. Solo me resta quedar eternamente agradecido con él y con su cuerpo técnico. Espero que sigan por mucho más tiempo al frente de esta joven Alemania", dijo el delantero alemán de orígen polaco.

"(Löw) Supo hacerme entender que el papel de un veterano va más allá de lo que haga en la cancha. Me hizo sentir importante en el juego y en el vestuario"

Los directivos y la Federación Alemana de Fútbol (DFB por sus siglas en alemán) no se quedaron atrás en los agradecimientos del delantero. "La Federación ha sido fantástica conmigo. Les estoy muy agradecido y espero poder trabajar con ellos desde el otro lado de la cancha algún día", confesó el cañonero teutón. Además, sus compañeros fueron parte importante de sus declaraciones y fue muy emotivo en sus palabras hacia ellos. "Los logros personales, para mí, son nada. Los logros del equipo lo son todo. Soy lo que soy gracias a cada uno de los que integraron conmigo la Selección de Alemania. Mi logro más grande no son los goles ni los records. Es saberme campeón del Mundo con un grupo de jóvenes talentosos que pondrán en alto el nombre del fútbol alemán. Ellos son las verdaderas estrellas de mi carrera", dijo un conmovido Klose al momento de referirse a sus compañeros de equipo.

Finalmente, Klose hizo una llamada a la cautela ante la retirada de Lahm y la suya. Expresó su eterna confianza en los chicos que vienen en progreso y pidió a la afición apoyar incondicionalmente al que llamó "el equipo de toda una nación". "A la afición le doy las gracias por su apoyo inquebrantable y su eterna confianza. Solo les pido que tengan fe en sus jugadores. Jamás pierdan la confianza en el entrenador y estén seguros que todo el que vista la camiseta de Alemania lo hará con total entrega y corazón. Hay una generación mejor que nosotros, los que nos retiramos. Por eso, debemos darle su espacio y nuestra confianza", finalizó Klose sus declaraciones.

El agradecimiento de toda una nación

Tras la noticia, las palabras de agradecimiento para Klose no tardaron en llegar de parte de sus compañeros y director técnico. El primero fue el propio Joachim Löw, quien dijo sentirse orgulloso de Klose y sumamente agradecido de trabajar con jugadores como él. "Klose nos enseñó que se debe ser futbolista integral dentro y fuera de la cancha. Nos enseñó que se puede llegar al gol desde múltiples vías. Sus movimientos entre líneas, olfato goleador, oportunismo en el área y excelente juego aéreo lo convierten en uno de los mejores delanteros de la historia. Klose es un ejemplo a seguir para las próximas generaciones", señaló Löw ante la noticia.

"Mi logro más grande no son los goles ni los récords. Es saberme campeón del Mundo con un grupo de jóvenes talentosos que pondrán en alto el nombre del fútbol alemán. Ellos son las verdaderas estrellas de mi carrera"

El estratega alemán también aseguró que estaba consciente de la decisión de Miroslav desde ya días atrás. "Lo habíamos conversado durante el Mundial y me imaginé que, tarde o temprano, comunicaría su decisión. Al igual que Lahm, ambos jugadores creen que es tiempo que los más jóvenes defiendan la cuarta estrella. Estoy de acuerdo con ellos y comparto su decisión. Siempre piensan en el bien del equipo y sé que cuento con ellos para cuando los necesite, ya sea dentro o fuera de la cancha", apuntó el entrenador del actual campeón del Mundo.

Las redes sociales también fueron la plataforma para que jugadores y compañeros de selección agradecieran a Klose su período como internacional alemán. Bastian Schweinsteiger escribió en su página en Facebook: "Fue un honor. ¡Eres increíble! ¡Gracias por todo, Miro!". Mario Götze, quien dijo que fue Klose quien le dio el voto de confianza para marcar la diferencia en al final del reciente Mundial, escribió en Twitter: "Gracias, Miro. Las estadísticas hablan por sí solas. Pero jamás podrán reflejar tu carácter humano. Eres una persona inolvidable". Lukas Podolski publicó en ambas redes sociales: "Eres un récord en persona, Miro. Tu carrera es un legado para todos nosotros".

Klose se une a Philipp Lahm como el segundo jugador en retirarse de la Mannschaft tras conquistar la Copa del Mundo de Brasil 2014. Por ahora, Alemania ve cómo dos de sus más experimentadas figuras ponen fin a su ciclo como internacional alemán, quedando Bastian Schweinsteiger y Lukas Podolski como los más veteranos del colectivo teutón. Miroslav Klose se marcha con el récord de goles con la Mannschaft, uno que se ve todavía muy lejos de serle arrebatado, y con el de goleador mundialista, amenazado por Thomas Müller. Pero lo que nunca se borrará es la categoría de delantero que es y su increíble carácter humano del que todos sus compañeros hablan dentro y fuera de la cancha. Miroslav Klose es una leyenda para Alemania y el Mundo.