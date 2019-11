Swansea City - Burnley: empieza la liga por la salvación

La Premier League regresa a Swansea un año más. Por cuarta temporada consecutiva en la primera división inglesa, el balón volverá a rodar en el Liberty, que acogerá otros 19 encuentros de un Swansea City que ha empezado el curso liguero de la mejor manera posible, saltándose las normas de la lógica futbolística y asaltando nada más y nada menos que Old Trafford (1-2), en la que fue la primera derrota de los diablos rojos en un debut liguero en su feudo. Ahí es nada. Esta vez, su rival será más modesto, pero no por ello más asequible. El Burnley ha regresado a la Premier tras cuatro años ausente, aunque no quiere estar de paso: vuelve para quedarse. El reto, mayúsculo. La ilusión, también.

La diferencia entre el ser y el estar

Swansea y Burnley disputarán este sábado un duelo inédito en la Premier League. Los galeses pertenecen a la máxima categoría del fútbol inglés desde 2011, mientras que los de Lancashire descendieron un año antes, y hasta ahora no han regresado a la cima del balompié británico. El objetivo de ambos es claro, y en cierta manera común: seguir un año más en esta ilusionante y compleja división Premier.

La situación de la que parten ambos, sin embargo, tiene varios puntos divergentes. En primer lugar, una distinción sobre el aspecto anteriormente mencionado: la veteranía en la propia liga. Cuatro temporadas en la Premier dan para mucho, especialmente suponen una ganancia de experiencia para los de Garry Monk, que pese a que son uno de los equipos más noveles de la categoría, ya empiezan a conocer sus trucos. Por otro lado, la inocencia del Burnley, al que ha costado casi un lustro volver a la élite, y que ahora no quiere irse a las primeras de turno. Será un año difícil, pero ambos pueden subsistir.

Es la diferencia entre el ‘ser’ un equipo de Premier League, un reconocimiento que muchos ansían, y el ‘estar’ de paso, el ser considerado un equipo ascensor o que simplemente ha tenido la fortuna de ascender del Championship, pero cuya vida en la Premier se antoja corta, y que por ello parece difícil augurarle un largo y próspero futuro en dicha competición. El Swansea empieza a ser, empieza a sentirse, tras cuatro años de camino recorrido, un equipo de Premier League, un sentimiento que campaña tras campaña va calando entre sus aficionados, y que le ha hecho ganar el respeto de propios y ajenos. Queda mucho por recorrer, y nadie puede asegurar que el Swansea vaya a seguir los próximos años en la Premier, pero de momento el camino andado ya es algo que tener en cuenta.

Empieza su liga

La primera jornada sirvió para debutar en la nueva temporada de la Premier League, pero más allá del resultado que ambos consiguieron ante Manchester United y Chelsea, respectivamente, lo cierto es que su verdadera liga, a priori, empieza ahora. Dos rivales directos en la pugna por la salvación se miden por primera vez en una lucha feroz por tres puntos que les ayuden a llegar cuanto antes al objetivo planteado.

El sorpresivo triunfo inaugural en Old Trafford (1-2) debe servir como pauta para calibrar el estado de un equipo al que casi nadie daba chances en Manchester, pero que se sobrepuso a las opiniones y predicciones de la mayoría para regalar al fútbol un partido serio, inteligente y eficaz. Un duelo memorable que pasará a la historia del Swansea, aunque ahora toca volver a poner los pies en el suelo y luchar en el fango, donde se libran las batallas más feroces. El Burnley parece un rival más asequible que los de van Gaal, pero nada más lejos de esto, no les van a poner las cosas nada fáciles a los de Monk.

El gol de Arfield al cuarto de hora de partido del pasado lunes, otorgaba a la 'Cenicienta' de la liga un regalo de bienvenida a la Premier, aunque sólo fuera durante dos minutos, los que tardó Diego Costa en empatar el duelo y devolver al Chelsea al partido. Los tantos de Schürrle e Ivanovic (1-3) terminaron por explotar el globo de euforia en el que estaban metidos los clarets, aunque difícilmente nadie les pueda arrebatar el sentimiento de ilusión del que vuelve a una de las ligas más bonitas del mundo.

Las apuestas no ganan partidos

El favoritismo es algo que, como demostró el propio Swansea el pasado sábado, puede quedar en nada con dos jugadas aisladas. A partir de aquí, se igualan las fuerzas con el Burnley, que no renuncia a dar una campanada. Los de Monk parten como teóricos favoritos para este duelo, especialmente tras ganar al United, pero no deben confiarse. En aquel partido, el Swansea estuvo bien organizado atrás, aguantando los empujes de un equipo, el United, aún en rodaje, y al que los engranajes no terminaron de funcionar. Además, tuvo el acierto (trabajado y merecido, cabe apuntar) de anotar dos ocasiones en dos tiros y medio.

Monk llegaba con muchas dudas a la gran cita, sobre todo por haber remodelado el equipo casi de los pies a la cabeza, con las salidas de los españoles Michu, Pablo Hernández, Chico, Álvaro Vázquez, los holandeses De Guzmán y Vorm o el lateral británico Ben Davies. Muchos coinciden en señalar un acierto las llegadas, la última de ellas el zaguero argentino Fede Fernández, aunque deberán demostrar su valía sobre el césped. En la primera jornada, los Sigurdsson, Fabianski, Montero o Gomis han hecho olvidar los héroes del ayer, pero especialmente, han reforzado la confianza en un Monk acechado por los rumores y comentarios sobre su capacidad. El sucesor de Michael Laudrup deberá demostrar que no es sólo una solución temporal, sino que puede dirigir a un conjunto a priori sin muchas opciones de repetir gesta alguna, a algo concreto y esperanzador. El reto está en sus manos, tal vez ahora les den más opciones a optar a algo.

Ante el Burnley, se presupone que es el Swansea quien deberá tomar las riendas del partido y, demostrar que los galeses no se conforman con ser un equipo de la zona baja de la tabla. Vencer en el 'Teatro de los Sueños' es un postre dulce, pero hay que acompañarlo con otros platos tal vez menos apetecibles, pero igual de saciantes. “Si no ganamos al Burnley, lo que hicimos ante el United quedará en nada”, apuntó el capitán Ashley Williams. Los tres puntos son los mismos contra todos. En ese sentido, el Burnley también tendrá algo que decir. La derrota ante el equipo de José Mourinho se presuponía lógica, por lo que no modificará los planes iniciales de un equipo que ahora sí tendrá una presión más real para empezar a sumar puntos en su casillero.

Puntuar ante los grandes es un colchón extra inesperado que sólo algunos afortunados de la zona baja consiguen al final de temporada, aunque la mayor parte de puntos se consiguen ante rivales de un nivel similar. Ante el Swansea difícilmente lleven el peso del partido, pero tampoco lo llevaron los cisnes en Manchester y no les fue nada mal. Las miradas y expectativas estarán puestas ahora en el Swansea, y ese factor de presión añadida puede jugar en contra de los de Monk. Precisamente en Swansea, el Burnley encontrará un espejo en el que fijarse. Hace cuatro temporadas, los cisnes estaban en la situación que hoy se ven los clarets. No será fácil, pero nada es imposible.

Dyche y las 500 llamadas telefónicas

El técnico del Burnley, Sean Dyche, estimaba hace unas semanas en unas 500 las llamadas telefónicas que ha hecho sólo él, sin contar su staff técnico, este verano, a jugadores, representantes, entorno de ellos y sus equipos, para buscar ensamblar una plantilla capaz de mantenerse en la Premier. “Necesitamos más fuerza en profundidad, pero no llega con nadie. Seguimos mirando y buscando”, apuntó Dyche. El Burnley espera poder firmar varias incorporaciones antes del cierre del mercado. Contra el Swansea, Dyche no podrá contar con el lesionado Sam Vokes, pero sí podría debutar Stephen Ward, fichado recientemente.

Sin fijarse un número de jugadores definitivo, el Burnley es consciente de que aún debe apuntalar un plantel al que le falta fuerza para subsistir en la jungla. El arranque con tropiezo ante el Chelsea fue permitido, pero mirando el calendario más próximo (Swansea a domicilio, Manchester United en casa y Crystal Palace, otro rival directo, a domicilio), parece que los puntos empiezan a urgir. Hay tiempo para la reacción, pues esto acaba de empezar, pero aquí no vale relajarse.

El Burnley se llevó el último enfrentamiento

La última vez que Swansea y Burnley se encontraron fue en abril de 2011, en el feudo de los clarets. Entonces, los de Lancashire se llevaron la victoria por un ajustado 2-1. En aquel encuentro ya había algunos de los jugadores que hoy visten la zamarra del Swansea, como Neil Taylor, Angel Rangel, Nathan Dyer, Ashley Williams, Leon Britton o el actual entrenador, Garry Monk. Del Burnley sólo repetirá Michael Duff.

Esa misma temporada, pocos meses antes, el Swansea había logrado vencer al Burnley 1-0 en Gales. La igualdad entre ambos se remonta también a los enfrentamientos anteriores. En la 2008-09, el Swansea venció a domicilio (0-2), mientras que el Burnley arrancó un empate (1-1) de Gales. Más lejos en el tiempo, en 1995, el Burnley sacó un contundente triunfo (2-4) que ahora, 19 años después, esperan repetir.

El Liberty deja de ser el campo más pequeño

El ascenso del QPR significó, entre otras cosas, que el Liberty Stadium dejará de ser el estadio con menos aforo de la Premier League. Los 19.148 espectadores que puede acoger Loftus Road superan a la baja, por muy poco, los 20.532 del Liberty, que este año no estará en la cola de los estadios ingleses. No muy lejos les sigue Turf Moor, recinto que alberga los partidos del Burnley, rival del Swansea esta jornada, y que cuenta con 22.546 asientos. El apoyo de la hinchada resulta de vital importancia en esta liga, pues en cada campo se nota el particular aliento de cada una de las entregadas aficiones británicas.

El Liberty, por cierto, podría ser ampliado en un corto plazo, si fructifican las conversaciones de su actual propietario, Huw Jerkins, con el ayuntamiento de la ciudad, propietario del recinto. Por ahora, las negociaciones no van mal encaminadas, y en Gales se comenta que podría haber un acuerdo para antes de Navidades. Las obras incluso podrían empezar el próximo verano, aunque para ello aún quedan algunos flecos por resolver. La hipotética ampliación del aforo se financiaría mediante una cifra que no suponga un riesgo económico para el club. Otros objetivos que se plantean serían mejorar la zona de aparcamiento y los enlaces de transporte.

Desde la vuelta a la Premier League en 2011, en estas tres temporadas el Liberty ha presenciado 20 triunfos en 57 encuentros (8+6+6); por 20 empates (7+8+5) y 17 derrotas (4+5+8). A cada campaña que pasa, el efecto local pierde fuerza en Swansea, un aspecto que deberá mejorar los próximos cursos, pues el factor cancha es uno de los principales activos con los que cuenta la Premier. De no ser así, habrá que librar duras batallas a domicilio.

Alineaciones probables