Resultado Swansea City - Burnley en la Premier League

Heaton; Trippier, Shackell (C), Duff, Mee; Arfield, Jones, Marney, Taylor (Wallace, min. 71); Ings, Jutkiewicz (Barnes, min. 80).

Heaton; Trippier, Shackell (C), Duff, Mee; Arfield, Jones, Marney, Taylor (Wallace, min. 71); Ings, Jutkiewicz (Barnes, min. 80).

Burnley : Heaton; Trippier, Shackell (C), Duff, Mee; Arfield, Jones, Marney, Taylor (Wallace, min. 71); Ings, Jutkiewicz (Barnes, min. 80).

Fabianski, Rangel, Amat, Williams (C), Taylor, Ki, Shelvey, Dyer (Jefferson Montero, min. 65), Sigurdsson, Routledge, Bony (Gomis, min. 63).

Fabianski, Rangel, Amat, Williams (C), Taylor, Ki, Shelvey, Dyer (Jefferson Montero, min. 65), Sigurdsson, Routledge, Bony (Gomis, min. 63).

Swansea : Fabianski, Rangel, Amat, Williams (C), Taylor, Ki, Shelvey, Dyer (Jefferson Montero, min. 65), Sigurdsson, Routledge, Bony (Gomis, min. 63).

18:00 ¡Esto ha sido todo por hoy! Espero que les haya gustado el Swansea 1-0 Burnley y también espero que gracias a VAVEL se impregnen del mejor fútbol internacional. Gracias por leernos y apostar por el periodismo diferente. ¡Hasta la próxima! (Fuente: Premier League).:

17:56 Último repaso de los partidos que se jugaban a esta hora.: Chelsea 2-0 Leicester (Hazard y Costa), Southampton 0-0 WBA, Crystal Palace 1-3 West Ham (Zárate, Downing y Carton Cole).

17:54 El Burnley empieza su vía crucis tal cual se pronosticó. En las profundidades de la tabla.

17:53 Con este resultado, el Swansea se erige como líder de la clasificación liguera después de vencer sorprendentemente al Manchester United y, hoy, no tan sorprendentemente, al modesto Burnley de Dyche.

93' ¡Barnes arriba! Con esta ocasión, Pawson da por terminado el encuentro. ¡Swansea 1-0 Burnley! ¡Se acabó!

92' Lo intentan de cabeza. Muy flojo, a las manos de Fabianski.

90' Última también del Burnley. Sordell por Jones. Clara intención ofensiva.

89' Último cambio de Monk. Entra Tiendalli por Routledge.

88' Intento desesperado de los visitantes por buscar el empate. El Swansea está muy rocoso atrás, imposible penetrar en la pareja de centrales Amat-Williams.

84' Amarilla a Sidgursson por una entrada peligrosa a Shackell.

80' Cambio en las filas del Burnley. Sale Jutskiewicz y entra Barnes.

78' Buen intento del Burnley en el area de Fabianski. Todos sus hombres suben como delanteros, lo que porudce carestía de efectivos atrás para evitar las contras rivales. En una, Montero se va en velocidad de Duff y este comete falta, castigada con amarilla.

75' Los aficionados visitantes se hacen notar. Corean elnombre de su equipo sin cesar, en muestra de un apoyo constante. Mee, mientras tanto, despeja un centro-chut de Routledge.

73' Shelvey derriba a Marney. Falta que puede ir a puerta. El disparo de Wallace impacta contra la barrera y termina en un conato de contraataque de Gomis.

71' Los clarets quieren imitar a su rival, lanzando balones largos a Ings, pero no sale nada. Por cierto, cambio de los de Dyche. Entra Wallace por Taylor.

68' El Burnley gana por momentos la partida al Swansea y avanza metros. Monk se ha dado cuenta y no quiere arriesgarse. ¿Surtirán efecto los cambios?

65' El Swansea realiza otro cambio. Se marcha el goleador, Dyer, entre los aplausos de su público para que Jefferson Montero ingrese en el terreno de juego. (Fuente: Swansea).:

63' Cambio en el Swansea. Entra Gomis por Wilfried Bony.

62' El partido ha entrado una fase neutral. El correcalles se ha desplazado a un continuo juego de fallos en el centro del campo.

57' El Burnley bota una falta en el lateral del área swan después de que Taylor cometiera mano. Marney acaba disparando a las nubes desde la frontal.

55' Balón largo para que corra Routledge. Está en posición antirreglamentaria.

54' Los visitantes han salido con la idea fija de intentar encontrar el empate. Suelen empezar a gran intensidad, pero la energía solo les dura 10 minutos, con elpaso del tiempo, se van desinflando.

51' El Burnley lo intenta en el corazón del área rival. Después de una serie de despejes, Arfield toma el balón, pero su semivolea sale a los cielos galeses.

49' Los jugadores del Burnley piden penalti de Williams. Pawson concede saque de esquina.

47' Bony se quedaba solo ante Heaton. Suerte que un zaguero ha conseguido interceptar el peligro.

46' Falta peligrosa que se estrella en la barrera de hombres de negro.

17:01 ¡Comienza la segunda parte!

17:00 ¿Aún no sigues el Swansea - Burnley con VAVEL? ¿A qué estás esperando?

16:56 Los locales han pasado por encima de los visitantes durante los últimos 30 minutos de juego. Se han portado como un tren que arrolla a un triciclo. Sean Dyche tiene mucho trabajo que hacer. La banda izquierda de Ben Mee pide a gritos el nombre de Stephen Ward y el centro del campo necesita como el comer rigurosidad defensiva y ofensiva. Marney y Jones, como ocurrió contra los de Mourinho, desaparecidos.

16:52 Ahí lo tienen. Dyer aprovecha un fallo de bulto de Ben Mee para adentrarse en el área y disparar para adelantar a los cisnes en el marcador. (Fuente: Premier League).:

16:49 Repaso de los partidos que se están jugando a esta misma hora. Crystal Palace 0-2 West Ham (Zárate y Dowing) y Chelsea 0-0 Leicester.

45' Termina la primera mitad. ¡Descanso!

45' Estampa cómica en la zaga blanca. Los jugadores de atrás se la pasan de un lateral a otro con total impunidad, con Ings y Jutskiewicz como testigos, sin intentar encimarles. Tregua hasta el descanso.

42' Disparo flojo de Bony que se pierde en los guante de Heaton.

41' Preciosa proposición de fútbol está ofreciendo el Swansea. Pases al primer toque en profundidad, justo lo que carece el Burnley.

39' La realización de la Premier muestra el dato de la posesión. Swansea 61% - 39% Burnley.

37' Shackell es la viva imagen de la confusión. No encuentra a compañeros desmarcados arriba para lanzarles un paso alto. Reisgnado, decide volver a jugarla con Trippier.

35' Muchas imprecisiones en el centro del campo violáceo. Hoy no hay ideas.

34' Los swans no tienen ninguna prisa. Dejan que el tiempo corra y el descanso llegue cuanto antes para reponer fuerzas.

31' Minutos lúcidos del Swansea que es, definitivamente, el que lleva las riendas del juego. Bony se adorna con una filigrana producto de la desesperación visitante. Gran salida de balón rompiendo la presión con los mediocampistas bajando al apoyo corto.

27' El Swansea asedia los dominios defensivos claret. Estos no hacen más que mandar balones a Jutkiewicz. El ex Middlesbrough las baja, pero no tiene con quien combinar para terminar la jugada. Anarquía morada.

25' Segundo fallo de Mee que implica un gol. El otro día fue contra el Chelsea. ¡Qué nefasto estreno del chico en Premier!

22' ¡¡¡GOOOOOOOL!!!! ¡¡¡¡¡GOOOL DE DYER!!! Mee falla una vez más en el lateral zurdo, Dyer le toma la espalda y cabalga culminando la intentona con un disparo ajustado al palo corto de Heaton.

21' El Burnley elabora y se toma la empresa con paciencia, en cambio, el Swansea solo juega con sus tres hombres de arriba, sin construir, aunque llevando más peligro.

18' ¡¡¡Heaton salva el primero!!! Routledge la pone para que Sigurdsson remate a placer. Heaton acierta a pararla. Magnífica ocasión para ponerse por delante.

16' Saque de esquina botado por los de Lancashire, Duff remata alto, pero, de cualquier forma, comete falta sobre un zaguero local.

15' Los visitantes juegan con las líneas muy juntas, imposibilitando a los de Monk desplazarse por el centro de la cancha y obligándoles a correr por las bandas.

13' Confusión en la medular Swan. Al llegar a la zona de medio campo la pelota cambia de poseedor. Muy expeditiva la defensa claret.

10' ¡¡¡¡Uyyyy!!!! Triangulación magnífica de Ings, que se adentra en el área y asiste a Jutkiewicz. Fabianski la bloca con dificultad.

8' Buena jugada de los delanteros clarets. Todo termina con un disparo alto de Ings, pero, al menos, intención ofensiva existe.

6' El Swansea combina a la perfección, saliendo desde atrás con el cuero jugado, sin perder la cabeza, aunque arriesgan mucho con pases atrás a Fabianski.

5' El Burnley intenta aprovechar su velocidad a la contra, pero el balón se traba en las botas de Arfield.

3' Saque de esquina que botan los locales sin peligro alguno.

2' El Burnley, como de costumbre, presiona la salida de balón rival.

16:00 ¡Esto ya ha comenzado! ¿Lo sigues con nosotros?

15:59 Los jugadores del Swansea hacen piña. Here we go!

15:56 Cinco minutos para que empiece el partido y las gradas del Liberty Stadium están muy despobladas. Se esperaba mucha afición de Lancashire desplazada hasta Gales. (Fuente: Harry Devonport).:

15:51 Menos de 10 minutos para que comience la fiesta del fútbol inglés. Esto es Premier, esto es football. Swansea - Burnley, solo en VAVEL.

15:48 La velocidad de Dyer (ex Burnley) por la banda diestra, combinada con la mordiente y corpulencia del delantero de referencia Swan, Wilfired Bony, representan una gran amenaza en la parcela protegida por Tom Heaton.

15:44 Final sin goles en el Villa Park. ¡En 15 minutos arrancamos! ¡No lo dudes y únete! El mejor minuto a minuto de la liga inglesa lo tienes aquí, en VAVEL.

15:41 Leicester y Crystal Palace representarían serias amenazas si ganan sus partidos. Son rivales directos del Burnley, y empezar puntuando siempre es alentador. El calendario claret es complicado, pero habrá que sacar las uñas.

15:37 Cuando el encuentro está a punto de finalizar (90+1), Williamson, del Newcastle, ve la cartulina roja.

15:34 El coletilla, Craig Pawson, lleva dos temporadas arbitrando partidos de la Premier League. El fútbol inglés está renovando su plantilla arbitral. Un ejemplo es el cese de Howard Webb del mundo del silbato. Pawson tiene 35.

15:30 A la vez que os retransmitimos este partido, VAVEL te informa de lo que ocurre en otras canchas. Chelsea - Leicester y Crystal Palace - West Ham.

15:27 El Aston Villa-Newcastle United está dando ya sus últimos coletazos. De momento, empate a cero.

15:23 Hoy es día de celebraciones. El defensor de 36 años, Duff, del Burnley, cumple 500 partidos. Ashley Williams, de los Swans, cumple 30 años.

15:20 Sin sorpresas en las alineaciones. Falta más de media hora para que el encuentro comience. Las espadas por todo lo alto.

15:17 Scott Sinclair marcó el último gol 'swan' al Burnley. ¿Seguirá siendo el último al término de los 90 minutos? (Fuente: Swansea).:

15:15 Para los usuarios de Twitter que gustáis de comentar el partido, hoy el hashtag del partido es #SWABUR.

15:13 Y aquí están los banquillos. El del Swansea: Tremmel, Bartley, Tiendalli, Richards, Montero, Sheehan, Gomis. Y el del Burnley: Gilks, Wallace, Kightly, Sordell, Reid, Ward, Barnes.

15:09 El Swansea va con todo. Se avecina un partido precioso. Aquí tienen la alineación.: Fabianski, Rangel, Amat, Williams (C), Taylor, Ki, Shelvey, Dyer, Sigurdsson, Routledge, Bony.

15:08 ¡Ya tenemos las alineaciones! El Burnley salecon el siguiente once: Heaton; Trippier, Shackell (c), Duff, Mee; Arfield, Jones, Marney, Taylor; Ings, Jutkiewicz. Ningún cambio respecto al partido anterior.

15:05 Así luce el Liberty Stadium una hora antes de que el balón empiece a rodar. (Fuente: Burnley).:

15:02 Desde el Twitter oficial del Swansea (@SwansOfficial), recuerdan el último enfrentamiento entre ambos equipos. Swansea 1-0 Burnley (2010/2011).:

15:00 A tan solo una hora para que comience el duelo aún no se sabe ningún nombre. Previsiblemente, los locales lucirán un 4-2-3-1, con Wilfried Bony como única referencia en ataque; y los cárdenos del Burnley un 4-4-2 con Jutskiewicz más atrasado que Ings, como segundo punta.

14:55 Tanto Swansea como Burnley tienen que aprovechar y sacar algún punto de esta contienda. Los locales lo tienen más sencillo e irán desde el primer minuto a controlar los tempos del partido. Los visitantes tendrán que ponerse las pilas y doblegar a su rival ya que en una semana se enfrentarán al Manchester United. Una retrospectiva de la nefasta primera jornada. Seguramente, Rooney, Van Persie, Mata y Herrera, no tendrán que despeinarse demasiado para sacar los tres puntos a los clarets. Los Swans se enfrentarán al WBA y a Chelsea en las próximas jornadas, con una parada antes por la Copa de la Liga contra el Rotherham United. (Fuente: Premier League).

14:50 El entrenador visitante hizo unas declaraciones durante la semana que dan pistas de la situación económica del Club de Lancashire y, sobre todo, de su dificultad para fichar y completar así el plantel. Así se expresó Dyche: "Necesitamos más fuerza en profundidad, pero no llega con nadie. Seguimos mirando y buscando”. El mercado cierra en siete días. Tendrán que darse prisa si no quieren esperar a la última jornada para hacer los deberes.

14:43 Por su parte, el Burnley dejó que Stansilas volara a la costa sur de Bournemouth, apeándose de uno de sus pilares ofensivos, además, Treacy hizo oficial hace un par de semanas su fichaje por el Barnsley. La llegada de Taylor, Kightly y Jutskiewicz intentarán subsanar la pérdida. (Fuente: Phill Heywood | Daylimail).:

14:40 Los cisnes de Swansea han cambiado sobremanera. La marcha de los españoles: Pablo Hernández, Michu, Chico Flores y Álvaro Vázquez, han obligado a reestructurar la escuadra, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia atrás. Fede Fernández ha sido el último en incorporarse a una zaga galesa con olor a gazpacho y paella gracias a Ángel Rangel y a Jordi Amat.

14:36 El Swansea empieza a sentirse equipo Premier. Con el Cardiff en la elite la campaña anterior, fueron dos los equipos representantes de Gales en la máxima competición del fútbol británico, un hecho insólito en el país vecino que, tradicionalmente, siempre se decantó por el rugby.

14:32 En cuanto a los entrenadores, la balanza también se decanta por la zamarra blanca del Swansea. Garry Monk es un novel en el arte de llevar la batuta de un equipo desde el área técnica, pero no en el de comandarlo en el terreno de juego. La campaña pasada era capitán y ésta, entrenador. Dyche, por su parte, ha llevado al Burnley a conseguir el ascenso, sin embargo, es uno de los más inexpertos en Premier, aunque un buen estratega: ,'The Ginger Mourinho' le apodan. (Fuente: Craig Brough | Action Images).:

14:25 Una de las dudas que proponen los visitantes es si veremos o no a Ben Mee en el lateral izquierdo después de su deleznable estreno en Premier. La alternativa más posible es Stephen Ward, recién fichado de los Wolves. (Fuente: Teamtalk.com).:

14:22 El Burnley no ha cambiado de fichas. La columna vertebral que consiguió el inesperado ascenso sigue intacta, pero sí ha cambiado el esquema táctico. El 4-2-3-1 deja paso a un 4-4-2 rompedor e infructuoso, al menos contra el Chelsea.

14:19 Claramente el Swansea es el favorito para llevarse los tres puntos. Los goles de Ki y Sigurdsson soprendienron a un Manchester que hizo más por ganar. El orden y concierto defensivo de los cisnes, más su acierto de cara a gol, les catapultan hasta las alturas de la tablilla. La crónica, aquí.: https://www.vavel.com/es/internacional/inglaterra/380432-un-swansea-eficaz-amarga-el-debut-de-van-gaal.html, por Roger Requena.

14:14 Mientras el Burnley es el candidato perfecto para volver a la Premiership, el Swansea busca acomodo en la zona templada de la tabla. Su profunda renovación no permite mirar hacia metas de altas cotas como la Europa League. Este año servirá como prueba de fuego para ver de que modo progresa el nuevo Swansea sin motores que rujan en español.

14:11 Turf Moor fue el escenario del Burnley - Chelsea y Old Trafford del Manchester - Swansea. Esta vez le toca al Liberty Stadium estrenarse en Premier. Así luce el estadio.:

14:08 Arfield se estrenó como "goleador Premier" con los clarets, mientras Schürrle, Diego Costa e Ivanovic lograron la pronta remontada blue. El partido fue electrizante hasta el término de los primeros 45 minutos. La segunda parte fue totalmente prescindible. El Burnley evidenció sus carencias y el Chelsea mostró su enorme potencial y credenciales para asaltar el título de liga. La crónica del encuentro, aquí.: https://www.vavel.com/es/internacional/inglaterra/381375-cronica-burnley-chelsea-editando-no-subir.html, por un servidor.

14:06 El Burnley, por su parte, empezó ganando en casa contra todo pronóstico al magnífico Chelsea de Mourinho, pero a los pocos minutos su defensa se desmontó por completo y recibieron tres goles que sentenciaron definitivamente el partido.

14:00 ¡Buenas tardes y bienvenidos a VAVEL! Ya estátodo preparado para que en un par de horas Craig Pawson dé el pitido inicial. Swansea y Burnley se enfrentan hoy. Dos equipos con las vistas puestos en objetivos diferentes, pero esto es la Premier, la competición donde todo puede pasar. ¡Arrancamos! ¿Se unen?