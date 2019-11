Los 'irons' arrasan en Londres

El West Ham United se ha impuesto con claridad por 1-3 al Crystal Palace, equipo que en los primeros veinte minutos del encuentro parecía que iba a ofrecer más de lo que hizo el resto del encuentro. Zárate, Downing y Cole firmaron los goles visitantes, haciendo inútil el tanto con el que Chamakh recortaba distancias tras el descanso.

El cuadro local tuvo que variar su once previsto poco antes de empezar el partido, ya que Ledley se lesionó haciendo los ejercicios de calentamiento y en su lugar apareció O'Keefe.

En los primeros minutos no hubo claro dominador, ya que la alta línea de presión de ambos equipos conseguía arrebatarle rápidamente el balón al rival y no se sucedían las ocasiones de gol. Kelly fue el encargado de romper la rutina con una internada en la que se llevó a varios contrarios centrando a Chamakh, quien llegó a golpear la pelota, pero no acertó a dirigirla entre los tres palos.

Los de Keith Millen le darían a continuación una marcha más al partido, aunque ello supuso dejar más huecos en la defensa, gracias a los cuales los visitantes pudieron dar también algún susto. Los locales se fueron prodigando cada vez con más asiduidad por las bandas, generando peligrosos centros. Jedinak pudo abrir el marcador en uno de estos, cazando un rechace en la frontal, pero su potente disparo se estrelló en un defensor.

La primera ocasión de los visitantes se hizo esperar casi veinte minutos, cuando Cole cabeceó un centro que marchó manso a las manos de Speroni. Sin embargo, desde entonces, los de Allardyce serían los claros dominadores del encuentro. No pasaría mucho tiempo hasta que Cresswell cogiera un balón colgado al área por Vaz Te una vez que el meta rival estaba ya batido, pero una maraña de defensores se le encimó y no pudo dirigir el disparo a la portería vacía. También Vaz Te le dejó un buen balón a Zárate en una internada, pero éste no alcanzó a controlar bien el esférico, perdiendo así la oportunidad. El própio argentino probó, poco más adelante, fortuna desde la frontal, pero no inquietó al meta rival.

En el minuto 34 llegaría el gol de los irons, cuando Zárate cazaba un rechace en la frontal y, esta vez sí, conseguía batir a Speroni con un disparo a media altura pegado al palo. Apenas pasarían tres minutos cuando Downing, en una brillante jugada individual por la banda, llegaría a la frontal del área rival, para, con un disparo cruzado, hacer el segundo de su equipo.

También desde fuera del área probó fortuna Vaz Te, tras aprovechar un error defensivo del cuadro local. Sin embargo, el portero galés blocó su potente disparo. También Cresswell pudo haber aumentado la distancia antes del descanso, al tratar de cabecear un centro de O'Brien al que no llegó por unos centímetros.

Ya en el descuento, Delaney pudo haber acortado distancias, cazando un rechace con el que, con un disparo raso cruzado, estrelló el esférico en el poste. De hecho, los últimos minutos de la primera parte fueron una clara declaración de intenciones del Crystal Palace para dejar patente que no había bajado los brazos.

La segunda mitad

Parecería que el dominio visitante iba a predominar cuando, en la primera jugada, Cresswell remataba un córner al larguero. Sin embargo, justo a la siguiente jugada, llegaría el gol del Crystal Palace. Al igual que los dos de su rival, éste llegaría desde fuera el área, firmado por Chamakh.

El partido vivió entonces sus mejores minutos en cuanto a intensidad y buen juego. Campbell consiguió internarse en el área rival entre cuatro rivales, pero terminó resbalándose entre el laberinto de defensores.

En una ocasión a balón parado en la mitad de campo de los visitantes, Tomkins colgó en el balón en el área rival. Delaney llegó golpear con el pecho el esférico para dejárselo muerto a Cole, quien fusiló sin piedad la portería de Speroni y sentenció así el partido.

Los cambios propuestos por Millen no tuvieron el efecto deseado y los azulgranas no encontraban huecos en la defensa de un rival que supo medir a la perfección los tiempos del partido para no sufrir más de la cuenta. El meta del equipo local evitó el que hubiera sigo el segundo de Downing al detener el cabezazo de este. Poco después, Chamakh pudo haberse marcado en propia meta al despejar a córner un centro a balón parado. Ya en el descuento, Adrián blocó un peligroso uno contra uno ante Murray.