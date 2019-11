Aston Villa - Hull City: a seguir sumando

Dos de los tres principales, en este momento, candidatos a dar la sorpresa en el Premier League se enfrentan entre sí en un partido atrasado al domingo debido al compromiso Europeo del Hull City. El 6º y 7º clasificado respectivamente se dan cita en Villa Park para prolongar la racha sin perder tras la victoria de la primera jornada y el empate de la segunda.

Únicamente el Swansea City les supera en la clasificación de "la otra liga", donde participan 13 equipos por no descender. Los swans llevan seis puntos de seis posibles mientras que villanos y tigers han logrado cuatro puntos de esos posibles seis. Este six pointer match puede ser un respiro total para el que se consagre ganador. Siete puntos de nueve disputados sería un comienzo espectacular para cualquiera de ellos.

El empate, dado solo en una ocasión entre estos equipos, sería un resultado mejor para un Hull City que disputa una competición más que los locales y que el año pasado dejó bastante que desear como visitante. El Hull City juega aún un partido más que el Aston Villa, la Capital One Cup. El caer eliminado de la Europa League este jueves ante el Lokeren ha eliminado una competición en el calendario tiger.

La UEFA Europa League fue el premio por llegar a la final de la Capital One Cup que recibió el Hull. Además, por este mismo motivo, los tigers se escaparon de disputar las dos primeras rondas de la Capital One Cup. Los villanos, por su parte, ya han sido eliminado tras perder por 0-1 ante el Leyton Orient de League One. Tras esto al Aston Villa solo le queda la liga y la FA Cup. El Hull tendrá que hacer más esfuerzos.

En la tercera ronda, el Hull City se tendrá que ver las caras con el West Bromwich Albion, que logró eliminar al Oxford United en la tanda de penaltis. Los baggies serán un duro rival para los de Steve Bruce, si se cuelan en los octavos de final, los tigres pueden volver a tener opción de llegar a la final de la copa de la liga.

En liga, el Aston Villa viene de empatar a cero con el Newcastle United en un partido donde las urracas fueron mejores y tuvieron más opciones para hacer el primer gol, al menos en la segunda parte ya que en la primera el Villa estuvo más activo. Al final, los locales se encerraron atrás para intentar mantener el resultado y no echar a perder el punto que hoy les mantiene en la 7ª posición. Guzan, el héroe.

El Hull City, con un jugador menos durante 77 minutos, puso contra las cuerdas a un Stoke que no encontraba su juego ni la portería de McGregor. Los de Steve Bruce plantearon un partido que se les puso en contra en el minuto 13 con la expulsión del central Chester. Aún así, Jelavic hizo el primero de la tarde y el equipo supo jugar y aguantar hasta el minuto 82, donde un despiste de toda la zaga dejó a Shawcross el placer de solo tener que empujar el balón para anotar el empate.

El lograr un buen resultado en este partido es crucial para ambos equipos. El Aston Villa parte como favorito debido al factor campo pero el Queens Park Rangers ya se llevó una sorpresa en su casa. Se plantea un partido interesante.

Situaciones en la tabla

Ya se ha comentado, ambos equipos están arriba, en la 6ª y 7ª posición tras lograr una victoria en la primera jornada y obtener un valioso empate en la segunda. El Arsenal está con los mismos en la 5ª posición debido a que han marcado más goles que los villanos -uno- y los tigers -2-.

Todo esto es muy bonito pero uno de los dos, si no lo hacen los dos, se descolgará esta jornada de esas posiciones. Los dos no pueden sumar tres puntos y equipos como Liverpool o Manchester United no se pueden permitir un tropiezo más.

Pocos lesionados en ambos equipos

En el apartado de bajas están las lesiones de Kozak y Christian Benteke, que tiene un largo periodo de recuperación antes de volver a jugar con el Aston Villa tras su grave lesión. Sin duda la lesión del belga es un duro golpe que de momento está sanando Agbonlahor.

En el Hull City está la duda de Alex Bruce, que aún no se sabe si abandonará el club o no. Robert Snodgrass cayó lesionado ante el QPR y no estará disponible hasta el año que viene, ya en la segunda parte de la temporada.

Pocos precedentes entre estos dos equipos

Aston Villa y Hull City se han enfrentado en únicamente siete ocasiones. La primera fue en 2006 en la FA Cup y las demás, en la Premier League desde 2008 hasta ahora la pasada campaña con los huecos dejados en las temporadas que pasó el Hull en segunda.

El Aston Villa le tiene la medida cogida al Hull. En los siete partidos disputados, el Villa se ha llevado seis y ha empatado otro, dejando un único empate a cero en la pasada campaña en el KC Stadium. Además, el Hull solo le ha podido marcar un gol por los 11 anotados por los que a día de hoy entrena Paul Lambert.

Temporada Competición Resultados 2005/2006 FA Cup HUL 0-1 AVL 2008/2009 Premier League HUL 0-1 AVL AVL 1-0 HUL 2009/2010 Premier League AVL 3-0 HUL HUL 0-2 AVL 2013/2014 Premier League HUL 0-0 AVL AVL 3-1 HUL Total de victorias Aston Villa: 6 Total de empates: 1 Total de victorias Hull City: 0

Los hombres a seguir

En el Aston Villa Fabian Delph será el hombre a seguir tras su reciente convocatoria con la selección inglesa de fútbol. El centrocampista inglés lleva bastantes temporadas siendo el timón que guía a los de las Midlands a la salvación.

Junto a Westwood, se han convertido en una de las parejas de mediocentros que más gustan en esta Premier League. El Aston Villa le debe muchos buenos resultados a los pases y disparos del centrocampista. El Hull no debe perderle de vista.

En el Hull City el hombre a seguir será Michael Dawson. Tras su reciente fichaje, el veterano central será el sustituto del sancionado Chester tras la expulsión ante el Stoke. Su fichaje, cerrado en tres millones de libras, unirá al ex del Tottenham a los tigers tres temporadas.

Con este fichaje, la contundente defensa del Hull consigue experiencia que quizá les pudiese faltar a jugadores más jóvenes como Chester o Davies. Con las dudas en defensa, el zaguero será titular indiscutible.

El pronóstico de VAVEL

Con todos los precedentes en su contra. VAVEL apuesta por que el Hull City sacará un buen resultado en Birmingham. El empate a un gol es el resultado por el que VAVEL te aconseja que apuestes. Equipos similares con plantillas similares. El factor campo del Villa se verá las caras con la buena racha del Hull.

Posibles 'onces' iniciales