Resultado Burnley - Manchester United en la Premier League

15:43 El mejor del partido fue Arfield, y cerca se quedaron Jones, Di María y Antonio Valencia. Debut en blanco de Di María. Creó,pero no cocinó. Partido muy malo del Manchester, que lleva 0 de 4 en el inicio de curso, contando la estrepitosa derrota por 4-0 en Capital One frente a un Tercera, el MK Dons. (Fuente: Manchester United).:

15:41 Un dato curioso. El Burnley consigue su primer empate a cero en Premier en toda su historia.

15:39 Primer punto para el Burnley. Los clarets celebran el empate como si fuera una victoria. El Manchester vuelve a pinchar, esta vez contra los claros candidatos a volver a la Premiership. Increíble el desastre de Van Gaal. Nada funcionó hoy.

15:37 ¡Se terminó! Burnley 0-0 Manchester United. (Fuente: Premier League).:

90'+3 Los clarets están contentos con este puntito. Primer punto en su casillero. El United azuza, pero los defensas rivales achican agua.

90'+2 Cuatro de añadido para que el Manchester busque su primera victoria. No hay manera.

89' ¡Shackell! El central gana la espalda a Evans con suma facilidad, su testarazo se marcha fuera.

86' La polémica está servida. Mano de Barnes dentro del área, que impide ver puerta al disparo de Young.

86' Lo dicho, se va Taylor y entra Reid. Sacrifican a su interior para meter a un central.

85' Mata no puede seguir, aquejado de la pierna. Januzaj entra en su lugar. El Burnley está incómodo ahora y Dyche mete al defensa Reid con una clara intención defensiva. Punto importante que rasca el combinado claret.

83' Ferguson en la grada no da crédito a lo que ve. Como en dos añs, lo que él hizo se está tirando por tierra.

81' El Manchester está perdido y el Burnley cansado. El poderío físico de los de Van Gaal se está imponiendo, aunque s enota que Dyche trabajó la zaga. Muy lentos los atacantes visitantes, previsibles.

78' Entra Barnes y se va Danny Ings. Gran partido del punta.

77' Jugada de asociación, Valencia llega al extremo, su parcela habitual, y dispara sin mucha suerte. La jugada acaba con remate de cabeza de Rooney, apático esta tarde de domingo.

76' Amarilla para Marney

74' ¡Uy Taylor! Su disparo de falta se marcha por encima de los palos defendidos por De Gea, pero no por mucho.

72' Se va Van Persie y entra Welbeck. Entre tanto, De Gea se hace un lío macanudo que acaba subsanando con un patadón a la banda.

72' Partido horrible de Mata y de los interiores del Manchester. Ahora lo intentan desesperadamente, parecen un equipillo.

69' Se va Di María por precacución y entra Anderson, ex de la Fiorentina.

67' Amarilla para Blackett.

65' El susto de la tarde. Di María con problemas. Finalmente todo se quedó en un simple susto. Vuelve al campo.

63' La marea el Burnley. Los red devils ni la huelen, Juktiewicz lleva la manija del ataque. Las jugadas no terminan con disparo, pero, al menos, mantienen el cuero.

61' Aunque sean palabras duras, es de ley decir que el Manchester United está haciendo un partido deleznable. Muy difícil llegar a algo con este juego. Europa League y gracias.

58' ¡Casi Van Persie! Di María corre a por un balón al hueco y gana la partida al endeble lateral zurdo Ben Mee, en segunda instancia remata Van Persie pero su disparo lo despeja un defensor.

57' Duff llega a rematar, pero su testarazo de marcha desviado.

56' Córner para el Burney después de que Marney se midiera en velocidad con Young.

54' Darren Fletcher tiene que ser el timonel del barco. Al estar apercibido tiene que actuar más comedido, pero de todas formas les cuesta a los defensas salir del medio campo y encontrar al escocés.

52' Conexión entre Mata y Di María. El ex del Real Madrid dispara, pero despeja Trippier, Les falta garra por bandas. Young y Valencia desaparecidísimos. Solo hay centro del campo.

50' Giggs y Van Gaal parecen tranquilos en el banquillo. Sean Dyche da órdenes desde el área técnica.

48' Falta de Ings a Di María. El argentino parece cómodo en esa nueva posición más en el interior, aunque se nota que correr le encanta y se escora de vez en cuando a banda.

45' Saca el Burnley de centro

14:46 Los jugadores vuelven al terreno de juego. ¡Comienza la segunda parte!

14:45 Arfield y Jones los mejores hasta ahora. Sorprende lo del medio centro, que en anteriores partidos estuvo desaparecido.

14:42 Faltan ideas. Di María es el más activo, pero se echa de menos ese toque de Mata que revoluciona el partido con un solo pase. (Fuente: Manchester United).:

14:35 Mucho mejor el Burnley en estos primeros 45 minutos. Empezaron con un disparo al palo de Jones y terminaron con una jugada errante de Ings que se marchó por línea de cal. Si el Manchester no mejora, me temo que el empate o la derrota red se avecinan en Turf Moor. (Fuente: Premier League).:

14:33 Final de la primera parte. Descanso, pero no se vayan, ¡en breve volvemos!

45'+1 Córner botado por Ashley Young. A las manos de Tom Heaton.

44' Ings se revuelve a la contra. Es Juan Palomo, yo me lo hago yo me lo como. También pide penalti, y a la deseperada pide córner. Nada punible. Saque de arco.

43' Posible penalti de Trippier a Young. Le mete el cuerpo y le desequilibra. Ya tenemos la polémica.

40' Amarilla a Fletcher por falta recurrente a Ings.

39' Salida rápida de los de Van Gaal. Di María conduce por la medular, adornándose con un autopase y un posterior pase a Mata, el español centra, pero Heaton la bloca en una imponente salida por alto.

36' 10 minutos para que finalice la primera parte. Mucho mejor el Burnley, que ya podía ir por delante en el marcador.

33' ¡Madre mía Arfield! Asociación Trippier-Arfield que acaba con este último recortando a Blackett, con caño incluido y disparo a puerta defectuoso. Los clarets van a por los tres puntos. Debacle mancuniana.

31' Túnel de Trippier a Rooney. El Burnley se gusta y lleva el control del partido y el peligro. Gran partido.

28' ¡Jones a punto! Partido eléctrico con muchas ocasiones. Dispara el medio centro, muy ajustado, a la cruceta, pero David De Gea la despeja. Gran actuación deJones y del portero red

26' ¡Vaya error de Valencia! La pierde cerca del área y la pelota la recoge Juktiewicz para centrar. Arfield remata de cabeza, pero sale desviado.

25' Falta dura de Fletcher a Danny Ings.

23' El Burnley es un hueso duro, que se lo digan al Fideo. (Fuente: Premier League).:

21' Rooney está más a gusto jugando de segundo delantero, un poco por detrás del goleador ex gunner Van Persie.

18' Jugadón Di María-Mata. Esta conexión está destinada a darnos muy buenos momentos. El Manchester está ganando esa profundidad que le faltó contra Sunderland y Swansea.

16' El Manchester empieza a hacer valer sus galones y, como dijo su entrenador, empieza a asentar su filosofía.

14' ¡¡¡Despeja Heaton!!! Oportunidad clara de Van Persie para poner el 0-1.

13' ¡¡¡UY!!! Se quedaba solo Ings delante de De Gea. El madrileño se anticipa .

13' Como ya es habitual, el Burnley presiona la salida de balón red muy arriba.

12' Falta de Jones sobre Di María. El argentino es el más activo de los visitantes.

10' Se nota al Manchester sin ideas, Di María lo intenta mandando pases altos al área, mientras Young y Valencia están perdidos en una demarcación que no es la suya.

9' Estos primeros minutos dejan un claro titular. El Burnley es el claro dominador de este partido en ciernes.

7' Lo intenta Arfield por banda derecha. La zaga red se ha calmado y parece despertar tras unos minutos rezagados.

5' El Manchester sale a la contra por medio de Di María, el pase en profundidad va directamente a las manos de Heaton.

3' Fallo de Evans que caza un delantero rival. Ataja De Gea. El Burnley ha salido a morder.

3' ¡¡¡Jones al travesañoooo!!! Falta directa que lanza el medio centro claret

3' Los medio centros buscan a Van Persie por alto. No llega el holandés.

1' Saca el Manchester de centro.

13:45 Día soleado en Lancashire. Precioso ambiente. Lleno en Turf Moor. ¡Esto empieza ya!

13:43 ¡Di María juega por dentro! Acompaña Fletcher y Mata.

13:42 Equipación local lleva el Burnley, la morada. La blanca de visitante lleva el Manchester.

13:40 Go for it! Cinco minutos. Si todavía no nos están leyendo, a tiempo están de engancharse a VAVEL. Fichaje de Blind, Di María titular, declaraciones de Dyche, de Van Gaal... Se espera un partido épico. Mucho en juego.

13:37 Ha hablado Di María: "Haré todo lo posible para devolver al Manchester la confianza puesta en mí".

13:33 Como decíamos antes, el Manchester está obligado a llevarse la victoria si es que quiere remontar el vuelo, y el Burnley también, porque ahora mismo están hundidos en el fango del descenso junto a QPR .

13:30 Cuarto de hora para que esto comience. Miradas puestas en el estreno de Di María y, sobre todo, en su posición en el campo después de la sabida titularidad de Young y Valencia. Overbooking.

13:27 Imagen para el recuerdo. Los más pequeños de la casa también tienen sangre Premier. El Burnley regresa a la élite... ¿por poco tiempo?. (Fuente: Premier League).:

13:22 Algo más de 20 minutos para que Foy decrete el inicio de la contienda. Las espadas por todo lo alto. De momento, el pre-partido no decepciona.

13:20 "Di María tiene que demostrar que se adapta rápido al estilo de juego inglés. Sus compañeros también se tendrán que adaptar a su estilo de juego", sentencia el holandés, que, con ello, deja claro que el astro albiceleste será la piedra roseta del equipo.

13:18 Declaraciones de Van Gaal en directo: "Este partido es muy importante para nosotros. Conocemos los puntos fuertes del Burnley, nostros debemos ganar la segunda jugada y desarrollar nuestro juego".

13:15 'The Ginger Mourinho' bromeaba también con el fichaje de Di María: "Sería genial si juega en el banquillo o en la grada". Asimismo, pidió indirectamente a Van Gaal una cita para hablar de esa irreverente formación que le está trayendo de cabeza: "Será interesante para tomar un café con él y preguntarle. No sé si me podría dar esa oportunidad, pero yo estaría interesado. Soy un joven con ganas de aprender y siempre estoy interesado en escuchar lo que tienen que decir. Si llega ese momento, yo le preguntaré".

13:12 Así luce el Turf Moor a 30 minutos de que empiece el choque. Precioso. (Fuente: Premier League).:

13:10 El carismático entrenador claret, Sean Dyche, compareció en rueda de prensa, tratando sobre su rival de hoy.: "Con estas formas tácticas, yo creo que el 3-5-2 es el cambio más radical, por lo que necesita tiempo para que funcione. El poder del Manchester United y el mercado pueden hacer que en los próximos días obtengan ciertos jugadores que pueden hacer papeles que se ajusten al esquema".

13:07 Mata y Di María, trajeados al más puro estilo gentleman inglés, se disponen a entrar a Turf Moor. Puede ser la imagen del día. ¡Esto arranca en nada!. (Fuente: Premier League).:

13:04 BREAKING. Según apuntan varios medios, incluidos los cercanos al Club mancuniano, Daley Blind, defensa del Ajax y del combinado internacional holandés, sería nuevo jugador red. (Fuente: Celebrityharistylez).:

13:02 ¡45 minutos y esto arranca! ¿Aún no estás dentro? Sigue el partido en VAVEL y si gustas de comentar el encuentro por Twitter, utiliza el hashtag #BURMUN para poder interaccionas con el resto de seguidores de este electrizante encuentro.

12:59 Cambios en el once visitante. Di María entra en lugar de Cleverley y Evans en el de Smalling. 3-5-2 a fuego, con Valencia y Young de carrileros. Van Gaal es tozurdo. ¿Le saldrá hoy?

12:56 El banquillo del Manchester contará con: Januzaj, Hernández, Welbeck, James, M. Keane, Anderson, Amos.

12:54 No ha habido modificiación ninguna. Mismos titulares que - Chelsea y - Swansea. Mee sigue en el lateral pese a los dos errores garrafales, Dyche confía en él. Hoy, el defensa Duff, de 36 años, cumple 300 encuentros con el Burnley.

12:53 El banquillo cárdeno estará compuesto por: Gilks, Ward, Reid, Long, Wallace, Sordell, Barnes.

12:50 Según ha declarado el técnico holandés Louis Van Gaal, cuenta con 11 lesionados y espera "que la cosa vaya a mejor".

12:49 Confirmadas también las del Burnley. Este será su XI: Heaton; Trippier, Duff, Shackell (c), Mee; Arfield, Jones, Marney, Taylor; Ings, Jutkiewicz.

12:48 ¡Ya tenemos la alineación del Manchester! Estos serán los once protagonistas.: De Gea, Jones, Evans, Blackett, Valencia, Young, Fletcher, Di María, Mata, Rooney, van Persie. ¡¡¡Debuta Di María!!!

12:47 Di María será el foco de atención en este partido. Presumiblemente, parte como titular nada más arribar en Reino Unido. Aficionados del Manchester y también del Real Madrid estarán pendientes del estreno en Premier del argentino. (Fuente: Manchester United).:

12:45 Ahora sí que sí, dista una hora hasta que Chris Foy dé el pitido inicial. Si aún no te has unido a la casa del mejor fútbol, estás a tiempo. ¡Sígue el Burnley- Manchester United con VAVEL!

12:43 Tanto Manchester United como Burnley necesitan sacar puntos para no defraudar a la afición. Sus inicios han sido estrepitosos, aunque hoy, como es previsible, casas de apuestas y 'seguidores Premier', dan como claros favoritos a los de Old Trafford. (Fuente: Premier League).:

12:40 Os dejamos la previa, con los detalles, información y precedentes del partido que vamos a seguir dentro de una hora. La ilusión contra la obligación.

12:36 En Championship, la formación más usada fue el 4-2-3-1, muy efectiva para los contragolpes. Ings y Juktiewicz sí tienen esa garra y mordiente, así como sus compañeros en los flancos, Taylor y Arfield, el problema más apabullante llega en el medio del campo. Jones y Marney no aparecen ni defensiva ni ofensivamente, creando un solar en mitad de la cancha. Distancia insalvable entre delanteros y defensores, con lo que el equipo pierde profundidad.

12:33 Otra de las dudas que plantea Sean Dyche es la repetición o no del sistema utilizado. Hasta ahora ha salido al campo con un 4-4-2 de corte ofensivo que, después, en la práctica, ha generado lagunas y anarquía.

12:25 ¿Ganas de que empiece el encuentro? Veremos si Van Gaal sigue contando con ese dudoso esquema 3-4-1-2, con Young y Valencia como carrileros. Su nueva posición les obliga a desfondarse en ataque y en defensa, desempeñando a la vez la función del lateral y la del propio interior.

12:20 El árbitro designado para el partido es Chris Foy, un veterano en el arte de la tarjeta y el silbato. Curiosamente, nació en una pequeña localidad de Lancashire (St. Helens), a matacaballo entre Burnley y Manchester, aunque como él mismo declaró, su corazón es toffee. Recordado será este coletilla por las críticas que Mourinho le lanzó en marzo, durante el Aston Villa 1-0 Chelsea. (Fuente: The Guardian).:

12:15 Para el partido que se va a disputar dentro de algo más de una hora, los locales cuentan con toda la artillería a excepción de Vokes, el delantero galés, lesionado de gravedad desde hace algunos meses. En el bando opuesto, la lista de lesionados es amplia. Se pierden el partido Shaw, Fellaini, Carrick, Ander Herrera y Wayne Rooney.

12:05 En la faceta de fichajes, el Manchester ha incorporado a Di María hace unos días para completar el cuadro de futbolistas de banda diestra. Su fichaje ha costado 75 millones de euros, una cifra récord en la Premier. Asimismo, durante el mercado estival, Marcos Rojo, Ander Herrera y Anderson han pasado a vestir la camisola red.

12:00 Una vez repasado el background de los dos equipos, vayamos con el estadio: Turf Moor. El campo de batalla claret tiene capacidad para albergar a 22.500 espectadores y, según los datos, es uno de los más concurridos por aficionados amén al apoyo acérrimo de los habitantes de Burnley a su equipo. Durante la presente campaña, el Chelsea visitó este fortín de Lancashire, llevándose la victoria sin grandes dificultades. (Fuente: James Hargreaves | Wikipedia).:

11:58 Su estreno en Premier no ha sido tan sorprendente como el del Manchester. Esperado era que empezaran y probablemente acaben en los puestos de abajo. La jornada inaugural les deparó una estrepitosa derrota contra el Chelsea de Mourinho (Burnley 1-3 Chelsea) y su segunda prueba, también suspensa, acabó con un Swansea City 1-0 Burnley. (Fuente: Chelsea).

11:55 El Burnley también quedó apeado de la Capital One a las primeras de cambio. El Sheffield Wednesday, de la Championship se hizo con la victoria desde el fatídico punto de penalti. Sean Dyche introdujo siete cambios y el resultado, como se puede apreciar, no fue satisfactorio. Burnley 0-1 Sheffield Wednesday

11:52 El último partido de los red devils ha sido en la Capital One, contra el MK Dons de la Football League Two o Tercera División inglesa. Contra todo pronóstico, los de Milton Keynes humillaron severamente a los mancunianos. Dos goles de Grigg y otros dos de Benik Afobe (ex Arsenal), mancillaron el papel de los grandes en la Capital One. (Fuente: AP).:

11:50 Si repasamos los dos últimos - y únicos - partidos de los visitantes en competición liguera, nos encontramos con un Manchester United 1-2 Swansea y Sunderland 1-1 Manchester United. Un inicio, como puede verse, muy dispar al esperado después de la debacle pasada con Moyes en el banquillo.

11:45 ¡Muy buenos días y bienvenidos a VAVEL! Hoy les ofrecemos y en directo el partido que enfrenta al Burnley y al Manchester United, ambos en la zona baja de la clasificación. ¿Se unen?