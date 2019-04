Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG: “Di María quería jugar en París”

Nasser Al-Khelaifi recibió a la prensa deportiva francesa en uno de los nuevos y lujosamente decorado salones del estadio Parc des Princes. El timonel del PSG se mostraba contento, sobre todo porque el domingo estuvo acompañado del emir de Catar en las tribunas, con quien presenció el aplastante triunfo de su equipo sobre el Saint-Étienne. Pero al momento de hablar sobre la situación actual del club parisino, su cara cambia y su rictus serio demuestra que, cuando se trata del PSG, nada se toma a la ligera.

Al comenzar, Al-Khelaifi aclara que el fair-play financiero impuesto por la UEFA al club no afectará las cuantiosas inversiones provenientes desde Catar. Y aprovecha también para señalar que las sanciones económicas no fueron las causantes de que Ángel di María abortara su llegada a la capital de Francia: “Durante dos o tres semanas discutí el traspaso del jugador con mi amigo Florentino Pérez. Nos vimos un par de veces y realicé una oferta, pero finalmente no logramos un acuerdo en el precio final. Para mí, el Real Madrid pedía un precio demasiado alto por Di María. Pero esta negociación fallida no tuvo nada que ver con el fair-play financiero. El jugador quería venir a París, pero lamentablemente no fue posible.”

Michel Platini, ¿en contra de fútbol francés?

Consultado sobre las grandes contrataciones realizadas por los gigantes de Europa en comparación a las escasas efectuadas por el PSG, el catarí señala estar satisfecho con el plantel actual: “El fair-play financiero ha sido díficil para nosotros, no hay duda, pero él no nos impide traer los mejores jugadores. Además, nosotros ya contamos con una gran plantilla porque hemos comprado bastante desde mi llegada. Pienso que estamos suficientemente armados para esta temporada”.

Así como el fair-play afectó al PSG, también ha castigado duramente a su rival Mónaco, quien ha visto partir durante las últimas semanas a algunas de sus más grandes figuras. Para Nasser Al-Khelaifi, uno de los grandes responsables es Michel Platini, presidente de la UEFA: “Yo no sé si Monsieur Platini está con o contra nosotros. Nuestra voluntad es respetar las reglas, aunque nos parezcan injustas. De todas formas, en octubre me reuniré con los dirigentes de la UEFA para intentar cambiar el reglamento. Tal vez es complicado de entender para los hinchas, pero, a grandes rasgos, los equipos poderosos continuarán reinando sin contrapeso mientras los modestos seguirán siendo pequeños”.

Sobre la delicada situación del Mónaco, el catarí se mostró solidario: “Nosotros no defendemos solamente los intereses del PSG. Si los inversores no pueden invertir en el fútbol, llevarán su dinero -por ejemplo- a la Fórmula 1. Yo estoy muy contento con el proyecto del Mónaco, si ellos caen será una noticia terrible para la liga francesa. Necesitamos con urgencia gente que invierta aquí”.

El momento deportivo del Paris Saint-Germain

En un momento complicado para la Ligue 1, donde varias estrellas han dejado el campeonato y muy pocas han llegado a las filas de los clubes franceses, Al-Khelaifi asegura que los jugadores estelares del PSG están muy contentos en el seno del club y que no tienen intención de partir: “Ningún titular de la plantilla quiere dejar al equipo. Ni siquiera Cavani, como se ha rumoreado desde hace un tiempo. Edinson está felíz en París, adora al club y está muy comprometido con el proyecto. Cuando se pierde algún partido, él se enfada, es normal porque es ambicioso. Aprovecho la ocasión para confesarles que muchos clubes quisieron contratarle, y además les voy a confirmar que muchos grandes jugadores quieren venir al PSG”.

El Barcelona ofreció más de 40 millones de euros por el defensa Marquinhos. La oferta fue finalmente rechazada.

El presidente del club capitalino también aclaró los detalles del frustrado traspaso de Marquinhos al Barcelona: “Recibimos una gran oferta del Barça, superior a los 40 millones de euros, pero nosotros no compramos jugadores para después revenderlos, no estamos aquí solo para hacer negocios, la prioridad es formar un gran club con los mejores jugadores posibles. Esa es nuestra filosofía”.

Muchos talentos jóvenes del equipo, como Adrien Rabiot (que intentó fichar por la Roma) o Kingsley Coman (vendido a la Juventus con apenas 18 años) expresaron públicamente sus deseos de dejar al PSG. Ante esta situación, pareciera que los canteranos no tienen cabida en el Parc des Princes, pero la visión de Al-Khelaifi es opuesta: “Muchos de nuestros jóvenes piensan que tendrán un mejor futuro y más oportunidades fuera de Francia. Eso quizás no es cierto cuando eres parte de un equipo que disputa cuatro torneos por temporada. Además, ellos tienen la suerte de compartir diariamente con jugadores de la talla de Ibrahimovic, Motta, Cavani o Thiago Silva. Yo quiero que sigan en nuestro club, pero ellos piensan diferente...”.

Respecto a los objetivos de la temporada, el presidente del PSG se muestra ambicioso en el plano local, pero cauteloso cuando toca hablar de la UEFA Champions League, el gran sueño de los hinchas parisinos: “Queremos el tricampeonato y ganar, de una buena vez, la Coupe de France bajo mi administración. Sobre la Liga de Campeones, lógicamente queremos superar los cuartos de final... Pero la primera meta es avanzar en un grupo díficil donde están el Barcelona y Ajax”.

El futuro del PSG sin Zlatan

El máximo ídolo del Paris Saint-Germain, el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, anunció hace poco que finalizará su carrera en un plazo de dos años. Ante este panorama, Nasser Al-Khelaifi no oculta su preocupación: “Es algo que me da vueltas en la cabeza todas las noches. Estamos buscando un futuro gran delantero, incluso en los equipos juveniles a lo largo de toda Francia. Cuando llegamos el club apenas tenía dos o tres ojeadores. Hoy, contamos con cinco al interior del país y dieciséis repartidos por todo el mundo. Queremos seguir apostando en esta forma de encontrar talentos, que ya nos ha reportado nombres como Lucas Moura, Verratti y Marquinhos”.

Para finalizar, el timonel de los parisinos señaló que su gran proyecto, como presidente de la institución, es construir el mejor centro de entrenamiento del mundo: “Es la idea que más me apasiona. Estamos estudiando tres terrenos y antes de diciembre escogeremos el definitivo. Me he tomado mi tiempo porque no me quiero equivocar, este proyecto es muy importante para el futuro del PSG. He mirado cuidadosamente lo que han hecho equipos como el Real Madrid o el Barcelona en esta materia y mi objetivo es construir el mejor centro de entrenamiento del planeta, porque París se lo merece".