Portugal - Albania: comienza el camino a Francia 2016

Las selecciones de Portugal y Albania se enfrentan este domingo 7 de septiembre en la primera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2016. Será el primer partido después de la precoz eliminación de la selección de Paulo Bento, cuestionado en el pasado mundial de Brasil. Portugal es favorita para el partido debido a la debilidad del conjunto del este de Europa. Prueba de ello es su balance histórico: de las cinco veces que se han enfrentado ambas selecciones, Albania solo pudo lograr el empate en una ocasión, perdiendo en cuatro ocasiones. La última vez que ambos combinados se vieron las caras fue en 2009. En aquella ocasión, el encuentro disputado en el país bañado por el mar Adriático terminó con la victoria de Portugal en el último minuto por 1-2.

Revolución en la selección das quinas

Tras la eliminación de Brasil 2014 era previsible un cambio. Muchos pedían que fuese también desde el cuerpo técnico, pero parece que finalmente Paulo Bento seguirá hasta la Eurocopa, cumpliendo así su contrato. Así pues, Bento, consciente de la presión mediática, introdujo cambios en la convocatoria y presumiblemente también hará lo mismo en el once.

La baja más destacable es la del actual Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. Será una baja muy sensible, pero jugadores como Vieirinha o Bruma pueden ocupar su puesto. Otros de los futbolistas que causan baja en la convocatoria son Beto, Bruno Alves, Rúben Amorim, Rafa, Varela, Hugo Almeida y Hélder Postiga, de los que sólo los tres primeros se encuentran lesionados. Varela y Hélder no están en condiciones de jugar dado que no entrenaban con su equipo y se les buscaba una salida del club. En cuanto a Almeida, no entra en la convocatoria ya que no tiene equipo.

El descarte más sorprendente fue Rafa. El jugador del Braga es uno de los más importantes en su club y parecía estar ya por delante de Vierinha en las preferencias de Bento. Finalmente, el jugador entró en la convocatoria de la Sub-21. Se desconoce si Rui Jorge, seleccionador Sub-21, estuvo implicado en su no convocatoria con la absoluta. A pesar de no ser llamado por Bento en esta ocasión, está llamado a ser uno de los jugadores más importantes en este proceso de renovación de la selección.

Se esperan cambios en el once de Bento

Con variaciones en la cabeza de Bento pero sin la idea de cambiar el esquema, se pueden anticipar los nombres propios que están llamados a realizar esta pequeña revolución: Luis Neto, William Carvalho, Adrien Silva, Vieirinha o André Almeida . El primero lleva tiempo siendo el central suplente después de llevarse por delante a jugadores como Rolando, Sereno o Ricardo Costa. Ahora con Bruno Alves lesionado y en los últimos coletazos de su carrera, Neto puede afianzarse como titular.

El segundo pasó de estar cedido en el Círculo de Brujas belga hace dos temporadas a ser la revelación de la última temporada en Portugal. Esto le llevó a ser convocado para el Mundial, pero solo fue titular en el último partido ante Ghana. Con tan solo 22 años, William es ya uno de los mejores jugadores del Sporting y probablemente ocupará el puesto de Miguel Veloso, siendo el mediocentro más posicional y yendo a buscar en balón cerca de los centrales, siendo el nexo con los mediocentros más creativos.

Si no se puede decir que William es el mejor del Sporting es por culpa de Adrien Silva, el mediocentro de corte más creativo. A pesar de no ser tan fuerte como William es un gran recuperador, así como lanzador a balón parado. Incomprensible que aún no haya debutado con la absoluta, pero con gran probabilidad lo hará mañana sustituyendo a Meireles.

Por último, Vieirinha es un interior vimaranense que lleva siendo opción habitual del seleccionador, será titular y no sería descabellado pensar que le podría quitar el puesto a Nani o sustituir a Cristiano Ronaldo mientras se recupera de su lesión.para después ser este quien ocupe la punta de ataque. A pesar de ello, no tuvo demasiada participación en el Mundial del pasado verano.

También cabe destacar la presencia en la convocatoria de André Almeida. El jugador del Benfica tiene la virtud de la polivalencia: ha jugado de lateral por ambos costados y de pivote, aunque quizás sea eso lo que no termina de convencer a Bento. Podría entrar por João Pereira.

El calvario de Cristiano Ronaldo

2 de abril de 2014. Real Madrid 3-0 Borussia Dortmund. Minuto 80 de partido. Casemiro está preparado para saltar al terreno de juego. En la tablilla se mostró el número siete y el madeirense se retira preocupado. En rueda de prensa, su entrenador confirma una lesión. Ya han pasado cinco meses y Cristiano Ronaldo sigue sin parecer el mismo que ganó el Balón de Oro. Cinco meses en los que ha disputado tres trofeos y sólo ha ganado uno. Cinco meses que hacen presagiar que ya nunca volverá a ser aquel jugador capaz de desbordar a cualquier defensor con un regate imposible, de hacer un sprint de 80 metros a falta de segundos para el pitido final, de ser aquel que hizo que el Madrid desembolsara al Manchester United 94 millones por su pase.

El canterano del Sporting CP ha decidido que Paulo Bento no cuente con él para esta primera jornada debido a que quiere aprovechar el parón liguero para seguir su puesta a punto. Salvo en la Supercopa de Europa, no se le ha visto mucho al crack portugués, ya que en la Supercopa nacional no participó todo lo que el deseaba por esas molestias. Puede ser preocupante la lesión de Cristiano, ya que al capitán de la Seleçao no le hace mucha gracia perderse los partidos de su país.

El rival

Albania es un país bañado por el mar Adriático que tiene apenas tres millones de habitantes. Dada la cercanía con Italia, algunos de sus jugadores militan en la Serie A, como el portero Etrit Berisha o el central Lorik Cana, ambos militantes de la Lazio. De hecho, de allí es su técnico, Giovanni de Biasi.

Si sigue como en los últimos partidos, Albania jugará con un 4-2-2, con Abrashi y Kace en el centro, aunque no sería de extrañar que al enfrentare a un equipo mucho más superior saliera al campo con un 4-5-1 o un 5-4-1, en busca de guardarse las espaldas, más aún jugando fuera de casa. También habrá que presentar especial atención a Elseid Hysaj, lateral izquierdo de gran recorrido y titular con su club, el Empoli italiano. Todo esto con sólo 20 años. En el centro de la zaga jugarán Lorik Cana y Debatik Curri mientras que en punta jugará el veterano Salihi, con Vajushi yendo más atrás a buscar la creación de juego.

Sería una sorpresa mayúscula que Albania se llevara la victoria o un empate en el enfrentamiento ante Portugal, pero más sorprendente sería que los albaneses tuvieran opciones de clasificación para la Eurocopa 2016, a pesar de que ha sido ampliada de 16 a 24 participantes.

Convocados

Portugal: Rui Patrício, Anthony Lopes, Eduardo, Pepe, Neto, Antunes, André Almeida, Fábio Coentrão, João Pereira,Ricardo Costa, Ruben Vezo, João Moutinho, William Carvalho, Miguel Veloso, Raul Meireles, André Gomes, Pedro Tiba, Adrien Silva, Bruma, Nani, Éder, Vieirinha, Ricardo Horta, Ivan Cavaleiro.

Albania: Etrit Berisha, Orges Shehi, Ansi Agolli, Lorik Cana, Debatik Curri, Elseid Hysaj, Emir Lenjani, Andi Lila, Mergim Bhikha, Amir Abrashi, Ervin Bulku, Kace Ergys, Fuente Kukeli, Jaca Taulant, Emiliano Vila, Bekim Balaj, Sokol Cikalleshi, Shkelzen Gashi, Jahmir Hyka, Edmond Kapllani, Roshi odisea, Hamdi Salihi, Armando Vajushi.

Posibles onces