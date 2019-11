Rúben Neves, la joya del FC Porto

La existencia de Rúben Neves era completamente desconocida por la mayoría hasta hace unas semanas. El futbolista del FC Porto jugaba en las categorías inferiores el año pasado y alguna vez disputó algún que otro partido con el juvenil, pero nunca llegó a jugar en el Porto 'B' y ni mucho menos en el primer equipo.

Pero todo eso cambió con la llegada de Julen Lopetegui al banquillo portista. El técnico español, muy acostumbrado a entrenar a futbolistas jóvenes, confió en el mediocentro y le convocó para hacer la pretemporada con el primer equipo. Sorprendió bastante la seguridad con la que jugaba y las buenas decisiones que tomaba, parecía que era un futbolista con experiencia. Ver un jugador tan joven cometiendo tan poco errores y tomando siempre la decisión acertada no es muy habitual, y por eso los aficionados del Oporto se imaginaron que volverían a ver a Rúben Neves más veces durante el año disputando algún que otro partido con el primero equipo.

Lo que no se imaginaba ni el propio jugador era lo que iba a suceder en el debut del equipo portugués en liga. Lopetegui sorprendió a todos al convocar a Rúben Neves para el partido, pero no se quedó ahí la cosa, porque el ex seleccionador sub-21 de España acabó por colocar al luso en el once inicial del encuentro y así, de la nada, Rúben Neves se convirtió en el jugador más joven del Futebol Clube do Porto en ser titular en la liga portuguesa con solamente 17 años, 5 meses y dos días.

El mediocentro quiso debutar a lo grande y sobre el minuto once recibió un despeje de la defensa rival tras un córner y sin pensarlo, de primeras, golpeó a puerta marcando su primer gol con la camiseta portista en su primer partido, lo que le convirtió en el más joven en hacerlo. La afición se volvió loca, estaban ante la futura estrella del su club.

Tanto convenció el canterano del club portugués que Lopetegui le convocó para el partido de ida del play-off de la UEFA Champions League y, sorprendiendo a todos de nuevo, el futbolista nacido en Mozelos fue titular. Una titularidad que le valió para romper otro record y es que, al ser titular contra el Lille, Rúben Neves se convirtió en el jugador portugués más joven en debutar en la Champions League, batiendo el record que antes tenía Cristiano Ronaldo.

En la segunda jornada de liga y en la vuelta del play-off también fue titular Rúben Neves, y es que parece que el joven jugador se ha hecho un hueco en el once del club de toda su vida. Veremos si en los grandes partidos Julen Lopetegui confía en él, lo cierto es que seguridad, confianza y calidad no le faltan. Habrá que estar atento para ver cómo evoluciona el jugador, lo normal es que siga como uno de los convocados habituales pero será muy difícil verle jornada tras jornada en el once titular.