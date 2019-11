Resultado Manchester United - Queens Park Rangers en la Premier League

19:00. Esto ha sido todo por hoy, gracias por elegir VAVEL.com para seguir una de las mejores competiciones del mundo, la Premier League. ¡Hasta la semana que viene!

18:53. Partidazo de Di Maria en su estreno en Old Trafford, anotando un gol y asistiendo a Herrera en otro. Debut de Falcao, que tuvo una oportunidad que desbarató Green.

18:51. El Manchester United se puso en 'modo apisonadora' y no tuvo compasión de un Queens Park Rangers que no hizo absolutamente nada para que el símbolo del partido cambiáse. Les cayeron cuatro, pero podían haberle caído otros cuatro de no ser por Green.

90+3' ¡¡FINAL!! Manchester 4-0 Queens Park Rangers.

90' Januzaj casi hace el quinto!! Pase atrás de Van Persie, Falcao no llega y es Januzaj el que dispara encontrándose con el portero. Se añaden 3 minutos.

88' Disparo de Rooney desde muy lejos que llega muy blanda a manos de Green. Esto está llegando al final.

84' La ha tenido Falcao!!! Disparo de larga distancia de Blind que rechaza el guardameta, y ante la pasividad de la defensa del QPR, el colombiano llega al balón y dispara topándose de nuevo con Green.

82' Sale del campo Di Maria y entra Januzaj. Ovación para el argentino tras jugar su primer partido en casa.

80' Poco (o nada), le está llegando el balón al tigre Falcao, que no está interviniendo mucho en sus primeros minutos en Old Trafford.

77' Vargas fuera!! Error de Blackett que la deja pasar y llega el chileno al balón, dispara y se va a la derecha de De Gea. Dos ocasiones del QPR, dos erreres en defensa del United.

76' Menos de 15 minutos para el final y el partido ha cogido una tónica lenta, el Manchester United tocando y el QPR aguantando.

73' Último cambio en el QPR, sale del partido Sandro, lesionado, y entra Henry.

71' Van Persie fuera! Pase de Falcao a media altura para Robin en el centro del área, dispara fuera de portería y se queja de un posible penalti. No hubo nada.

69' Dinamita pura en ataque tiene el Manchester United ahora mismo con Van Persie, Rooney y Falcao. Sin olvidarnos de Di Maria.

67' Doble cambio en el United, salen Rafael y Mata y entran al terreno de juego Valencia y..... Falcao!!! 25 minutos para ilusionar tiene el colombiano.

66' Disparo de Kranjcar fuera!!

64' Pase con el exterior de Di Maria para Van Persie que remata en el aire y atrapa Green. Fabuloso el argentino!

61' Remate de Caulker en un centro de esquina para el QPR, lo único que ha tenido el equipo londinense hasta ahora.

58' Cambio en el QPR, entra el chileno Vargas por Austin.

57' Asistencia de Di Maria desde la banda izquierda, en lo que parecía un intento de disparo, que llega a Mata en el centro del área y la pone por arriba de Green. 4-0.

57' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MATA!!!!

55' Galopada de Traore hasta el borde del área, pero se encuentra con Evans, que despeja lejos de la meta de De Gea.

52' No llega el cuarto de milagro!! Rafael la pone al centro del área, donde la coge Mata solo, se la pasa a Rooney que no se la espera y no logra controlar. CALIENTA FALCAO!!

49' En dos minutos, Traore ha hecho por su equipo lo que todos ellos juntos en toda la primera parte.

47' Roba Traore en el mediocampo, corre hacie el área y se la pasa a Kranjcar para que este dispare desde media distancia. Rechaza De Gea con el pie.

45' Se marchó Hill y entró Traore en el QPR. Mismos en el United.

45' ¡¡¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!!!

17:55. Mucho tendrá que remar el Queens Park Rangers si no cambia su modo de juego, no solo para reducir ventajas con el Manchester United, sino para no ser uno de los candidatos a descender al final de temporada.

17:50. Perfecto Di Maria, participando mucho y siendo gran ayuda para sus compañeros. Se prevee un futuro glorioso para el fideo en Manchester si sigue a este nivel.

17:48. Ahora si se parece el Manchester United a lo que todo el mundo espera de ellos. Inconmensurables en defensa, mediocampo y ataque. Dominio total del encuentro ante un inofensivo QPR que perderá salvo ecatombe.

45+2' ¡¡DESCANSO EN OLD TRAFFORD!!

45' Se añaden dos minutos de tiempo extra.

43' Pase de Herrera dentro del área, Rooney se la acomoda con la derecha y dispara ajustado al palo derecho de Green. 3-0

43' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ROONEY!!!

41' Centro con rosca de Di Maria al que no consigue llegar por muy poco Rooney. Enorme el argentino.

40' Juega Kranjcar por el centro en un intento de ataque por parte del QPR, pero se queda ahí, en el intento.

37' El Manchester United encarrila el partido con este segundo tanto de Ander. Dominio de los diablos rojos, que tienen el partido totalmente controlado.

35' Galopada de Di Maria por banda izquierda, se la pasa a Rooney al borde del área, que la pone atrás para que Herrera dispare y la meta entre los tres palos. 2-0

35' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANDER HERRERA!!!!

32' ¡Casi empata el QPR! Mala salida de De Gea fuera del área, donde Phillips coge el balón pero al disparar se encuentra con Evans. Susto para el United.

30' Centro de Di Maria por banda izquierda que remata Van Persie alto!

26' Conexión española Mata - Herrera al borde del área que desbarata Sandro.

23' Falta de Hill lejos del área que centra Di Maria y el balón se envenena, no toca en nadie y entra en la portería!! Gol del argentino en su debut en Old Trafford. 1-0.

23' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DI MARIA!!!!!!

22' Centro de Di Maria directamente a las manos de Green. Minutos de control por parte del Mancchester United.

19' Inoperante el QPR en ataque, que pierde todos los balones sin conseguir dar tres pases seguidos.

16' Centro de Rojo para Van Persie que se la quita a Herrera cuando iba a rematar a gol! Buena jugada del argentino.

13' Esta vez el aliado de Van Persie fue Rafael, al que le puso un balón en largo por la banda derecha que acabó con un centro rechazado por Caulker.

12' Combinación entre Herrera y Van Persie en la frontal del área que termina con un disparo del delantero a la espalda del defensa.

10' Son los red devils los que llevan la batuta del partido, con jugadas por las bandas a cargo de Di Maria y Rafael.

7' Disparo de Mata arriba!! Pase de Herrera al borde del área que consigue empalar el asturiano, sin fortuna. Dominio total del Manchester United.

6' Saque de esquina que bota Di Maria muy pasado. Sacará Green de puerta.

5' Muy activo Di Maria estos primeros minutos de partido, ofreciéndose y tocándola.

3' Centro de Mata desde la izquierda que le cae a Rooney en el área y no consigue controlar.

2' Ha salido con mucha fuerza el Manchester United, que recupera el balón en cuanto lo pierde.

1' Pita Phil Dowd y.... ¡¡¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!!!

16:55. ¡Saltan los protagonistas al terreno de juego!

16:42. Van Gaal tiene el único objetivo de remontar la situación del club tras el mal inicio de liga. Queens Park Rangers, por su parte, querrá confirmar su mejora.

16:30. Suplentes. Manchester United: Lindegaard, Shaw, Fletcher, Januzaj, Valencia, A Pereira, Falcao. QPR: McCarthy, Traore, Onuoha, Henry, Vargas, Zamora, Taraabt.

16:11. En el QPR, Ferdinand ante su ex equipo, con Sandro debutando al timón del equipo junto con Kranjcar, y tripleta en ataque con Phillips, Austin y Hoillett

16:10. Radamel Falcao tendrá que esperar para jugar sus primeros minutos con la elástica del Manchester United. Debutan Blind y Rojo en Old Trafford.

16:05. Queens Park Rangers

16:05. Manchester United

16:05. Ya tenemos alineaciones! Falcao SUPLENTE.

16:00. Así luce Old Trafford a 60 minutos del comienzo

15:48. El último enfrentamiento fue en la jornada 27 de la campaña 2012/2013 y tuvo como resultado un 0-2 para los red devils, con goles de Giggs y Rafael.

15:46. Atentos a: los que pueden ser los primeros minutos del tan ansiado debut de Falcao por parte del Manchester United y a las llegadas de Mata y Di María. Y del QPR atentos a: Barton, que fue uno de los pocos que se salvó contra el Tottenham y a Sandro, última incorporación para el mediocampo.

15:45. Por parte del QPR, un viejo conocido del Manchester United, Rio Ferdinand, declaró que: "Es un viejo cliché, pero es el club más grande, por encima de los demás", refiriéndose a su antiguo club.

15:42. Entre las declaraciones que se han hecho entre semana previas al partido, destacamos las palabras de Van Gaal, que habló de las dudas surgidas en los partidos anteriores. "Yo creo en este proyecto. Creo que el Manchester United es el mejor club para mi estilo de juego y estoy seguro de que este periodo en el futuro será muy bueno para nosotros"

15:38. El Manchester United parte como claro favorito, no solo por jugar en casa, sino porque las estadísticas hablan por si mismas, y es que, de 42 enfrentamientos ligueros entre los equipos, 26 los ha ganado el Manchester United, 10 han sido empates y solamente 6 han ido a parar a manos del QPR.

15:35. La pasada jornada, el QPR, cayó con estrépito ante el Tottenham Hotspur por 4-0, en un partido para olvidar en el que no les salió nada.

15:34. El QPR, por su parte, ocupa la decimosegunda posición de la tabla con tres puntos, tras un bagaje de dos derrotas y una victoria.

15:33. La jornada anterior, Manchester United y Burley empataron a cero en un partido insulso y sin ritmo que ahondó en la mini crisis de los red devils.

15:30. ¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Manchester United vs QPR , perteneciente a la 4ª jornada de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en Old Trafford a partir de las 16:00 horas.