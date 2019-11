Arsenal - Manchester City: el hambre contra las ganas de comer

Tras el parón por los compromisos internacionales, regresa la Premier League y lo hace con un atractivo duelo en el Emirates Stadium entre el Arsenal y el Manchester City para abrir la cuarta jornada. El séptimo y el cuarto clasificado, respectivamente, se vuelven a citar después de la última ocasión en la final de la Community Shield, en la que los gunners barrieron sin compasión a los citizens (3-0) en el estadio londinense de Wembley y sumaron el primer título de la temporada y el decimotercero de Arsène Wenger en el club.

En los visitantes, aún escuece aquella estrambótica derrota hace apenas un mes y creen que ganar a domicilio no sólo sería un golpe al enemigo sino también lograr los tres puntos ante un rival directo. Por su parte, los de Londres aspiran a mantener su imbatibilidad en este inicio de campaña y afrontar así con más confianza el duelo del martes ante el Borussia Dortmund en la UEFA Champions League.

El Arsenal, una victoria y dos empates

Los londinenses quieren volver a reencontrarse con la victoria después del traspié ante el Leicester City (1-1), equipo recién ascendido, y la anterior firma de tablas frente al Everton (2-2) de Roberto Martínez en Goodison Park. Quedando lejos los tres puntos conseguidos en la primera cita de la temporada ante el Crystal Palace (2-1), los locales ansían mantener el buen rumbo para encandilar a una afición necesitada de títulos e incomodada por tantos infortunios. Por ello, se espera que el rendimiento de fichajes como Danny Welbeck o Alexis Sánchez sea notable y que otros como Aarom Ramsey, Jack Wilshere o Mesut Özil estén al mejor nivel.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini vivirá una semana intensa y exigente ya que no solo jugarán frente al Arsenal, sino que también se verán las caras con el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga, en la Liga de Campeones y con el Chelsea, líder de la Premier junto al Swansea City, el próximo domingo en el Etihad Stadium. Sin tiempo para las relajaciones, en el Manchester no piensan en otra cosa que no sea el triunfo después del varapalo que supuso perder en casa contra el Stoke City (0-1) la pasada jornada y conscientes de que si quieren revalidar el título es necesario "aprender de los derrotas", tal y como advirtió el galo Bacary Sagna.

Ramsey, duda hasta última hora

Una de las grandes ausencias en el partido será la del atacante galo Olivier Giroud, que no volverá a competir al máximo nivel hasta finales de diciembre o principios de enero tras ser operado de una lesión en la tibia. De esta forma, el chileno Alexis Sánchez tiene muchas papeletas de ser el delantero titular y tanto Alex-Oxlade Chamberlain como Santi Cazorla podrían acompañarle para completar el ataque gunner. Asimismo, el centrocampista Aaron Ramsey parece que no tendrá problemas para jugar después de superar un esguince de tobillo derivado del encuentro que jugó con Gales el lunes ante Andorra (1-2). Por su parte, Theo Walcott no estará disponible hasta dentro de dos o tres semanas cuando ya esté plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en enero y sí Mesut Özil una vez superadas las molestias que arrastraba en el tobillo y que le impidieron jugar con Alemania.

En el Manchester, la preocupación para Manuel Pellegrini es no poder con Stevan Jovetic después de que se lesionara durante un entrenamiento con Montenegro, previo al encuentro de clasificación para la Eurocopa 2016 ante Moldavia (2-0). El técnico del City es sabedor de que el atacante montenegrino, que ya suma dos goles en la Premier, es fundamental en la zona ofensiva y confiaba en poder alinearlo en el Emirates Stadium. Tampoco ha entrado en la convocatoria el brasileño Fernando Reges, que estará un par de semanas de baja por unos problemas musculares. Aun así, el argentino Pablo Zabaleta sí que estará apto para ser de la partida tras recuperarse de un traumatismo en la rodilla derecha como consecuencia de una entrada del gunner Lucas Podolski en el amistoso que enfrentó el miércoles pasado a Alemania y a Argentina (4-2).

Arsène Wenger no se fía del City

El entrenador del conjunto londinense insistió que el partido no será definitivo para las aspiraciones del club pero sí servirá para ganar "credibilidad y confianza". "Nosotros tenemos ahora la oportunidad de mostrar que hemos crecido como equipo, que estamos más maduros y listos para la lucha", comentó en rueda de prensa. A su vez, dejó claro que "la presión es grande" pero no una excusa para no rendir lo mejor posible. "Tuvimos un inicio decente en la Liga, pero perdimos algunos puntos. Ahora disponemos de la oportunidad de jugar en casa y obtener tres puntos", aseguró.

Por otro lado, el jugador del Manchester Pablo Zabaleta está seguro que la imagen que darán en Londres será muy diferente a la ofrecida en la Community Shield. "Fue el primer partido de la temporada y no teníamos a toda la plantilla lista tras el verano. Somos un equipo mucho más fuerte que hace un mes y seguiremos mejorando y volviendo a nuestro juego a medida que avancen los partidos”, valoró. Además, el sudamericano recordó que será "complicado" ganar pero no imposible porque están capacitados para hacerlo. “Han mejorado su plantilla y han traído grandes jugadores para luchar por el título, pero nosotros buscamos recuperarnos tras perder ante el Stoke e iremos allí a por los tres puntos”, finalizó.

El Emirates Stadium, territorio hostil

Cabe recordar que el Arsenal y el City se han enfrentado en un total de 185 ocasiones, siendo 158 en el campeonato liguero, dos en la Community Shield, ocho en la Carling Cup (ahora Capital One Cup), tres en la FA Cup y 14 en la Championship. De todas ellas, los locales han logrado un total de 94 triunfos frente a los 49 de los visitantes. El resto, cuarenta y dos empates. Si solo se tienen en cuenta los disputados en la Premier League, el conjunto gunner parte también como favorito gracias a las 81 victorias contra las 38 de los de Manchester.

Más allá de la última cita entre los dos equipos en la Community Shield, los citizens no han perdido en sus dos visitas más recientes al Emirates Stadium: un empate (1-1) la temporada pasada y una victoria (0-2) en la 2012-2013 gracias a los goles del británico James Milner y del bosnio Edin Dzeko. Por su parte, los de Arsène Wenger no saben lo que es ganar al City en su feudo en Liga desde la campaña 2011-2012, cuando un tanto de Mikel Arteta en la recta final del encuentro dejó en bandeja al United el título de la Premier. Este sábado, podrá redimirse ante un rival que también busca venganza.

