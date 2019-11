Resultado Bayern de Múnich - Stuttgart en la Bundesliga 2014 (2-0)

18:05. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión del Bayern de Múnich - Stuttgart. Quédese pendiente ya que en breves minutos se viene la crónica del encuentro y de cada uno de los partidos de esta jornada 3 de la Bundesliga, acá en VAVEL.

18:00. Goles del partido.

17:55. Las estadísticas del partido fueron las siguientes:

Bayern de Múnich Estadísticas Stuttgart 67% Posesión de Balón 23% 85% Efectividad de Pases 63% 594 Pases completados 195 14 (8) Tiros (A puerta) 7 (0) 15 Faltas 18 6 Córners 6 2 Fueras de Lugar 3

17:50. Esta victoria se convierte en la duodécima vez consecutiva que el Bayern se impone ante el Stuttgart. La racha negativa del equipo visitante también se expande a llevar siete partidos seguidos sin anotar en casa del Bayern.

17:45. Xabi Alonso volvió a cumplir con creces su papel dentro de la cancha. Guió el juego, puso el ritmo de cada tiempo de partido, repartió pelotas, recuperó balones y se convierte en un auténtico lplíder dentro de la cancha.

17:41. Frank Ribéry regreso con gol al Allianz Arena y al Bayern de Múnich. El francés, aquejado por las lesiones, ingresó por Mario Götze, autor del primero, para firmar, al 85', el 2-0 final en el marcador. Tuvo la oportunidad de marcar doblete, pero Rüdiger salvó sobre la línea en el último minuto.

17:38. Seguiremos al pendiente de la evolución de Holger Badstuber, quien salió lesionado sobre el final del primer tiempo, quejándose de su muslo izquierdo.

17:35. Con esta victoria, el Bayern de Múnich llega a 7 unidades en 3 jornadas de la temporada actual. Esta victoria los ubica con igualdad de números que el Bayer Leverkusen en lo más alto de la tabla general.

17:32. Los jugadores del Bayern celebran con su público la victoria que los acerca al liderato de la tabla general.

FINAL DEL PARTIDO!!! Victoria bávara de 2-0 (Götze 27'; Ribéry 85') sobre el Stuttgart en Allianz Arena. Buena victoria del equipo de Pep.

92'. RÜDIGER SALVA SOBRE LA LÍNEA!!!

92'. Balón que le queda largo a Pizarro y Ulreich atrapa oportuno

91'. Centro de Lahm que Rüdiger manda a córner

90'. Tarjeta Amarilla para Kostic

89'. Pase filtrado de Müller a Pizarro, pero el árbitro sanciona falta sobre el atacante alemán

88'. Pase filtrado que le queda largo a Ribéry

86'. Cambio en el Bayern de Múnich. ENTRA Pizarro - SALE Lewandowski

85'. Centro pasado de Sakai que Bernat manda a córner

84'. GOOOL DE FRANK RIBÉRY!!!! Pase magistral de Lewandowski y Ribéry define por debajo de Ulreich

82'. Maxim baja el balón pero Neuer atrapa sin problemas

81'. Falta sobre Ribéry. Dante queda tendido en el campo desde la jugada anterior

81'. Falta sobre Lahm

80'. Cabezazo desviado de Rüdiger

80'. Cambio en el Stuttgart. ENTRA Maxim - SALE Leitner

79'. Disparo de Alaba a las manos de Ulreich

78'. Falta sobre Philipp Lahm

77'. Falta sobre Müller

76'. Pase filtrado de Alonso que no encuentra a Alaba

74'. Disparo de Gruezo que choca en la defensa bávara

73'. Disparo de Müller que se desvía en Lewandowski

72'. Centro de Ribéry que no pesca nadie y se va por línea final

71'. PALO DOS VECES!!!! Disparo e Xabi Alonso al palo y, luego, Lewandowski la manda también al palo

69'. Disparo lejano de Werner que se va desviado

67' Cambio en el Stuttgart. ENTRA Gruezo - SALE Gentner

67'. Cambio en el Bayern de Múnich. ENTRA Ribéry - SALE Götze

66'. Disparo raquítico de Alaba que atrapa Ulreich sin problema

65'. Centro de Müller que Schwaab manda a córner

65'. Se duerme Müller y Kostic le gana la oportunidad

63'. Lewandowski no puede girar y Ulreich le anticipa el esférico

61'. Tarjeta Amarilla para Xabi Alonso por falta desde atrás sobre Harnik

60'. Rebotes en el área que el Bayern no logra conectar

59'. Disparo desviado de Alaba tras una gran acción individual de Gaudino

57'. Calienta Sebastian Rode

57'. Falta de Alonso

56'. Caliente Ribéry y el palco lo ovaciona

55'. Götze que no logra controlar en el área

54'. Penetración de Bernat que Schwaab logra contener sobre lo último

53'. Volea de Lewandowski tras un gran control individual que se va arriba de la puerta de Ulreich

52'. Centro de Alaba que Müller no alcanza a conectar frente a Ulreich

51'. Pase largo del Stuttgart que controla Dante

50'. Córner en favor de Stuttgart tras una gran jugada de Kostic

49'. Centro peligroso de Kostic que Harnik no alcanza a pescar

48'. Falta de Gaudino sobre Leitner

47'. Falta sobre Boateng. El Bayern juega ahora con línea de 4 en el fondo, con Boateng y Dante como centrales

46'. Pase largo de Alonso que se va por línea final

46'. Balón largo para Lahm que no llega el capitán alemán

FIN DEL PRIMER TIEMPO. Gana el Bayern con gol de Götze

45'. Alonso conecta largo con Müller pero Schwaab corta a tiempo

44'. Corte de Neuer ante el envío largo de Schwaab

43'. Cambio en el Bayern de Múnich. ENTRA Gaudino - SALE Badstuber

42'. Gran penetración de Sakai pero Boateng corta a tiempo.

41'. Guardiola ordena el movimiento. Se prepara Gaudino

41'. Badstuber se duele de su tobillo en el césped

39'. Fuera de lugar de Lewandowski

38'. Fuera de lugar de Harnik

37'. Centro de Müller que rebota en Sakai y luego centro largo de Alaba que no encuentra ni a Müller ni a Lewandowski

36'. Rüdiger alcanza a corter el intento de Müller

35'. Pase largo de Dante que no alcanza a llegar para Lewandowski

34'. Falta en ofensiva de Boateng

33'. Falta de Dante

32'. Balón largo para Lewandowski que atrapa Ulreich

31'. Falta sobre Leitner

31'. Jugada individual de Götze sobre la línea pero el balón termina por salir

30'. Cabezazo desviado de Rüdiger

29'. Cabezazo de Ibisevic que Boateng rechaza a córner

28'. Falta de Lahm sobre Leitner

26', GOOOOLLLL DEL BAYERN DE MÚNICH!!! Cobro de Alonso que rebota en el área y Götze, tras una gran jugada individual, dispara de pierna derecha y marca un gol de primer nivel

25'. Falta de Romeu sobre Bernat. Tarjeta Amarilla para el volante defensivo.

24'. Neuer sale del área para cortar la jugada ofensiva del Stuttgart

23'. Intento de Lewandowski por acomodarse pero Klein corta la acción

22'. Centro pasado de Lahm que se escaba por línea final

21'. Túnel perfecto de Badstuber sobre Ibisevic. La tribuna lo ovaciona

20'. Corte fuerte de Badstuber que se sanciona como falta

19'. Pared entre Götze y Müller que corta Romeu

17'. Cabezazo de Rüdiger que pasa cerca

16'. Combinación entre Müller y Alaba que no prospera

15'. Balón largo de Alonso para Müller que la baja pero nadie llega al remate

14'. TAPADÓN DE ULREICH!!! Centro de Boateng que cabecea Müller y Ulreich hace un paradón de lujo para enviar a córner

14'. Disparo de Götze que tapa Ulreich

13'. Falta de Dante sobre Ibisevic

12'. Pase de Boateng que llega fácil a Sven Ulreich

11'. Intento de contragolpe del Bayern que corta bien Rüdiger

10'. Balón filtrado de Lahm para Lewandowski pero Ulreich sale oportuno al corte

9'. Error en la salida de Xabi Alonso que controla Bernat

8'. Falta de Leitner sobre Götze

7'. Götze lo intenta en la individual pero Klein se recupera

7'. Balón largo de Boateng que Müller intenta bajar para Lewandowski pero el balón queda corto

6'. Falta de Ibisevic sobre Dante

5'. Presiona el Bayern y trata de controlar el balón.

4'. Centro de Müller que atrapa Ulreich

3'. Centro largo de Harnik pero se sanciona falta sobre Badstuber

2'. Pase filtrado de Klein que Lahm manda por la lateral

1'. Primera llegada peligrosa del Stuttgart con Klein desde la derecha, pero el corte oportuno de Dante evita el peligro.

15:30 Los jugadores ya estan en los actos de protocolo. El partido está por comenzar

15:28. Se viene la emoción de la Bundesliga en el Allianz Arena!!!

15:25. Los jugadores ya calientan en el terreno de juego. Quedan solo cinco minutos para que de comienzo una jornada más en Allianz Arena.

15:20. El ambiente calienta en Allianz Arena. Quedan solo 10 minutos!!!

15:15. Por su parte, según la Bundesliga, el Bayern de Múnich se para de la siguiente manera:

15:10. Este es el detalle del once titular el Stuttgart segun el twitter oficial de la Bundesliga:

15:05 Por su parte, Armin Veh y el Stuttgart tendrán en el banco de suplentes a: Kirschbaum, Haggui, Niedermeier, Gruezo, Kostic, Rausch, Maxim.

15:00 En el banquillo, Pep Guardiola y el Bayern de Múnich contarán con: Starke, Benatia, Gaudino, Ribery, Rode, Shaqiri, Pizarro

14:55. El Stuttgart alista su asalto al Allianz Arena. El partido esta por comenzar

14:50. Por su parte, el Bayern de Múnich sale de la siguiente manera:

14:45. El Stuttgart se para en el Allianz Arena con el siguiente once titular:

14:40. Thomas Müller, quien celebra este día su 25° cumpleaños, arriba al Alianz Arena. En breve las alineaciones.

14:33. El vestuario del local está preparado. En breve daremos a conocer las alineaciones.

14:25. La fecha 3 de la Bundesliga comenzó con un empate a 3 entre el Bayer Leverkusen, actual líder, y el Werder Bremen. Los partidos se completan de la siguiente manera:

14:15. Volviendo a la serie particular, el último enfrentamiento en que el Stuttgart fungió como local terminó en un 1-2 agónico para el Bayern de Múnich. Ibisevic abrió la cuenta para los locales, pero, in extremis, Pizarro y Thiago, con un golazo, firmaron la victoria bávara.

14:12. El encargado de impartir justicia en este partido será Thorsten Kinhöfer.

14:05. Dentro de sos últimos enfrentamientos, destaca el realizado un 1 de Junio de 2013, en el marco de la Gran Final de la DFB Pokal. En dicho encuentro, los bávaros derrotaron 3-2 al Stuttgart, con goles de Thomas Müller y doblete de Mario Gómez. Harnik marcó doblete para el descuento.

14:02. En los últimos cinco enfrentamientos, el Bayern de Múnich ha resultado vencedor sin dar tregüa al Stuttgart. A continuación, el detalle de cada uno de esos encuentros:

Competición Resultado Bundesliga FC Bayern München 1 - 0 Stuttgart Bundesliga Stuttgart 1 - 2 FC Bayern München DFB Pokal FC Bayern München 3 - 2 Stuttgart Bundesliga Stuttgart 0 - 2 FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München 6 - 1 Stuttgart

13:55. Por su parte, Armin Veh no podrá contar con Mohammed Abdellaoue y Daniel Ginczek, dejando toda la carga ofensiva bajo la responsabilidad de Ibisevic.

13:52. Para este partido, el Bayern sigue con las bajas de Bastian Schweinsteiger, Thiago Alcántara y Rafinha, además de la ya conocida baja de Javi Martínez. Frank Ribéry entreno esta semana con el grupo pero aún no está listo, por lo que su regreso deberá esperar unas semanas más.

13:48. Atentos a: Sven Ulreich. El guardameta alemán tendrá que ser determinante si su equipo quiere sacar un positivo de Allianz Arena. Ulreich debe aplicarse a fondo para frenar toda la artillería bávara que, con seguridad, le dará mucho trabajo bajo los tres palos del Stuttgart.

13:45. Atentos a: Robert Lewandowski. Ante el Schalke, el polaco anotó su primer gol en torneo oficial con la camiseta bávara, por lo que espera que su cuenta goleadora comienza a registrar los números que toda la afición espera. Además, viene de marcar cuatro tantos con Polonia en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2016.

13:42. Por su parte, Pep Guardiola ha reconocido que el rival en turno no es nada fácil y que deberán enfocarse al máximo para no recibir más sorpresas en este inicio de liga. "El Stuttgart no es fácil. Confío en los jugadores que están bien. Seguro que mañana cuento con 11 hombres con los que ganaremos, pero no deben dejar de competir al máximo ante este peligroso rival", enfatizó Guardiola en rueda de prensa.

13:35. La producción goleadora en esta serie es algo que, también, esta en favor de los bávaros. El equipo muniqués ha marcado 211 goles ante el Stuttgart y ha recibido 117 anotaciones., registrando una media de 2.09 goles por partido.

13:30. En Bundesliga, ambos clubes se han enfrentado un total de 94 veces, de las cuales, 57 han resultado en victoria bávara y 17 en victoria del Stuttgart. Se han registrado 20 empates a nivel de liga. Cabe mencionar que únicamente en Bundesliga es donde se han producido empates en este duelo histórico.

13:25. La serie histórica entre ambos clubes está ampliamente inclinada en favor de los bávaros. El Bayern de Múnich ha enfrentado en 101 ocasiones al Stuttgart, resultando vencedor en 63 ocasiones y cayendo en tan solo 18 oportunidades. Ambos clubes han firmado un total de 20 empates.

13:20. El Stuttgart viene de caer estrepitosamente 0-2 ante el Colonia. Osako y Ujah pusieron su firma en el marcador con el que Armin Veh vio un oscuro regreso al estadio donde hace años grito éxitos ligueros.

VfB Stuttgart 0 – 2 FC Koln

13:15. Por su parte, el Stuttgart, marcha 16° con apenas un punto en dos fechas de Bundesliga. Los de Armin Veh no han tenido un arranque de temporada fino y les está costando estar relegándose en los últimos puestos de la general.

13:10. El Bayern de Múnich llega a este partido tras un empate agónico ante el Schalke 04 en Gelsenkirchen. Un gol de Lewandowski abrió el marcador, pero, en una acción polémica, Höwedes puso el 1-1 final en un partido donde al Bayern se le notó falto de ritmo y muy flojo en el aspecto físico.

13:00. ¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la transmisión del partido Bayern de Múnich - Stuttgart vivo , correspondiente a la 3° jornada de la Bundesliga 2014-2015, en el regreso a la actividad liguera en Alemania tras el parón por la Fecha FIFA del mes de Septiembre.