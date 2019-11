Brahimi debuta en Champions a lo grande

Si Brahimi ya había maravillado a la afición del Oporto en los primero encuentros de liga, hoy acabó por enamorarlos con su juego y goles. El argelino fue el mejor del partido sin lugar a duda, dejó una actuación para la historia al covertirse en el primer jugador argelino en marcar un hat-trick en su debut en la UEFA Champions League además de ser el primer jugador del FC Porto en hacerlo.

Mientras sonaba el himno de la Champions en el Estadio do Dragao antes del encuentro ningún espectador que estaba en la grada ni el propio Brahimi se había imaginado un debut como el que iba a hacer. Arrancó el encuentro y el primer disparo fue del cojunto local, pero no de Brahimi, sino de Jackson Martínez, que atajó bien el guardameta Chernik. Sería el propio Chernik quien le entregaría el balón a Brahimi para que hiciera el primero. El portero del BATE erró en un saque con la mano y le entregó el balón al internacional argelino que no perdonó, se fue del defensa que tenía delante y dentro del área con el pie izquierdo y casi sin ángulo acabo con el sueño del BATE Borisov de poder dar la sorpresa. El marcador señalaba que no habían transcurrido ni cinco minutos y el Oporto ya estaba celebrando el primer gol del encuentro.

Dominio de principio a fin para los de Lopetegui

Los bielorrusos no se dieron el partido por perdido y avisaron con un disparo de Gordeychuk que paró Fabiano con mucha dificultad. En la jugada siguiente, los locales demostraron que no se iban a relajar a pesar del gol y, tras un centro de Danilo desde la derecha, Jackson Martínez estrelló el balón en el palo. Casi todo el peligro del conjunto entrenado por Lopetegui llegaba por la bandas a través de Brahimi y Quaresma o bien con las subidas de Alex Sandro y Danilo. Adrián López, que se encontraba como segundo punta detrás de Jackson Martínez, no apareció mucho durante el encuentro. Casemiro y Herrera se situaron en el centro del campo en el 4-2-3-1 del técnico vasco.

Yacine Brahimi anotó un hat-trick

A la media hora del partido, Yacine Brahimi recibió un pase en la línea del centro del campo y encaró a la portería. El argelino, a toda velocidad, se deshizo de los jugadores que se le pusieron delante y, en la frontal del área, disparó con un lanzamiento potente y preciso. Nada pudo hacer el BATE ni Chernik ante tal jugada y disparo de Brahimi. Jackson Martínez también se quiso sumar a la fiesta de goles de Brahimi y, con un gran cabezazo entrando desde atrás después de un gran centro de Danilo, hizo el tercer de os dragoes cinco minutos más tarde. El colombiano acababa de marcar su gol número siete en su séptimo encuentro de la temporada. Con el pitido del árbitro que señalaba el descanso, comenzó a llover de manera muy fuerte en Oporto.

Los jugadores volvieron al terreno de juego, que ya se encontraba muy mojado por la lluvia, y el colegiado pitó el inicio de la segunda parte sin modificaciones en ninguno de los dos equipos. Un Quaresma mucho más pasador de lo normal le puso un balón perfecto a Jackson Martínez tras regatear a Mladenovic y el remate de cabeza del delantero colombiano se estrelló en el larguero. Unos minutos después de que el internacional colombiano estrellará su segundo balón en uno de los tres palos, Brahimi provocó una falta peligrosa en la frontal del área. Se prepararon Quaresma y Brahimi para tirar el libre directo, finalmente fue el segundo que lanzó la falta consiguiendo superar la barrera y el portero. Brahimi acababa de marcar un hat-trick en su estreno en la Liga de Campeones, se convertía en el séptimo jugador en toda la historia en hacerlo.

Julen Lopetegui quiso dar descanso al extremo africano, quien se llevó una enorme ovación de la afición, y entró Evandro. Ni un minuto llevaba sobre el césped el ex futbolista del Estoril cuando disparó a puerta y gracias a una gran parada de Chernik no hizo el quinto. Fue Adrián López quien sí puso el 5-0 en el marcador al caerle un rechace de la defensa bielorrusa, el español, con mucha paciencia, controló el balón con la rodilla y picó el balón por encima del guardameta rival. Con cinco goles a favor y una fuerte lluvia que podria traer lesiones, ya no tenía sentido mantener sobre el campo a Jackson Martínez por lo que Lopetegui le sacó y mandó al terreno de juego a Aboubakar.

Gran partido de un Oporto bastante serio

El ex entrenador de la selección española sub-21 subtituyó a Héctor Herrera por su compatriota Tello. El futbolista cedido por el FC Barcelona asistió a Aboubakar en su debut en la máxima competición europea. El catalán se metió en el área grande con el balón y, con cuatro futbolistas del BATE delante, entregó el balón al camerunés que solamente tuvo que controlar y tirar a puerta para conseguir el sexto. Con un 6-0 en el marcador, los locales empezaron a relajarse y los visitantes lo aprovecharon para acercarse al área rival y tirar, sin peligro, un par de veces a puerta. Después de una buena jugada de Tello, metiendose hacia dentro partiendo desde la banda y disparando a puerta, dio por finalizado el encuentro el árbitro.

El FC Porto arrolló, con un Brahimi estelar, a un BATE Boriov muy inferior y consiguió el resultado más ámplio del club portista en la historia de la UEFA Champions League. Con estos tres puntos el conjunto portugués se coloca primero de su grupo con dos puntos sobre el segundo clasificado.