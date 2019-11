Queens Park Rangers - Stoke City: Loftus Road mide la esperanza

Los hoops llegan a este enfrentamiento tras sufrir una dolorosa, pero merecida derrota frente al Manchester United de Louis Van Gaal donde los de Londres no dieron pie con bola en todo el partido, siendo maniatados de principio a fin por Di Maria, Rooney y compañia. Por otra parte, los potters también llegan con el sabor amargo de la derrota de la última jornada, donde el Leicester City se llevó el gato al agua en un partido que perfectamente podía haber caído a favor de cualquier equipo, debido a la igualdad en el terreno de juego.

A la busca de la filosofía de juego

En la decimosexta posición de la tabla, y tras las cuatro primeras jornadas, podríamos decir que, el Queens Park Rangers, aún no ha encontrado el juego que necesita practicar para conseguir sus objetivos de esta temporada, que son, en un principio, el de no descender a la Championship. Y es que, los londinenses, están haciendo un fútbol muy lejos del que el entrenador Redknapp necesita para cambiar totalmente la situación y hacer que los aficionados del club tengan una mirada más positiva de la que han tenido que hasta ahora.

Reflejo de estas palabras está el último enfrentamiento ante el Manchester United, del que salieron muy mal parados, al perder en Old Trafford por 4-0. Los hoops llegaban a este partido tras conseguir sus primeros puntos en la Premier, y se encotraban a un United en horas muy bajas. En principio, se contemplaba la opción de que el QPR sacara algún resultado bueno ante uno de los rivales más temidos de la competición, pero ocurrió lo que se preveía, los red devils le hicieron pagar todo lo que se había dudado sobre ellos, y es que, Di Maria, Mata, Rooney, etc. no dejaron ni un solo minuto de avasallar a un QPR inofensivo e inoperante en todo el campo. En ningún momento hubo un atisbo de esperanza para los de Redknaap, que cayeron con estrépito y, no ya jugando un mal partido, sino que ni jugando.

Hughes a la caza de la victoria

A diferencia del Queens Park Rangers, el Stoke City tenía un rival, a priori, más asequible con el que podía sacar un buen resultado y seguir sumando puntos para distanciarse de las últimas posiciones, ya que se medían al recién ascendido Leicester City. Con el subidón de moral por la victoria inesperada ante el Manchester City la anterior jornada, se presagiaba algo bueno para los potters.

Quizá fue por exceso de confianza por el que el partido no llegó a desarrollarse en ningún momento como Hughes esperaba. Se encontró con un Leicester peleón que no daba ningún balón por perdido, y que, a pesar de jugar fuera de casa, no se achicaba. Ni "El fideo" Crouch ni el español Bojan pudieron hacerle un gol a Hamer, que desbarató las ocasiones creadas por el Stoke. Fue con la salida de Cambiasso al terreno de juego cuando el partido empezó a declinarse en favor de los visitantes, y es que su experiencia se hizo notar, organizando y dando pausa al juego. Fue el ex del Almería Ulloa el que abrió la lata para el Leicester haciendo el 0-1 final. El Stoke City lo intentó hasta el final en un partido que estuvo equilibrado durante los 90 minutos.

Los chicos de Hughes ocupan la décimocuarta posición en la tabla con cuatro puntos, y de ganar, podría ponerse en la mitad superior de la clasificación.

Stoke City último vencedor

Corría la jornada 34 de la campaña 2012/2013 y QPR, al que solo le valía ganar para seguir soñando con la salvación y Stoke City que también estaba en posición complicada, se enfrentaban en un partido en el que podía decidir la consecución de objetivos de la temporada.

Fue Peter Crouch quien al filo del descanso adelantó a los potters y hacían que el QPR quedase noqueado para afrontar la segunda mitad del choque. La estocada final la dio Walters quien transformó desde los once metros un penalti al que Green no logró llegar.

Con el 0-2 final, Loftus Road se quedó mudo, ya que veía como las esperanzas de permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés se iban esfumando. Los hoops acabaron descendiendo esa temporada mientras que Stoke City logró salvarse de la quema.

Igualdad en los precedentes

Son un total de 18 enfrentamientos los que han disputado Queens Park Rangers y Stoke City en competición liguera, en los que en diez ocasiones se llevó la victoria el QPR, dos veces hubo reparto de puntos y seis veces fue a parar en manos del Stoke City. Si nos fijamos en los choques en Loftus Road, de nueve enfrentamientos, seis veces se han quedado los puntos en casa, una vez acabó en empate y en dos ocasiones los puntos viajaron con los potters a casa.

La mayor victoria del QPR en casa se produjo en la temporada 1983/1984, donde le endosó un 6-0 al Stoke City, mientras que la mayor victoria de estos últimos en casa de los hoops fue en la 2012/2013 con el 0-2 antes mencionado. El resultado que más veces se ha repetido en casa del QPR ha sido el de 1-1, con un total de tres.

En los últimos diez enfrentamientos, cinco veces la victoria fue para el QPR y otras cinco la consiguió el Stoke City, por lo que, la igualdad en el partido, en principio, está asegurada.

Declaraciones

Mark Hughes: "Espero tener un buen recibimiento", tras su paso por el equipo rival, dejando su cargo al actual entrenador Harry Redknapp.

Harry Redknapp: "No sé las circunstancias, se que ha hecho un buen trabajo, dicho por el mundo donde ha estado, pero simplemente no funcionó aquí.", comentando sobre su rival Hughes, en su etapa por el QPR.

Convocatorias

Queens Park Rangers: Green, McCarthy, Murphy, Caulker, Dunne, Ehmer, Ferdinand, Hill, Isla, Onuoha, Traore, Yun, Barton, Fer, Henry, Hoilett, Kranjcar, Mutch, Phillips, Sandro, Wright-Phillips, Austin, Taarabt, Vargas, Zamora.

Stoke City: Begovic, Butland, Sorensen, Bardsley, Huth, Muniesa, Pieters, Shawcross, Teixeira, Wilkinson, Wilson, Adam, Assaidi, Ireland, N’Zonzi, Palacios, Sidwell, Whelan, Arnautovic, Bojan, Crouch, Diouf, Moses, Walters.

Posibles 'onces' iniciales